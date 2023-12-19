«Программа без ясного финала»: стоимость создания нового немецкого ЗРК против дронов подорожала в разы

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«Программа без ясного финала»: стоимость создания нового немецкого ЗРК против дронов подорожала в разы

Делая выводы из украинского конфликта, бундесвер пытается модернизировать ПВО страны.

Основными компонентами противовоздушной обороны должны стать зенитные системы SLM-T немецкой компании Diehl Defense, Arrow-3 (разработана Израилем при поддержке США) и американская Patriot PAC-3. За борьбу с дронами должен отвечать перспективный комплекс малой дальности LVS NNbs, разрабатываемый Rheinmetall Electronics, Hensoldt Sensors и Diehl Defense.



LVS NNbs планируется создать на основе уже готовых технических решений, разместив его на шасси БТР Boxer, вооружив ракетами IRIS-T и оснастив радаром для обнаружения и сопровождения целей Spexer.

Несмотря на то, что новый ЗРК базируется на уже доступных системах и компонентах, его стоимость стремительно растет вверх. Как указывается в издании Der Spiegel, первоначально Минобороны ФРГ планировало выделить €240,6 млн, однако теперь речь идет об уже €1,3 млрд.

Обговоренная стоимость разработки подорожала в пять раз, что вызывает сомнения в целесообразности предложенной цены. Тем более не было представлено правдоподобного объяснения относительно столь масштабного увеличения затрат

- говорится в заявлении Федерального финансового контроля.

На этом фоне немецкое издание делает вывод, что «программа создания ЗРК против дронов оказалась без ясного финала».
  • Rheinmetall
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6 комментариев
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  1. Victor19 Ранг пользователя
    Victor19
    -1
    Сегодня, 20:25
    Я так понимаю, разработка что-то вроде Панцыря за 1,3 миллиарда евро?! belay
    1. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      +1
      Сегодня, 21:00
      Скорее это сильно увеличенная стрела-10 с ракетами класса воздух-воздух. Так как там ИК ГСН, не очень понятно как оно против дронов, например дроны zala работают на электродвигателях, в ИК их увидеть проблематично. Дроны поменьше тем более
  2. Enceladus Ранг пользователя
    Enceladus
    +1
    Сегодня, 20:26
    Было просто на бумаге, а потом пришли откаты... laughing а это дело не дешОвое good
  3. blackGRAIL Ранг пользователя
    blackGRAIL
    +3
    Сегодня, 20:48
    Автор смешал в кучу все, что можно. Программа LVS NNbs («Противовоздушная оборона малой дальности и ближнего радиуса») - это 4 типа машин, а не один IRIS-T, как пишет автор. ЗРК IRIS-T на шасси BOXER не базируется. Контракт на поставку (т.е. изделие уже разработано) IRIS-T SLM был подписан в июне 2023 г. Diehl Defense и смежные предприятия изготовят шесть таких комплексов общей стоимостью 900 млн евро. Один из принципиальных моментов - ракеты. Планировалось использовать б/у ракеты ВВС, которые признаны не пригодными. Производство новых ракет - это уже другие деньги.

    В августе 2023г. был подписан контракт на разработку 3 оставшихся машин. В соответствии с новым контрактом, консорциум LVS NNbS должен будет разработать три образца техники для войсковой ПВО ближней зоны. Это самоходный ракетный комплекс Flugabwehrraketenpanzer (FlaRakPz), артиллерийская установка Flugabwehrkanonenpanzer Skyranger 30 и машина управления Feuerleitpanzer (FltPz).

    Для FlaRakPz разрабатывается оригинальный боевой модуль в виде башни с вооружением и радиоэлектронным оборудованием. Такой модуль получит РЛС Hensoldt Spexer с шестью малоразмерными АФАР для обзора больших секторов, оптико-электронную систему и другие приборы. На бортах башни помещены четыре контейнера под ракеты IRIS-T с дальностью пуска 15 км. Для самозащиты комплекс получит 40-мм автоматический гранатомет.

    Flugabwehrkanonenpanzer предлагается оснастить существующим боевым модулем Skyranger 30 от Rheinmetall Air Defense. Это необитаемая башня с 30-мм автоматической пушкой Oerlikon KCE, способной использовать обычные и программируемые снаряды. Модуль оснащен радиотехническими и оптическими средствами. Упоминалась возможность дополнения пушки несколькими ракетами ближнего радиуса.

    Машина управления FltPz внешне будет похожа на стандартный бронетранспортер Boxer. Все ее характерные отличия будут скрываться под броней. Подвижный командный пункт получит приборы для обмена данными с вышестоящим командиром или внутри подразделения, а также для получения информации от сторонних средств разведки. По известным данным, машина FltPz в первую очередь предназначена для управления ЗРК FlaRakPz. Одна командирская машина FltPz будет обслуживать три самоходных комплекса.
    1. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      0
      Сегодня, 21:02
      Ну у немцев и названия!
      А по сути они перестраивают конструктор, как я понял. Ну электроника наверно поновее и радары новые
      1. cornet2 Ранг пользователя
        cornet2
        0
        Сегодня, 21:49
        Когда у нас такое будет?

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