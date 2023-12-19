Зеленский: Летнее контрнаступление не удалось, так как не было закрыто небо

Я поднимал этот вопрос в правительстве. Там нужно примерно 500 млрд гривен, чтобы такой вариант мобилизации реализовать. Я хочу уточнить у них, имеются ли эти средства.

Глава киевского режима решил провести пресс-конференцию, чтобы продемонстрировать в первую очередь западным партнёрам, что он ещё «в обойме», «на коне».Первые вопросы, волнующие украинских журналистов, оказались посвящены мобилизации. Зеленского попросили ответить на вопрос, действительно ли Киев собирается мобилизовать 450-500 тысяч человек для отправки в войска?Зеленский заявил, что «в целом с таким предложением от генерального штаба» он знаком, но при этом добавил, что хочет получить от правительства ответ, хватит ли на это денег в бюджете.Зеленский на фоне виртуального флага ЕС:Также Зеленского спросили о «летнем контрнаступлении». Президент Украины наконец-то нашёл в себе смелость признать, что оно провалилось. Правда, не раскрыл правды о реальных потерях в живой силе и военной технике и причину неудачи объяснил весьма оригинально.По словам Зеленского, контрнаступление в полной мере не удалось, «так как не было закрыто небо». Глава киевского режима заявил, что крайне сложно вести операцию на земле, когда нет поддержки с воздуха, а у противника она есть. Среди украинских журналистов, конечно же, не нашлось никого, кто задал бы вопрос, а почему же об этом верховный главнокомандующий говорит только сейчас – когда десятки тысяч украинских военных остались лежать в Запорожских степях и на окраинах Артёмовска? Получается, что Зеленский изначально понимал, что у «контрнаступа» нет никаких шансов, но всё равно приказ о его начале был отдан. Если это не преступный приказ, тогда что?..