«Программа без ясного финала»: стоимость создания нового немецкого ЗРК против дронов подорожала в разы
Делая выводы из украинского конфликта, бундесвер пытается модернизировать ПВО страны.
Основными компонентами противовоздушной обороны должны стать зенитные системы SLM-T немецкой компании Diehl Defense, Arrow-3 (разработана Израилем при поддержке США) и американская Patriot PAC-3. За борьбу с дронами должен отвечать перспективный комплекс малой дальности LVS NNbs, разрабатываемый Rheinmetall Electronics, Hensoldt Sensors и Diehl Defense.
LVS NNbs планируется создать на основе уже готовых технических решений, разместив его на шасси БТР Boxer, вооружив ракетами IRIS-T и оснастив радаром для обнаружения и сопровождения целей Spexer.
Несмотря на то, что новый ЗРК базируется на уже доступных системах и компонентах, его стоимость стремительно растет вверх. Как указывается в издании Der Spiegel, первоначально Минобороны ФРГ планировало выделить €240,6 млн, однако теперь речь идет об уже €1,3 млрд.
- говорится в заявлении Федерального финансового контроля.
На этом фоне немецкое издание делает вывод, что «программа создания ЗРК против дронов оказалась без ясного финала».
- Rheinmetall
Информация