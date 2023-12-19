Те, кто сотрудничал, потом с честью жили в Америке

Сирийский лидер Башар Асад в ходе выступления на заседании Центрального комитета Арабской социалистической партии "Аль-Баас" заявил, что сегодня главной темой для всего мира должна стать Палестина. С его слов, то, что сегодня происходит в секторе Газа, должно стать уроком для всех на многие годы.Президент Сирии подчеркнул, что на фоне текущего конфликта сионизм начинает вызывать некоторую обеспокоенность даже в своем главном оплоте – США. При этом Асад отметил, что это отнюдь не означает, что Вашингтон станет помогать Палестине.Сирийский лидер заявил, что сегодня многие не знают, кто способствовал становлению фашистов между Первой и Второй мировыми войнами, а также о том, кто действительно одержал победу над нацизмом.Как выразился президент САР, немало людей связывают поражение гитлеровской Германии с высадкой западных сил в Нормандии. Однако на деле падение Третьего рейха началось под Москвой в 1941 году.В свою очередь, Асад напомнил, что в самом начале войны И.В. Сталин призывал власти США вмешаться в конфликт, но получил отказ. Со слов сирийского лидера, первые годы Второй мировой войны США находились в стороне от происходящего, так как рассчитывали, что нацисты и коммунисты уничтожат друг друга, благодаря чему Вашингтон возьмет под контроль всю Европу.В итоге, президент САР обвинил США в поддержке становления фашистов перед Второй мировой войной. Более того, он подчеркнул, что даже после поражения Третьего рейха, в ходе Нюрнбергского процесса, судили фашистских лидеров, которые отказались сотрудничать с американцами.- подытожил Асад.Тем самым президент САР дал понять, что Вашингтон во всех конфликтах преследует лишь свои интересы. Следовательно, США продолжат поддерживать Израиль, даже несмотря на преступления ЦАХАЛ в Газе.