Последний бронекатер «Буча» проекта «Гюрза-М» ВСУ задействован в противовоздушной обороне Киева

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Последний бронекатер «Буча» проекта «Гюрза-М» ВСУ задействован в противовоздушной обороне Киева

В днепровской акватории последний бронекатер «Буча» проекта 58155 «Гюрза-М» морских сил ВСУ задействован в противовоздушной обороне Киева. Это плавсредство считается малым бронированным артиллерийским катером (МБАК).

Об этом сообщает немецкая государственная телерадиокомпания Deutsche Welle (DW), признанная в России иностранным агентом.



В сюжете говорится, что ночью экипаж катера отражает воздушные атаки ВС России, а днем тренируется. Утверждается, что наши военные, дабы усложнить работу украинских радаров, прокладывают курс своих ракет и ударных беспилотников по руслам рек. Именно за ними и охотится украинский катер.

«Буча» вошла в состав ВМС Украины» в конце мая этого года, хотя она была спущена на воду еще в сентябре 2021 года. Окончанию работ над катером помешала российская спецоперация и появление подразделений ВС России в окрестностях украинской столицы. Ходовые испытания отложили, возобновив их в марте этого года.



Изначально на вооружении украинского флота было семь катеров проекта «Гюрза-М», не считая «Бучи». Четыре из них действовали в Азовском море – в Мариуполе и Бердянске. Один из них затонул, но потом был поднят, а остальные три сменили «подданство» и вошли в состав ВМФ России. Теперь они базируются в Новороссийске. Еще три катера сначала находились в Одессе и участвовали в военных действиях в составе ВМСУ, но сейчас о них мало что слышно. Предположительно они действуют в составе флотилии на Днепре.

  • https://shipshub.com/Magellan
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14 комментариев
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  1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
    Михаил-Иванов
    +2
    Сегодня, 16:42
    Во дают! Скоро охотников с берданками подключат к обороне киевского неба)))
    1. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      0
      Сегодня, 17:38
      Цитата: Михаил-Иванов
      Скоро охотников с берданками подключат к обороне киевского неба)))

      Эти давно уже в строю..., да что они, у них бабушки банками с консервацией наши дроны сбивают....
      А если серьезно, то стоило бы потопить этот "линкор ПВО"
      P/S Да и что особо умилило, это титры на русском..., так не навязчиво работает пропагандистская машина.
      И еще, что то мне кажется, что снаряды 30-мм пушки "главного калибра" этого "линкора" для населения опаснее наших ракет и дронов, особо учитывая радиус разлета снарядов
  2. антивирус Ранг пользователя
    антивирус
    0
    Сегодня, 16:47
    Че они жмутся.
    На смоленск его гнать надо по днепру.пкререзать трассу минск - москва. Как в 41г.
    1. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      -2
      Сегодня, 16:59
      А кто то гнал бронекатер в 41-ом,для перерезания автодороги?Ну,тогда надо гнать выше Дорогобужа... yes belay
    2. Ryaruav Ранг пользователя
      Ryaruav
      0
      Сегодня, 17:36
      антивирус, минка проходит севернее смоленска и добраться до нее пешкодралом не просто
  3. alexoff Ранг пользователя
    alexoff
    +5
    Сегодня, 16:52
    Пока ещё ни одной фотки плавающей в Днепре герани не видел. Должно быть хлопцы по ночам перемогают горилкой, а днём тренируются пывом
    1. Zoldat_A Ранг пользователя
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 17:59
      Цитата: alexoff
      Должно быть хлопцы по ночам перемогают горилкой, а днём тренируются пывом

      В сюжете говорится, что ночью экипаж катера отражает воздушные атаки ВС России, а днем тренируется.
      Вспомнился анекдот про Никиту Сергеевича и мужика с косой...
      А эти куда фонарик привязывают? Или в темноте бухают, чтобы враг не видел?-
  4. DirtyLiar Ранг пользователя
    DirtyLiar
    +2
    Сегодня, 16:56
    А, так вот кто Кинжалы по ночам сбивает!
    1. Zoldat_A Ранг пользователя
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 18:01
      Цитата: DirtyLiar
      А, так вот кто Кинжалы по ночам сбивает!

      Вот оказывается, от кого зависит ПВО Киева...
      Киевляне! Можете спать спокойно - власть думает о вас.
    2. Горий Ранг пользователя
      Горий
      0
      Сегодня, 21:46
      они сами падают увидев катер bully
  5. Бывший солдат Ранг пользователя
    Бывший солдат
    0
    Сегодня, 16:58
    Недолго Буче этой ходить по Днепру. Герани идут над водой, Буча будет охотится за ними, а они за Бучей.
  6. knn54 Ранг пользователя
    knn54
    0
    Сегодня, 17:07
    Зря иронизируем.Катер довольно маневренный и вполне вписывается в систему ПВО. Вот только в пределах Киева можно и по зданиям попасть. Или повредить причал , мост...Накатишь-есть шанс и на мель сесть..
    1. Ryaruav Ранг пользователя
      Ryaruav
      -1
      Сегодня, 17:39
      кпп54, это с помощью каких средств обнаружения эта лоханка вписывается в ночную систему пво киева?
      1. DirtyLiar Ранг пользователя
        DirtyLiar
        0
        Сегодня, 18:28
        Визуальный контакт, конечно. laughing

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