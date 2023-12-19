К сожалению, это так. А потому в армии будут служить не только те, кто сам этого хочет. В армии пойдут и те, кому такая судьба и честь выпала.

В министерстве обороны Украины обозначили основную концепцию для «армии будущего». Выразил её спикер военного ведомства Павлюк.По словам Павлюка, «украинцам нужно понимать, что война продолжается».Спикер Минобороны:При этом Павлюк ещё раз добавил, что «это честь для украинцев», однако отметил, что эта же «честь» - «тяжёлая ноша».Таким образом, «армия будущего» на Украине, которая ранее обозначалась исключительно как «контрактная» и «добровольная», теперь представляется чиновниками военного ведомства совершенно в ином виде. Хочешь или нет служить в армии - украинскому режиму не важно.Здесь стоит обратиться к сегодняшней статистике, представленной уже российским министром обороны. Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии ведомства сообщил о том, что только с 4 июня, с начала так называемого контрнаступления, украинская армия потеряла убитыми и ранеными более 150 тысяч человек. Поэтому для любого варианта украинской «армии будущего» эти цифры могут служить красноречивым напоминанием о том, чем всё заканчивается в случае попыток исполнения зарубежных директив по «нанесению поражения России на поле боя».