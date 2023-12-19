«Кипр избавится от российских танков»: местные власти хотят заменить Т-80

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«Кипр избавится от российских танков»: местные власти хотят заменить Т-80

Кипрские власти хотят постепенно заменить танки Т-80У российского происхождения, состоящие на вооружении местных войск.

Как указывается в издании Filelefteros, недавно состоялось заседание парламентского комитета по обороне, на котором было заявлено, что в распоряжении армии находится 82 единицы Т-80У. При этом Минобороны было поручено решить вопрос с их заменой: в 2024 году на новые машины должен перейти хотя бы один танковый батальон.



Кипр избавится от российских танков

- говорится в издании.

В качестве альтернативы Т-80 в военном ведомстве рассматривается французская техника [возможно, речь идет о Leclerc, хотя, вероятнее всего, о колесных танках AMX-10RC] и израильские ОБТ Merkava.

Израиль рассматривается как надежный союзник в регионе, а его танкам может быть отдано предпочтение, поскольку они обладают техническими качествами, соответствующими потребностям местной армии

- поясняется в издании.

При этом местное командование категорически опровергает утверждения о том, что кипрские танки Т-80 будут переданы Украине после обновления парка техники.

Со своей стороны отметим, что на фоне конфликта в Газе ЦАХАЛ принял решение отказаться от любого экспорта танков Merkava, намереваясь пополнять ими собственные боевые порядки. Поэтому более вероятным становится переход на французскую технику или вовсе немецкую или американскую. В то же время можно ожидать, что Т-80 будут проданы Сербии, которая недавно закупила у Кипра ударные вертолеты Ми-35.

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    40 комментариев
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    1. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
      Иезекиль 25-17
      -1
      Сегодня, 18:49
      Танкт нынче в дефиците.
      1. антивирус Ранг пользователя
        антивирус
        +1
        Сегодня, 19:07
        Англичане изучили, можно сдать.
        Очень рад за киприотов.
        Не достойны. Внимания.стали протестантами
        1. Чёрный Ранг пользователя
          Чёрный
          +8
          Сегодня, 19:12
          Ну всё, завтра перед дверьми кипрского МО будет стоять неопрятно одетый, небритый наркоман с красным занюханым носом, он же по совместительству фюрер укрорейха , и будет канючить- ДАЙ! laughing
          1. frruc Ранг пользователя
            frruc
            0
            Сегодня, 20:23
            Кипрские власти хотят постепенно заменить танки Т-80У

            Весьма может быть, что танки в ходе ряда перепродаж могут в итоге оказаться у xoxлов.
            Я так понимаю, что на Кипр с продажей надавил ЕС и НАТО.
      2. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        +1
        Сегодня, 19:07
        Нам нужно постараться и выкупить танки,возможно что через посредника.
        1. Msi Ранг пользователя
          Msi
          0
          Сегодня, 19:29
          Нам нужно постараться и выкупить танки,возможно что через посредника

          Начинайте сбор, Бережливый. В качестве посредника вы подойдёте, я вам доверяю, рубликов 500 могу перечислить...
          1. Бережливый Ранг пользователя
            Бережливый
            +1
            Сегодня, 19:33
            MSI-вы из тех кому нечего сказать по статье и они выедают мозги другим форумчанам!
            1. Msi Ранг пользователя
              Msi
              0
              Сегодня, 19:41
              MSI-вы из тех кому нечего сказать по статье и они выедают мозги другим форумчанам!

              Я из тех кто читает статьи и делает выводы. А также читает мысли комментаторов и ищет для себя полезную информацию, смотрит речевые обороты и правильность написания. Старается развиваться интелектуально, а не деградировать...
      3. RealPilot Ранг пользователя
        RealPilot
        +1
        Сегодня, 19:29
        Пусть вернут производителю, в рамках обратного выкупа.
        Их без проблем купит Рособоронэкспорт, нам танки нужны!
        Только не согласятся вражины... Но зато контракты бы идеально соблюли, в том числе статьи о запрете реэкспорта без согласования с производителем.
      4. Arzt Ранг пользователя
        Arzt
        0
        Сегодня, 19:36
        Танкт нынче в дефиците.

        Похоже, наоборот.
        Про Леклерки и Меркавы - деза. Закупят Мавики, Джавелины и Панцири, если не дураки. fool
      5. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        0
        Сегодня, 20:10
        -Израиль рассматривается как надежный союзник в регионе,
        Анекдот дня.
        1. gsev Ранг пользователя
          gsev
          0
          Сегодня, 21:37
          Цитата: knn54
          Израиль рассматривается как надежный союзник в регионе,
          Анекдот дня.

          Поставив беспилотники Азербайджану и построив там завод с мощностью выпуска 1000 беспилотников в год Израиль стал военно-промышленным союзником и Ирана, и Турции, и палестинцев оппозиционных Асаду в Сирии и дружественных хамасу. Сейчас хуситы, хамас и хесболла применяют против США беспилотник на технологии подсмотренной именно в Азербайджане. Уже есть таджикские беспилотники и на подходе афганские.
        2. gsev Ранг пользователя
          gsev
          0
          Сегодня, 21:38
          Цитата: knn54
          Израиль рассматривается как надежный союзник в регионе,
          Анекдот дня.

          Поставив беспилотники Азербайджану и построив там завод с мощностью выпуска 1000 беспилотников в год Израиль стал военно-промышленным союзником и Ирана, и Турции, и палестинцев оппозиционных Асаду в Сирии и дружественных хамасу. Сейчас хуситы, хамас и хесболла применяют против США беспилотник на технологии подсмотренной именно в Азербайджане. Уже есть таджикские беспилотники и на подходе афганские.
    2. Dimy4 Ранг пользователя
      Dimy4
      +4
      Сегодня, 18:50
      При этом местное командование категорически опровергает утверждения о том, что кипрские танки Т-80 будут переданы Украине после обновления парка техники.

      Конечно не передадут, ой, блин, я один такой наивный или еще кто есть? А если серьезно, то как заокеанский хозяин скажет так и придется делать.
      1. Попуас Ранг пользователя
        Попуас
        +3
        Сегодня, 18:51
        Есть...его обманывают,пользуются его доверием wink
      2. vik669 Ранг пользователя
        vik669
        0
        Сегодня, 19:11
        Да как то и не смешно совсем что не передадут вна ... !
    3. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      +1
      Сегодня, 18:52
      А если через третью страну, то это не считается?
      Походу идёт подготовка к "Минским" переговорам
      1. антивирус Ранг пользователя
        антивирус
        -3
        Сегодня, 19:10
        Т80 поставят на палубы ауг амские, арт усиление против дронов и лодок пиратов.
        Т55 и 62 мы используем, амцы перейдут наш опыт
        1. 75Сергей Ранг пользователя
          75Сергей
          -1
          Сегодня, 20:40
          Ххол, брысь отсюда.
          Текст Моего комментария слишком ëмкий и по мнению администрации сайта несёт много полезной информации.
    4. 16112014nk Ранг пользователя
      16112014nk
      +4
      Сегодня, 18:54
      Киприоты разбираются в танках, как свиньи в апельсинах.
    5. alystan Ранг пользователя
      alystan
      +2
      Сегодня, 18:55
      Все опять окажется в/на 404-й стране.
      Получит Кипр или нет что-то взамен, вопрос десятый.
    6. Sandy Andy Ранг пользователя
      Sandy Andy
      +3
      Сегодня, 18:56
      У кого-нибудь есть сомнения, где окажутся эти танки?
    7. Касатик Ранг пользователя
      Касатик
      +1
      Сегодня, 18:59
      Про Леклерк - улыбнуло. А вот то, что танки в итоге окажутся у ВСУ - очень даже вероятно. Да, и вертолеты Сербия купила по цене металлолома, ибо они все требуют капитально-восстановительного ремонта. "Братушки" даже простодушно обращались к нам с просьбой их отремонтировать (причем бесплатно), но получили вежливый отказ. Типа, нет свободных мощностей.
      1. Авиатор_ Ранг пользователя
        Авиатор_
        +1
        Сегодня, 19:06
        и вертолеты Сербия купила по цене металлолома
        Помнится, после Югославской войны офтальмолог Святослав Фёдоров тоже прикупил б/у вертолёт. А потом ему вдруг не хватило топлива долететь из Рязани в Москву. Уж лучше бы на электричке поехал, целее был бы.
        1. Msi Ранг пользователя
          Msi
          +1
          Сегодня, 19:32
          офтальмолог Святослав Фёдоров тоже прикупил б/у вертолёт

          Про Федёрова не знал (что б/у вертолёт, югославский) любопытно...
          1. Авиатор_ Ранг пользователя
            Авиатор_
            +1
            Сегодня, 19:34
            что б/у вертолёт, югославский
            Вертолёт, вроде, американский был, не югославский, чтобы не тащить его обратно, их распродавали на месте. Но, возможно, было незамеченное боевое повреждение, которое проявилось позже.
      2. svp67 Ранг пользователя
        svp67
        +3
        Сегодня, 19:09
        Цитата: Касатик
        Про Леклерк - улыбнуло.

        Этот мимо. Франция пока утратила способность производить новые машины, а парк тех, что сейчас есть поддерживается за счет "каннибализма", с машин на хранении
    8. Rashid Ранг пользователя
      Rashid
      -2
      Сегодня, 19:02
      Насчёт Меркавы, вряд ли Израиль их продаст, самим скоро не хватит, да и такое чудо техники вряд ли кого заинтересует.
      1. svp67 Ранг пользователя
        svp67
        -2
        Сегодня, 19:07
        Цитата: Rashid
        да и такое чудо техники вряд ли кого заинтересует.

        Кипр проявил заинтересованность в этом танке. На сегодняшний день, это реально очень "крутая" машина, в модификации Мк4
        1. Rashid Ранг пользователя
          Rashid
          +1
          Сегодня, 19:09
          Слово "крутая" Вы не зря взяли в кавычки.
          1. svp67 Ранг пользователя
            svp67
            -1
            Сегодня, 19:12
            Цитата: Rashid
            Слово "крутая" Вы не зря взяли в кавычки.

            И тем не менее машина хороша, но сейчас, конечно требует модернизации...в свете новых реалий войны
        2. Kapany3 Ранг пользователя
          Kapany3
          0
          Сегодня, 19:13
          МК4 это совсем не сегодняшний день. Да и сейчас им самим понадобится не один десяток.
    9. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      +1
      Сегодня, 19:06
      Поэтому более вероятным становится переход на французскую технику или вовсе немецкую или американскую.
      Сейчас НИ ОДНА страна не способна произвести такое количество танков в короткое время, значит будут брать б/у... Ну посмотрим
      И стоило бы присмотреться куда уйдут те Т-80У
    10. старпом Лом Ранг пользователя
      старпом Лом
      -2
      Сегодня, 19:13
      Будет забавно , если теми или иными путями танки окажутся в итоге на вооружении республики Северный Кипр. Конечно , танки это не ПТУР , но с приближением конца Киевского проекта желание заработать напоследок может творить чудеса.
    11. Дилетант Ранг пользователя
      Дилетант
      +2
      Сегодня, 19:13
      А с кем Кипр собрался воевать? Или танки ему нужны для "понтов". Тогда подойдут любые.
      1. Касатик Ранг пользователя
        Касатик
        +2
        Сегодня, 19:24
        Вообще-то там считают, что половина страны оккупирована. Хотя шансов победить Турцию у них никаких. Так что Вы правы - армия им для парадов только. Почетный караул выстроить, когда с проверкой приедут.
        1. alexoff Ранг пользователя
          alexoff
          0
          Сегодня, 19:50
          Они вроде рассчитывают на Грецию, а та рассчитывает что американцы шуганут турок. Типа киприотам пару дней продержаться бы
    12. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +1
      Сегодня, 19:35
      При этом местное командование категорически опровергает утверждения о том, что кипрские танки Т-80 будут переданы Украине после обновления парка техники.
      Врут конечно, надо бы чего то подарить туркам киприотам, чтобы греки киприоты стали понятливыми.
    13. Южноукраинец Ранг пользователя
      Южноукраинец
      +2
      Сегодня, 19:48
      Без сомнения, это подготовка к передаче танков Украине. И не факт, что киприоты этого хотят, их просто заставляют это сделать.
    14. Фьють Фтють
      Фьють Фтють
      0
      Сегодня, 20:05
      А нахрена им т 80 изначально нужен был? Ладно т90 в модификациях или правда меркава

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