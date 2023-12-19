Американские журналисты «раскрыли» схемы поставок в РФ западных высокотехнологичных компонентов в обход санкций

16
Американские журналисты «раскрыли» схемы поставок в РФ западных высокотехнологичных компонентов в обход санкций

Группа американских журналистов утверждает, что раскрыли схемы поставок в Россию западных высокотехнологичных компонентов в обход санкций, введенных против РФ после начала военных действий на Украине. Соответствующая статья по итогам расследования репортеров, которые ссылаются на анализ электронных писем зарубежных торгпредств РФ и российских телекоммуникационных компаний, вышла в газете The New York Times. Эксперты пришли к выводу, что в этих целях Россия использовала множество иностранных посредников и общедоступные сайты электронной коммерции.

Журналисты привели несколько примеров того, как российские компании сумели наладить поставки электронных компонентов и оборудования западного производства вопреки на запрет по их ввозу в РФ. В частности, интернет-провайдер из Екатеринбурга Convex столкнулся с проблемами импорта телекоммуникационного оборудования производства американской корпорации Cisco после 3 марта прошлого года.



Однако инженеры Convex легко получили необходимое им оборудование Cisco через малоизвестный российский сайт электронной коммерции под названием Nag, который обошел международные торговые ограничения, купив американское оборудование через сеть поставщиков в Китае. Причем коммутаторы американского производства были установлены в Екатеринбургском отделении ФСБ России, утверждают авторы.

Журналисты пишут, что российские власти и частные ИТ-компании объединились, чтобы воспользоваться недостатками и разными лазейками в международной торговле, в результате достаточно легко восстановили закупки запрещенной электроники, микрочипов и других компонентов западного производства. Они подключались к сетям посредников, в том числе в Китае, Марокко и Турции, которые не присоединились к антироссийским ограничениям Запада. Кроме того, российские компании использовали порты в этих странах для получения товаров из глобальных технологических производственных центров, которые просто перегружались на другие суда, направляющиеся в Россию.

В еженедельных электронных письмах российские торговые чиновники делились советами о том, в какие порты будут переводиться товары, кто будет торговать в рублях и где можно отремонтировать суда под российским флагом

— «разоблачают» наших предпринимателей и госструктуры американские журналисты.

В случае, если возникали проблемы с одним из поставщиков, ему быстро находили замену. Когда перекрывался маршрут доставки, его место занимали новые. Таким образом российские трейдеры «держались на шаг впереди» усилий США по пресечению экспорта в РФ высокотехнологичной продукции, делают выводы авторы статьи. На их запрос по этому поводу в Cisco от комментариев воздержались, а в Convex вообще проигнорировали вопросы репортеров.

Следует встревожиться, особенно среди политиков, из-за того, что мы объявили о большом количестве санкций (в отношении России) и можем верить, что они работают, но на самом деле это не так

— заключает аналитик американского Института международной экономики Петерсона Элина Рыбакова.

Она считает, что одних усилий на уровне государств Запада в ограничении экспорта в РФ высокотехнологичной продукции недостаточно. Контроль должны осуществлять и крупные западные компании-производители.

В Марокко торговое представительство России, которое защищает экономические интересы страны за рубежом, также помогло российским компаниям восстановить свои позиции. В частности, такая помощь была оказана ведущему российскому дистрибьютору оборудования и программного обеспечения для автоматизации технологических процессов ProSoft. Российское торгпредство организовало транзит в РФ для ИТ-компании запрещенной электроники через посредничество государственного порта Tanger Med.

К ноябрю 2022 года российские торговые чиновники в Марокко хвастались, что их «прямая поддержка» превратила африканскую страну в центр перевалки электроники. Товары из Тайваня, Китая и других производственных центров были выгружены в Tanger Med, а затем размещены на других судах, направлявшихся в Россию, пишут журналисты. Анализ предложений ProSoft выявил около 300 выставленных на продажу продуктов, содержащих чипы Intel, а также компоненты производства Nvidia и компьютерный чип, оптимизированный для искусственного интеллекта, разработанный Google.

Таких примеров эффективного обхода западных санкций в части закупок российскими компаниями американских, европейских, южнокорейских и японских высокотехнологичных компонентов и оборудования, экспорт которых в РФ под запретом в этих странах, журналисты обнаружили немало. Причем эта продукция используется в России и для производства вооружений, утверждают авторы.

Хотя неясно, как в конечном итоге использовался импорт, американские чипы были обнаружены на российских ракетах и беспилотных летательных аппаратах

— пишут репортеры со ссылкой на военных экспертов.
  • https://www.flickr.com/photos/webernetz/37629278000
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

Новости Дзен Телеграм
16 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
    Михаил-Иванов
    -1
    Сегодня, 20:38
    На Западе никак не могут воткнуть, что русский человек всегда найдет способ что-нибудь стырить, обойти и вынести из самого охраняемого помещения!
    1. alystan Ранг пользователя
      alystan
      +4
      Сегодня, 20:42
      Только обобщать не надо. Или вы о себе? wassat
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        -1
        Сегодня, 20:43
        Увы, но это наша реальность! Не можем мы без этого...
    2. Maxim G Ранг пользователя
      Maxim G
      +1
      Сегодня, 21:06
      В советское время, себя почти всем своего производства обеспечивали.
      А не сказки про русских рассказывали.
    3. Тополь Ранг пользователя
      Тополь
      +4
      Сегодня, 21:20
      Тут дело несколько в другом, на мой взгляд. Чтобы санкции работали, нужен тотальный контроль Запада над всем миром плюс поддержка этих санкций наверное как минимум 90 процентами государств. Так что, наглосаксы со своими шестерками просто переоценили свои возможности. И да, изворотливостью и смекалкой не только мы можем похвастаться. А по части - "стырить", есть и похлеще нас специалисты.
    4. invisible_man Ранг пользователя
      invisible_man
      0
      Сегодня, 21:39
      На Западе никак не могут воткнуть, что русский человек всегда найдет способ что-нибудь стырить, обойти и вынести из самого охраняемого помещения!

      Сноуден хоть и не русский, но вынес-таки системник из особо охраняемого помещения АНБ.
  2. dmi.pris1 Ранг пользователя
    dmi.pris1
    +2
    Сегодня, 20:38
    Вообще то это все секрет Полишенеля....Там где есть выгода,всегда найдутся лазейкиВпрочем,некоторым говорливым от торговли следоаало бы и укоротить языки
  3. alystan Ранг пользователя
    alystan
    +10
    Сегодня, 20:41
    Написали бы уж про свой импорт нефти и СПГ из России. А мы бы посмеялись.
  4. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    +2
    Сегодня, 20:44
    в результате достаточно легко восстановили закупки запрещенной электроники, микрочипов и других компонентов западного производства.

    Ну какие же они смешные эти американские журналисты... Какие ещё схемы...??? Вам же ваши же политики объяснили что Россия "изымает" эти микрочипы из украинских холодильников и стиральных машин, а наши волонтеры вынимают их из своей домашней техники... Ну какие тут могут быть к нам ещё претензии...??? Зачем нам нужно покупать чипы, если мы берём их бесплатно...??? laughing
    1. frruc Ранг пользователя
      frruc
      +5
      Сегодня, 20:51
      ....коммутаторы американского производства были установлены в Екатеринбургском отделении ФСБ России, утверждают авторы.

      Что-то я в этом очень глубоко сомневаюсь, загнули журналюги. В управление (что такое отделение ?) ФСБ даже со смартфоном нельзя проходить.
      1. Попуас Ранг пользователя
        Попуас
        0
        Сегодня, 20:59
        Коммутатор это соединение абонентов...соответственно есть возможность "врезаться" в разговор... wink
      2. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 21:16
        Цитата: frruc
        ....коммутаторы американского производства были установлены в Екатеринбургском отделении ФСБ России, утверждают авторы.

        Что-то я в этом очень глубоко сомневаюсь, загнули журналюги.

        Лев Новожёнов много лет назад сказал фразу, которая мне запомнилась.
        Новостей нет там, где нет журналистов

        От себя добавлю, что самая хорошая новость - это сенсация. Хорошая во всех отношениях - журналисту даёт хлеб, публике - зрелище.
        А что делать, если сенсации нет от слова "совсем"? Правильно - её надо создать. Либо взять общеизвестный факт и подать его как сенсацию, либо просто высосать из пальца, придумать.

        Вот, собственно, и вся теоретическая база "работы" "группы американских журналистов", о которых идёт речь в статье.
  5. DirtyLiar Ранг пользователя
    DirtyLiar
    +5
    Сегодня, 20:58
    Следует встревожиться, особенно среди политиков, из-за того, что мы объявили о большом количестве санкций (в отношении России) и можем верить, что они работают, но на самом деле это не так

    На самом деле следует встревожиться, особенно правоохранительным органам, каким образом журналисты получили доступ к электронной переписке частных компаний?
    Тут налицо и нарушение коммерческой тайны и промышленный шпионаж.
  6. blackGRAIL Ранг пользователя
    blackGRAIL
    -1
    Сегодня, 21:08
    Даже во время холодной войны, железного занавеса и КоКом контролировать экспорт товаров массового потребления США не могли. СуперЭВМ, каждая из которых на учете - да, а вот чего попроще уже нет. В этом смысле сейчас стало еще хуже (для США) - ттх изделий массового пользования значительно выросли и ограничить их распространение не возможно.
    1. cornet2 Ранг пользователя
      cornet2
      0
      Сегодня, 21:15
      Вспоминается Олимпида-80,когда СШП наложили эмбарго на поставки -так потом одну шведскую что-ли разорили полностью...Она табло поставила Лужники...
  7. gromovanton Ранг пользователя
    gromovanton
    0
    Сегодня, 21:42
    В расследование репортеров я верю с трудом, а вот в работу ЦРУ совместно с разными аналитическими центрами из США вкупе с разгильдяями, а может и предателями отсюда вполне . Такие сведения в сети интернет не почерпнешь, нужны агентурные данные + вскрытие каналов связи + сильные аналитики. В порядке контрмер считаю необходим:
    - минимизировать число лиц знающих всю цепочку поставок и способы обхода санкций
    - исключить передачу данных по способам противодействия санкциям по незащищенным каналам связи
    - перейти в области цепочек поставок от обороны к наступлению обеспечив:
    а) обратный инжиниринг санкционной техники с переходом от закупки готового к закупке компонентов у широкого круга поставщиков с изготовлением готового в РФ вкупе с системой экономических стимулов по НИОКР нового лучшего продукта в РФ с поэтапной локализацией его производства в РФ. ( проект наша электроника, станкостроение и тд.)
    б) введение /угроза введения режима пиратства против тех стран, компаний, организаций, лиц, что будут участвовать в торговой блокаде РФ по сути экономической войне, а на войне как на войне
    в) перенос боевых действий в страны и дома тех кто против нас( РФ тоже может создать сеть прокси войн в зонах интересов тех кто против нас и при этом еще и заработать. В малом помощь борцам за свободу на их территории , в зоне интересов, оказав помощь в планировании, подготовке акций устрашения. По крупному чтобы загорелось как по всему их периметру так и внутри их дома вплоть до гражданских войн при этом с выгодой для нас экономической, политической.
    г) ударить по их штабам - кого подкупить, кого дискредитировать, с кем то войти в кооперацию, поддержать тех кто за нас -создать новые штабы ( только с умом а не как в позднем СССР за лозунги мы за социализм кормили пол мира), как исключительная мера разорять тех кто против нас.
    д) усилить и всемерно доносить до граждан стран с которыми мы в состоянии горячей, холодной войны, что мы не против граждан, а против конкретных политиков, организаций, проводящих политику против интересов народов данных стран и нашей страны

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»