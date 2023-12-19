Глава МИД Великобритании сравнил конфликт на Украине с пьесой
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон сравнил вооруженный конфликт на Украине с драматургическим произведением. Кэмерон назвал Британию и Францию "осью поддержки Украины" и пообещал продолжать в том же духе столько, сколько это потребуется.
Глава британского внешнеполитического ведомства назвал украинский кризис "самым худшим примером того, как одна страна захватывает другую, попирая ее суверенитет" на своей памяти. При этом, Кэмерон, судя по всему, благополучно "забыл", например, фактическое уничтожение войсками НАТО Югославии, а также вторжение американцев в Ирак, в котором активное участие принимала армия Великобритании.
Британский министр призвал союзников "быть абсолютно непоколебимыми", а также отметил, что украинский кризис, по его мнению, похож на состоящую из нескольких актов пьесу. Первым актом Кэмерон называет "ошеломляющую неудачу России в достижении своих целей". Вторым – прошлогодние успехи ВСУ, каковыми глава британского МИД считает отступление ВС РФ из Херсона и Харьковской области. Третьим актом украинской пьесы Кэмерон, по всей видимости, называет провальное "контрнаступление" боевиков киевского режима, которое он со свойственной дипломатом тактичностью скромно называет "сложностями на земле".
И, наконец, четвертый, финальный акт украинской пьесы, по словам главы МИД Великобритании, еще только предстоит написать коллективными усилиями Лондона и его союзников и партнеров в западном мире.
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