Премьер-министр Польши Туск заменил руководителей ключевых спецслужб страны

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Премьер-министр Польши Туск заменил руководителей ключевых спецслужб страны

Ставший на прошлой неделе во второй раз по итогам парламентских выборов премьер-министром Польши Дональд Туск не только создал новый кабинет министров, но, похоже, намеревается провести полную чистку верхних эшелонов власти в большинстве госструктур, заменив ставленников своего предшественника Матеуша Моравецкого на лояльных людей. Сегодня стало известно, что польский премьер отправил в отставку руководителей ключевых спецслужб страны и назначил новых, сообщается на сайте правительства Польши.

После дискуссии в коллегиуме по вопросам специальных служб и запросе мнения президента Польской республики я принял решение об увольнении руководителей Службы военной разведки, Центрального антикоррупционного бюро, Агентства внутренней безопасности, Агентства разведки и Службы военной контрразведки

— приводит слова Туска польский телеканал Polsat.



Во главе Службы военной разведки станет полковник Дорота Кавенцкая, которая, по словам Туска, имеет большой опыт в электронной разведке. Она первая женщина в истории Польши, назначенная руководителем секретной службы. Центральное антикоррупционное бюро возглавит Агнешка Квятковская-Гурдак. Главой Агентства внутренней безопасности станет полковник Рафал Сырыско. Службу разведки возглавит полковник Павел Шота. Во главе Службы военной контрразведки станет бывший заместитель директора управления разведки международного военного штаба НАТО генерал Ярослав Стружик.

Заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик сообщил, что новые руководители проходят необходимые процедуры и вступают в обязанности.

Такая тотальная замена руководителей силовых ведомств имеет под собой все основания. На выборах в Сейм победу одержала правящая до этого партия Ярослава Качиньского «Право и справедливость» («Закон и Справедливость»), выдвиженцем которой был Моравецкий. Однако получить большинство кресел она не смогла. Лидер движения «Гражданская платформа» сумел собрать коалиции из бывших оппозиционных партий, после чего парламент вынес вотум недоверия «старому» премьер-министру и назначил на эту должность Туска.

Очевидно, что на этом внутрення борьба за власть в стране не прекратится, тем более, что после выборов в Сейм соратник Качиньского президент Польши Анджей Дуда предложил сформировать правительство партии «Право и справедливость» и сохранить пост премьера за Моравецким. Опытный и амбициозный политик Туск прекрасно понимает, что противостояние с бывшим руководством кабинета министров и действующим президентом, поддерживаемыми в парламенте теперь уже меньшинством партии Качиньского, могут принять довольно острые формы. Поменяв глав спецслужб, Туск, что называется, подстраховался от неприятностей, которые ему могут начать чинить политические соперники.
  • Сайт правительства Польши
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9 комментариев
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  1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
    Михаил-Иванов
    +1
    Сегодня, 17:13
    Вот у них там грызня то началась...
    1. Аэродромный Ранг пользователя
      Аэродромный
      +3
      Сегодня, 17:44
      да плевать на пшеков...50 лет назад, 19 декабря 1973 года, было принято постановление о разработке самых больших в мире АПЛ проекта 941.
  2. knn54 Ранг пользователя
    knn54
    +1
    Сегодня, 17:23
    Надо бы и военкомов тоже поменять
  3. Zoldat_A Ранг пользователя
    Zoldat_A
    0
    Сегодня, 17:27
    Во главе Службы военной разведки станет полковник Дорота Кавенцкая, которая, по словам Туска, имеет большой опыт в электронной разведке.
    Специалист по "медовым ловушкам" на просторах Интернета?
  4. Южныйурал Ранг пользователя
    Южныйурал
    0
    Сегодня, 17:51
    К чему то говятся поляки
  5. oppozite28 Ранг пользователя
    oppozite28
    0
    Сегодня, 18:05
    Во главе Службы военной разведки станет полковник Дорота Кавенцкая, которая, по словам Туска, имеет большой опыт в электронной разведке. Она первая женщина в истории Польши, назначенная руководителем секретной службы.
    Ну наконец-то геена обрела своё лицо. Так что польское кино претендует на "Канскую ветвь", особенно комедии. Но отечественные мультфильмы более поучительны и ёмки по своему смысловому содержанию, более позитивному feel good drinks
    1. DirtyLiar Ранг пользователя
      DirtyLiar
      0
      Сегодня, 18:38
      Ну наконец-то геена обрела своё лицо.

      Извините, что поправляю вас, но в данном случае одна опечатка меняет смысл написанного. Поясню:
      Польшу называют гиеной (хищный зверь, нападающий исподтишка, может питаться падалью и толпой забирающий добычу у других зверей, например, львов) Европы.
      Геенна (именно с двумя "н" и чаще всего используется в словосочетании "геенна огненная") - синоним слова "ад".
      1. oppozite28 Ранг пользователя
        oppozite28
        0
        Сегодня, 18:40
        Изви winked wink ните, что поправляю вас, но в данном случае одна опечатка меняет смысл написанного.
        Буква в слове вас написана "правильно", если что... Ага winked wink
      2. oppozite28 Ранг пользователя
        oppozite28
        0
        Сегодня, 18:44
        Хотя слова гиена и геена одинаково подходят для харатеристики политики польского государства как внутренней так и внешней учитывая многолетнюю историю войн и их провакаций на европейском континте и не только. Примеров более чем достаточно ...

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