«Вы истощитесь раньше, чем русские»: экс-начальник штаба военной миссии НАТО в Москве обратился к украинским властям

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«Вы истощитесь раньше, чем русские»: экс-начальник штаба военной миссии НАТО в Москве обратился к украинским властям

Военная и финансовая помощь Запада не окажет влияния на ситуацию на поле боя. С таким заявлением выступил военный эксперт, бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве Гарри Табах, обратившись в довольно резкой манере к украинским властям.

Как отметил Гарри Табах, Запад без проблем может дать Киеву деньги, но что произойдет дальше? Он отметил, что украинские военные не понимают даже базовых основ военной науки, не прочли «ни одной книжки военной», лишь постоянно твердят про контрнаступление ВСУ.



Дальше продолжаем эту войну на истощение? Вы истощитесь раньше. Раньше, чем русские. Вы проиграете. С этой помощью вы проиграете. Потому что это не помощь, а подстава

- обратился экс-начальник штаба военной миссии НАТО к украинским властям.

Как мы видим, всё большее количество западных военных экспертов начинает давать негативные прогнозы по дальнейшему развитию событий для ВСУ. Аналитики прекрасно понимают, что Киев всецело зависит от западной военной помощи и финансирования. Но даже при условии его предоставления никаких успехов украинской армии на поле боя не видно.

Власти США и европейских государств уже начинают раздражаться недееспособностью киевского режима, финансирование которого никоим образом не влияет на ситуацию на фронте. Никаких успехов ВСУ не смогли добиться за лето и осень 2023 года, а сейчас стратегическая инициатива на фронте полностью перешла в руки российской армии, что создало дополнительные риски для киевского режима.
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    11 комментариев
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    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +6
      Сегодня, 16:57
      Ну наконец-то до них стало доходить, что там где толстый немножко усохнет, сухой и тощий от голода сдохнет, даже если его иногда и подкармливать... Про это им говорили с первого дня начала СВО и наконец-то понемножку стало доходить и то далеко не до всех... Как там про них говорил Михаил Задорнов...??? lol
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        +2
        Сегодня, 17:00
        Да, вектор западных мыслей сильно поменялся... Не верят теперь в хохла, или денег зажали и ищут повод отмазаться от поддержки...
        1. neworange88 Ранг пользователя
          neworange88
          +1
          Сегодня, 17:08
          «Вы истощитесь раньше, чем русские»: экс-начальник штаба военной миссии НАТО в Москве обратился к украинским властям


          Нет ну зря он контору спалил.А то Зеленский хотел было истощить Россию раньше.
        2. neri73-r Ранг пользователя
          neri73-r
          +1
          Сегодня, 17:33
          Цитата: Михаил-Иванов
          Да, вектор западных мыслей сильно поменялся... Не верят теперь в хохла,

          Они в хохла и не верили особо, просто теперь они в нас поверили и поняли, что нахрапом не взять! И даже поняли , что и они без ЯО нашу армию не сломают.
      2. Rage66 Ранг пользователя
        Rage66
        0
        Сегодня, 18:17
        Он говорил: "Ну тупые"...
        Есть еще хорошая цитата Лаврова yes
    2. Ясная Ранг пользователя
      Ясная
      +3
      Сегодня, 16:57
      не прочли «ни одной книжки военной»,

      Представляю бадеровца с книжкой в руках winked
    3. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      +3
      Сегодня, 17:11
      А между тем, вот такая новость пришла:
      Полиция Батайска возбудила уголовное дело об угрозе убийством семье погибшего бойца Романа Рудакова. Об этом сообщает "МВД Медиа".

      "По факту поступивших угроз в адрес семьи погибшего военнослужащего Романа Рудакова отделом дознания ОМВД России по городу Батайску Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье 119", – говорится в сообщении.

      На текущий момент правоохранительные органы принимают меры к установлению и задержанию злоумышленников.
      Вот ! Даже мертвых в покое не хотят оставить...
      1. Андрей из Челябинска Ранг пользователя
        Андрей из Челябинска
        +4
        Сегодня, 17:31
        Цитата: Михаил-Иванов
        На текущий момент правоохранительные органы принимают меры к установлению и задержанию злоумышленников.

        Очень надеюсь, что будут установлены и задержаны. За такие вещи клизма положена, на полведра скипидара с патефонными иголками. Ежедневно
    4. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 18:12
      Как мы видим, всё большее количество западных военных экспертов начинает давать негативные прогнозы по дальнейшему развитию событий для ВСУ.
      . Да ладно, настоящие, ответственные эксперты высказались сразу, конкретно.... мнение разных експертиков, это для бедных и скорбных умом.
    5. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 18:12
      Как мы видим, всё большее количество западных военных экспертов начинает давать негативные прогнозы по дальнейшему развитию событий для ВСУ.
      . Да ладно, настоящие, ответственные эксперты высказались сразу, конкретно.... мнение разных експертиков, это для бедных и скорбных умом.
    6. МБРШБ Ранг пользователя
      МБРШБ
      0
      Сегодня, 20:04
      Хорошо бы указывать источник, а именно где это обращение прочитать в оригинале.

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