Командующий Сухопутными войсками ВСУ посетовал на «сложную ситуацию» на восточном фронте
Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил о "сложной ситуации", сложившейся для украинской армии на восточных участках фронта.
Сырский отметил, что подразделения российской армии атакуют на Купянском, Краснолиманском и Артемовском направлениях, при этом имея ощутимое преимущество в количестве и качестве вооружений и личного состава.
По мнению украинского генерала, на Артемовском направлении целью российской армии является начало наступления на Часов Яр, чтобы в конечном счете выйти на границы ДНР. В Харьковской области ВС РФ продолжают штурмовые действия в районе населенного пункта Синьковка с целью создания плацдарма для дальнейшего наступления на город Купянск. На Краснолиманском направлении российская армия беспрерывно атакует позиции ВСУ в направлении Макеевки и Тернов.
Ранее Сырский, являющимся командующим ВСУ на участке от Купянска до Артемовска, а также еще один украинский генерал Тарнавский, отвечающий за участок фронта от Авдеевки до Запорожья, заявили об активизации наступательных действий ВС РФ по всей линии фронта.
В частности, по словам украинских командующих, на Авдеевском и Марьинском направлениях российская армия атакует при поддержке бронетехники, а также активно применяя авиацию. Кроме того, в украинском Генштабе отмечают, что российские войска увеличили активность артиллерийских ударов, а также продолжают пехотные штурмы.
Информация