Комбат ВСУ: Украина глобально в данный момент проигрывает войну

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Комбат ВСУ: Украина глобально в данный момент проигрывает войну

Командир одного из батальонов украинской армии Кирилл Верес заявил, что считает, что Киев глобально проигрывает в вооруженном конфликте с Россией.

По мнению украинского офицера, ВСУ проигрывают на всех фронтах, а сил у Киева хватает лишь на продолжение попыток удержать фронт и банально выжить. Верес назвал текущие события очень тяжелым временем для украинской армии.



По мнению комбата ВСУ, помимо прочего, этому способствовали, завышенные ожидания от летнего "контрнаступления". Командование ВСУ неоднократно заявляло, что летом украинская армия захватит Крым, вследствие чего значительная часть населения страны "перестала жить войной" и многие перестали стремиться вступить в ВСУ.

Верес также выступил против принудительной мобилизации украинских граждан в ВСУ, при этом отметив низкую боеспособность военнослужащего, которого притащили в армию насильно.

Ранее сообщалось, что украинский парламент принял законопроект, существенно расширяющий полномочия территориальных центров комплектования (военкоматов), снижает возраст подпадающих под мобилизацию граждан, а также предполагает обязательный военный учет и прохождение военной подготовки для женщин. Кроме того, согласно законопроекту, право на отсрочку теряют сотрудники правоохранительных органов и пенитенциарной службы.

Стоит отметить, что подобные меры слабо влияют на повышение боеспособности армии, так как большой процент военнослужащих со слабой мотивацией оказывает негативное влияние на остальной личный состав.
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    7 комментариев
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    1. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 18:48
      Ну,тоода пусть не балаболит ,а сдается.Вместе с подразделением.Покажет на примере,что их армия проигрывает.А так,больше похоже на пропагандистскую агитку
      1. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        0
        Сегодня, 19:10
        Пусть либо выводит из боя своё подразделение,и сдаются в плен,либо массово дезертируют с позиций... am
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 18:55
      вследствие чего значительная часть населения страны "перестала жить войной" и многие перестали стремиться вступить в ВСУ.

      И уехали в Польшу выращивать цветы и клубнику для укров победителей, дабы вознаградить их труды бранные по завоеванию Крыма... Ну и как, завоевали...??? laughing
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +2
        Сегодня, 19:02
        Видел его интервью. Вот такие враги самые опасные. Потому как не глупый.Таких как он нельзя недооценивать.
    3. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      0
      Сегодня, 19:18
      Надо у наших историков-военных-идеологов выяснить кто больше влияние (и власти) на окраине имел-бандера или петлюра? окраину имели многие а кто сильнее?
    4. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      0
      Сегодня, 19:20
      Похоже укроп (как и Запад) стремится всеми силами убедить Россию в своей слабости. Это не к добру, если эта затея у них выгорит и наши в это поверят. Как может офицер ВСУ, имя и фамилия которого даже и не скрывается, такое заявлять во всеуслышание и не бояться за своё существование? Это явно спланированное действие. Что-то они готовят, это точно.
    5. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
      Иезекиль 25-17
      0
      Сегодня, 19:22
      Интересно было бы знать, а на что они расчитывали изначально? P.S. "...Большие батальоны всегда правы..." Наполеон.

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