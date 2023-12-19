Президент Турции: ЕС будет тормозить вступление Украины и Молдавии в содружество
На прошлой неделе лидеры ЕС приняли решение о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в содружество, а также о начале переговоров об интеграции с Украиной и Молдавией.
Некоторые политики уже успели назвать данное событие «судьбоносным» и поздравить власти вышеупомянутых стран с важным достижением. Однако есть и те, кто считает решение лидеров ЕС ничего не значащей бюрократической формальностью.
Например, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна уже давно заслужила право быть членом ЕС. Однако получив статус кандидата в 2005 году, Турция так и не присоединилась к Евросоюзу по политическим причинам.
- приводит слова Эрдогана агентство Reuters.
При этом турецкий лидер подчеркнул, что ни одно из трех государств, претендующих на вступление в ЕС, не дотягивает до уровня его страны. Следовательно, по его мнению, будет неправильно, если Украина, Молдавия или Грузия присоединятся к Евросоюзу раньше Турции.
Напомним, что Брюссель заморозил заявку Анкары по причине якобы нарушения прав человека в Турции, а также разногласий касательно статуса Кипра.
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