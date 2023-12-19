Йеменские хуситы заявили, что их не впечатлила организуемая США коалиция «по безопасности на Красном море»

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Йеменские хуситы заявили, что их не впечатлила организуемая США коалиция «по безопасности на Красном море»

После нескольких атак, которые провели йеменские хуситы на торговые суда, движущиеся в Красном море, Запад объявил о многонациональной операции по защите судоходства. О ее начале вчера заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Помимо США, группировке из Йемена будут противостоять Франция, Канада, Великобритания, Бахрейн, Норвегия, Испания, Нидерланды и Сейшельские острова.



В целом, весьма серьезная коалиция. Однако йеменских хуситов она не впечатлила. По крайней мере, так заявляют сами хуситы.

Так, в ходе сегодняшнего интервью Reuters, лидер хуситов Мохаммед Абдулсалам анонсировал продолжение атак на суда, которые будут двигаться в Красном море. При этом он уточнил, что нападению будут подвергаться только те корабли, которые идут в Израиль. Остальных Абдулсалам пообещал «не трогать».

Также лидеры хуситов отмечают, что любая попытка американцев противостоять их деятельности способна привести к грандиозным экономическим проблемам как для Израиля, так и для самих США. Также йеменские хуситы отмечают, что целями станут и те военные корабли, которые попытаются поддерживать Израиль в его войне против Палестины.

Стоит отметить, что Красное море крайне важно для мировой торговли, так как через него проходит около 12% всех грузов. При этом оно соединяется через Баб-эль-Мандебский пролив, который сегодня полностью контролируется хуситами, с Аденским заливом Аравийского моря. В итоге, под угрозой находятся корабли, идущие в Индийский океан из Атлантического через Средиземное море и Суэцкий канал, а также наоборот.

Стоит отметить, что большинство экспертов называют хуситов, выступающих на стороне Палестины, «непредсказуемым фактором», который может резко обострить обстановку на Ближнем Востоке, в связи с чем есть риск распространения палестино-израильского конфликта на весь регион.
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    32 комментария
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    1. Чёрный Ранг пользователя
      Чёрный
      +10
      Сегодня, 19:24
      Зачётный троллинг от хуситов laughing . Вообще, некоторые специалисты по БВ считают , что такая бравада далеко не на пустом месте.После заключения перемирия с саудитами, хуситы с помощью Ирана, имели возможность значительно пополнить свои арсеналы, в т.ч. есть мнение, что и противокорабельными ракетами.В общем, в любом случае, это крепкий орешек
      1. bambr731 Ранг пользователя
        bambr731
        +2
        Сегодня, 19:49
        Вообще, некоторые специалисты по БВ считают , что такая бравада далеко не на пустом месте.

        Мне тоже кажется, что голословно пугать хуситы не будут - словоблудие это западная фишка. Что-то в рукаве они держат "на десерт" и это точно не рогатка
        1. Shurik70 Ранг пользователя
          Shurik70
          +1
          Сегодня, 21:25
          Оружие у них, конечно, старое.
          Но главное - чтоб его было много.
          Украина очень хорошо показала, что навороченные дорогие системы хороши исключительно для одноразовой акции, а не для войны.
      2. LuckyBlog Ранг пользователя
        LuckyBlog
        +4
        Сегодня, 20:09
        Увы но ПКР если и есть у них то немного и дозвуковые, для ПВО кораблей НАТО они не угроза (хотя если там тоже будут разгильдяи то могут и пропустить пару штук).
        а вот массовых залпов сверхзвуковых ПКР там не будет , как и испытаний боями Циркона (((( я бы с удовольствием посмотрел бы как Циркон работает по натовским посудинам.
      3. Павел_Свешников Ранг пользователя
        Павел_Свешников
        +5
        Сегодня, 20:21
        Вот кому надо бы помочь с противокорабельными ракетами и с ПВО. Была бы вторая серия гибридной войны НАТО против России под названием "Россия расплачивается той же монетой". А можно было бы и несколько гиперзвуковых подкинуть, с условием что ударят по авианосцу. Вот тогда бы я смог сказать "Потопленным авианосцем полностью удовлетворен".
      4. Fisherman Ранг пользователя
        Fisherman
        +5
        Сегодня, 20:22
        Пролив шириной 26-90 км, да ещё разделён в одном месте у Йемена островом, так что русло простреливается мобильными РСЗО, сильно навороченных ПКР не требуется. Но современные танкеры не так легко пустить на дно одной или двумя БПЛА или ракетами ввиду особой конструкции нижней части корпуса. А вот залп РСЗО сверху может запечь этого "поросёнка" в "собственном соку" с шикарной дымовой завесой и дальнейшим затоплением...вот тогда кирдык судоходству.
        1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
          Михаил-Иванов
          0
          Сегодня, 20:28
          А им и не нужно пускать на дно! Им достаточно начать мочить, что в свою очередь остановит поток кораблей. Что уже и происходит. Главный вопрос - смогут ли матрасы восстановить судоходство. И если не смогут, то их можно списывать в утиль, потому как после поражения от людей в сандалиях они еще получат и удар веслом от рыбаков!
          1. gsev Ранг пользователя
            gsev
            0
            Сегодня, 21:54
            Цитата: Михаил-Иванов
            А им и не нужно пускать на дно!

            Немного продвинутой акустики и морской беспилотник может поразить винт сухогруза. Ремонт судна после такого повреждения в Красном море затянется, даже транспортировка сухогруза с поврежденными винтами до судоремонтного завода проблематично.
      5. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        +3
        Сегодня, 20:25
        На наших глазах происходит то, что мы сами боимся сделать! Какие-то рыбаки в открытую послали матрасов и их друзей. Причем не просто послали, а реально пообещали из отдуплить. Терпеливо ждем развития сюжета. Если тема прокатит, то лицо США на мировой карте будет выглядеть крайне кисло, а число их союзников заметно поуменьшится...
    2. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      -2
      Сегодня, 19:25
      Ещё бы хуситам не мешало бить по вмф израиля,иначе это будет "война в одни ворота "!
      1. Кот Александрович Ранг пользователя
        Кот Александрович
        +1
        Сегодня, 19:28
        Уважаемый, уже давно хочу спросить Вас, Вы не планируете выучить русский язык. А то Ваша грамотность - позор для этого патриотического сайта.
        Антивирус тут ещё один такой грамотей есть. Тоже ведь позорник.
        1. Бережливый Ранг пользователя
          Бережливый
          +2
          Сегодня, 19:31
          Кот Александрович-вам нужно в школу идти работать учителем Русского языка!По большому счету вам до моей граммотности какое дело?Я пишу со смартфона,клавиатура мелкая,и ошибки вполне вероятны!!!!!
          1. Кот Александрович Ранг пользователя
            Кот Александрович
            -3
            Сегодня, 19:33
            Я тоже пишу так. А плохой танцор всегда найдёт оправдание...
            Даже неумению нажимать на пробел.
            1. Бережливый Ранг пользователя
              Бережливый
              +2
              Сегодня, 19:36
              Кот Александрович-кто или что мешает вам идти себе спокойно мимо моих комментариев?Что вам до них?
              1. Кот Александрович Ранг пользователя
                Кот Александрович
                -3
                Сегодня, 19:50
                Я, однако, патриот. Русский язык люблю. Мне противно, когда его чмарят.
                1. kventinasd Ранг пользователя
                  kventinasd
                  +1
                  Сегодня, 20:05
                  Цитата: Кот Александрович
                  Мне противно, когда его чмарят.

                  А что такое "чмарят", поясните и просклоняйте пожалуйста. belay
                  1. isv000 Ранг пользователя
                    isv000
                    0
                    Сегодня, 21:26
                    Цитата: kventinasd
                    Цитата: Кот Александрович
                    Мне противно, когда его чмарят.

                    А что такое "чмарят", поясните и просклоняйте пожалуйста. belay

                    Чмарят, ч м о рят, чмырят - в каждом регионе местные "лингвисты" осваивают это слово на свой лад.
                    Слово сиё чуждое уху воспитанного человека и, потому как вы боретесь за его правильное произношение, вам видней...
                2. LuckyBlog Ранг пользователя
                  LuckyBlog
                  +1
                  Сегодня, 20:10
                  так зачем Вы его чм0рите?.................
    3. Касатик Ранг пользователя
      Касатик
      +7
      Сегодня, 19:29
      Лихие ребята эти хуситы. В юбках, с кривым кинжалом за поясом, они наваляли Саудовской Аравии, которая тратит на военные нужды в час больше, чем Йемен в год. Понятно, что за ними Иран стоит, но духу им не занимать. Достаточно вспомнить историю с эсминцем "Коул". Если ВМС Сейшельских островов еще могут себе позволить утопить свою единственную байдарку, то командиру авианосца приближаться к берегу рискованно.
    4. abrakadabre Ранг пользователя
      abrakadabre
      0
      Сегодня, 19:41
      большинство экспертов называют хуситов, выступающих на стороне Палестины, «непредсказуемым фактором»
      Почему это непредсказуемым? Наоборот - предсказуемым и последовательным, в хорошем смысле.
    5. Дилетант Ранг пользователя
      Дилетант
      +3
      Сегодня, 19:46
      Помимо США, группировке из Йемена будут противостоять Франция, Канада, Великобритания, Бахрейн, Норвегия, Испания, Нидерланды и Сейшельские острова.

      Саммых главвных забылли! Беззобраззие! Еще Эстония! wassat
    6. Rand-76
      Rand-76
      +2
      Сегодня, 20:01
      Хуситы знают Красное море как пять своих пальцев! Они прекрасно знают как там действовать! Им достаточно парочки противокорабельных ракет и беспилотников чтобы утопить любой боевой корабль!
    7. Попуас Ранг пользователя
      Попуас
      +1
      Сегодня, 20:08
      laughing на известном органе они эту каолицию вертели
    8. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 20:09
      Всё под контролем,однозначно будет весело.У порта Ходейда столпотворение балкеров под разгрузку,а что у них в трюмах одному богу известно.Некоторые пришли из одного очень" весёленького" Африканского порта Джибути. lol
    9. КВУ-НСвД Ранг пользователя
      КВУ-НСвД
      +4
      Сегодня, 20:18
      целом, весьма серьезная коалиция. Однако йеменских хуситов она не впечатлила

      А чем им впечатляться ? Сидят на берегу и в горах . Оружия море разливваное . К ракетным обстрелам индифирентны . Десант маловероятен да и никого не напугает . Просто раньше стреляли по гражданским судам без конвоя , а теперь и по конвоям тоже . Заодно ПВО кораблей коалиции проверят .утихомирить йеменских разбойников встанет дорого и долго
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 20:48
        Еще никто не смог победить Бармалея!)
    10. alystan Ранг пользователя
      alystan
      0
      Сегодня, 20:51
      ВМС Италии в спешном порядке направили в Красное море фрегат Virginio Fasan (F591).

      Но это вряд серьезно повлияет на решимость Йемена дать бой самим США, которые за спинами у всех уже ведут переговоры с хуситами при посредничестве Омана на предмет прекращения атак на судоходство в Красном море.
    11. Olegi1 Ранг пользователя
      Olegi1
      0
      Сегодня, 20:56
      Помимо США, группировке из Йемена будут противостоять Франция, Канада, Великобритания, Бахрейн, Норвегия, Испания, Нидерланды и Сейшельские острова.

      Нехило СШП пушечного мяса поднабрали. Как всегда - чужими руками. Будем посмотреть. Хуситам - удачи!
      1. cornet2 Ранг пользователя
        cornet2
        +1
        Сегодня, 21:07
        Хоть бы раз поглядеть как тонет какой-нибудь авианесущий СШП...
        1. мордвин 3 Ранг пользователя
          мордвин 3
          -1
          Сегодня, 21:12
          Цитата: cornet2
          Хоть бы раз поглядеть как тонет какой-нибудь авианесущий СШП...

          Да фиг вам утонете. Как то с друганами водку пил, так они оба плавать не умели. Типа моряки...
          1. cornet2 Ранг пользователя
            cornet2
            +1
            Сегодня, 21:17
            Учитель входит в класс-НЕ верю.
    12. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      +1
      Сегодня, 21:17
      Помимо США, группировке из Йемена будут противостоять Франция, Канада, Великобритания, Бахрейн, Норвегия, Испания, Нидерланды и Сейшельские острова.
      В целом, весьма серьезная коалиция. Однако йеменских хуситов она не впечатлила.

      Кто из этой "серьёзной коалиции" готов приступить к наземной операции?! Правильно - никто! Штатам, перед выборами, только потока гробов не хватало. Мелкобритам - тот же серп. Кто остался? Сейшелы! Вот новый грозный тигр, не пуганный ещё на своих пляжах актами терроризма!..

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