Спикер Минобороны Украины: «В армии будут служить не только те, кто этого хочет»
14
В министерстве обороны Украины обозначили основную концепцию для «армии будущего». Выразил её спикер военного ведомства Павлюк.
По словам Павлюка, «украинцам нужно понимать, что война продолжается».
Спикер Минобороны:
К сожалению, это так. А потому в армии будут служить не только те, кто сам этого хочет. В армии пойдут и те, кому такая судьба и честь выпала.
При этом Павлюк ещё раз добавил, что «это честь для украинцев», однако отметил, что эта же «честь» - «тяжёлая ноша».
Таким образом, «армия будущего» на Украине, которая ранее обозначалась исключительно как «контрактная» и «добровольная», теперь представляется чиновниками военного ведомства совершенно в ином виде. Хочешь или нет служить в армии - украинскому режиму не важно.
Здесь стоит обратиться к сегодняшней статистике, представленной уже российским министром обороны. Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии ведомства сообщил о том, что только с 4 июня, с начала так называемого контрнаступления, украинская армия потеряла убитыми и ранеными более 150 тысяч человек. Поэтому для любого варианта украинской «армии будущего» эти цифры могут служить красноречивым напоминанием о том, чем всё заканчивается в случае попыток исполнения зарубежных директив по «нанесению поражения России на поле боя».
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация