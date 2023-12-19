Глава Минобороны России назвал приоритетные задачи Вооруженных сил РФ на 2024 год
По итогам 2023 года Вооруженные силы Российской Федерации выполнили все поставленные задачи, намечены задачи на 2024 год. Об этом заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, выступая на заседании расширенной коллегии военного ведомства.
Первым в списке приоритетных задач ВС РФ на 2024 год указано продолжение специальной военной операции до полного достижения ее целей. Основной задачей боевой учебы войск названа подготовка вновь сформированных соединений.
Кроме того, в 2024 году ВС РФ будут обеспечивать сохранение мира и стабильности в Сирии и Карабахе в условиях меняющейся обстановки. Также ВС РФ предстоит реализовать комплекс мер с учетом угроз расширения НАТО на Восток. В 2024 году будут проведены стратегические командно-штабные учения «Океан-2024», в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) планируется завершить работы по постановке на боевое дежурство стратегического ракетного комплекса «Сармат».
В состав стратегической авиации Воздушно-космических сил (ВКС) войдут 2 стратегических ракетоносца Ту-160М, а в состав Военно-морского флота (ВМФ) – атомный подводный крейсер проекта «Борей-А» «Князь Пожарский», три подводные лодки и 11 надводных кораблей.
Как отметил министр обороны, Россия собирается и далее наращивать объемы производства ракет и боеприпасов, включая высокоточные гиперзвуковые ракетные комплексы «Циркон» и «Кинжал». Общий объем поставок ракет и боеприпасов планируется, по словам Шойгу, в 2024 году увеличить в 1,8 раза.
Отдельно министр обороны Российской Федерации коснулся вопросов комплектования Вооруженных сил РФ. В 2024 году планируется довести численность военнослужащих по контракту до 745 тысяч человек к концу года, поскольку будут созданы новые формирования. В текущем году в армию на контрактную службу и добровольцами поступило около 490 тысяч человек.
- Министерство обороны Российской Федерации
Информация