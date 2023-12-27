Битва за освобождение Правобережной Украины
Генерал-полковник танковых войск Павел Ротмистров, командующий 5-й гвардейской танковой армией, у танка Т-34 во время Кировоградской наступательной операции. Январь-февраль 1944 г.
Операция проводилась в период с 24 декабря 1943 года по 17 апреля 1944 года, и в ней участвовали войска 5 советских фронтов и 2 немецких групп армий; в общей сложности около 4 млн солдат с обеих сторон. Это единственная операция, в которой наступали все 6 советских танковых армий.
Ситуация перед сражением
В 1943 году произошёл стратегический перелом в Великой войне. Красная Армия перехватила стратегическую инициативу и начала освобождать ранее захваченные противником советские земли. К концу 1943 года наши воины освободили от нацистов более двух третей временно утраченных русских земель. Несмотря на ожесточённое сопротивление вермахта, советские войска освободили Харьков, Донбасс, всё Левобережье. Красная Армия вышла на подступы к Витебску, Орше, Житомиру, Кировограду, Кривому Рогу, Перекопу, Керчи. Русские войска захватили важные плацдармы на правом берегу Днепра и освободили Киев.
Успехи Красной Армии в деле освобождения нашей Родины от захватчиков опирались на эффективное советское хозяйство. Несмотря на военные разрушения, оккупацию важных экономических районов страны, хозяйство СССР уверенно росло. В 1944 году по сравнению с 1943 годом произошло значительное расширение производства металла, топлива, электроэнергии, что в свою очередь обеспечило материальную основу для роста производства военной техники и оружия (при одновременном усовершенствовании вооружения, появлении новых образцов).
Так, в 1944 г. по сравнению с 1943 г. выплавка чугуна увеличилась с 5,5 до 7,3 млн т, стали — с 8,5 до 10,9 млн т, производство проката возросло с 5,7 до 7,3 млн т, добыча угля с 93,1 до 121,5 млн т, нефти — с 18,0 до 18,3 млн т, выработка электроэнергии — с 32,3 до 39,2 млрд квт/час. Социалистическое хозяйство уверенно преодолело трудности войны, доказывая свою эффективность в условиях страшного «соревнования» с гитлеровской объединённой Европой.
Эпизод из сравнительных испытаний танков ИС-1 и ИС-2 на полигоне Челябинского Кировского завода. Справа в кадре танк ИС-1. 1943 год
Сборка танковых двигателей В-2 на заводе № 76 в Свердловске
Положение гитлеровской Германии к кампании 1944 года значительно ухудшилось. Победы 1941-1942 гг. были в прошлом. Надежды на победу на Русском фронте рухнули. Разваливался германский блок. В 1943 году вышла из войны Италия. Чтобы спасти режим Муссолини, немцам пришлось оккупировать северную и часть центральной Италии (Операция «Ось». Как вермахт захватил Северную и Центральную Италию). Режимы Маннергейма, Хорти и Антонеску в Финляндии, Венгрии и Румынии осознавали, что война проиграна. Они проявляли всё меньше энтузиазма и искали возможность сепаратного соглашения. Союзники стали ненадёжными, их приходилось поддерживать за счёт немецких войск, что ещё более истощало возможности вермахта.
Ухудшилось и внутреннее положение Третьего рейха. За счёт тотальной мобилизации всех сил, жесточайшего грабежа оккупированных территорий немецкие власти ещё смогли в 1944 году обеспечить рост военной экономики. Немцы произвели ещё больше оружия, техники и боеприпасов. Однако это уже не восполняло огромные потери на Русском фронте и по мере поражений на Востоке и утраты ранее захваченных территорий с лета 1944 года экономика Германской империи пошла вниз.
Особенно тяжёлой была ситуация с людскими ресурсами. Вермахт ежемесячно терял в среднем до 200 тыс. человек и требовал всё новых и новых пополнений. А находить их было всё труднее и труднее. Нельзя было больше брать людей из промышленности Германии, так как приток иностранных рабочих и пленных, которыми можно было заменить немцев, значительно сократился. Приходилось брать на фронт пожилых и юношей. Но чрезвычайные меры уже не могли восполнить потерь.
Немецкое пехотное подразделение на марше в снежной степи на Украине. Декабрь 1943 г.
Также уменьшился приток в Германию стратегических материалов и товаров из нейтральных стран и оккупированных территорий, началось расстройство транспорта, производственных связей. Под влиянием побед Советского Союза усиливалось сопротивление нацистам в странах Европы.
Таким образом, кампания 1944 года начиналась для Рейха в ситуации всё более усиливающихся внешнеполитических и внутренних проблем, угрозы военного краха.
Несмотря на военно-политический и экономический кризис, Берлин не собирался капитулировать. Германия по-прежнему имела мощные вооружённые силы: 10,5 млн человек (6,9 млн в действующих силах и 3,6 млн – резерв, тыловые округа), в том числе в сухопутных войсках 7,2 млн человек (около 4,4 млн – действующая армия, 2,8 млн – армия резерва и тыл), более 9,5 тыс. танков и САУ, 68 тыс. орудий и миномётов. Войска были вполне боеспособными, дрались ожесточённо и умело. Командный корпус был отличным. Военная промышленность производила качественную военную технику и оружие.
При этом благодаря позиции Великобритании и США Германия по-прежнему могла держать на Восточном фронте свои основные силы и средства, большую часть самых боеспособных дивизий, авиационных и бронетанковых соединений. Лондон и Вашингтон, которые в начале войны сделали ставку на истощение и поражение и немцев, и русских, не спешили открыть второй фронт в Западной Европе, предпочитая боевые операции на второстепенных театрах (Великобритания и США будут ждать, «пока Германия не будет смертельно ранена русским наступлением»).
Публично политические лидеры англосаксов разглагольствовали об уничтожении нацизма и фашизма во имя свободы и мира, солидарности с Советским Союзом, на деле же желали истощения Германии и СССР в войне. Чтобы устранить Германию, как конкурента внутри западного мира, подчинить германский народ своей воле. Чтобы уничтожить советскую цивилизацию, разграбить богатства России и установить свой мировой порядок (по сути, такую же рабовладельческую цивилизацию, которую планировали построить идеологи немецкого нацизма).
Поэтому хозяева США и Англии откладывали открытие второго фронта до самого последнего момента, занимались захватом территорий в Африке, Азии, бассейне Тихого океана, рвались на Балканы, чтобы установить там власть своих марионеток, отрезать СССР от Центральной и Юго-Восточной Европы.
Немецкие штурмовые орудия StuG III на дороге под Черкассами. Январь-февраль 1944 г.
Стратегическая оборона
Позиция Британии и США позволяла германской Ставке сосредоточить главные силы на Русском фронте. Была надежда, что Третий рейх сможет устоять и удержать за собой обширные области Восточной и Юго-Восточной Европы до того времени, как рухнет антигитлеровская коалиция. Гитлер до последнего верил, что США и Англия выступят против СССР. В целом он оказался прав, англосаксы действительно люто ненавидели Советский Союз и готовились уже к новой мировой войне – против России. Однако предпочли до этого добить Германию, но в основном руками русских солдат, не лезть на германского медведя.
Немецкая армия в 1944 году перешла к стратегической обороне с целью удержать занятые территории и проводить только частные наступательные операции для улучшения оперативного положения войск. Германское верховное командование надеялось измотать противника упорной обороной на Восточном фронте и в Италии, чтобы затем захватить инициативу в свои руки.
В самой Германии и среди союзников поддерживались иллюзии, что фронт прочно стоит в глубине Советского Союза. Необходимость упорной обороны рубежей на востоке также была связана с тем, что оккупанты занимались тотальным грабежом всё ещё занятых областей, что позволяло осуществлять поставки в Германию стратегического сырья и продовольствия.
Особое значение гитлеровское руководство придавало удержанию западной части Украины и Крыма с их промышленным и сельскохозяйственным потенциалом. Также немцам было важно сохранить контроль над Северным Причерноморьем, Крымским полуостровом, что позволяло контролировать значительную часть бассейна Чёрного моря. Западная Украина и Крым были своего рода бастионами, которые защищали подступы к южной Польше и Балканскому полуострову. Румыния и Венгрия могли выйти из войны после выхода к их границам русских.
Танки Pz.Kpfw. IV с танковым десантом. Декабрь 1943 г.
Танк Pz.Kpfw. VI «Тигр» 506-го тяжелого танкового батальона вермахта едет по раскисшей дороге во время боёв на Украине. На заднем плане виден разбитый советский грузовик американского производства International M-5-6×4-318, буксировавший 76,2-мм дивизионную пушку образца 1939 года (УСВ), и другая горящая техника. Март-апрель 1944 г.
На юге России нашим войскам противостояли две немецкие группы армий. Группа армий «Юг» генерал-фельдмаршала Манштейна располагалась к югу от Полесья, на фронте от Овруча до Качкаровки. В состав группы армий входили 6-я и 8-я полевые, 1-я и 4-я танковые армии. Группа армий «А» генерал-фельдмаршала фон Клейста обороняла побережье Чёрного моря. В её составе была 3-й румынская армия и 17-я немецкая армия (она обороняла Крым). Немецкие сухопутные силы на юге поддерживал 4-й немецкий воздушный флот (1-й, 4-й, 8-й авиакорпуса), а также румынские ВВС.
Всего на западе Украины нашим войскам противостояло 93 дивизии (в том числе 18 танковых и 4 моторизованных), 2 моторизованные бригады и др. части. В их составе было 1,8 млн человек, 2,2 тыс. танков и САУ (до 40 % всех войск и 72 % бронетанковых сил, находившихся на Восточном фронте), около 22 тыс. орудий и миномётов, свыше 1500 самолётов.
Германское командование планировало удержать занимаемые позиции и провести отдельные наступательные операции по уничтожению советских плацдармов на правом берегу Днепра. Также немцы собирались нанести удар с Никопольского плацдарма и Крыма, чтобы восстановить сухопутный коридор с крымской группировкой.
Немцы планировали удержать русских на рубеже Днепра. Также оборонительные рубежи возводились по рекам Горынь, Южный Буг, Ингулец, Днестр и Прут. Сильная оборона была подготовлена в Крыму, на Перекопе и в Керчи.
Командующий группы армий «Юг» генерал-фельдмаршал Эрих фон Манштейн разговаривает с солдатами 8-й армии вермахта в районе Черкасс. Февраль 1944 г.
Освобождение Правобережья
Осенью 1943 года Красная Армия с ходу форсировала Днепр и в ходе яростных боёв захватила и удержала большие плацдармы на правом берегу. Стратегический плацдарм в районе Киева был захвачен и удержан войсками 1-го Украинского фронта (Как армии Ватутина освободили Киев). Войска 2-го и 3-го Украинских фронтов заняли плацдарм в районе Черкассы, Знаменка, Днепропетровск (шириной до 350 км и глубиной от 30 до 100 км). Войска 4-го Украинского фронта освободили от врага Северную Таврию, вышли к нижнему течению Днепра на участке Каховка, Цюрупинск, пробились с севера на Крымский полуостров, заняли плацдарм на южном берегу Сиваша. Войска Северо-Кавказского фронта (с ноября 1943 года – Отдельная Приморская армия) захватили плацдарм на Керченском полуострове.
Советская Ставка в ходе кампании 1944 года планировала очистить территорию СССР от захватчиков, провести ряд последовательных наступательных операций на всём фронте от Севера и Ленинграда до Чёрного моря и Крыма. При этом первые решительные операции (т. н. «сталинские удары») наносились на флангах советско-германского фронта: на севере планировали полностью освободить Ленинград от блокады, очистить от гитлеровцев Новгород и выйти к границам Прибалтики; на юге – освободить западную часть Украины и Крым.
Бойцы 2-го Украинского фронта идут за танком Т-34-85 во время наступления
Таким образом, стратегическое наступление на юге России должно было привести к разгрому мощной группировки противника, к освобождению важных в хозяйственном отношении областей страны – Западной Украины и Крыма, побережья Чёрного моря – и создать условия для дальнейшего наступления на Балканах, в Польше и во фланг немецкой группе армий «Центр», расположенной в Белоруссии.
В начале 1944 года общий замысел советского верховного командования был в следующем:
1) 1-й УФ под началом Ватутина наносил основной удар на Винницу, Могилев-Подольский, вспомогательный – на Луцк; 2-й УФ под командованием Конева наносил удар на Кировоград, Первомайск. Взаимодействие двух фронтов осуществлял представитель Ставки Жуков. Это наступление должно было привести к поражению основных сил Манштейна, расколу немецкого фронта с выходом Красной Армии к Карпатам;
2) войскам 3-го и 4-го УФ под командованием Малиновского и Толбухина предстояло сходящимися ударами разгромить никопольско-криворожскую группировку вермахта, затем развить удар на Николаев, Одессу и освободить всё Северное Причерноморье. При этом на втором этапе наступления, после разгрома войск врага в районе Никополя, войска Толбухина переключались на Крымскую операцию. Войска 4-го УФ должны были освободить Крым вместе с Приморской армией и военно-морскими силами. Действия 3-го и 4-го УФ координировал представитель Ставки Василевский.
Расчёт советской гаубицы МЛ-20 командира Сорокина ведёт обстрел группировки противника
В результате Днепровско-Карпатская стратегическая операция включала в себя 11 связанных между собой единым замыслом фронтовых операций: Житомирско-Бердичевская, Кировоградская, Корсунь-Шевченковская, Ровно-Луцкая, Никопольско-Криворожская, Проскуровско-Черновицкая, Уманско-Ботошанская, Березнеговато-Снигирёвская, Полесская, Одесская, Тыргу-Фрумосская.
В составе четырёх советских фронтов к началу января 1944 года действовали 21 общевойсковая, 3 танковые и 4 воздушных армии. Всего более 2 млн солдат и офицеров, свыше 1900 танков и САУ, более 31,5 тыс. орудий и миномётов, 2,3 тыс. самолётов.
Итоги
В результате операции немецкие войска потерпели тяжёлое поражение. Советские войска на фронте продвинулись на запад от 250 до 450 километров, освободили огромную территорию Украины с населением в десятки миллионов человек и важные экономические районы. Красная Армия вышла на государственную границу СССР, начав освобождение Румынии. Были созданы условия для освобождения всей Центральной и Юго-Восточной Европы.
В течение первого этапа операции, с конца декабря 1943 года до конца февраля 1944 года, Красная Армия провела Житомирско-Бердичевскую, Кировоградскую, Корсунь-Шевченковскую, Ровно-Луцкую, Никопольско-Криворожскую операции, отбросив врага далеко за реку Днепр.
В ходе второго этапа операции, с марта по апрель 1944 года, советские войска провели Проскуровско-Черновицкую, Уманско-Ботошанскую, Березнеговато-Снигирёвскую, Одесскую операции. Войска противника были разгромлены между Днестром и Южным Бугом, Красная Армия вышла в западные районы Украины и северо-восточную часть Румынии. Кроме того, была проведена стратегическая операция по освобождению Крымского полуострова – 8 апреля – 12 мая 1944 года.
В результате была освобождена западная часть Малой России (Украины) — Правобережная Украина, которая занимала половину территории всей УССР. Это событие имело важные военно-стратегические, политические и экономические последствия. Советские войска освободили от вражеской оккупации важные административные и промышленные центры России-СССР: Киев, Днепропетровск, Кривой Рог, Кировоград, Никополь, Николаев, Одесса, Винница и др.
В этих районах были развиты важные для советской страны промышленные отрасли: железорудная (Кривой Рог, Керченский полуостров), марганцеворудная (Никополь), нефтяная (Дрогобыч), судостроительная (Николаев), текстильная, пищевая и т. д. В регионе располагались крупные порты: Одесса, Севастополь, Феодосия, Керчь, Евпатория. Также здесь было развито сельское хозяйство.
В стратегическом отношении победа Красной Армии на Правобережье вывела наши войска в Румынию, на границы южной Польши, Чехословакии, к Балканскому полуострову. Советская армия получила возможность выбить врага из Центральной и Юго-Восточной Европы. Россия вернула Северное Причерноморье, обеспечив господство Черноморского флота в центральной и западной частях Чёрного моря.
Советские САУ СУ-85 и танк Т-34 форсируют Днестр в районе города Хотин Черновицкой области Украинской ССР. На фото видна немецкая техника: бронетранспортер Sd.Kfz.250, полугусеничный тягач Sd.Kfz.9. Апрель 1944 г.
- Самсонов Александр
- https://ru.wikipedia.org/, http://waralbum.ru/
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