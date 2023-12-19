Украинские источники сообщили о прошедшем в Одессе совещании командования местной группировки ВСУ по ужесточению мобилизации

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Украинские источники сообщили о прошедшем в Одессе совещании командования местной группировки ВСУ по ужесточению мобилизации

В Одессе состоялось служебное совещание с участием представителей командования группировки ВСУ «Одесса», руководства территориальных центров комплектования и национальной полиции Одесской области. Об этом сообщают украинские источники.

Главной темой экстренного совещания было ужесточение и усиление мобилизационных мероприятий. Как оказалось, Одесская область заняла предпоследнее место по показателям мобилизации населения. Естественно, что это обстоятельство вызывает недовольство киевского режима, и власти требуют от одесских военных нарастить усилия по мобилизации граждан, проживающих в регионе.



В четвертом квартале 2023 года Одесская область смогла направить в ВСУ лишь 1100 человек, что составляет лишь 16% от заданного руководством украинского военного ведомства плана. Поэтому военные решили с 18 декабря увеличить количество совместных патрулей территориальных центров комплектования и национальной полиции как в Одессе, так и в других городах и населенных пунктах региона.

Особое внимание к мобилизации населения украинские власти стали проявлять в последнее время в связи с очевидными проблемами на фронте. Сейчас отдельные украинские политики уже активно продвигают даже идею мобилизации женщин, и это при том, что среди украинских мужчин 74% предпочли бы лишиться гражданства Украины, нежели быть мобилизованными в действующую армию. Интересно, что даже шеф украинской военной разведки Кирилл Буданов, объявленный в России в розыск, заявлял, что принудительно мобилизованные люди не приносят армии никакой пользы.
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    11 комментариев
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    1. Wolfskin1993 Ранг пользователя
      Wolfskin1993
      +4
      Сегодня, 17:46
      Зато в Одессе начали наклейки с авто сдирать , типа "волонтЭр" , "Русский корабль идёт на..." , "Доброго вЭчЫра , мы з укры" и т.д.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +2
        Сегодня, 17:47
        Как говорят в Одессе - "Ну ты посмотри на этого патриота за мой счёт!"... Там гораздо проще встретить патриота Израиля, чем Украины... laughing
      2. Анахорет Ранг пользователя
        Анахорет
        0
        Сегодня, 18:02
        Скоро будут гранаты кидать в военкомов, как «слуга Зэ» из Закарпатья пример подал) а дурной пример заразителен))
    2. частное лицо Ранг пользователя
      частное лицо
      -8
      Сегодня, 17:48
      Чем больше призовут и погибнет на фронте с Восточной части краины тем больше будет проблем у России в будущем если эти земли войдут в состав России.
    3. Zoldat_A Ранг пользователя
      Zoldat_A
      +3
      Сегодня, 17:50
      Чего они там мучаются в Киеве - "этих мобилизовать, этих не мобилизовать"?
      У меня к киевским властям есть хорошее предложение по обеспечению численного состава ВСУ - передать военкоматам в качестве списков призывников домовые книги и грести всех. Показатели зашкалят. Детей - в сыны полка, родителей - на передовую, дедов - в обоз, кашеварить.
    4. КТМ-5 Ранг пользователя
      КТМ-5
      +5
      Сегодня, 18:01
      Что их жалеть? Невиновных там нет. Многие скакали, почти все собирали деньги "захыстникам" с 2014-го. Опять же, шутеечки про "сожжённую вату" и т.п.
      Да и попыток сорвать эту мобилизацию партизанскими методами я не вижу. Укронаселение - зомбированное стадо. Туда их всех, в мясорубку. Они давно уже свой выбор сделали.
    5. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      +2
      Сегодня, 18:09
      В четвертом квартале 2023 года Одесская область смогла направить в ВСУ лишь 1100 человек, что составляет лишь 16% от заданного руководством украинского военного ведомства плана.

      Интересно, а есть данные по киевской и львовской областях? Такое ощущение, что там процент набранных, как и сам план, будет меньше.
      Как Путин заявил, что Одесса - русский город, так укроп начал там мобилизацию усиливать.
    6. Tarasios Ранг пользователя
      Tarasios
      -1
      Сегодня, 18:58
      Цитата: КТМ-5
      Что их жалеть? Невиновных там нет. Многие скакали, почти все собирали деньги "захыстникам" с 2014-го. Опять же, шутеечки про "сожжённую вату" и т.п.
      Да и попыток сорвать эту мобилизацию партизанскими методами я не вижу. Укронаселение - зомбированное стадо. Туда их всех, в мясорубку. Они давно уже свой выбор сделали.

      Это вы правильно сказали. Например, старики, дети, в т.ч. младенцы - однозначно скакали, ну или хотели скакать. А про зомбированное стадо - мне, например, было бы интересно понаблюдать даже вот лично за вами, "незазомбированностадным", под прицелом автоматов. На фоне юридического и силового беспредела. Но так ведь проще, по Гитлеровски - одним махом - ррраз - и записать целую страну в "стадо", подлежащее мясорубке. Да?
      1. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        +2
        Сегодня, 19:18
        Tarasios-а вот почему бы вам как человека" оттуда "не дать га сайте объективную информацию о происходящем у вас в городе ? hi
        1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
          Крымский партизан 1974
          0
          Сегодня, 19:31
          Tarasios-а вот почему бы вам как человека" оттуда "не дать га сайте объективную информацию о происходящем у вас в городе ?
          ...а он не способен её дать...потому как он с его слов " было бы интересно понаблюдать даже вот лично за вами, "незазомбированностадным", под прицелом автоматов. На фоне юридического и силового беспредела."...ключевое слово ПОНАБЛЮДАТЬ...то есть он окошечник...то есть когда одесситов жгли 2 мая он с окна наблюдал...тарасык он и есть тарасык
    7. Tarasios Ранг пользователя
      Tarasios
      0
      Сегодня, 19:49
      Цитата: Бережливый
      Tarasios-а вот почему бы вам как человека" оттуда "не дать га сайте объективную информацию о происходящем у вас в городе ? hi

      а вы посмотрите комменты даже в этой конкретной ветке. Кому то здесь нужна объективность? Ведь намного удобнее верить в некую свою выдуманную реальность. Где всё просто, где есть только чёрное и белое, без градиентов. Да что говорить - даже имя, оказывается, может быть "признаком чего то там". Ну детский сад, определённо ;) Ещё только язык высунуть и дули покрутить, да, Крымский? ;) Кста, перевод стрелок - незачёт, слишком топорно. Фу таким быть

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