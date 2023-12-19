Дальше продолжаем эту войну на истощение? Вы истощитесь раньше. Раньше, чем русские. Вы проиграете. С этой помощью вы проиграете. Потому что это не помощь, а подстава

Военная и финансовая помощь Запада не окажет влияния на ситуацию на поле боя. С таким заявлением выступил военный эксперт, бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве Гарри Табах, обратившись в довольно резкой манере к украинским властям.Как отметил Гарри Табах, Запад без проблем может дать Киеву деньги, но что произойдет дальше? Он отметил, что украинские военные не понимают даже базовых основ военной науки, не прочли «ни одной книжки военной», лишь постоянно твердят про контрнаступление ВСУ.- обратился экс-начальник штаба военной миссии НАТО к украинским властям.Как мы видим, всё большее количество западных военных экспертов начинает давать негативные прогнозы по дальнейшему развитию событий для ВСУ. Аналитики прекрасно понимают, что Киев всецело зависит от западной военной помощи и финансирования. Но даже при условии его предоставления никаких успехов украинской армии на поле боя не видно.Власти США и европейских государств уже начинают раздражаться недееспособностью киевского режима, финансирование которого никоим образом не влияет на ситуацию на фронте. Никаких успехов ВСУ не смогли добиться за лето и осень 2023 года, а сейчас стратегическая инициатива на фронте полностью перешла в руки российской армии, что создало дополнительные риски для киевского режима.