Москва давно «проиграла Финляндию» – когда ушла из Порккала-Удд

Как погорячились финские парни

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Вспомнили не всё

«с помощью соглашения с США стороны укрепят взаимодействие в рамках НАТО».

«американские войска проходят обучение в Финляндии практически без перерывов уже больше года».

«Происходит ровно то, о чём мы предупреждали. Теперь контроль за Северной Европой фактически переходит к Вашингтону».

Сегодня Финляндия не только регулярно и последовательно закрывает границы с Россией, якобы из-за потока мигрантов, но и активно развивает военное сотрудничество с США. Это, разумеется, вполне законно и напрямую связано с недавним вступлением Суоми в НАТО.И это создаёт вполне реальную угрозу военной безопасности России на всём протяжении обширной российско-финляндской границы. Только её сухопутная часть, как известно, достигает почти 1 300 км.Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил на днях, что Россия вскоре сформирует два новых военных округа из-за вступления Финляндии в НАТО и в связи с предстоящим вступлением в альянс Швеции – «это Ленинградский и Московский округа».Министр уточнил в этой связи, что учитывается также подписанное между США и Финляндией (18 декабря 2023 года – Прим. авт.) соглашение, предусматривающее «задействование американцами 21 финского военного объекта, включая все четыре авиабазы».Итак, предусматривается использование Пентагоном пятнадцати финских военных баз, объектов и складов, в том числе для размещения войск, вооружений и военной техники США. Американские военные смогут использовать четыре авиабазы в городе Куопио, расположенном в 158 км от границы с российской Карелией.Помимо этого, в распоряжении НАТО будут и объекты в заполярном Рованиеми, в Тампере на юго-западе страны вблизи северо-балтийского побережья, и в Йювяскюля, что в 202 км от Ленинградской области.Также Североатлантический альянс получит в своё распоряжение финскую военно-морскую базу в Упинниеми на Финском заливе западнее Хельсинки.Кроме того, военные США смогут пользоваться базой погранслужбы в заполярном Ивало, расположенной лишь в 39 км от Мурманской области.А также по списку – военными складами в Паркано, Роваярви, Скиннарвик, Таммела на юго-западе Финляндии; Тервола на севере страны (вблизи стыка границ РФ, Суоми и Норвегии) и Вейтсилуото на северном побережье Ботнического залива (северная Балтика).Наряду с указанным выше, в полном распоряжении Пентагона будут находиться три финских военных полигона. Немаловажно и то, что Пентагон сможет проводить учения на территории Финляндии.То есть практически вся Финляндия теперь вовлечена в военную орбиту США. А это, повторим, непосредственная угроза для России.Характерно, что в ряде финских СМИ с середины 2022 года стали всё чаще вспоминать о Советско-финской войне 1939–1940 гг., которую чаще называют Зимней. Отмечая, что тогда Суоми лишилась восточных районов и потерпела поражение из-за отсутствия союзников.Именно поэтому, дескать, нынешние, всё более напряженные финско-российские отношения требуют внешней поддержки Финляндии, что и реализуется её недавним вступлением в НАТО и военным партнерством с США. В этой связи хельсинкская Yle отмечает, чтоВоенное же сотрудничество с Пентагоном «улучшит безопасность страны». И, оказывается,Так что вполне можно согласиться с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой:Идет, по её словам, «бурное военное освоение территорий Финляндии и Швеции блоком НАТО, хотя Швеция ещё даже не вступила в альянс».Захарова уточнила, что благодаря военному соглашению Вашингтона и Хельсинки американцы получают «максимальный доступ к военным объектам в Финляндии». Причем у них будут «неограниченные возможности по их использованию в своих целях. Но эти цели не будут совпадать с интересами жителей Финляндии».Но жителями и их политическими предпочтениями, как убедительно показала реальность третьего тысячелетия, можно с лёгкостью манипулировать. И в этой связи нелишне напомнить, что вблизи упомянутой военно-морской базы в Упинниеми, которой теперь могут пользоваться США, располагалась в 1946–1955 гг. арендуемая СССР база советского ВМФ – в Порккала-Удд.Но аренда, напомним, была прекращена хрущёвским руководством за 40 лет до истечения её срока. По всем признакам в Москве тогда были абсолютно уверены, что Финляндия никогда не будет вовлечена в НАТО.Что ж, после распада СССР такая уверенность, точнее – самоуверенность, оказалась иллюзорной, как и во многих иных отношениях.