Сегодня, 19 декабря, из киевского «Борисполя» вылетел самолёт Boeing 777-300, о чем сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу аэропорта. В материале говорится, что это уже четвертый самолет, который покинул воздушную гавань с февраля 2022.Касательно сегодняшнего рейса, сообщается, что Boeing вылетел в один из аэропортов Европы. Это был технический перегон самолета по запросу компании-эксплуатанта Skyline Express.В пресс-службе аэропорта заявили, что лайнер отправился в рейс без пассажиров и грузов, соблюдая все требования безопасности, действующие во время военного положения.Казалось бы, на первый взгляд, проходное и ничем не примечательное событие. Однако обращает на себя внимание заявление главы офиса Зеленского Андрея Ермака, которое он сделал первого декабря на встрече с представителями дипломатического корпуса, аккредитованными на Украине.Чиновник анонсировал скорое открытие аэропорта «Борисполь», так как ВСУ и страны-партнеры Киева якобы способны обеспечить безопасную работу воздушной гавани.Ермак напомнил, что данный аэропорт стал первым объектом, закрытым в феврале прошлого года. Он же, со слов главы офиса Зеленского, станет первым, который откроется, когда «позволит ситуация».Вероятно, на Украине уже тестируют возможность запуска киевского аэропорта «Борисполь», с чем и связан сегодняшний полет Boeing 777-300.При этом очевидно, что слова Ермака о способности ВСУ обеспечить безопасность столичного аэропорта не соответствуют действительности. Ведь украинское командование постоянно твердит о недостатке средств ПВО, в том числе и для полноценной защиты Киева.В то же время не совсем понятно, о какой «ситуации» говорит украинский чиновник.Напомним, что ранее американский журналист Сеймур Херш сделал сенсационное заявление о якобы «закулисных» переговорах между Главой Генштаба РФ Валерием Герасимовым и главкомом ВСУ Валерием Залужным. При этом со слов эксперта, они ведутся несмотря на возражения Белого дома и администрации Зеленского.В свою очередь, в прошлую пятницу в аэропорту Краснодара совершил посадку самолет Сухой SuperJet 100. Данный рейс был тестовым. После него будет приниматься решение о возобновлении работы воздушной гавани, также закрытой в феврале 2022 года.