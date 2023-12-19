Комбат ВСУ: Украина глобально в данный момент проигрывает войну

Командир одного из батальонов украинской армии Кирилл Верес заявил, что считает, что Киев глобально проигрывает в вооруженном конфликте с Россией.По мнению украинского офицера, ВСУ проигрывают на всех фронтах, а сил у Киева хватает лишь на продолжение попыток удержать фронт и банально выжить. Верес назвал текущие события очень тяжелым временем для украинской армии.По мнению комбата ВСУ, помимо прочего, этому способствовали, завышенные ожидания от летнего "контрнаступления". Командование ВСУ неоднократно заявляло, что летом украинская армия захватит Крым, вследствие чего значительная часть населения страны "перестала жить войной" и многие перестали стремиться вступить в ВСУ.Верес также выступил против принудительной мобилизации украинских граждан в ВСУ, при этом отметив низкую боеспособность военнослужащего, которого притащили в армию насильно.Ранее сообщалось, что украинский парламент принял законопроект, существенно расширяющий полномочия территориальных центров комплектования (военкоматов), снижает возраст подпадающих под мобилизацию граждан, а также предполагает обязательный военный учет и прохождение военной подготовки для женщин. Кроме того, согласно законопроекту, право на отсрочку теряют сотрудники правоохранительных органов и пенитенциарной службы.Стоит отметить, что подобные меры слабо влияют на повышение боеспособности армии, так как большой процент военнослужащих со слабой мотивацией оказывает негативное влияние на остальной личный состав.

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