«Набор высоты и резкий разворот»: в зарубежной прессе описали тактику применения планирующих бомб самолетами ВКС

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«Набор высоты и резкий разворот»: в зарубежной прессе описали тактику применения планирующих бомб самолетами ВКС

ВКС РФ постепенно наращивают удары планирующими бомбами по позициям ВСУ. Уже известны случаи массированных налетов, по итогам которых разрушались крупные опорные пункты украинской армии. При этом в зарубежной прессе фиксируется не только все более массовый характер применения планирующих бомб, но и их эволюция.

Как указывается в издании Pucará Defensa, первоначально MПK/УМПК были неуправляемыми и имели невысокую точность. По подсчетам автора, в конце лета этого года в среднем из каждых 10 бомб, сброшенных ВКС, не менее 5 отклонялись от цели на дистанцию 200-500 метров; еще 4 – на расстояние более 500 метров; одна падала в пределах 200 метров от цели.



Причиной недостаточной точности было отсутствие систем наведения: русские не спешили с внедрением высокотехнологичной начинки, а развернули что-то вроде массового производства комплектов МПК/УМПК. Более того, им, очевидно, потребовалось несколько месяцев, чтобы протестировать и усовершенствовать их, а также отточить тактику их применения

- отмечается в издании.

Со слов автора, основная тактика применения планирующих бомб заключается в следующем: самолет быстро набирает высоту, подымаясь на отметку примерно 9 тыс. м, сбрасывает средство поражения и делает резкий разворот, оставляя специфический инверсионный след в небе, который подмечают некоторые дозоры ВСУ. Это позволяет не только увеличить дальность действия МПК/УМПК, но и гарантирует недосягаемость для зенитных ракет неприятеля, оставляя носитель за пределами зоны поражения ЗРК.


Инверсионный след от Су-34 после сброса планирующей бомбы


Как поясняется, первые модели МПК/УМПК представляли собой лишь комплект со складными крыльями:

Этого было достаточно, чтобы сохранять устойчивость на дальности около 60 км. Это не идеальное решение, но лучше, чем ничего. Точность была ниже 1-2 км.


Затем стали применяться бомбы с инерциальной системой наведения, отвечающей за стабилизацию в полете. В течение апреля и мая ВКС РФ начали испытания моделей МПК/УМПК, оснащенных приемниками GPS/ГЛОНАСС, а позже также снаряженных оперением, предназначенным для точного наведения на цель. С июня-июля на украинских ресурсах появились сообщения о том, что ВКС РФ начали устанавливать на планирующие бомбы системы радиоэлектронного противодействия.

Со слов автора, несмотря на технологическую начинку планирующих бомб их основное преимущество – это фактор неожиданности. При их появлении войска не успевают укрыться, поэтому даже при отклонении от цели в пределах 200 м «результаты становятся неприятными» [для ВСУ].



При этом, как он указывает, занятые ВСУ села этим летом подвергались массированным и продолжительным, до нескольких недель, бомбардировкам. Так, например, одного МПК на базе ФАБ-250М-62, сброшенного на Малую Токмачку (к северу от Работино), хватало, чтобы снести два частных дома даже при падении бомбы на дистанции в 200 м от них.

Пожалуйста, не заблуждайтесь: когда 500-килограммовая боеголовка взрывается где-нибудь в радиусе 200 метров от вас, это достаточно сильно «чувствуется»

- описывает автор могущество боеприпаса.

  • Pucará Defensa
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14 комментариев
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  1. neworange88 Ранг пользователя
    neworange88
    +2
    Сегодня, 21:30
    Скоро обещают сбрасывать по 6 УМПК ФАБ-500 с борта Су-34.

    Популярный американский портал Дефенс-Инфо писал в октябре нынешнего года:
    "Есть две новости для наших восточноевропейских союзников, и обе очень плохие. Первая, что Россия всего за год превратила бесконечный запас своих фугасных авиабомб, включая полуторатонных монстров, в достаточно точное оружие. И вторая, что возможность сбить такой боеприпас колеблется от нулевой, до чисто гипотетической. ФАБ с УМПК не излучает тепло и летит слишком быстро, нанося удар, по мощности превышающий воздействие стандартной крылатой ракеты".


    После таких откровений западные военные эксперты к российской разработке интерес окончательно потеряли. Потому, что одно дело ругать по сути полуфабрикат оружия, проходящего стадию экспериментального применения. И совсем другое, когда почти в режиме реального времени можно увидеть, как работают эти модули, и почему их так ненавидят в стане наших неприятелей. Зато к концу года проснулись страны "глобального Юга", наконец оценившие новшество российской ударной авиации по достоинству. Особенно их впечатлил тот факт, что уже осенью 2023 года Су-34 показал возможность сбрасывания сразу четырёх ФАБ-500 с УМПК, а разработчики пообещали, что скоро это число увеличится до шести


    https://dzen.ru/a/ZX_iNmvE0gE8LhE5

    В последнем изделии также были обнаружены некоторые комплектующие, указывающие на то, что изготовили их в июле 2023 года. Новый УМПК имеет более сложные электронные и другие компоненты: навигационный контроллер СМАРТ, модуль спутниковой навигации «Комета», пару термобатарей, питающих электронную систему, пару сервоприводов, отвечающих за перемещение элеронов, а также пиропатрон, раскрывающий подпружиненные крылья при сбрасывании боеприпаса.


    https://topcor.ru/42480-britancy-opisali-obnovlennye-rossijskie-umpk.html
    1. topol717 Ранг пользователя
      topol717
      -2
      Сегодня, 21:37
      А сейчас что мешает? самое главное что бы было четное кол-во, Ну и грузоподъемность позволяла. Ну дзен конечно очень уважаемый ресурс.
      Вообще СУ-34 может нести 16 АБ-500.
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        -1
        Сегодня, 21:42
        Грузоподьёмность позволяет ведь Су-34 может нести 2 УМПК ФАБ-1500,а по весу это как 6 УМПК ФАБ-500.Другое дело что прийдётся дорабатывать крепления на крыльях самолёта или допиливать ПО.

      2. Комментарий был удален.
        1. topol717 Ранг пользователя
          topol717
          0
          Сегодня, 21:48
          Вообще есть 8 точек подвески, на каждую можно по 2 АБ-500 подвесить или взять 12 и еще 2 ракеты воздух-воздух. как самый оптимальный вариант.
        2. DirtyLiar Ранг пользователя
          DirtyLiar
          0
          Сегодня, 21:54
          Грузоподьёмность позволяет ведь Су-34 может нести 2 УМПК ФАБ-1500

          Грузоподъёмность - да. А вот система крепления там другая. Насколько я помню в видео ФАБ1500 крепится под фюзеляжем. Смею предположить, что полторы тонны на крыле в одной точке чревато деформацией этого самого крыла. Поэтому эти полторы тонны равномерно распределяются по точкам подвеса по всей длине крыла по 500 кг. Сейчас пока по 4, видимо решают как на крайнюю точку повесить 500 кг, чтобы его не сильно гнуло. Хотя могу и ошибаться.
      3. DirtyLiar Ранг пользователя
        DirtyLiar
        0
        Сегодня, 21:51
        Вообще СУ-34 может нести 16 АБ-500.

        У него нет столько точек подвеса.
        1. topol717 Ранг пользователя
          topol717
          0
          Сегодня, 21:53
          Цитата: DirtyLiar
          У него нет столько точек подвеса.

          Википедиа говорит может.
          Даже не знаю кому верить. 8 точек по 2 на каждую вроде тоже 16 получается. Хотя в вики по другому нарисовано.
          1. DirtyLiar Ранг пользователя
            DirtyLiar
            0
            Сегодня, 21:59
            Я не знаю, что там в википедии, а у меня вот такие сведения:
            Современный многофункциональный бомбардировщик Су-34, может иметь от шести до 12 точек внешней подвески для вооружения.

            1. Комментарий был удален.
            2. Комментарий был удален.
  2. invisible_man Ранг пользователя
    invisible_man
    0
    Сегодня, 21:43
    Отклонение в 200 метров - это кисло. В том плане, что о точечных ударах по всякого рода бункерам можно забыть.
    1. neworange88 Ранг пользователя
      neworange88
      +1
      Сегодня, 21:57
      Такого отклонения нет.Вам описали могущество от ударной волны такого боеприпаса в 200 метрах от взрыва.

      Так, например, одного МПК на базе ФАБ-250М-62, сброшенного на Малую Токмачку (к северу от Работино), хватало, чтобы снести два частных дома даже при падении бомбы на дистанции в 200 м от них.

      Пожалуйста, не заблуждайтесь: когда 500-килограммовая боеголовка взрывается где-нибудь в радиусе 200 метров от вас, это достаточно сильно «чувствуется»- описывает автор могущество боеприпаса.
  3. Pete Mitchell Ранг пользователя
    Pete Mitchell
    0
    Сегодня, 21:48
    Администраторы, я вас умоляю: ну совсем нечего было перевести кроме как эту латиноамериканскую экспердную помо… не ну хоть посмотрите Рэй МакГоверн, us conservatives - честное слово: значительно интереснее будет. Это же полный трэш, они вдруг увидели зе на прошлой неделе и обнаружили что есть такая территория и там стреляют…
  4. Zoer Ранг пользователя
    Zoer
    0
    Сегодня, 22:00
    Точность ниже 1-2 километра? belay
    Что автор опуса принимает? Какой смысл применения оружия с таким отклонением в принципе? Даже ТЯО с таким "точным" попаданием смысла нет применять.
    1. neworange88 Ранг пользователя
      neworange88
      0
      Сегодня, 22:05
      Ключевое слово БЫЛО.

      Причиной недостаточной точности было отсутствие систем наведения: русские не спешили с внедрением высокотехнологичной начинки, а развернули что-то вроде массового производства комплектов МПК/УМПК. Более того, им, очевидно, потребовалось несколько месяцев, чтобы протестировать и усовершенствовать их, а также отточить тактику их применения- отмечается в издании.
  5. SoboL Ранг пользователя
    SoboL
    0
    Сегодня, 22:04
    Цитата: invisible_man
    Отклонение в 200 метров - это кисло. .

    Есть масса видео, когда есть укрытие, туда входят и выходят, а через некоторое время туда ПАБ прилетает(со слов хряков) Возникает сомнение про 200 и 500 метров отклонения. Лично я думаю, что это из репертуара " вы не бойтесь, они отклоняются на пол километра"

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