Никита Михалков: России больше не нужно окно в Европу, которая окончательно деградировала

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Никита Михалков: России больше не нужно окно в Европу, которая окончательно деградировала

России больше не нужно окно в Европу, которая окончательно деградировала. Раньше оттуда можно было почерпнуть немало хорошего, но теперь оттуда на нас хлынул поток нечистот.

Такая тема была поднята во время большого интервью, которое российский режиссер, телеведущий и общественный деятель Никита Михалков дал журналистке Надежде Стрелец для ее авторского YouTube-канала.

Он считает, что не существует того европейского духа с ароматом утреннего кофе с римских улиц. Западная культура, считает Михалков, больше неспособна создать ничего подобного, к примеру, американским фильмам 70-х годов, где играл Джек Николсон.

Европейцы, утверждает Михалков, деградировали за те несколько десятилетий, пока находились под «ядерным зонтиком» США. Они развивались и «заплывали жирком», пока окончательно не потеряли свою идентичность. Свою трусость и бессилие они сейчас прячут за понятием «толерантность».

В итоге начальник полиции Швеции – страны, где уровень преступности ранее стремился к нулю – теперь призывает женщин не выходить на улицу с наступлением темноты. А глава Римско-католической церкви ползает на коленях и целует ботинки африканцу, чтобы быть «в тренде».

Никита Михалков сделал выдающийся вклад в культуру нашей страны, но он не ограничивает свои интересы искусством, переживая за судьбу Отечества и высказывая свои мысли публично.

Я могу идти по ошибочному пути, но это мой путь

- заявляет он.

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    60 комментариев
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    1. ВЗЭМ100 Ранг пользователя
      ВЗЭМ100
      -9
      Сегодня, 18:23
      для возрождения европе нужна хорошая война
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        -7
        Сегодня, 18:24
        Закрыли мы окно в Европу -
        Нет теперь этого окна…
        Послали мы Европу в Ж о п у –
        Она России не нужна!!!
        Совет Европы нам не нужен,
        Какой от «немощной» совет...???
        Сказали мы Европе дружно -
        В ПАСЕ России больше нет!!!
        Ругайте нас теперь заочно -
        Мы посмеемся лишь потом,
        Ну а затем вполне возможно
        В Европу форточку забьем!!!
        1. dmi.pris1 Ранг пользователя
          dmi.pris1
          +3
          Сегодня, 18:28
          А вот толстые и Ко,кормящиеся с этой Европы,да и во власти с Вами не согласны!
        2. мордвин 3 Ранг пользователя
          мордвин 3
          0
          Сегодня, 21:28
          Цитата: Lev_Russia
          В Европу форточку забьем!!!

          Мы двадцать лет рвались в ВТО... Чьи слова?
      2. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +3
        Сегодня, 18:25
        Когда-то европейские города были в основном безопасными и чистыми, но сейчас они грязные и покрыты граффити, хотя все еще менее смертельно опасны, чем их американские аналоги. Некоторые города, например Марсель, сейчас больше известны количеством преступлений и упадком, чем своим средиземноморским очарованием.
        1. Ryaruav Ранг пользователя
          Ryaruav
          -5
          Сегодня, 18:38
          черный, покажите российский город не покрытый граффити
          1. Бледар Ранг пользователя
            Бледар
            0
            Сегодня, 21:48
            черный, покажите российский город не покрытый граффити

            А может быть лучше ты покажешь российский город покрытый граффити?
        2. Тарелка Ранг пользователя
          Тарелка
          0
          Сегодня, 19:51
          Чего-то не верю я, что в знаменитом Марселе может быть хуже, чем в моём городе, а я у себя без проблем и после 10 вечера выходил на улицу, вообще ничего не боясь. Серьёзно, даже семечек никто не просил. А в Марселе их наверняка даже раздают.
      3. Ryaruav Ранг пользователя
        Ryaruav
        +1
        Сегодня, 18:41
        для возрождения европе нужна лишь смерть сэшээа
      4. Dizel200 Ранг пользователя
        Dizel200
        +2
        Сегодня, 19:02
        Ну вот и пусть между собой воюют ,лет сто
    2. Андрей из Челябинска Ранг пользователя
      Андрей из Челябинска
      +9
      Сегодня, 18:24
      Никита Михалков сделал выдающийся вклад в культуру нашей страны

      "Россия, чуешь этот странный зуд? Три Михалкова по тебе ползут!" (Гафт)
      Ну конечно, "великий фильм о великой войне" на казенный кошт снял, налог для себя, любимого, выклянчил, а теперь, конечно, зачем ему Европы....
      1. антивирус Ранг пользователя
        антивирус
        -3
        Сегодня, 18:35
        Неужто никитка льва толсього повторит. Босиком ходить. Осуждать слабости церкови, власти, щечки свои подставлять.
        А под пулями не ходил, как толстой. И шмотки модные на местные рубахи, костюм ковровский
        1. Андрей из Челябинска Ранг пользователя
          Андрей из Челябинска
          +3
          Сегодня, 18:37
          Цитата: антивирус
          Босиком ходить.

          Это он может. Но - по пешеходной дорожке европейского качества, и чтобы кто-то листья роз под ноги кидал
          1. Комментарий был удален.
        2. Msi Ранг пользователя
          Msi
          -4
          Сегодня, 18:43
          Неужто никитка льва толсього повторит. Босиком ходить

          Ему больше карета нравится. Да ещё бы булочкой в ней похрустеть...
          1. Андрей из Челябинска Ранг пользователя
            Андрей из Челябинска
            0
            Сегодня, 20:40
            Цитата: Msi
            Да ещё бы булочкой в ней похрустеть...

            И Эуроп не надо. А вот людишек, душ 500, в самый раз...
        3. мордвин 3 Ранг пользователя
          мордвин 3
          -3
          Сегодня, 19:39
          Цитата: антивирус
          Неужто никитка льва толсього повторит. Босиком ходить.

          Ща, разбежались... Он тебе сиську покажет за 55 миллионов. Рублей.
        4. советник 2 уровня Ранг пользователя
          советник 2 уровня
          +3
          Сегодня, 20:34
          он меня заставляет вспомнить анекдот:
          Лев Толстой любил встать рано поутру и пойти косить.
          Он косил и думал о том, что лишь физический труд по- настоящему облагораживает человека.
          Крестьяне стояли поотдаль и пожимали плечами:
          - Не знаешь, зачем барин капусту косит?
          - Да кто ж их, образованных , разберёт?
    3. Reklastik Ранг пользователя
      Reklastik
      -1
      Сегодня, 18:24
      Да и деревянный лизун Никита нам тоже вместе с этой Европой не нужен.
    4. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +12
      Сегодня, 18:26
      Лично я к Михалкову отношусь больше негативно.Вся их очень болшая братия жила во все времена неплохо.Да и "киношедевры", типа "Утомленные солнцем"....Но тут он прав
      1. ved_med12 Ранг пользователя
        ved_med12
        0
        Сегодня, 19:01
        Вам "плюс"... "Утомленные солнцем".то ещё ....!
        Но есть и фильм "Двенадцать", и другие...
        1. dmi.pris1 Ранг пользователя
          dmi.pris1
          +2
          Сегодня, 19:19
          Есть.И все это было встроено в существующий тогда тренд во власти..А сейчас Никита учуял всеми фибрами своей души новый тренд...
          1. мордвин 3 Ранг пользователя
            мордвин 3
            +2
            Сегодня, 19:43
            Цитата: dmi.pris1
            И все это было встроено в существующий тогда тренд во власти..

            Ну, пригласил же Путина на день рождения. И даже настойкой напоил.
      2. Mishka78 Ранг пользователя
        Mishka78
        -1
        Сегодня, 19:10
        Цитата: dmi.pris1
        Но тут он прав

        В морально-психологическом плане - безусловно. Европа разлагается.. причём куда быстрее тех же США. В плане же экономики, науки, технологий и т.п. - нам без Европы никуда.
        1. мордвин 3 Ранг пользователя
          мордвин 3
          +2
          Сегодня, 19:48
          Цитата: Mishka78
          Европа разлагается..

          Ага... Как то на Кубу двигал кабины собственного изготовления. А они на полпути взяли и развалились. Мне все, от бригадира до директора грозились: "Вован, я тебя убью!"
    5. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      +12
      Сегодня, 18:27
      Да это ж почему вдруг то "окно" нам не надо? Столько веков боролись за него и тут вдруг бац, нам г-н Михалков объявил, что оно то нам и не нужно... Нужно, очень нужно, просто пора бы его привести в порядок и научиться пользоваться себе на пользу
      1. Офицер запаса Ранг пользователя
        Офицер запаса
        +5
        Сегодня, 18:30
        Теперь это не окно в Европу. Скорее - люк в канализацию.
        1. УАЗ 452 Ранг пользователя
          УАЗ 452
          +2
          Сегодня, 19:16
          Уточните - канализация с какой стороны люка? Чтобы не быть неверно понятым.
      2. Dizel200 Ранг пользователя
        Dizel200
        +2
        Сегодня, 19:05
        Пластиковое окно поставить с тройным стеклопакетом?
    6. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      +5
      Сегодня, 18:28
      Окно - не дверь, спецом рубил Пётр,, чтобы только смотреть как у них, а не чтобы они к нам лезли.
      1. Sadam2 Ранг пользователя
        Sadam2
        0
        Сегодня, 20:46
        треш какой то . можно спорить про войну плохо или хорошо ...
        но я в шоке как бысто мы пришли к такому ... иноагенты - 15 тысяч уже-
        закрываемся от запада типа сплошная лгбт и следуем русским традициям
        но Акунин история государства два года назад до дыр зачитывали
        не понимаю я что происходит
    7. Погоны Ранг пользователя
      Погоны
      +8
      Сегодня, 18:32
      России больше не нужно окно в Европу


      Странно, а вот Президент наш считает иначе. Сегодня в очередной раз это подтвердил. request

      деятель Никита Михалков дал журналистке Надежде Стрелец для ее авторского YouTube-канала


      О как! А почему канал находится на вражеском Ютюбе, а не православном Рутубе? request
    8. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      -4
      Сегодня, 18:34
      Петр первый прорубил окно в европу, но пора его заколачивать, а то больно сльно воняет оттуда и лай круглосуточный negative
    9. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +4
      Сегодня, 18:35
      В итоге начальник полиции Швеции – страны, где уровень преступности ранее стремился к нулю – теперь призывает женщин не выходить на улицу с наступлением темноты. А глава Римско-католической церкви ползает на коленях и целует ботинки африканцу, чтобы быть «в тренде».

      А массовые изнасилования немок в Кёльне забыли... И все спокойно стерпели...
    10. Ryaruav Ранг пользователя
      Ryaruav
      +2
      Сегодня, 18:36
      если не обращать внимание на всю эту толерантность и мультикультурализм то в остатке мы видим что ведущие страны европы и сша это локомотив технологического и научного развития человечества(ссср входил в состав локомотива , но на пути встали горби ебн чубайс и васильич и ко) поэтому явки те же ,начинаем все сначала
    11. voyaka uh Ранг пользователя
      voyaka uh
      -3
      Сегодня, 18:38
      Европа временно закрыла эту дверь.
      И вот теперь: "а нам и не надо!"
      laughing
      На самом деле, Россия - типичная европейская страна.
      Русские - европейцы.
      Никаким азиям Россия не нужна. Как и азии не нужны России.
      От Атлантики до Урала - единая цепочка Европейских стран.
      А сейчас - временные трудности и взаимные обиды.
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +3
        Сегодня, 18:46
        Россия нужна европан и азиям только как поставщик природного сырья.Россия нужна только нам,мы-цивилизация совершенно отдельная.От Европы и Азии
        1. yaglon Ранг пользователя
          yaglon
          0
          Сегодня, 21:20
          Россия - азиатская цивилизация. Наследница Тюркского каганата и Монгольской империи. Чем и пугала всегда Европу.
    12. Касатик Ранг пользователя
      Касатик
      +2
      Сегодня, 18:54
      Тут в комментах некоторые попытались Никиту унизить и оскорбить. Давайте признаем, что он человек безусловно умный и талантливый. И многого добился в жизни. Да, папа помогал, но папа давно умер. А "Бесогон" сегодня смотрят миллионы.
      1. bob03 Ранг пользователя
        bob03
        +4
        Сегодня, 19:00
        Давайте каждый будет сам решать - нужна ему Европа или нет. г-на Михалкова никто же не тянет туда насильно, пусть сидит на Рублевке дальше.
      2. yaglon Ранг пользователя
        yaglon
        -1
        Сегодня, 21:31
        Человек он не умный и не талантливый. Кстати, он чуть не стал моим папой в 70-е, грёбаный конъюнктурщик. Его цитадель это, конечно, гротеск, но когда там с палками шли на крепость, это было гротеском до того, как ополченцам ДНР раздали мосинки, и тут гротеск воплотился в жизнь. Мосинка против HIMARS - это сильно.
    13. Ghost1 Ранг пользователя
      Ghost1
      +3
      Сегодня, 18:57
      А потом читаешь, то у одного чиновника там кто-то из родных живёт, то у другого recourse
      1. Болторез Ранг пользователя
        Болторез
        -1
        Сегодня, 19:00
        то у одного чиновника там кто-то из родных живёт, то у другого
        Если бы гражданам РФ Европа открыла границы, как прибалтам, то половина ВО уже сидела бы за своими компами в Гамбурге и Париже yes . Но их риторика бы не изменилась wassat .
        1. Msi Ранг пользователя
          Msi
          0
          Сегодня, 19:05
          то половина ВО уже сидела бы за своими компами в Гамбурге и Париже

          Половина ВО уже там и сидит... Многие не граждане России (а только притворяются гражданами) и вы это прекрасно знаете hi
    14. 16112014nk Ранг пользователя
      16112014nk
      0
      Сегодня, 19:01
      Забивать окно надо поскорее, чтобы к нам их клопы из Парижа не приползли.
    15. иван2022 Ранг пользователя
      иван2022
      +3
      Сегодня, 19:08
      Ослабла прежде всего континетальная западная Европа. Потому, что ее лидер-Германия, продула две мировых войны. И о них теперь вытирают ноги победители-Британия и Америка. . Но это ещё не означает деградацию.
      Автор погорячился laughing

      А вот мы раздолбали свою страну в мирное время просто от дури.... Хотя наши деды ВМВ выиграли. Так что деградировали как раз мы.
      1. Ryaruav Ранг пользователя
        Ryaruav
        0
        Сегодня, 19:22
        иван ,африка не деградировала ,ей не куда
    16. УАЗ 452 Ранг пользователя
      УАЗ 452
      +5
      Сегодня, 19:13
      Разошёлся Никита не на шутку - ладно про Европу загнивающую, это уже не ново - уже больше столетия клеймим и с нетерпением ждём окончательного упадка (кстати, те времена, которые сейчас Михалков приводит как эталонные, тогда у нас тоже клеймили, как декадентские), но он сегодня заявил, что Эльдар Рязанов, оказывается, вовсе не кино снимал, а так... Очевидно, сам себя он считает великим гуру, а то и мессией, что может давать окончательные и безоговорочные оценки тем, кто признан классиками самим народом - просто тем фактом, что их фильмы смотрят и пересматривают десятилетия спустя. Господин Михалков уверен, что ему самому среди этой плеяды место найдётся?
      1. Msi Ранг пользователя
        Msi
        +1
        Сегодня, 19:25
        Эльдар Рязанов

        Фильмы Рязанова все мы любим. Но сам оказался полным ничтожеством, русофобом и редкостным дерьмом... Ещё один обиженный оказался... Со своими друзьями и любимыми актёрами Басилашвили, Ахеджаковой...
        1. Практик23354df Ранг пользователя
          Практик23354df
          +1
          Сегодня, 20:34
          Не часто с Вами соглашаюсь, но в данном случае -- в самую точку!
    17. alystan Ранг пользователя
      alystan
      +1
      Сегодня, 19:13
      Недавно архиепископ Йоркский Стивен Коттрелл назвал «патриархальным» и «неприемлемым» обращение к Богу в молитве «Отче наш». Йоркский, третий в церковной иерархии, даже предложил изменить молитву на более прогрессивную. А заодно и вовсе перейти к концепции гендерно-нейтрального бога ради дурацкой политкорректности.

      Коттреллу попытался возразить доктор богословия Крис Сагден, председатель консервативной англиканской группы Mainstream, который напомнил, что в Библии Иисус Христос призывал людей молиться именно «нашему Отцу небесному».

      Но его быстро "поставила" на место некая преподобная Кристина Риз, которая в свое время много сделала для появления женщин-епископов. Она указала "зарвавшемуся канонику", что архиепископ Коттрелл указал на проблему, которая актуальна для христиан уже много лет. Потому что, по мнению "преподобной", абсолютно неверно утверждать веру в то, что Бог был убежден, что люди мужского пола более полно и точно несут Его образ, чем женщины.

      И вот, впервые за 489-летнее существование англиканства, священники благословили однополый брак двух лесбиянок в городке Феликстоу к востоку от Лондона. Это ещё не полноценная церковная свадьба, такое для однополых пар пока ещё запрещено, но шаг в понятном направлении.
    18. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +3
      Сегодня, 19:18
      Никита Михалков

      Помню в юности смотрел по телевизору. Михалков выступает на сцене, его закидали яйцами, какие - то ребята, нац. болы кажется. Он начинает орать, чтобы их поймали. Парня ловит охрана, сгибает в поясе и подходит Михалков, наносит удар ногой в область лица. Говорит вроде много правильных вещей... Но как это забыть...
      1. Замира Ранг пользователя
        Замира
        0
        Сегодня, 20:58
        Цитата: Msi
        Парня ловит охрана, сгибает в поясе и подходит Михалков, наносит удар ногой в область лица. Говорит вроде много правильных вещей... Но как это забыть...

        Да, я тоже это помню... Премерзкий был эпизод... И да(!!!) - он для меня после этого просто перестал существовать как личность...
      2. alystan Ранг пользователя
        alystan
        +2
        Сегодня, 21:11
        А вы не видели, как он танцует с женой Пескова и как он ее нахваливает? Это из совсем свежего.
        Я еще помню, как он обзавелся барскими замашками и при этом прямо из самолета в полете справлял нужду... Хоть это и происходило в фильме, но снятом им и по его сценарию.

        Сейчас он другой, я бы даже сказал правильный правдолюб, но надолго ли останется все это в нем? Вот в чем вопрос.
    19. Knell Wardenheart Ранг пользователя
      Knell Wardenheart
      +5
      Сегодня, 19:20
      Также деградировал и сам Михалков, потерявший способность снимать интересное и красивое кино и скатившись в унылую стремную политоту где-то между православным монархизмом и центризмом.
      Говоря о деградировавшей Европе вообще интересно было бы послушать что г-н Михалков сказал бы о состоянии в котором пребываем мы.
      1. Msi Ранг пользователя
        Msi
        -1
        Сегодня, 19:48
        что г-н Михалков сказал бы о состоянии в котором пребываем мы.
        что у вас случилось, в каком вы состоянии??? Творческий кризис у вас, статьи пишите сейчас, а то я как то перестал заглядывать во мнение и аналитику Во (только иногда просматриваю).
        1. Knell Wardenheart Ранг пользователя
          Knell Wardenheart
          +2
          Сегодня, 20:43
          Случилось то, что все на что я надеялся удаляется со скоростью ракеты "Кинжал" :-)
          Трудно писать о том,чего не будет еще как минимум лет 6 даже в проекте) Хотя нужда в этом давно перезрела ..
          Вот я на днях думаю "надо бы написать про смысл для РФ от форсирования Лунной программы..." ,ну ,тема-то интересная и многоплановая , и циферки там разные поднять и в науку закопаться . А потом так щщелк ! И мысль -ну какая в ж Луна ?) В мирное то время на Луну денег не нашли за 20 лет ,один вон чахлый аппаратик наскре6ли который должен был еще в 2016 стартовать и тот не долетел.
          А сейчас... Луна, ядрены ж гусли )
          Но это лирика -а "на земле" выборы, в которых у нас большей частью будут те же лица (окромя ВВЖ) ,что радовали глаз последние лет 28. Плюс какие-то персонажи без имени ,как это модно сейчас говорить "ноунеймы". Еще на земле международная обстановочка, оч. оптимистичная ...
          Вон режиссеры "на земле",которые повадились про скрепы вещать а не снимать кинище . Будут стенать про то,что у нас все завалено западным продуктом и какже так , но сами,конечно, снимать не будут . не барское это дело , для плебса ваять . Про великую русскую культуру ,которая в умах обывателя давно уже представлена откровенно слабым , безыскусным продуктом большей частью , с которым он соприкасается куда как чаще чем смакует Чехова или Пушкина.
          Вот-с,комментики почитываю людские , этакий калейдоскоп из ура-оптимистов , у которых мы уже завтра можем делать пачками российские ноутбуки , или из мамкиных геймеров ,которые уже который год "стеклят" америку ,европу,польшу и до кучи варят половину флота НАТО в средиземном море . Такой вот у нас ныне образ читающего человека, которому есть что сказать .
          Так что проблема - писать о том как все плохо такое себе..о том как надо-бы - ну тоже,такое..потому что обстановочка какбэ намекает что не надо. ни тем кто может сделать,ни большинству. О том как все замечательно также писать непросто - потому что трудно писать про то,чего не наблюдаешь Оо .
          Может про ВДНХ выставку напишу как наконец выберусь на нее..не знаю,поглядим.
    20. ved_med12 Ранг пользователя
      ved_med12
      0
      Сегодня, 19:20
      Цитата: ved_med12
      Вам "плюс"... "Утомленные солнцем".то ещё ....!
      Но есть и фильм "Двенадцать", и другие...



      Может, кто не в курсе? Один из лучших фильмов советского кино "Свой среди чужих, чужой среди своих" Михалковскии!
    21. север 2 Ранг пользователя
      север 2
      +4
      Сегодня, 19:49
      среди всей погани унижающей СССР , Красную армию её командиров и бойцов , партизан и подпольщиков, среди жуткой неправды про руководителей нашей Родины СССР , имею виду такие фильмы как "Сволочи", Служу Советскому Союзу" , "Ленинград" , "Сталинград " "Зоя " "Второй фронт",Штрафбат" , особой мерзостью отличается фильм Никиты Михалкова "Утомлённые солнцем 2". Я повторю мою мысль из моего прошлого комментария , но его отец Сергей Михалков , "переобув" слова из гимна СССР на музыку Александрова при смене социалистической власти на буржуйскую , такому же самому научил также переобуваться и своих сыновей . Возможно, возможно даже то , что сам Никита консультировал и торопил отца , что пора переобуваться , чтобы не опоздать стать баринами-буржуинами-учителями . А для этого нужно было Никите придумать и создать самый поганый плевок на Красную Армию , её командиров и бойцов, на советский строй и на советскую власть .Без этого , буржуи в переобувание не поверили бы и за своего бы не признали бы.
      Так что верит Михалкову я не имею права . Это моё личное мнение .
      Кстати ,в этой компании из стольких режисёров создавших поганые творения унижающие СССР , Красную Армию , Россию , советский народ , русский народ - среди них тоже должен быть "авторитет" ,с кого им брать пример. Ну авторитетнее чем Михалков им и не найти ,потому и их, и их фильмов столько много.
    22. ВПП-1 Ранг пользователя
      ВПП-1
      +2
      Сегодня, 20:09
      Н. Михалков сам является мягко говоря противоречивой фигурой. Он довольно оборотистый малый, эдакий барин российского кино (и не только). Про его современные фильмы здесь уже написали, повторяться не буду. Добавлю лишь, что в своей неутомимой пропагандистской деятельности он не раз запускал в оборот недостоверную информацию о якобы сделанных кем-либо (например, Бжезинским, Олбрайт и Киссинджером) громких заявлениях...
    23. Jacques Sekavar Ранг пользователя
      Jacques Sekavar
      +1
      Сегодня, 20:15
      На сегодняшний день вражеских, т.е. “недружественных” гособразований насчитывается около 50, костяк которых составляют США+Канада и ЕС.
      Во время Великой Отечественной войны Союз ССР боролся за существование и испытывал крайнюю нужду в средствах производства, технологиях, финансах, но в отличии от сегодняшней РФ не торговал с врагами – неметчиной, италией, венгрией, румынией, японией и не снабжал их энергоресурсами, металлами, химией, с/х продукцией – всем в чём враг испытывал потребность и за что был готов платить.
      Ежели сегодня замуровать форточку в ЕС, то РСППевцы с кем будут торговать и вести бизнес, с китайцами и на ПМЖ в КНР побегут?
      Потому и было сказано, что РФ не собирается проводить политику изоляционизма.
      Попробуй закрой форточку в ЕС, РСППевцы бунт подымут и растащат РФ на свои вотчины.

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