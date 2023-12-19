Йеменские хуситы заявили, что их не впечатлила организуемая США коалиция «по безопасности на Красном море»

После нескольких атак, которые провели йеменские хуситы на торговые суда, движущиеся в Красном море, Запад объявил о многонациональной операции по защите судоходства. О ее начале вчера заявил глава Пентагона Ллойд Остин.Помимо США, группировке из Йемена будут противостоять Франция, Канада, Великобритания, Бахрейн, Норвегия, Испания, Нидерланды и Сейшельские острова.В целом, весьма серьезная коалиция. Однако йеменских хуситов она не впечатлила. По крайней мере, так заявляют сами хуситы.Так, в ходе сегодняшнего интервью Reuters, лидер хуситов Мохаммед Абдулсалам анонсировал продолжение атак на суда, которые будут двигаться в Красном море. При этом он уточнил, что нападению будут подвергаться только те корабли, которые идут в Израиль. Остальных Абдулсалам пообещал «не трогать».Также лидеры хуситов отмечают, что любая попытка американцев противостоять их деятельности способна привести к грандиозным экономическим проблемам как для Израиля, так и для самих США. Также йеменские хуситы отмечают, что целями станут и те военные корабли, которые попытаются поддерживать Израиль в его войне против Палестины.Стоит отметить, что Красное море крайне важно для мировой торговли, так как через него проходит около 12% всех грузов. При этом оно соединяется через Баб-эль-Мандебский пролив, который сегодня полностью контролируется хуситами, с Аденским заливом Аравийского моря. В итоге, под угрозой находятся корабли, идущие в Индийский океан из Атлантического через Средиземное море и Суэцкий канал, а также наоборот.Стоит отметить, что большинство экспертов называют хуситов, выступающих на стороне Палестины, «непредсказуемым фактором», который может резко обострить обстановку на Ближнем Востоке, в связи с чем есть риск распространения палестино-израильского конфликта на весь регион.