Зеленский: Летнее контрнаступление не удалось, так как не было закрыто небо

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Зеленский: Летнее контрнаступление не удалось, так как не было закрыто небо

Глава киевского режима решил провести пресс-конференцию, чтобы продемонстрировать в первую очередь западным партнёрам, что он ещё «в обойме», «на коне».

Первые вопросы, волнующие украинских журналистов, оказались посвящены мобилизации. Зеленского попросили ответить на вопрос, действительно ли Киев собирается мобилизовать 450-500 тысяч человек для отправки в войска?



Зеленский заявил, что «в целом с таким предложением от генерального штаба» он знаком, но при этом добавил, что хочет получить от правительства ответ, хватит ли на это денег в бюджете.

Зеленский на фоне виртуального флага ЕС:

Я поднимал этот вопрос в правительстве. Там нужно примерно 500 млрд гривен, чтобы такой вариант мобилизации реализовать. Я хочу уточнить у них, имеются ли эти средства.

Также Зеленского спросили о «летнем контрнаступлении». Президент Украины наконец-то нашёл в себе смелость признать, что оно провалилось. Правда, не раскрыл правды о реальных потерях в живой силе и военной технике и причину неудачи объяснил весьма оригинально.

По словам Зеленского, контрнаступление в полной мере не удалось, «так как не было закрыто небо». Глава киевского режима заявил, что крайне сложно вести операцию на земле, когда нет поддержки с воздуха, а у противника она есть. Среди украинских журналистов, конечно же, не нашлось никого, кто задал бы вопрос, а почему же об этом верховный главнокомандующий говорит только сейчас – когда десятки тысяч украинских военных остались лежать в Запорожских степях и на окраинах Артёмовска? Получается, что Зеленский изначально понимал, что у «контрнаступа» нет никаких шансов, но всё равно приказ о его начале был отдан. Если это не преступный приказ, тогда что?..
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    22 комментария
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    1. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +7
      Сегодня, 20:58
      «на коне»

      Чет вспомнился анекдот про Вовочку... Не путать с ВВП! А то найдуться индивидуумы

      учительница... дети, придумайте стих про коня и со словом иметь... Вовочка:
      Еслиб я имел коня - это был бы номер
      Еслиб конь имел меня - я наверно б помер
      wassat
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        0
        Сегодня, 21:03
        Не путать с ВВП! А то найдуться индивидуумы

        Завтра в 15.00 каб.66, при себе иметь документы, смену белья и средства личной гигиены laughing
      2. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +4
        Сегодня, 21:04
        Можно и из классики...
        «Кабы я была царица, — говорит одна девица, — то на весь крещеный мир приготовила бы я пир».
        «Кабы я была царица, — говорит её сестрица, — то на весь бы мир одна наткала я полотна».
        «Кабы я была царица, — третья молвила сестрица, — я б для батюшки-царя родила богатыря» laughing
        Ну или как-то так... Пошленько и безвкусно...
        Кабы Зеля был французом,
        Кабы он носил рейтузы,
        Без сомнения бы он,
        Был сейчас Наполеон… laughing
        1. Чёрный Ранг пользователя
          Чёрный
          +1
          Сегодня, 21:22
          Ну, раз анекдоты вспомнили....
          В ответ на французский коньяк "Курвуазье",поляки представили свой "Курва Зе".
      3. мордвин 3 Ранг пользователя
        мордвин 3
        +2
        Сегодня, 21:06
        Цитата: Enceladus
        Еслиб я имел коня - это был бы номер

        Я про Вовочку могу на три листа накарябать Только ведь забанят...
        1. Чёрный Ранг пользователя
          Чёрный
          0
          Сегодня, 21:20
          Я про Вовочку могу на три листа накарябать Только ведь забанят..

          Так Вы уточняйте , про какого Вовочку laughing
      4. lwxx Ранг пользователя
        lwxx
        +1
        Сегодня, 21:19
        Цитата: Enceladus
        Чет вспомнился анекдот про Вовочку... Не путать с ВВП

        После выхода закона "о неуважении к власти" анекдоты про мальчика Вовочку стали сразу политическими.... wink
        1. Zoldat_A Ранг пользователя
          Zoldat_A
          +2
          Сегодня, 21:32
          Цитата: lwxx
          После выхода закона "о неуважении к власти" анекдоты про мальчика Вовочку стали сразу политическими....

          - Кто у вас там сидит и сочиняет анекдоты про мальчика Вовочку?
          - Кто сочиняет - тот и сидит...
          lol
          1. мордвин 3 Ранг пользователя
            мордвин 3
            -1
            Сегодня, 21:56
            звездобол знатный
            Марь Ванна... Вот ведь я
    2. Aken Ранг пользователя
      Aken
      +2
      Сегодня, 21:07
      Бандерлоги начинают утверждать, что никакого наступления и не было. Это выдумки.
    3. Freelander Ранг пользователя
      Freelander
      -1
      Сегодня, 21:08
      Наркоту несло...Дай,дай,дай!
    4. topol717 Ранг пользователя
      topol717
      +2
      Сегодня, 21:09
      Решил потягаться с ВВП. Типа я тоже на сцене могу. Ну да на сцене они наверное примерно одинаковое время. С той лишь разницей, что сцены у них раньше были разные и если ВВП это политическая акула, то зеля шут при звезднополосатом дворе.
      1. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        0
        Сегодня, 21:17
        Да понятно, странно, что в лихие 90 Петросян не стал нашим президентом.... Хотя.... Задорнов еще говорил... "за не именеем своей программы, правительство пользуется моей" (с) laughing
        З.Ы. Жаль дольшо до творческого моразма после 10х годов... но все равно помянем drinks
      2. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 21:43
        Цитата: topol717
        Решил потягаться с ВВП. Типа я тоже на сцене могу.

        Есть такой жанр - эстрадная пародия. Зеленский, с его-то эстрадным опытом, его творчески развил. Он попытался не высмеять пародируемого персонажа, а сделать так же, только лучше. Затмить пародируемого "высотой своих глубин".

        СтОит признать, что на должности президента страны 404 он мастерство подрастерял - получилась узнаваемая, но жалкая пародия. Подобие, которое никак не дотягивает до прототипа, хотя очень старалось. И которое высмеяло не персонаж, а пародиста.
    5. knn54 Ранг пользователя
      knn54
      0
      Сегодня, 21:17
      Небо в "дырках".В этом запад виноват.
      Ну и следующее:
      "У нас были трудности на юге потому, что все рассказывали, какие у нас там цели, куда мы идем. Поэтому я не скажу вам наши цели на следующий год",
      1. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 21:56
        Цитата: knn54
        Небо в "дырках".

        Оно и нарисовано у него за спиной. 12 дырок в форме звёзд. И хотя число "дырок" неизменно и не зависит от числа стран в ЕС, я заметил, что одна звезда меньше других. Зеленский решил потешить своё самолюбие и решил, что это Украина?
        И ещё.
        По-моему, для президента страны логично выступать на фоне флага своей страны. Не? Зеленскому надо было туда ещё флаги НАТО и США пририсовать для полного ПЭ.
    6. Jsem_CZEKO68 Ранг пользователя
      Jsem_CZEKO68
      -1
      Сегодня, 21:22
      Zelia neví, jestli může poslat na smrt 500 tisíc nových vojáků, úplně zbytečně! ale záleží jestli vláda má na jejich smrt dostatek peněz! Není lepšího vůdce na světě, než je Zelia, i Hitler by záviděl.
      1. Jsem_CZEKO68 Ранг пользователя
        Jsem_CZEKO68
        -1
        Сегодня, 21:22
        Зелия не знает, сможет ли она послать на смерть 500 тысяч новых солдат, совершенно ненужно! но это зависит от того, хватит ли у правительства денег на их смерть! В мире нет лучшего лидера, чем Зелия, даже Гитлер позавидовал бы.
        1. Enceladus Ранг пользователя
          Enceladus
          +1
          Сегодня, 21:26
          Там все проще, дайте мне денег, я пошлю... нет тела, нет дела.... всех могилизируют... профит feel
          1. Jsem_CZEKO68 Ранг пользователя
            Jsem_CZEKO68
            0
            Сегодня, 21:30
            Ukrajina je výstraha pro celý svět! Díky Ukrajině se odkopaly fašistické plány USA (Covid, vakcinace), hlavně jejich plány ovládnout Evropu a udělat z ní otroky!
            1. Jsem_CZEKO68 Ранг пользователя
              Jsem_CZEKO68
              0
              Сегодня, 21:31
              Украина – предупреждение всему миру! Благодаря Украине были изгнаны фашистские планы США (Ковид, вакцинация), особенно их планы доминировать над Европой и сделать ее рабами!
    7. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      0
      Сегодня, 22:03
      Следующий отмаз будет примерно такой - А зимой небо закрыто облачностью, что очень мешает натовской спутниковой и авиаразведке и она не предоставляет всех необходимых данных о передвижениях ВС России.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

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