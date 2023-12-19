В Одессе состоялось служебное совещание с участием представителей командования группировки ВСУ «Одесса», руководства территориальных центров комплектования и национальной полиции Одесской области. Об этом сообщают украинские источники.Главной темой экстренного совещания было ужесточение и усиление мобилизационных мероприятий. Как оказалось, Одесская область заняла предпоследнее место по показателям мобилизации населения. Естественно, что это обстоятельство вызывает недовольство киевского режима, и власти требуют от одесских военных нарастить усилия по мобилизации граждан, проживающих в регионе.В четвертом квартале 2023 года Одесская область смогла направить в ВСУ лишь 1100 человек, что составляет лишь 16% от заданного руководством украинского военного ведомства плана. Поэтому военные решили с 18 декабря увеличить количество совместных патрулей территориальных центров комплектования и национальной полиции как в Одессе, так и в других городах и населенных пунктах региона.Особое внимание к мобилизации населения украинские власти стали проявлять в последнее время в связи с очевидными проблемами на фронте. Сейчас отдельные украинские политики уже активно продвигают даже идею мобилизации женщин, и это при том, что среди украинских мужчин 74% предпочли бы лишиться гражданства Украины, нежели быть мобилизованными в действующую армию. Интересно, что даже шеф украинской военной разведки Кирилл Буданов, объявленный в России в розыск, заявлял, что принудительно мобилизованные люди не приносят армии никакой пользы.

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