Глава МИД Великобритании сравнил конфликт на Украине с пьесой

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Глава МИД Великобритании сравнил конфликт на Украине с пьесой

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон сравнил вооруженный конфликт на Украине с драматургическим произведением. Кэмерон назвал Британию и Францию "осью поддержки Украины" и пообещал продолжать в том же духе столько, сколько это потребуется.

Глава британского внешнеполитического ведомства назвал украинский кризис "самым худшим примером того, как одна страна захватывает другую, попирая ее суверенитет" на своей памяти. При этом, Кэмерон, судя по всему, благополучно "забыл", например, фактическое уничтожение войсками НАТО Югославии, а также вторжение американцев в Ирак, в котором активное участие принимала армия Великобритании.



Британский министр призвал союзников "быть абсолютно непоколебимыми", а также отметил, что украинский кризис, по его мнению, похож на состоящую из нескольких актов пьесу. Первым актом Кэмерон называет "ошеломляющую неудачу России в достижении своих целей". Вторым – прошлогодние успехи ВСУ, каковыми глава британского МИД считает отступление ВС РФ из Херсона и Харьковской области. Третьим актом украинской пьесы Кэмерон, по всей видимости, называет провальное "контрнаступление" боевиков киевского режима, которое он со свойственной дипломатом тактичностью скромно называет "сложностями на земле".

И, наконец, четвертый, финальный акт украинской пьесы, по словам главы МИД Великобритании, еще только предстоит написать коллективными усилиями Лондона и его союзников и партнеров в западном мире.
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30 комментариев
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  1. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    +6
    Сегодня, 19:28
    Нужно этот гадюшник нАглийский раскачать!Помочь в борьбе за отделение от лАндона Шотландии и Ирландии...а то раздухорились нАгликосишки!
    1. Болторез Ранг пользователя
      Болторез
      -4
      Сегодня, 19:40
      тделение от лАндона Шотландии и Ирландии.
      Шотландии всего-то нужно для независимости 40 миллиардов фунтов дотаций в год. Подсобите, и будет вам Скотороссия laughing
      С Северной Ирландией еще веселее-там для отпетых сторонников отделения нужно пару фур молодильных яблок smile , т.к членам ИРА в настоящее время нужна мягкая пища и теплый сортир. Остальных все вполне устраивает.
      1. Алексий Ранг пользователя
        Алексий
        +2
        Сегодня, 19:57
        Какие 40 лярдов? Шотландия с её нефтедобывающей инфраструктурой самодостаточна. Так сказать ресурсная база британии. Они не просто так хотят независимости.
        1. Болторез Ранг пользователя
          Болторез
          -2
          Сегодня, 20:02
          https://www.gov.uk/government/news/record-41-billion-per-year-for-scotland-in-budget

          Так сказать ресурсная база британии.
          Экономическая база Британии- Англия. Все остальные- на подкорме.
          Шотландия с её нефтедобывающей инфраструктурой самодостаточна.
          Добывает менее половины потребляемого Британией- что очень мало, да и добыча из глубоководных месторождений дорога. Живут же минимум не хуже остальных британцев. Без дотаций Уайтхолла там будет Албания, только без средиземноморского климата.
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 19:45
      Если это и пьеса, то с отвратительным англосаконским душком... А окончание таких пьес всегда пишут победители, а ими, думаю сам Кэмерон в этом не сомневается, но боится себе в этом признаться, будем мы - Россия и россияне!!! И в будущем Украины места англосаксам нет и не предвидится "Yankee Go Home" ("Янки, убирайтесь домой")!!!
      1. fif21 Ранг пользователя
        fif21
        0
        Сегодня, 20:43
        Цитата: Lev_Russia
        Если это и пьеса, то с отвратительным англосаконским душком..

        Не знает Кэмерон , что в постановке Российского режиссёра, любое драматургическое произведение , начинает играть новыми красками . Российский режиссёр Путин сказал - Я так вижу ! И худсовет НАТО ничего поделать не может ! hi
    3. frruc Ранг пользователя
      frruc
      0
      Сегодня, 19:48
      Дэвид Кэмерон сравнил вооруженный конфликт на Украине с драматургическим произведением.

      Да, впереди будет "заключительная часть" и "эпилог" . И если ставки поднимутся, то для Кэмерона и UK может наступить - " To be or not to be" как у товарища
      У. Шекспира.
      1. fif21 Ранг пользователя
        fif21
        0
        Сегодня, 20:45
        Цитата: frruc
        то для Кэмерона и UK может наступить - " To be or not to be" как у товарища
        У. Шекспира.

        Да ! Да! Бить или не бить !? Вот в чем вопрос ! wassat
    4. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
      Крымский партизан 1974
      -1
      Сегодня, 19:50
      Нужно этот гадюшник нАглийский раскачать!
      ..зачем...там и так эта баржА качается как надо, сам посуди...то лохматый наркот, то лиза страссы, то индийский абориген, сейчас вроде опять наркота лохматого прочат,...там полный аврал...да ещё и негры бритам головы режут в открытую...так что не надо мешать...сами приедут туда куда положено
    5. bandabas Ранг пользователя
      bandabas
      0
      Сегодня, 20:27
      Ну можно и Уэльс добавить. hi
  2. carpenter Ранг пользователя
    carpenter
    +2
    Сегодня, 19:31
    Глава британского внешнеполитического ведомства назвал украинский кризис "самым худшим примером того, как одна страна захватывает другую, попирая ее суверенитет" на своей памяти.

    Ох, врет Камерон, как "сивый мерин", забывая сказать, сколько стран захватывала Британия, за свое существование, забыв указать, что из захваченных территорий вывозили рабов. Страна рабовладелец, вот чем перед Европой прославилась Британия. Кажись и мужичек то грамотный, а с мозгами что то не так.
    1. Чёрный Ранг пользователя
      Чёрный
      +3
      Сегодня, 19:34
      Ты глянь на него. Бернард Шоу недоделаный bully
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +1
        Сегодня, 19:36
        Цитата: Чёрный
        Ты глянь на него. Бернард Шоу недоделаный

        Или Зеля переделанный.
    2. Болторез Ранг пользователя
      Болторез
      -1
      Сегодня, 19:43
      Страна рабовладелец
      Когда это было законной практикой, рабовладением баловались все кто мог. А кто не мог- поставляли рабов тем кто мог. В России вообще своих мужиков за рабов держали, за неимением привозных.
      1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
        Крымский партизан 1974
        0
        Сегодня, 20:10
        В России вообще своих мужиков за рабов держали,
        ..не всегда и не всех...непосредственно в Российской Империи беглый люд мог устроится по навыкам непосредственно в строители или в экспедиционные маршруты в Сибирь, а более смышленые и на верфи, рабам такого не позволялось..так что отделяй мух от котлет когда что то про рабов лепишь
        1. Болторез Ранг пользователя
          Болторез
          -1
          Сегодня, 20:14
          отделяй мух от котлет
          То есть для того чтобы собой распорядиться- надо было сначала сбежать belay
          1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
            Крымский партизан 1974
            0
            Сегодня, 20:18
            То есть для того чтобы собой распорядиться- надо было сначала сбежать
            ...а для тебя это новость!!!!..обалдеть...со времён Руси кто Сибирь осваивал..имя такое ЕРМАК слыхивал , али как? а кто флот Российсский под предводительством Петра создавал...князья?...думай перед тем когда такие реплики кидать...или с историей туговато у тебя
            1. Болторез Ранг пользователя
              Болторез
              -1
              Сегодня, 20:21
              с историей туговато у тебя
              У тебя явно туговато не только с историей, но и с логикой- если заявляешь что
              беглый люд мог устроится
              то признаешь, что люд небеглый никуда сам устроиться не мог. А бегут кто? Свободным людям убегать по определению не нужно laughing .
              1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
                Крымский партизан 1974
                0
                Сегодня, 20:27
                то признаешь, что люд небеглый никуда сам устроиться не мог.
                ...а зачем не беглому куда то устраиваться..его всё устраивало
                1. Болторез Ранг пользователя
                  Болторез
                  0
                  Сегодня, 20:29
                  зачем не беглому куда то устраиваться
                  Крепостное право-основа стабильности и благосостояния good .
  3. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
    Крымский партизан 1974
    +2
    Сегодня, 19:40
    , еще только предстоит написать коллективными усилиями Лондона и его союзников и партнеров в западном мире.
    ...эт точно...только это будет на условиях Кремля...вот тогда его рожа на фотках будет несколько омрачена
  4. ANB Ранг пользователя
    ANB
    0
    Сегодня, 19:43
    . еще только предстоит написать коллективными усилиями Лондона и его союзников и партнеров в западном мире.

    Да чего прибедняются то?
    Уже вовсю пишут. Для начала ужали Украине финансирование.
  5. cpls22 Ранг пользователя
    cpls22
    0
    Сегодня, 19:45
    Появление таких словесных оборотов говорит о желании отстраниться от обсуждаемой темы.
    Это верный признак того, что они предчувствуют финал, далёкий от их ожиданий. Поэтому он одновременно отстраняется от этой истории, и пытается дать понять, что контролирует её ход, выступая в роли драматурга. При этом осторожно не называя свою роль в этой драме.
    "Предстоит написать" - в голове комплиментарного слушателя складывается образ именно говорящего в роли автора пьесы, но при попытке поймать его за язык , можно всё перевернуть с ног на голову.
  6. Dimy4 Ранг пользователя
    Dimy4
    +2
    Сегодня, 19:48
    Глава МИД Великобритании сравнил конфликт на Украине с пьесой

    Всего то разница что в отличие от пьесы участники ложатся в сырую землю, или остаются инвалидами, а не выходят на сцену под аплодисменты зрителей. Для таких режиссеров одинаково.
    1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
      Крымский партизан 1974
      0
      Сегодня, 20:14
      Для таких режиссеров одинаково.
      ...как грится в драматургии-ВИСЯЩЕЕ НА СТЕНЕ РУЖЖО В КОНЦЕ ПЬЕСЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫСТРЕЛЬНЕТ...так и тут
  7. Dimy4 Ранг пользователя
    Dimy4
    0
    Сегодня, 19:48
    Глава МИД Великобритании сравнил конфликт на Украине с пьесой

    Всего то разница что в отличие от пьесы участники ложатся в сырую землю, или остаются инвалидами, а не выходят на сцену под аплодисменты зрителей. Для таких режиссеров одинаково.
    1. Victor19 Ранг пользователя
      Victor19
      +1
      Сегодня, 20:17
      Надеюсь, что это не Чеховская пьеса из двух актов с ядерным ружьём на стене
  8. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 20:26
    Кэмерон назвал Британию и Францию "осью поддержки Украины"

    Если это и есть ось поддержки, то только та самая ось, вокруг которой крутится полуголая стриптизёрша-Украина, получая за свои финты и растяжки дензнаки от жаждущих сорвать с неё последнее, что прикрывает срам...
    * * *
    Видимо сущность капитализма мало изучать в учебниках, нужно познать её на своей шкуре...
  9. ximkim Ранг пользователя
    ximkim
    0
    Сегодня, 20:37
    Плохо , что МИД Британии не отзавет своего человека , который будет участвовать в выборах президента РФ в марте 2024.
  10. alystan Ранг пользователя
    alystan
    0
    Сегодня, 20:45
    Кэмерон назвал Британию и Францию "осью поддержки Украины" и пообещал продолжать в том же духе столько, сколько это потребуется.

    Чтобы сбросить с этой оси и Францию. Вслед за уже скинутой Германией. fellow

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