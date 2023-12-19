У Зеленского спросили, видит ли он параллели между действиями России на Украине и действиями Израиля в секторе Газа

Видите ли вы аналогии между тем, что делает Россия на Украине, и тем, что делает Израиль в секторе Газа.

Вторжению России не предшествовала террористическая атака на её территорию.

В ходе пресс-конференции Зеленскому пришлось отвечать на неудобный вопрос. У него поинтересовались, осуждает ли он гибель мирных палестинцев в ходе израильской операции в секторе Газа. У этого вопроса было и продолжение:Понимая, что ответить на этот вопрос «однозначно» он не может, глава киевского режима начал «юлить». По его словам, Украина признаёт «независимый народ Израиля» и «независимый народ Палестины». Далее, подбирая слова, Зеленский заявил, что «никаких параллелей между действиями Израиля и России» он не видит…Зеленский:Перекрытие воды для российского Крыма, подрывы опор ЛЭП на границы Херсонщины и Крымского полуострова, убийства граждан России (в первую очередь жителей ЛДНР) до начала СВО Зеленский терактами, конечно же, не считает. Но это, что называется, его личные проблемы.Факт в том, что Зеленский в ходе пресс-конференции обозначил главное: он как минимум не против того, чтобы одно государство сравнивало другое бомбами и ракетами с землёй, не считаясь не только с уставом ООН, но и с гражданским населением. Это многое говорит о главе киевского режима.