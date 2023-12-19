На Украине тестируют возможность запуска работы киевского аэропорта «Борисполь»

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На Украине тестируют возможность запуска работы киевского аэропорта «Борисполь»

Сегодня, 19 декабря, из киевского «Борисполя» вылетел самолёт Boeing 777-300, о чем сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу аэропорта. В материале говорится, что это уже четвертый самолет, который покинул воздушную гавань с февраля 2022.

Касательно сегодняшнего рейса, сообщается, что Boeing вылетел в один из аэропортов Европы. Это был технический перегон самолета по запросу компании-эксплуатанта Skyline Express.



В пресс-службе аэропорта заявили, что лайнер отправился в рейс без пассажиров и грузов, соблюдая все требования безопасности, действующие во время военного положения.

Казалось бы, на первый взгляд, проходное и ничем не примечательное событие. Однако обращает на себя внимание заявление главы офиса Зеленского Андрея Ермака, которое он сделал первого декабря на встрече с представителями дипломатического корпуса, аккредитованными на Украине.

Чиновник анонсировал скорое открытие аэропорта «Борисполь», так как ВСУ и страны-партнеры Киева якобы способны обеспечить безопасную работу воздушной гавани.

Ермак напомнил, что данный аэропорт стал первым объектом, закрытым в феврале прошлого года. Он же, со слов главы офиса Зеленского, станет первым, который откроется, когда «позволит ситуация».

Вероятно, на Украине уже тестируют возможность запуска киевского аэропорта «Борисполь», с чем и связан сегодняшний полет Boeing 777-300.

При этом очевидно, что слова Ермака о способности ВСУ обеспечить безопасность столичного аэропорта не соответствуют действительности. Ведь украинское командование постоянно твердит о недостатке средств ПВО, в том числе и для полноценной защиты Киева.

В то же время не совсем понятно, о какой «ситуации» говорит украинский чиновник.

Напомним, что ранее американский журналист Сеймур Херш сделал сенсационное заявление о якобы «закулисных» переговорах между Главой Генштаба РФ Валерием Герасимовым и главкомом ВСУ Валерием Залужным. При этом со слов эксперта, они ведутся несмотря на возражения Белого дома и администрации Зеленского.

В свою очередь, в прошлую пятницу в аэропорту Краснодара совершил посадку самолет Сухой SuperJet 100. Данный рейс был тестовым. После него будет приниматься решение о возобновлении работы воздушной гавани, также закрытой в феврале 2022 года.
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    35 комментариев
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    1. Mavrikiy Ранг пользователя
      Mavrikiy
      +1
      Сегодня, 18:05
      На Украине тестируют возможность запуска работы киевского аэропорта «Борисполь»
      request request Завтра набьют Боинг оружием прикроют пассажирами и ага.... договоренности. recourse
      1. Sevastiec Ранг пользователя
        Sevastiec
        +4
        Сегодня, 18:32
        Маловероятно. Эта война требует колоссальных расходов оружия и бк, а авиационная доставка может обеспечить каплю в море. Чтобы обеспечить более-менее приличный объём, надо чтобы борта садились буквально один за другим, а такого не скроешь, будет слишком очевидно. Кроме того, совсем не обязательно даже всё это сбивать, можно просто повредить взлётку. Боинг, это не МиГ, он автодорогой не обойдётся.
        Ну и, даже не знаю, кто там из простых пассажиров рискнёт куда-то летать в данных условиях.
      2. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        0
        Сегодня, 19:14
        Что не думай,а мысли о договорняке сами лезут в голову...
    2. Normann Ранг пользователя
      Normann
      +6
      Сегодня, 18:06
      Про договоренности всем уже и так давно все ясно и понятно.
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +2
        Сегодня, 18:20
        Надеюсь наши ракеты его тоже протестируют winked
        1. сергей_вакк Ранг пользователя
          сергей_вакк
          +1
          Сегодня, 18:55
          С чего вы так решили!Есть какой то повод или пример?
    3. Анахорет Ранг пользователя
      Анахорет
      +1
      Сегодня, 18:06
      Это могут тестировать на случай шухера оставшихся «слуг», если наступит час «ч»))
      Не все же могут так «элегантно» линять за рубеж под предлогом отравления, как будановская жена и приближённые офицеры будановского ведомства))
      1. Сергей3 Ранг пользователя
        Сергей3
        0
        Сегодня, 18:36
        Для этого вертолёты существуют, да, не быстро, за то любая лужайка подойдёт.
    4. Zoldat_A Ранг пользователя
      Zoldat_A
      +3
      Сегодня, 18:07
      Вероятно, на Украине уже тестируют возможность запуска киевского аэропорта «Борисполь», с чем и связан сегодняшний полет Boeing 777-300.
      На Украине тестируют отправку рейсов "Киев-Майами" и "Киев-Лондон". В один конец для узкого круга пассажиров.

      А населению он на фига? На границе военкомы стоят, ещё и тут будут?
    5. Nic-2007
      Nic-2007
      0
      Сегодня, 18:09
      ЕПРСТ!!! Какой аэропорт, вокзалы, порты, мосты, здания Офиса, ВР, МО ... Очень "странная" (специальная...) война, врага берегут, "лелеют", вопрос для чего и зачем...?!
      1. военком Котёнок Ранг пользователя
        военком Котёнок
        -1
        Сегодня, 19:06
        Есть две версии. Первая — потому что ПВО/ПРО работает, и её не могут преодолеть. Вторая — потому что договорняк, ВС РФ обязались не обстреливать аэропорт, а партнёры в качестве ответного жеста доброй воли разрешили расфигачить пэтриоты.
    6. alystan Ранг пользователя
      alystan
      +1
      Сегодня, 18:10
      На Украине тестируют возможность запуска работы киевского аэропорта «Борисполь»

      Есть смутные подозрения. На кой черт и для каких целей безопасность работы гражданского аэропорта должны обеспечивать ВСУ и страны-партнеры Киева?
      1. Nic-2007
        Nic-2007
        +2
        Сегодня, 18:16
        Это политическая, медийная акция...
      2. Ныробский Ранг пользователя
        Ныробский
        0
        Сегодня, 21:37
        Цитата: alystan
        На Украине тестируют возможность запуска работы киевского аэропорта «Борисполь»

        Есть смутные подозрения. На кой черт и для каких целей безопасность работы гражданского аэропорта должны обеспечивать ВСУ и страны-партнеры Киева?

        Ну-у как вариант, на случай эвакуации матрасных дипломатических работников, документов и прочей разномастной шушеры от спецслужб, потому что есть понимание того, что Зелепуку могут маленько и отмайданить путём военного переворота. Как то уж больно прохладно его встречали в США и Европах. Вьетнам и Афганистан показал, что для эвакуации матрасы любят пользоваться авиатранспортом.
    7. Freelander Ранг пользователя
      Freelander
      +1
      Сегодня, 18:14
      А он точно пустой вылетел или с Зелибобиком на борту? winked
    8. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
      Иезекиль 25-17
      +4
      Сегодня, 18:17
      Законный вопрос: почему он не уничтожен?
    9. lis-ik Ранг пользователя
      lis-ik
      +2
      Сегодня, 18:19
      Авиакомпания "Азур",она и у нас успешно работает,про какие разрывы экономических связей у нас вообще говорят? У них в совете директоров все с украинской стороны. Кстати в Москве порт приписки Внуково. Самолёты старые,но все ухоженные и под санкциями не находятся. Чартеры Турция,Египет,цены умеренные,но не кормят. Правда через европу не летают,обходными маршрутами.
    10. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      -3
      Сегодня, 18:20
      В то же время не совсем понятно, о какой «ситуации» говорит украинский чиновник.
      Наверное речь идёт о вылете примерно а из горящего Берлина типа "отсюда" "туда". Но более вероятно то когда Киев будет занят силами ВС МО РФ и у неких"них" появится возможность летать из Украины в Россию как в старые добрые советские времена. Так называемые знаменитые неизвестные личности кто понял о чём речь +. Благодаря которым (неизвестным) в том числе имел место быть факт 26 апреля 1986 года. В(на) Украине долго ждали когда свежая вода (русские) в ад (Украина она же УССР, Молдова она же МССР - ПМР) придёт примерно как в чернобыльский реактор превратившись в радиоактивный пар. Так что тема "404" ещё не скоро закончится, даже намечается усиленный импорт в страны СНГ и не только потому что появилась возможность получения вутреннего паспорта гражданина РФ соответственно и заграничного паспорта. Все чернобыльские мутации не изучены ! Особенно у лиц женского пола которым предстоит детей рожать ! Может и бред, но тогда чем объяснить массовую утилизацию граждан г-ва Украина потому что женщин призывать в армию под предлогом мобилизации более чем странно. Даже с учётом чёрно-белого диалога, коллетив в негодовании на всём шарике ...
    11. ВЗЭМ100 Ранг пользователя
      ВЗЭМ100
      -1
      Сегодня, 18:20
      неужели нельзя его сбить
    12. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      +8
      Сегодня, 18:21
      Да на этой СВО уже столько было и есть "договорняков", что уже удивляться не приходиться
    13. james Ранг пользователя
      james
      +3
      Сегодня, 18:22
      И ни кому не стало стыдно и ни кто не подал в отставку.
    14. Дилетант Ранг пользователя
      Дилетант
      0
      Сегодня, 18:24
      Если они откроют Борисполь, то это будет такая оплеуха Шойгу, что "дальше уже некуда". Возможности разбомбить ВПП и склады ГСМ, а также службы УВД были еще в 60 годах ХХ века.
      Неужели "были да сплыли"? Или опять "высшие стамбульско/минские" "договорняки"?
      1. котик-русич Ранг пользователя
        котик-русич
        0
        Сегодня, 20:19
        Цитата: Дилетант
        Если они откроют Борисполь, то это будет такая оплеуха Шойгу, что "дальше уже некуда". "?
        Перегруппировку под Изюмом пережили...
        Оставление Херсона перетерпели...
        И Борисполь стерпим - главное не сообщать в новостях сколько самолето-вылетов в день будет происходить из Борисполя...
        sad
    15. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      -1
      Сегодня, 18:33
      Бизнес, ничего личного.
    16. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      -1
      Сегодня, 18:37
      Ну давайте скажем прямо, почему мы ушли из Гостомеля и прочих территорий?
      Как говорят - нет ресурсов для контроля такой теории.
      После почти 2-х лет СВОйны ресурсов думаю не прибавилось, поэтому до границы Польши.....
      Ну и остаётся вот это.
    17. Касатик Ранг пользователя
      Касатик
      0
      Сегодня, 18:46
      Новость сильно смахивает на наличие некий договоренностей. И гарантий... Войны-то нет! Такая вот СВО.
    18. Wolfskin1993 Ранг пользователя
      Wolfskin1993
      0
      Сегодня, 18:47
      Ну так порты в полный рост работают. Пароходов полно. Паровозы один за другим , фуры в многокилометровых очередях к портовым терминалам. А тут аэропорт..
      1. сергей_вакк Ранг пользователя
        сергей_вакк
        +2
        Сегодня, 19:03
        Вся заварушка в основном идёт на Донбассе и разрушают в основном его.А так Донбасс на хрен хохлам не нужен,им его не жалко
    19. purple Ранг пользователя
      purple
      +1
      Сегодня, 18:58
      Скорее всего как начнутся регулярные рейсы, получим очередной "малазийский боинг"
    20. сергей_вакк Ранг пользователя
      сергей_вакк
      +1
      Сегодня, 19:00
      Это просто констатация факта что жизнь у них протекает вполне нормально,по крайней мере в Киеве.А что там иногда какие то шахиды летают,так и у нас они почти каждый день летают и постоянно аэропорты закрывают.Кто это замечает?Да никто
    21. Mishka78 Ранг пользователя
      Mishka78
      +1
      Сегодня, 19:03
      Речь о договорняке между Украиной и Россией? И, разумеется, о прекращении боевых действий? Иных вариантов использования гражданского аэропорта я не вижу. Риски чудовищные
    22. 16112014nk Ранг пользователя
      16112014nk
      +2
      Сегодня, 19:08
      А в Москве сегодня аэропорт Внуково закрыли из-за угроза налёта БПЛА.
      Странные вещи происходят в России и на Украине.
      1. Владимир М Ранг пользователя
        Владимир М
        +2
        Сегодня, 19:19
        В Москве аэропорт закрыли, а в Киеве открыли. Что-то я уже запутался кто и против кого проводит СВО, кто и кому объявлял бесполезную зону.
    23. Сергей Prutkov55 Ранг пользователя
      Сергей Prutkov55
      -1
      Сегодня, 21:06
      Время работает на кого ? Если долго сидеть на берегу реки то можно же и отсидеть что то.
      1. cmax Ранг пользователя
        cmax
        0
        Сегодня, 21:43
        Цитата: Сергей Prutkov55
        Время работает на кого ? Если долго сидеть на берегу реки то можно же и отсидеть что то.

        Не профессионалы на этой стороне, любители. Чего вы ожидаете? Они не сами на войне, отсюда и остальное.Поезда ходят, зерно вывозится, ТВ работает, связь работает, горючего навалом, мосты стоят, рестораны работают. По-видимому скоро и самолёты полетят, да и F 16 тоже

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