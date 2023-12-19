Глава Минобороны России назвал приоритетные задачи Вооруженных сил РФ на 2024 год

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Глава Минобороны России назвал приоритетные задачи Вооруженных сил РФ на 2024 год

По итогам 2023 года Вооруженные силы Российской Федерации выполнили все поставленные задачи, намечены задачи на 2024 год. Об этом заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, выступая на заседании расширенной коллегии военного ведомства.

Первым в списке приоритетных задач ВС РФ на 2024 год указано продолжение специальной военной операции до полного достижения ее целей. Основной задачей боевой учебы войск названа подготовка вновь сформированных соединений.



Кроме того, в 2024 году ВС РФ будут обеспечивать сохранение мира и стабильности в Сирии и Карабахе в условиях меняющейся обстановки. Также ВС РФ предстоит реализовать комплекс мер с учетом угроз расширения НАТО на Восток. В 2024 году будут проведены стратегические командно-штабные учения «Океан-2024», в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) планируется завершить работы по постановке на боевое дежурство стратегического ракетного комплекса «Сармат».

В состав стратегической авиации Воздушно-космических сил (ВКС) войдут 2 стратегических ракетоносца Ту-160М, а в состав Военно-морского флота (ВМФ) – атомный подводный крейсер проекта «Борей-А» «Князь Пожарский», три подводные лодки и 11 надводных кораблей.

Как отметил министр обороны, Россия собирается и далее наращивать объемы производства ракет и боеприпасов, включая высокоточные гиперзвуковые ракетные комплексы «Циркон» и «Кинжал». Общий объем поставок ракет и боеприпасов планируется, по словам Шойгу, в 2024 году увеличить в 1,8 раза.

Отдельно министр обороны Российской Федерации коснулся вопросов комплектования Вооруженных сил РФ. В 2024 году планируется довести численность военнослужащих по контракту до 745 тысяч человек к концу года, поскольку будут созданы новые формирования. В текущем году в армию на контрактную службу и добровольцами поступило около 490 тысяч человек.
  • Министерство обороны Российской Федерации
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25 комментариев
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  1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
    Михаил-Иванов
    -4
    Сегодня, 17:14
    Задачи амбициозные. Впрочем, сейчас работа МО под плотным контролем Президента, так что вполне можно рассчитывать на их реализацию.
    1. AUL Ранг пользователя
      AUL
      +7
      Сегодня, 17:24
      Первым в списке приоритетных задач ВС РФ на 2024 год указано продолжение специальной военной операции до полного достижения ее целей.
      Очень информативно! Осталось озвучить цели.
      1. Уарабей Ранг пользователя
        Уарабей
        -2
        Сегодня, 18:18
        Миллион раз уже озвучивались. Странно что кто-то остается, кто так еще их не услышал. Но тут, скорее другое...
      2. Комментарий был удален.
        1. kventinasd Ранг пользователя
          kventinasd
          +1
          Сегодня, 19:19
          Цитата: Totvolk80
          на 1м продвижения мы тратим 2 эшелона снарядов...

          Вы лично подсчетами занимались или так ляпнули, чтобы было? winked
    2. Андрей из Челябинска Ранг пользователя
      Андрей из Челябинска
      +7
      Сегодня, 18:02
      Цитата: Михаил-Иванов
      Задачи амбициозные

      К сожалению, у нас амбициозность задач смягчается необязательностью их выполнения...
      1. Уарабей Ранг пользователя
        Уарабей
        -2
        Сегодня, 18:28
        У - "вас", может быть, а Россия будет добиваться обязательного выполнения своих задач в СВО.
        1. Андрей из Челябинска Ранг пользователя
          Андрей из Челябинска
          +2
          Сегодня, 18:31
          Цитата: Уарабей
          У - "вас", может быть,

          У меня как раз нет. А вот у руководства страны... Напомнить амбициозные задачи, которые ставились? Вам с майских указов начать, или годика так с 2000-го?
          Или Вы всерьез верите, что целью СВО был многолетний военный конфликт?
          1. Уарабей Ранг пользователя
            Уарабей
            -4
            Сегодня, 18:52
            Целью СВО является обеспечение нейтральности окраины, недопущение её в военный блок который противостоит России. И цель эта будет выполняться независимо от того, сколько это займет времени. И в такое время пытаться систематически высмеивать наше руководство и припоминать его промахи и ошибки, означает - лить воду на мельницу врага. Потому что точно такие же задачи (дискредитация правительства и командования ВС России), стоят перед теми-же ципсами. Вот прям - один в один. Вы реально этого осознать не в силах? вы делаете их работу.
            1. Андрей из Челябинска Ранг пользователя
              Андрей из Челябинска
              0
              Сегодня, 20:45
              Цитата: Уарабей
              Потому что точно такие же задачи (дискредитация правительства и командования ВС России), стоят перед теми-же ципсами.

              Наше руководство с этой задачей справляется куда лучше ципсы.
              Цитата: Уарабей
              Вы реально этого осознать не в силах? вы делаете их работу.

              Нет, я делаю свою работу. Выполняю гособоронзаказ, например. А здесь мы обсуждаем перспективы на 2024 г. без розовых очков.
              1. Уарабей Ранг пользователя
                Уарабей
                0
                Сегодня, 21:17
                Ну всё правильно. Нельзя же расчитывать на то, что сотрудник ципсо признается, и скажет - "да, я тут пытаюсь посеять недоверие к вашему правительству и командованию вашими вооруженными силами. Это и есть моя задача".
                Он наверняка же будет утверждать что несет правду в массы (какой бы горькой она не была), против розовых очков, в обязательном порядке упомянет "уря-патриотизм"... и тому подобные высокопарные доводы. Вы согласны?
      2. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 20:36
        Я сейчас посмотрел выступление Путина на коллегии МО, судя по всему, шутки закончились. Он там чуть ли не матом все объяснил. Зная либеральность ВВП можно отметить, что в данном случае все пойдет по жесткому сценарию и именно это он военным и втолковывал...
        1. Андрей из Челябинска Ранг пользователя
          Андрей из Челябинска
          0
          Сегодня, 20:52
          Цитата: Михаил-Иванов
          Я сейчас посмотрел выступление Путина на коллегии МО, судя по всему, шутки закончились. Он там чуть ли не матом все объяснил

          Толку-то с его объяснений. Нет, ну вот серьезно, Вы что от них ожидаете?
  2. Trapp1st Ранг пользователя
    Trapp1st
    +1
    Сегодня, 17:15
    Первым в списке приоритетных задач ВС РФ на 2024 год указано продолжение специальной военной операции до полного достижения ее целей.
    Как это понять? Он собирается полностью достигнуть цели СВО в 2024 или у него главная задача просто продолжать?) Не освобождение оккупированных регионов РФ или освобождение Одессы в 2024))
  3. neworange88 Ранг пользователя
    neworange88
    +4
    Сегодня, 17:17
    Как отметил министр обороны, Россия собирается и далее наращивать объемы производства ракет и боеприпасов, включая высокоточные гиперзвуковые ракетные комплексы «Циркон» и «Кинжал».


    А лучше бы гиперзвуковые ракеты воздушного базирования Гремлин и Острота испытать и принять на вооружение.Их смогут нести не только тяжёлые Миг-31К.
  4. Ryaruav Ранг пользователя
    Ryaruav
    +10
    Сегодня, 17:20
    ну какой из него генерал армии, министр обороны черт с ним, у нас такие министры все ,но генерал армии это дослужиться от лейтенанта надо и да у него все задачи 2023 года выполнены прямо как на биатлонах и строительствах храмов, в стране обесценены награды и звания
  5. LeutnantTom Ранг пользователя
    LeutnantTom
    -1
    Сегодня, 17:27
    Я только что посмотрел на Западный фронт @RVvoenkor. Поражает то, что российские ВВС вообще не участвуют в боевых действиях, по крайней мере, в этом отчете руководства.

    Сложная ситуация на восточном фронте: русские атакуют, имея преимущество в вооружении и силах, — Командующий Сухопутными войсками ВСУ. Но украинские ВВС.

    RVvoenkor
    ▪️Армия России атакует на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях, имея преимущество в вооружении и в количестве личного состава.
    ▪️Под Бахмутом целью России - начать наступление на Часов Яр, чтобы в конечном счете выйти на границы Донецкой области.
    ▪️В Харьковской области россияне продолжают штурм в районе Синьковки с целью создания плацдарма для дальнейшего наступления на Купянск, - сообщает Сырский.
    1. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      -1
      Сегодня, 18:26
      Ааа.... ну если об этом сам Сырский молчит, то это точно так и есть. Да. Вы отчет - своего, руководства притащили сюда, что-ли? wassat
  6. фа2998 Ранг пользователя
    фа2998
    +4
    Сегодня, 17:31
    Цитата: Trapp1st
    или у него главная задача просто продолжать?

    Ну сказано самим министром-продолжение.Задача скажем непростая! lol
    И зачем мы в Карабахе? Он полностью азербайджанский,армяне уехали.Что мы там делаем? what what
    1. ВПП-1 Ранг пользователя
      ВПП-1
      +1
      Сегодня, 19:50
      Как что?! А реноме, а хорошая мина при плохой игре?! Мы продолжаем "обеспечивать" бывшее разведение бывших сторон конфликта, даже если их там нет (мы же гаранты!)... winked
  7. пешик
    пешик
    0
    Сегодня, 17:32
    Цитата: Trapp1st
    Как это понять? Он собирается полностью достигнуть цели СВО в 2024 или у него главная задача просто продолжать?) Не освобождение оккупированных регионов РФ или освобождение Одессы в 2024))


    Яка Одесса - будут снова Марьинку освобождать Сказано же Шойгу час назад - общие потери в ВСУ 338 тысяч, из них убитых должно быть меньше половины - тысяч 150 (я про эту же цифру тут и писал 2 дня назад); - так что ещё есть кого убивать - на то и военные, чтобы воевать и погибать, а не просиживать на парадах биатлонных)
  8. пешик
    пешик
    +5
    Сегодня, 17:40
    Цитата: LeutnantTom

    ▪️В Харьковской области россияне продолжают штурм в районе Синьковки с целью создания плацдарма для дальнейшего наступления на Купянск, - сообщает Сырский.


    Довольно странно тут читать снова про Купянск - примерно год назад тут была статья, где было писано, что РФ подошли вплотную к Купянску, ВСУ оттуда вывозят архивы и т.д.
  9. osp Ранг пользователя
    osp
    +1
    Сегодня, 17:55
    Цитата: Ryaruav
    ну какой из него генерал армии, министр обороны черт с ним, у нас такие министры все ,но генерал армии это дослужиться от лейтенанта надо и да у него все задачи 2023 года выполнены прямо как на биатлонах и строительствах храмов, в стране обесценены награды и звания

    К Остину можно по разному относится , он далеко не друг России.
    Но биография у него более чем достойная на такую должность главы Пентагона.
    42 года службы , несколько академий и училищ за плечами. Воевал не раз.
    От лейтенанта до генерала прошел путь, потом и Министром обороны стал.
    Значок Рейнджера носит и много боевых наград, а не медалей за перепись населения.

    Так что на биографию Остина можно действительно равняться.
    Любому военному в любой стране.
    Не важно , нравятся американцы там или нет. Но он заслужил свою должность.
    1. Альф Ранг пользователя
      Альф
      +1
      Сегодня, 18:29
      Цитата: osp
      К Остину можно по разному относится , он далеко не друг России.
      Но биография у него более чем достойная на такую должность главы Пентагона.
      42 года службы , несколько академий и училищ за плечами. Воевал не раз.
      От лейтенанта до генерала прошел путь, потом и Министром обороны стал.
      Значок Рейнджера носит и много боевых наград,
  10. Rostislav Ранг пользователя
    Rostislav
    0
    Сегодня, 18:07
    [Первым в списке приоритетных задач ВС РФ на 2024 год указано продолжение специальной военной операции]
    Получается, что завершить СВО в 24 году не планируют? Решили растянуть "удовольствие"?
    Реально не хватает сил добавить укронацистов или существуют силы, сознательно затягивают процесс? Склоняюсь ко второму варианту, ибо " Когда есть огромное количество людей, которым очень плохо, всегда будет малое количество тех, кому очень хорошо".
  11. osp Ранг пользователя
    osp
    +2
    Сегодня, 18:40
    Цитата: Михаил-Иванов
    Задачи амбициозные. Впрочем, сейчас работа МО под плотным контролем Президента, так что вполне можно рассчитывать на их реализацию.

    На какую их реализацию можно рассчитывать ?
    Завод по выпуску электрических разъемов для авиации и ракет находится в маленьком городке или вовсе в рабочем поселке.
    Персонал в многом еще пенсионного возраста, станочный парк тоже советского времени.
    Чтобы завод нарастил выпуск продукции , его надо на круглосуточную работу перевести.
    А значит набрать в 4-5 раз больше людей , квалифицированных людей чтобы они работали.
    Где в маленьком городке искть операторов ЧПУ , фрезеровщиков , контроллеров ОТК ?

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