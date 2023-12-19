Командующий Сухопутными войсками ВСУ посетовал на «сложную ситуацию» на восточном фронте

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Командующий Сухопутными войсками ВСУ посетовал на «сложную ситуацию» на восточном фронте

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил о "сложной ситуации", сложившейся для украинской армии на восточных участках фронта.

Сырский отметил, что подразделения российской армии атакуют на Купянском, Краснолиманском и Артемовском направлениях, при этом имея ощутимое преимущество в количестве и качестве вооружений и личного состава.

По мнению украинского генерала, на Артемовском направлении целью российской армии является начало наступления на Часов Яр, чтобы в конечном счете выйти на границы ДНР. В Харьковской области ВС РФ продолжают штурмовые действия в районе населенного пункта Синьковка с целью создания плацдарма для дальнейшего наступления на город Купянск. На Краснолиманском направлении российская армия беспрерывно атакует позиции ВСУ в направлении Макеевки и Тернов.



Ранее Сырский, являющимся командующим ВСУ на участке от Купянска до Артемовска, а также еще один украинский генерал Тарнавский, отвечающий за участок фронта от Авдеевки до Запорожья, заявили об активизации наступательных действий ВС РФ по всей линии фронта.

В частности, по словам украинских командующих, на Авдеевском и Марьинском направлениях российская армия атакует при поддержке бронетехники, а также активно применяя авиацию. Кроме того, в украинском Генштабе отмечают, что российские войска увеличили активность артиллерийских ударов, а также продолжают пехотные штурмы.
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    4 комментария
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    1. Комментарий был удален.
    2. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      +1
      Сегодня, 17:57
      Зато наверно на западном фронте всё хорошо, уверенно держат границы от бегущих от мобилизации хлопцев
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        0
        Сегодня, 18:12
        Под ногами укровермахта земля должна гореть.Шумерам если денежный поток из за рубежа перекрыть они не то что фронт, страну профукают так как денег там внутри нет от слова совсем.
        А еще они офигеют,когда узнают что эти бабки отдавать надо будет. Только тем кто их брал и по карманам тырил уже будет пофиг -они оттуда свалят а часть уже свалила. Не до всех , видать , ещё дошло,чтоникто ничего никогда бесплатно не дает и не делает
    3. Ныробский Ранг пользователя
      Ныробский
      0
      Сегодня, 19:38
      Этому вырусю Сырскому родившемуся в СССР и закончившему Московское высшее командное училище не сетовать надо, а застрелиться.
    4. ВЗЭМ100 Ранг пользователя
      ВЗЭМ100
      0
      Сегодня, 19:48
      в самом начале незалежности был у них командующим Морозов тоже родом из России.

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