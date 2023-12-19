Американские журналисты «раскрыли» схемы поставок в РФ западных высокотехнологичных компонентов в обход санкций

В еженедельных электронных письмах российские торговые чиновники делились советами о том, в какие порты будут переводиться товары, кто будет торговать в рублях и где можно отремонтировать суда под российским флагом

Следует встревожиться, особенно среди политиков, из-за того, что мы объявили о большом количестве санкций (в отношении России) и можем верить, что они работают, но на самом деле это не так

Хотя неясно, как в конечном итоге использовался импорт, американские чипы были обнаружены на российских ракетах и беспилотных летательных аппаратах

Группа американских журналистов утверждает, что раскрыли схемы поставок в Россию западных высокотехнологичных компонентов в обход санкций, введенных против РФ после начала военных действий на Украине. Соответствующая статья по итогам расследования репортеров, которые ссылаются на анализ электронных писем зарубежных торгпредств РФ и российских телекоммуникационных компаний, вышла в газете The New York Times. Эксперты пришли к выводу, что в этих целях Россия использовала множество иностранных посредников и общедоступные сайты электронной коммерции.Журналисты привели несколько примеров того, как российские компании сумели наладить поставки электронных компонентов и оборудования западного производства вопреки на запрет по их ввозу в РФ. В частности, интернет-провайдер из Екатеринбурга Convex столкнулся с проблемами импорта телекоммуникационного оборудования производства американской корпорации Cisco после 3 марта прошлого года.Однако инженеры Convex легко получили необходимое им оборудование Cisco через малоизвестный российский сайт электронной коммерции под названием Nag, который обошел международные торговые ограничения, купив американское оборудование через сеть поставщиков в Китае. Причем коммутаторы американского производства были установлены в Екатеринбургском отделении ФСБ России, утверждают авторы.Журналисты пишут, что российские власти и частные ИТ-компании объединились, чтобы воспользоваться недостатками и разными лазейками в международной торговле, в результате достаточно легко восстановили закупки запрещенной электроники, микрочипов и других компонентов западного производства. Они подключались к сетям посредников, в том числе в Китае, Марокко и Турции, которые не присоединились к антироссийским ограничениям Запада. Кроме того, российские компании использовали порты в этих странах для получения товаров из глобальных технологических производственных центров, которые просто перегружались на другие суда, направляющиеся в Россию.— «разоблачают» наших предпринимателей и госструктуры американские журналисты.В случае, если возникали проблемы с одним из поставщиков, ему быстро находили замену. Когда перекрывался маршрут доставки, его место занимали новые. Таким образом российские трейдеры «держались на шаг впереди» усилий США по пресечению экспорта в РФ высокотехнологичной продукции, делают выводы авторы статьи. На их запрос по этому поводу в Cisco от комментариев воздержались, а в Convex вообще проигнорировали вопросы репортеров.— заключает аналитик американского Института международной экономики Петерсона Элина Рыбакова.Она считает, что одних усилий на уровне государств Запада в ограничении экспорта в РФ высокотехнологичной продукции недостаточно. Контроль должны осуществлять и крупные западные компании-производители.В Марокко торговое представительство России, которое защищает экономические интересы страны за рубежом, также помогло российским компаниям восстановить свои позиции. В частности, такая помощь была оказана ведущему российскому дистрибьютору оборудования и программного обеспечения для автоматизации технологических процессов ProSoft. Российское торгпредство организовало транзит в РФ для ИТ-компании запрещенной электроники через посредничество государственного порта Tanger Med.К ноябрю 2022 года российские торговые чиновники в Марокко хвастались, что их «прямая поддержка» превратила африканскую страну в центр перевалки электроники. Товары из Тайваня, Китая и других производственных центров были выгружены в Tanger Med, а затем размещены на других судах, направлявшихся в Россию, пишут журналисты. Анализ предложений ProSoft выявил около 300 выставленных на продажу продуктов, содержащих чипы Intel, а также компоненты производства Nvidia и компьютерный чип, оптимизированный для искусственного интеллекта, разработанный Google.Таких примеров эффективного обхода западных санкций в части закупок российскими компаниями американских, европейских, южнокорейских и японских высокотехнологичных компонентов и оборудования, экспорт которых в РФ под запретом в этих странах, журналисты обнаружили немало. Причем эта продукция используется в России и для производства вооружений, утверждают авторы.— пишут репортеры со ссылкой на военных экспертов.