Владимир Путин о ситуации в зоне СВО: Российская армия владеет инициативой
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Владимир Путин сегодня принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны, проходившем в Национальном центре управления обороной Российской Федерации. В ходе своего выступления на заседании коллегии российский президент затронул, что естественно, ряд вопросов, касающихся специальной военной операции и вооруженных сил страны.
Что касается зоны проведения СВО, то Путин отметил, что российская армия владеет здесь инициативой и что снабжение войск, находящихся там, значительно улучшилось. Президент добавил, что необходимо широко использовать опыт, полученный в СВО для обучения в армии.
По словам президента, в стране в разы увеличилось производство вооружений и полным ходом идет оснащение войск современной техникой, а гособоронзаказ на этот год будет выполнен почти на 100%.
Поставки оружия и техники в войска по сравнению с прошлым годом увеличились втрое, а уровень современной техники в стратегических ядерных силах РФ доведен до 95%
- заявил Путин.
Президент также сказал о том, что нужно делать в дальнейшем в этом направлении. Он отметил целый ряд задач, которые предстоит решить, включая увеличение производства высокоточных боеприпасов и беспилотников.
Необходимо выпускать боевые лазеры, роботизированные комплексы и технику на основе искусственного интеллекта
- сказал президент.
Официальный сайт Кремля/скриншот видео
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