У Зеленского спросили, видит ли он параллели между действиями России на Украине и действиями Израиля в секторе Газа

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У Зеленского спросили, видит ли он параллели между действиями России на Украине и действиями Израиля в секторе Газа

В ходе пресс-конференции Зеленскому пришлось отвечать на неудобный вопрос. У него поинтересовались, осуждает ли он гибель мирных палестинцев в ходе израильской операции в секторе Газа. У этого вопроса было и продолжение:

Видите ли вы аналогии между тем, что делает Россия на Украине, и тем, что делает Израиль в секторе Газа.

Понимая, что ответить на этот вопрос «однозначно» он не может, глава киевского режима начал «юлить». По его словам, Украина признаёт «независимый народ Израиля» и «независимый народ Палестины». Далее, подбирая слова, Зеленский заявил, что «никаких параллелей между действиями Израиля и России» он не видит…



Зеленский:

Вторжению России не предшествовала террористическая атака на её территорию.

Перекрытие воды для российского Крыма, подрывы опор ЛЭП на границы Херсонщины и Крымского полуострова, убийства граждан России (в первую очередь жителей ЛДНР) до начала СВО Зеленский терактами, конечно же, не считает. Но это, что называется, его личные проблемы.

Факт в том, что Зеленский в ходе пресс-конференции обозначил главное: он как минимум не против того, чтобы одно государство сравнивало другое бомбами и ракетами с землёй, не считаясь не только с уставом ООН, но и с гражданским населением. Это многое говорит о главе киевского режима.
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    5 комментариев
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    1. topol717 Ранг пользователя
      topol717
      +1
      Сегодня, 21:27
      8 лет обстрела Донбаса и 125 погибших детей конечно несравнимы с 1 вечером и 250 пленными.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 22:00
        Так Донбасс они никогда за людей не считали... Сколько раз мы уже слышали - Донбасс и Крым должны быть украинскими или безлюдными... На все их теракты от нашего руководства мы только и слышим, что мы не такие как они и не можем им уподобляться...??? А почему...??? А как же зуб, за зуб и кровь за кровь...??? Вот они и считают нас беззубыми и безвольными... Ну, так может хватит быть "вежливыми людьми" с этими "недонацистами", ибо нашу вежливость они воспринимают как нашу слабость...
    2. Чёрный Ранг пользователя
      Чёрный
      +2
      Сегодня, 21:29
      Глядя на тот бред, который Зе-фюрер несёт , я зауважал Кличко. В моих глазах Педалик вырос до высокоинтеллектуального руководителя ....оказывается ввп украины в этом году вырос !!!!на 5% laughing
      1. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 22:02
        Цитата: Чёрный
        ....оказывается ввп украины в этом году вырос !!!!на 5%

        В этом году до бюджета Украине дошло долларов из тех, что слюнявят Европа и Америка, на 5% больше, чем в прошлом?
        За счёт чего ещё ВВП Украины расти-то?...
    3. Сергей_Белый Ранг пользователя
      Сергей_Белый
      +3
      Сегодня, 21:42
      Не пойму, а чего это зе дали выступить?...
      Нужно было гераней в гости отправить. Положить силовые трансформаторы.
      И пусть бы зе вещал в бункере для своих охранников.

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