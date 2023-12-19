Президент Турции: ЕС будет тормозить вступление Украины и Молдавии в содружество

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Президент Турции: ЕС будет тормозить вступление Украины и Молдавии в содружество

На прошлой неделе лидеры ЕС приняли решение о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в содружество, а также о начале переговоров об интеграции с Украиной и Молдавией.

Некоторые политики уже успели назвать данное событие «судьбоносным» и поздравить власти вышеупомянутых стран с важным достижением. Однако есть и те, кто считает решение лидеров ЕС ничего не значащей бюрократической формальностью.



Например, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна уже давно заслужила право быть членом ЕС. Однако получив статус кандидата в 2005 году, Турция так и не присоединилась к Евросоюзу по политическим причинам.

ЕС будет тормозить вступление Украины и Молдавии в содружество

- приводит слова Эрдогана агентство Reuters.

При этом турецкий лидер подчеркнул, что ни одно из трех государств, претендующих на вступление в ЕС, не дотягивает до уровня его страны. Следовательно, по его мнению, будет неправильно, если Украина, Молдавия или Грузия присоединятся к Евросоюзу раньше Турции.

Напомним, что Брюссель заморозил заявку Анкары по причине якобы нарушения прав человека в Турции, а также разногласий касательно статуса Кипра.
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    13 комментариев
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    1. Ясная Ранг пользователя
      Ясная
      +3
      Сегодня, 17:00
      Да, уж winked многие хотят эту европескую морковку откусить.
      1. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        0
        Сегодня, 17:21
        Установили планку до 2030 года. А там или ишак или эмир.
        Ну а коррупция вообще непобедима.
      2. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 17:36
        Цитата: Ясная
        Да, уж winked многие хотят эту европескую морковку откусить.

        Только морковка не для всех одинакова.
        Одни эту морковку окучивают и поливают, вторые хотят от неё только откусывать. А третьи будут всю жизнь за ней бежать в надежде, что когда-нибудь куснуть дадут.

        Да, кстати. Те, кто эту морковку поливает, почему-то лить на неё солёную воду из Атлантики начали. Сдохнет, морковка-то...
    2. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 17:04
      Этот знает точно, Турцию в ЕС больше 20-ти лет принимают)))
    3. Аэродромный Ранг пользователя
      Аэродромный
      0
      Сегодня, 17:04
      самый хитрый из а...,(турок) это Рэджеп Эрдоган. (запишите себе...)
    4. DirtyLiar Ранг пользователя
      DirtyLiar
      0
      Сегодня, 17:11
      Вот туркам-то нафига эта гнилая помойка ЕС? Чтобы они деньги "в общак" клали, а их потом будут дотационным странам вроде балтийских отдавать?
      1. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 17:40
        Цитата: DirtyLiar
        Вот туркам-то нафига эта гнилая помойка ЕС? Чтобы они деньги "в общак" клали, а их потом будут дотационным странам вроде балтийских отдавать?

        Конечно, ЕС для Молдавии и Украины замануха, но разрешите немного пофантазировать.
        Допустим, завтра приняли в ЕС Украину с Молдавией. Ну, и Грузию туда же.
        Вот смеху будет, если Эрдоган возьмёт калькулятор, прикинет туда-сюда и скажет: "А на фига мне их всех кормить?" Возьмёт, да отзовёт заявку... lol
        1. роман66 Ранг пользователя
          роман66
          +1
          Сегодня, 17:48
          Так, ему же ещё и греков кормить придется! Вот где засада lol
      2. Болторез Ранг пользователя
        Болторез
        0
        Сегодня, 17:43
        они деньги "в общак" клали, а их потом будут дотационным странам вроде балтийских отдавать?
        Самая бедная страна ЕС- Болгария-по подушному ВВП в полтора раза опережает Турцию. Так что дотационной по вступлению в ЕС станет как раз Турция.
    5. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      0
      Сегодня, 17:26
      Если кто-то сам твёрдо решил самоубиться, ему никакая Турция не помешает принять в себя побыстрее Украину с Молдовой. (реалии жизни)
    6. alystan Ранг пользователя
      alystan
      0
      Сегодня, 17:26
      Президент Турции: ЕС будет тормозить вступление Украины и Молдавии в содружество

      Похоже сам себя успокаивает... после 24 лет стояния в статусе кандидата в члены ЕС.

      С Турцией европейцы затягивают намеренно и там вовсе не политико-экономического плана причины. Кто-то в ЕС даже уже открыто предлагал (вроде Австрия) признаться Турции, что ей никогда не примут.

      Но там политики собрались такого калибра и масштаба ума, что вряд ли кто из них решится на такое откровение.

      Вот, к примеру, в начале декабря глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что купил себе учебник, чтобы разобраться в вопросах гуманитарного права (?!)
    7. ВЗЭМ100 Ранг пользователя
      ВЗЭМ100
      0
      Сегодня, 17:46
      Почему Россия не наложит запрет на любые попытки вступления усраины или того что от неё останется в ес? ведь это тождественно вступлению в нато.
      и как понимать заявление Путина...прибалтику возвращать не собираются?
      1. alystan Ранг пользователя
        alystan
        0
        Сегодня, 17:58
        Как можно наложить запрет тем, кто свои собственные правили трактуют как им вздумается. В ООН и других международных организациях ведут себя как настоящие бандиты, обманом и запугиванием принимают нужные им решения. Приглашают на заседания только угодных им людей, пожелают если, то и в выдаче виз целым странам могут отказать.

        Про ту же Украину с Молдавией тянут за уши в свой ный ЕС, наплевав на все основополагающие документы - первая втянута в самое настоящее военное противостояние, вторая очень желает это "геройство" повторить с Приднестровьем.

        ЕС и НАТО не совсем тождественно - та же Швеция буксует, хотя она давно полноправный член ЕС. Правда она похерила свой же нейтральный статус, ради этого НАТО. Как и Молдавия, плюющая на свой такой же статус.

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