Москва давно «проиграла Финляндию» – когда ушла из Порккала-Удд

17
Москва давно «проиграла Финляндию» – когда ушла из Порккала-Удд


Как погорячились финские парни


Сегодня Финляндия не только регулярно и последовательно закрывает границы с Россией, якобы из-за потока мигрантов, но и активно развивает военное сотрудничество с США. Это, разумеется, вполне законно и напрямую связано с недавним вступлением Суоми в НАТО.



И это создаёт вполне реальную угрозу военной безопасности России на всём протяжении обширной российско-финляндской границы. Только её сухопутная часть, как известно, достигает почти 1 300 км.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил на днях, что Россия вскоре сформирует два новых военных округа из-за вступления Финляндии в НАТО и в связи с предстоящим вступлением в альянс Швеции – «это Ленинградский и Московский округа».

Министр уточнил в этой связи, что учитывается также подписанное между США и Финляндией (18 декабря 2023 года – Прим. авт.) соглашение, предусматривающее «задействование американцами 21 финского военного объекта, включая все четыре авиабазы».

Огласите весь список...


Итак, предусматривается использование Пентагоном пятнадцати финских военных баз, объектов и складов, в том числе для размещения войск, вооружений и военной техники США. Американские военные смогут использовать четыре авиабазы в городе Куопио, расположенном в 158 км от границы с российской Карелией.

Помимо этого, в распоряжении НАТО будут и объекты в заполярном Рованиеми, в Тампере на юго-западе страны вблизи северо-балтийского побережья, и в Йювяскюля, что в 202 км от Ленинградской области.

Также Североатлантический альянс получит в своё распоряжение финскую военно-морскую базу в Упинниеми на Финском заливе западнее Хельсинки.

Кроме того, военные США смогут пользоваться базой погранслужбы в заполярном Ивало, расположенной лишь в 39 км от Мурманской области.

А также по списку – военными складами в Паркано, Роваярви, Скиннарвик, Таммела на юго-западе Финляндии; Тервола на севере страны (вблизи стыка границ РФ, Суоми и Норвегии) и Вейтсилуото на северном побережье Ботнического залива (северная Балтика).

Наряду с указанным выше, в полном распоряжении Пентагона будут находиться три финских военных полигона. Немаловажно и то, что Пентагон сможет проводить учения на территории Финляндии.

То есть практически вся Финляндия теперь вовлечена в военную орбиту США. А это, повторим, непосредственная угроза для России.

Вспомнили не всё


Характерно, что в ряде финских СМИ с середины 2022 года стали всё чаще вспоминать о Советско-финской войне 1939–1940 гг., которую чаще называют Зимней. Отмечая, что тогда Суоми лишилась восточных районов и потерпела поражение из-за отсутствия союзников.


Именно поэтому, дескать, нынешние, всё более напряженные финско-российские отношения требуют внешней поддержки Финляндии, что и реализуется её недавним вступлением в НАТО и военным партнерством с США. В этой связи хельсинкская Yle отмечает, что

«с помощью соглашения с США стороны укрепят взаимодействие в рамках НАТО».

Военное же сотрудничество с Пентагоном «улучшит безопасность страны». И, оказывается,

«американские войска проходят обучение в Финляндии практически без перерывов уже больше года».

Так что вполне можно согласиться с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой:

«Происходит ровно то, о чём мы предупреждали. Теперь контроль за Северной Европой фактически переходит к Вашингтону».

Идет, по её словам, «бурное военное освоение территорий Финляндии и Швеции блоком НАТО, хотя Швеция ещё даже не вступила в альянс».

Захарова уточнила, что благодаря военному соглашению Вашингтона и Хельсинки американцы получают «максимальный доступ к военным объектам в Финляндии». Причем у них будут «неограниченные возможности по их использованию в своих целях. Но эти цели не будут совпадать с интересами жителей Финляндии».

Но жителями и их политическими предпочтениями, как убедительно показала реальность третьего тысячелетия, можно с лёгкостью манипулировать. И в этой связи нелишне напомнить, что вблизи упомянутой военно-морской базы в Упинниеми, которой теперь могут пользоваться США, располагалась в 1946–1955 гг. арендуемая СССР база советского ВМФ – в Порккала-Удд.


Но аренда, напомним, была прекращена хрущёвским руководством за 40 лет до истечения её срока. По всем признакам в Москве тогда были абсолютно уверены, что Финляндия никогда не будет вовлечена в НАТО.

Что ж, после распада СССР такая уверенность, точнее – самоуверенность, оказалась иллюзорной, как и во многих иных отношениях.
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

Новости Дзен Телеграм
17 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Doccor18 Ранг пользователя
    Doccor18
    +6
    Сегодня, 03:41
    Что ж, после распада СССР такая уверенность, точнее – самоуверенность, оказалась иллюзорной

    Ну это только после распада, а в своё время СССР нормально так использовал Финляндию в своих интересах, торговал и т.д. Для подобных плодотворных отношений нужно было уйти с той базы (которая вполне резонно не считалась такой уж важной в стратегическом плане). А вот современные деятели ушли отовсюду и без какой либо пользы для государства, без намёков на взаимодействие в будущем...
    1. Uncle Lee Ранг пользователя
      Uncle Lee
      +4
      Сегодня, 04:46
      Цитата: Doccor18
      современные деятели ушли отовсюду и без какой либо пользы

      Эти жесты "доброй воли" очень дорого обходятся....
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +2
        Сегодня, 07:26
        Хорошо сейчас валить на Хрущева..А если вспомнить весну и лето 2014?
  2. Наган Ранг пользователя
    Наган
    +2
    Сегодня, 04:41
    Не сдал бы Хрущ, так сдал бы Меченный или Алкаш. У всех главнюков регулярно возникает потребность сделать "жест доброй воли", вот только зачем при этом территориями и базами разбрасываться? Кстати, помяните мои слова, придет время, будут здесь жалеть и о Даманском, если к тому времени ВО еще останется.
    А то, что финны и шведы ломанулись в НАТО - это из-за того, что временные сложности с проведением СВО заняли слишком много времени. Если бы, как планировалось, по весне уже случился парад ВС РФ во Львове, молчали бы бывшие нейтралы в тряпочки нейтралитета.
    1. Dimy4 Ранг пользователя
      Dimy4
      +4
      Сегодня, 05:12
      Не сдал бы Хрущ, так сдал бы Меченный или Алкаш. У всех главнюков регулярно возникает потребность сделать "жест доброй воли"

      У нынешних кремлевских сидельцев тоже мания делать добрые дела не в пользу государства. Причем регулярно.
      1. Boris55 Ранг пользователя
        Boris55
        -2
        Сегодня, 07:59
        Путин - мой президент!

        Цитата: Dimy4
        У нынешних кремлевских сидельцев тоже мания делать добрые дела не в пользу государства. Причем регулярно.

        Прирастание территориями России при Путине:
        + Абхазия;
        + С.Осетия;
        + Крым;
        + Донецк;
        + Луганск;
        + Херсонская;
        + Запорожская.
        + "Одесса Русский город и чуть-чуть еврейский"...

        О каких Кремлёвских "сидельцах" вы говорите? О Медведеве, подарившим рыбные места Шведам?

        ps
        Поправки внесённые в Конституцию, по предложению Путина:

        Конституция РФ. Ст. 67.
        п. 2.1. Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются.

        И как следствие изменения ст. Конституции, внесены изменения в - УК РФ Статья 280.2. Нарушение территориальной целостности Российской Федерации

        Отчуждение части территории Российской Федерации или иные действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации Государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 278, 279 и 280.1 настоящего Кодекса, - наказываются лишением свободы на срок от шести до десяти лет.
  3. parusnik Ранг пользователя
    parusnik
    +3
    Сегодня, 05:05
    По всем признакам в Москве тогда были абсолютно уверены, что Финляндия никогда не будет вовлечена в НАТО.
     По всем признакам в Москве тогда были абсолютно уверены, что и СССР не прекратит свое существование. И потом в Прибалтике видимо не где размещать полигоны НАТО и все остальное? Прибалтика в НАТО вступила в 2004 г.Угрозы это наверное не представляло и не представляет?
  4. Леха с Андроида. Ранг пользователя
    Леха с Андроида.
    -3
    Сегодня, 05:39
    Цитата: Dimy4
    нынешних кремлевских сидельцев тоже мания делать добрые дела не в пользу государства. Причем регулярно.

    Что верно то верно... request
    Наверно в Кремле верят договорам которые подписывают с Западом...
    бумажки которыми потом подтираются от Берлина до Вашингтона...обмануть русских ложными обещаниями там считают правилом хорошего тона.
    Но в Кремле упорно считают что они партнёры и коллеги...а не жулики и лохотронщики.
    1. mann Ранг пользователя
      mann
      +2
      Сегодня, 06:46
      Цитата: Леха с Андроида.
      Цитата: Dimy4
      нынешних кремлевских сидельцев тоже мания делать добрые дела не в пользу государства. Причем регулярно.

      Что верно то верно... request
      Наверно в Кремле верят договорам которые подписывают с Западом...
      бумажки которыми потом подтираются от Берлина до Вашингтона...обмануть русских ложными обещаниями там считают правилом хорошего тона.
      Но в Кремле упорно считают что они партнёры и коллеги...а не жулики и лохотронщики.

      Какой-то особый вид мазохизма,нравится потом ныть,что опять обманули,опять наврали... Прям по Пушкину "Ах, обмануть меня не трудно,я сам обманываться рад!"
  5. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    -5
    Сегодня, 06:25
    С Финляндией всё банально просто.С введением санкций западом " всё и вся " Финляндия с своей так называемой " нейтральностью" потеряла высокодоходный российский рынок.И просто решила на будущее монетезировать прибыль за счёт России ,вступив в НАТО.Совершенно не удивлюсь что финов посетит вирус майданутости.Одно лекарство Искандер М в ракетной бригаде четырёх дивизионного состава- чтобы охладить горячие финские головы.
  6. Гардамир Ранг пользователя
    Гардамир
    +3
    Сегодня, 06:41
    Уже более тридцати лет живем при новом режиме, а всё Советский Союз виноват.
  7. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 06:47
    Финляндия разменяла хорошие отношения с Россией и взаимовыгодную торговлю на свое участие в НАТО и американские базы на своей территории выбрав путь конфронтации между нашими странами. Следуя простой логике это ее выбор, на который мы повлиять в нынешней ситуации вряд ли смогли бы. Что было сделано Н.С. Хрущевым, то сделано и давно и, как говорится поздно пить "Боржоми"... Сегодня остается опять формировать Ленинградский военный округ, который почему-то (?) в 2010 г. решили расформировать.
  8. Николай Малюгин Ранг пользователя
    Николай Малюгин
    +1
    Сегодня, 07:10
    То,что раньше было завоевано большой кровью,необходимо хранить.Казалось бы аксиома. Ан нет. Одни в угоду хорошим отношениям подписывают Беловежское соглашение,другие забывают продлить аренду. А где гарантии,что такого не будет в будущем? Ведь у нас очень великодушные бояре.
  9. Комментарий был удален.
  10. kor1vet1974 Ранг пользователя
    kor1vet1974
    +4
    Сегодня, 07:57
    Москва давно «проиграла Финляндию» – когда ушла из Порккала-Удд
     А что Москва, проиграла, уже в этом веке,когда ушла с Кубы, Вьетнама и ушла то еще до СВО,до операции в Сирии?Или это победа была.Удивляет следующее,чем хуже становится,тем больше пинают СССР.Угу, ах если бы СССР,не ушел бы из Финляндии,сейчас не жизнь,а песня была.Тень СССР,распустила над новой Россией,свои мрачные крыла, от того все из рук валится. laughing laughing laughing
    1. Doccor18 Ранг пользователя
      Doccor18
      +1
      Сегодня, 09:06
      Цитата: kor1vet1974
      чем хуже становится,тем больше пинают СССР

      Так а куда деваться? Стандартный приём пропаганды...
  11. ximkim Ранг пользователя
    ximkim
    +2
    Сегодня, 08:15

    Идет, по её словам, «бурное военное освоение территорий Финляндии и Швеции блоком НАТО, хотя Швеция ещё даже не вступила в альянс».

    Захарова уточнила, что благодаря военному соглашению Вашингтона и Хельсинки американцы получают «максимальный доступ к военным объектам в Финляндии». Причем у них будут «неограниченные возможности по их использованию в своих целях. Но эти цели не будут совпадать с интересами жителей Финляндии».

    МИД создан для того , чтобы с соседями иметь хорошие отношения, а не констатировать свою работу .
    МИД должно волновать интересы жителей России ..
  12. avia12005 Ранг пользователя
    avia12005
    +1
    Сегодня, 09:04
    Отечественный руководители обладают непревзойдённой способностью сдавать победы, достигнутые русским оружием и жизнями русских солдат. Политики стремятся заработать любовь Запада постоянными уступками. В этом причина многих трагедий нынешнего времени.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»