Президент Сирии: Падении Третьего рейха началось под Москвой в 1941 году, а не после высадки союзников в Нормандии

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Президент Сирии: Падении Третьего рейха началось под Москвой в 1941 году, а не после высадки союзников в Нормандии

Сирийский лидер Башар Асад в ходе выступления на заседании Центрального комитета Арабской социалистической партии "Аль-Баас" заявил, что сегодня главной темой для всего мира должна стать Палестина. С его слов, то, что сегодня происходит в секторе Газа, должно стать уроком для всех на многие годы.

Президент Сирии подчеркнул, что на фоне текущего конфликта сионизм начинает вызывать некоторую обеспокоенность даже в своем главном оплоте – США. При этом Асад отметил, что это отнюдь не означает, что Вашингтон станет помогать Палестине.



Сирийский лидер заявил, что сегодня многие не знают, кто способствовал становлению фашистов между Первой и Второй мировыми войнами, а также о том, кто действительно одержал победу над нацизмом.

Как выразился президент САР, немало людей связывают поражение гитлеровской Германии с высадкой западных сил в Нормандии. Однако на деле падение Третьего рейха началось под Москвой в 1941 году.

В свою очередь, Асад напомнил, что в самом начале войны И.В. Сталин призывал власти США вмешаться в конфликт, но получил отказ. Со слов сирийского лидера, первые годы Второй мировой войны США находились в стороне от происходящего, так как рассчитывали, что нацисты и коммунисты уничтожат друг друга, благодаря чему Вашингтон возьмет под контроль всю Европу.

В итоге, президент САР обвинил США в поддержке становления фашистов перед Второй мировой войной. Более того, он подчеркнул, что даже после поражения Третьего рейха, в ходе Нюрнбергского процесса, судили фашистских лидеров, которые отказались сотрудничать с американцами.

Те, кто сотрудничал, потом с честью жили в Америке

- подытожил Асад.

Тем самым президент САР дал понять, что Вашингтон во всех конфликтах преследует лишь свои интересы. Следовательно, США продолжат поддерживать Израиль, даже несмотря на преступления ЦАХАЛ в Газе.
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    12 комментариев
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    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 20:36
      Тем самым президент САР дал понять, что Вашингтон во всех конфликтах преследует лишь свои интересы.

      А что, разве в этом кто-то сомневался...???
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        +2
        Сегодня, 20:39
        Мы тоже преследуем свои интересы в том числе и в Сирии! Главный момент, при Путине мы вернулись к борьбе на международной арене.
      2. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        0
        Сегодня, 21:00
        Янкесы (да и британцы,как минимум) это крысы: сжирают ВСЕ запасы и разоряют ЧУЖОЙ корабль по частям.
    2. 8200 Ранг пользователя
      8200
      +1
      Сегодня, 20:36
      Вашингтон во всех конфликтах преследует лишь свои интересы

      А чьи интересы должен преследовать Вашингтон, если не свои???
    3. Jsem_CZEKO68 Ранг пользователя
      Jsem_CZEKO68
      +3
      Сегодня, 20:39
      Vše co Asad řekl o USA, souhlasí. Konečně celý svět vidí ten podvod s názvem "USA"!!!
      1. Jsem_CZEKO68 Ранг пользователя
        Jsem_CZEKO68
        +3
        Сегодня, 20:39
        Со всем, что Асад сказал о США, он согласен. Наконец-то весь мир видит мошенничество под названием «США»!!!
    4. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +3
      Сегодня, 20:53
      Умён.Воспитан. Образован. Прекрасный авторитетный политик. Вот что значит- воспитание в семье. Да ещё в какой.. Это не жиденыш Зеленский..
      1. bandabas Ранг пользователя
        bandabas
        -1
        Сегодня, 20:59
        Только его авторитет на данный момент держится на наших штыках. Не дай бог уйдем ( что просто нельзя делать )- пиши пропало.
    5. Rt Rt Ранг пользователя
      Rt Rt
      +2
      Сегодня, 20:56
      Наконец то хоть кто то историю знает!! Молодец Асад
    6. Dizel200 Ранг пользователя
      Dizel200
      0
      Сегодня, 21:06
      И вновь продолжается бой и сердце трепещет в груди .... Надо больше и чаще и от разных лидеров об этом напоминать. А ещё говорить о том какие США фашисты
    7. Тарелка Ранг пользователя
      Тарелка
      0
      Сегодня, 21:18
      Асад прям базированную базу задвинул.
    8. Msi Ранг пользователя
      Msi
      0
      Сегодня, 21:49
      В свою очередь, Асад напомнил, что в самом начале войны И.В. Сталин призывал власти США вмешаться в конфликт, но получил отказ. Со слов сирийского лидера, первые годы Второй мировой войны США находились в стороне от происходящего, так как рассчитывали, что нацисты и коммунисты уничтожат друг друга, благодаря чему Вашингтон возьмет под контроль всю Европу.

      Большой умник, что не говори Асад...

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