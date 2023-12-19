Премьер-министр Польши Туск заменил руководителей ключевых спецслужб страны
Ставший на прошлой неделе во второй раз по итогам парламентских выборов премьер-министром Польши Дональд Туск не только создал новый кабинет министров, но, похоже, намеревается провести полную чистку верхних эшелонов власти в большинстве госструктур, заменив ставленников своего предшественника Матеуша Моравецкого на лояльных людей. Сегодня стало известно, что польский премьер отправил в отставку руководителей ключевых спецслужб страны и назначил новых, сообщается на сайте правительства Польши.
— приводит слова Туска польский телеканал Polsat.
Во главе Службы военной разведки станет полковник Дорота Кавенцкая, которая, по словам Туска, имеет большой опыт в электронной разведке. Она первая женщина в истории Польши, назначенная руководителем секретной службы. Центральное антикоррупционное бюро возглавит Агнешка Квятковская-Гурдак. Главой Агентства внутренней безопасности станет полковник Рафал Сырыско. Службу разведки возглавит полковник Павел Шота. Во главе Службы военной контрразведки станет бывший заместитель директора управления разведки международного военного штаба НАТО генерал Ярослав Стружик.
Заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик сообщил, что новые руководители проходят необходимые процедуры и вступают в обязанности.
Такая тотальная замена руководителей силовых ведомств имеет под собой все основания. На выборах в Сейм победу одержала правящая до этого партия Ярослава Качиньского «Право и справедливость» («Закон и Справедливость»), выдвиженцем которой был Моравецкий. Однако получить большинство кресел она не смогла. Лидер движения «Гражданская платформа» сумел собрать коалиции из бывших оппозиционных партий, после чего парламент вынес вотум недоверия «старому» премьер-министру и назначил на эту должность Туска.
Очевидно, что на этом внутрення борьба за власть в стране не прекратится, тем более, что после выборов в Сейм соратник Качиньского президент Польши Анджей Дуда предложил сформировать правительство партии «Право и справедливость» и сохранить пост премьера за Моравецким. Опытный и амбициозный политик Туск прекрасно понимает, что противостояние с бывшим руководством кабинета министров и действующим президентом, поддерживаемыми в парламенте теперь уже меньшинством партии Качиньского, могут принять довольно острые формы. Поменяв глав спецслужб, Туск, что называется, подстраховался от неприятностей, которые ему могут начать чинить политические соперники.
- Сайт правительства Польши
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