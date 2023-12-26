Операция «Дуб»: как диверсант Отто Скорцени спасал Бенито Муссолини

Ситуация в Италии в 1943 году складывалась далеко не в пользу фашистского режима Муссолини. Ряд поражений на фронтах, постоянные бомбардировки городов и голод из-за недостатка провизии оказали колоссальное деморализующее воздействие на граждан страны и многих политиков, которые хотели любым способом выйти из «Оси» и тем самым прекратить участие Италии во Второй мировой.Стоит отметить, что такой способ был найден и реализован 25 июля 1943 года. В этот день премьер-министр Бенито Муссолини, по решению Большого фашистского совета, был отстранен от власти и взят под стражу. В свою очередь, руководство Италией было передано королю Виктору Эммануилу III.Когда весть о произошедшем дошла до Адольфа Гитлера, тот пришел в бешенство. Глава Третьего рейха не мог допустить, как он выразился, «позорного» суда над итальянским премьером.Здесь стоит напомнить, что именно Бенито Муссолини считается прародителем фашизма. Следовательно, суд над ним нанес бы сокрушительный репутационный урон всей идеологии.Естественно Гитлер не мог допустить такого сценария. Изначально, в отместку, он планировал вторжение в Италию, арест нового правительства данной страны, похищение королевской семьи и даже убийство папы римского.Между тем, сторонникам фюрера все же удалось отговорить его от радикальных мер, и было решено вызволить Муссолини из-под стражи.Благодаря радиоперехвату разведке вермахта удалось выяснить, что дуче содержится под стражей в отеле в Гран-Сассо в горах Абруцци к северу от Рима.Операцию по освобождению Муссолини, получившую название «Дуб», возглавил оберштурмфюрер СС Отто Скорцени, который благодаря ряду успешных диверсионных операций заработал себе репутацию «самого опасного человека в Европе».12 сентября 1943 года, в 14.00, группа немецких десантников под командованием майора Харальда Морса перерезала линии коммуникаций с отелем и захватила канатную дорогу, ведущую к зданию. Таким образом, итальянский гарнизон, охранявший дуче, был отрезан от внешнего мира.В свою очередь, в 14.05, Скорцени с 72-мя десантниками на тяжелых планерах и легком разведывательном самолете Fieseler Fi 156 Storch высадились близ Гран-Сассо и приступили к штурму здания.После освобождения бывшего итальянского премьера должны были вывезти на том же Fieseler Fi 156. Однако операция чуть было не обернулась провалом из-за того, что Скорцени настоял на личном сопровождении дуче.Все дело в том, что вышеупомянутый самолет рассчитан на двух человек. В итоге, во время полета, пилоту едва удалось увести перегруженную машину от столкновения со скалой.В конечном счете, Муссолини был освобожден. Но особой пользы, идущим к своему краху, фашистам это не принесло. Дуче был назначен в качестве лидера марионеточной Итальянской Социалистической Республики, в городе Сало на озере Гарда в северной Италии. Но крайне мало итальянцев поддержали возвращение бывшего премьера.Касательно Отто Скорцени, он сдался американцам в Зальцбурге в 1945 году и был помещен в тюрьму.Однако один из самых опасных преступников так и не понес заслуженного наказания. За сотрудничество с американской разведкой на судебном процессе в августе 1947 он был оправдан и помещен в денацификационный лагерь для интернированных в Дармштадте. При этом и в нем самый известный диверсант находился недолго, так как в июле 1948 года при содействии американцев бежал в США, где затем занимался подготовкой агентов-парашютистов.