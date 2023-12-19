Спикер Минобороны Украины: «В армии будут служить не только те, кто этого хочет»

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Спикер Минобороны Украины: «В армии будут служить не только те, кто этого хочет»

В министерстве обороны Украины обозначили основную концепцию для «армии будущего». Выразил её спикер военного ведомства Павлюк.

По словам Павлюка, «украинцам нужно понимать, что война продолжается».



Спикер Минобороны:

К сожалению, это так. А потому в армии будут служить не только те, кто сам этого хочет. В армии пойдут и те, кому такая судьба и честь выпала.

При этом Павлюк ещё раз добавил, что «это честь для украинцев», однако отметил, что эта же «честь» - «тяжёлая ноша».

Таким образом, «армия будущего» на Украине, которая ранее обозначалась исключительно как «контрактная» и «добровольная», теперь представляется чиновниками военного ведомства совершенно в ином виде. Хочешь или нет служить в армии - украинскому режиму не важно.

Здесь стоит обратиться к сегодняшней статистике, представленной уже российским министром обороны. Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии ведомства сообщил о том, что только с 4 июня, с начала так называемого контрнаступления, украинская армия потеряла убитыми и ранеными более 150 тысяч человек. Поэтому для любого варианта украинской «армии будущего» эти цифры могут служить красноречивым напоминанием о том, чем всё заканчивается в случае попыток исполнения зарубежных директив по «нанесению поражения России на поле боя».
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    14 комментариев
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    1. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      +4
      Сегодня, 19:21
      Так петлюра или скоропадский более важны для современных х ухров? Или петерс?
    2. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +6
      Сегодня, 19:22
      А рада и их дети на войну пойдут?В рамках патриотизма,так сказать?А то говорить там умеют,а в результате страну уже как государство потеряли ,птицы говоруны...
      1. frruc Ранг пользователя
        frruc
        0
        Сегодня, 20:12
        Бережливый
        А рада и их дети на войну пойдут?

        Возможно мы еще увидим добровольческий батальон из числа депутатов Рады и как им будут задницы разрывать и жарить ТОСами.
    3. yuliatreb Ранг пользователя
      yuliatreb
      +11
      Сегодня, 19:31
      "А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать»
      1. Хорон Ранг пользователя
        Хорон
        +1
        Сегодня, 19:42
        Цитата: yuliatreb
        "А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать»

        Тоже эта фраза вспомнилась когда прочитал. good
        1. рюрикович Ранг пользователя
          рюрикович
          +1
          Сегодня, 20:00
          Цитата: Хорон
          Тоже эта фраза вспомнилась когда прочитал.

          Эта фраза вспомнилась всем,кто умеет читать ,слушать и смотреть yes laughing
    4. AVA77 Ранг пользователя
      AVA77
      +4
      Сегодня, 19:34
      Павлюка. Кличко покусал или облизал. feel
      Понять это могут не только лишь все.
      А потому в армии будут служить не только лишь все. request
    5. ANB Ранг пользователя
      ANB
      +2
      Сегодня, 19:34
      . Хочешь или нет служить в армии - украинскому режиму не важно.

      Хочешь или нет помирать - украинскому режиму тоже не важно. А служба в армии Украины и смерть стали синонимами.
    6. Rage66 Ранг пользователя
      Rage66
      +1
      Сегодня, 20:09
      Не только лишь все смогут служить hi
    7. Incvizitor Ранг пользователя
      Incvizitor
      0
      Сегодня, 20:31
      кому такая судьба и честь выпала.
      Честь сдохнуть за нелегитимную хунту сепаратистов laughing
    8. bk0010 Ранг пользователя
      bk0010
      0
      Сегодня, 20:42
      Бесит, когда всякое говно говорит о чести, пытаясь продвигать свои интересы.
    9. Vladimir Lenin Ранг пользователя
      Vladimir Lenin
      0
      Сегодня, 20:46
      Перефразируя Куевского мера: «В армии Украины будут служить не только те, кто этого хочет. Вернее хотят не все, но мало кто вообще захочет служить в украинской армии!»
    10. Jsem_CZEKO68 Ранг пользователя
      Jsem_CZEKO68
      0
      Сегодня, 21:03
      Pro Ukrajinské mladé lidi je čest zemřít za Americké miliardáře?, za Americké banky Black Rock? za nenažrané fašisty jako je Biden a jeho povedený syn?? Vůbec se nedivím, že jejich záchranou je útěk z Ukrajiny.
      1. Jsem_CZEKO68 Ранг пользователя
        Jsem_CZEKO68
        +1
        Сегодня, 21:04
        Разве это честь для украинской молодежи умереть за американских миллиардеров?, за американские банки Black Rock? за несъеденных фашистов вроде Байдена и его весёлого сыночка?? Меня ничуть не удивляет, что их побег из Украины – это их спасение.

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