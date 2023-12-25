Из рассекреченных свидетельств группенфюрера СС: планы верхушки Третьего рейха на Украину

Пауль Шеер – группенфюрер СС, возглавлявший полицию города Киев с 1941 по 1943 год, в своих показаниях на Киевском процессе 1946 года рассказал о планах верхушки Третьего рейха относительно Украины.С его слов, летом 1942 года он был приглашен на совещание к Генриху Гиммлеру в ставку главы СС, так называемый, «Хегевальд». Это был городок, построенный на территории Украины, в рамках фашистского плана заселения территории данной страны немцами.Помимо Шеера на вышеупомянутое совещание были приглашены все руководители СС и СД, работавшие на территории Украины.Доклад Гиммлера являлся засекреченным, поэтому не был записан и разослан участникам. В итоге, о содержании выступления главы СС удалось узнать лишь благодаря показаниям Шеера, которые, в свою очередь, были рассекречены недавно.Итак, со слов группенфюрера СС, сначала Гиммлер привел ряд фактов, якобы доказывающих проживание германских племен на территории Украины еще в V веке нашей эры. Таким образом, по мнению главы СС, присоединение данных земель к Германии является вполне законным.Кроме того, руководитель фашистских «отрядов охраны» заявил, что лучшей территории для расселения немцев, чем Украина с ее плодородным черноземом – нет, пообещав особо отличившимся во время войны членам организации крупные земельные участки.В то же время сильнее всего Гиммлера волновал демографический вопрос, так как славян на Украине было много, а немцев, которые туда должны были переселяться – мало. В конечном счете, он выработал стратегию, которая должна была решить вышеупомянутую проблему.Согласно показаниям Шеера, глава СС планировал провести «обезлюживание» территории Украины путем уничтожения мирного населения под предлогом борьбы с антигерманским движением. Кроме того, часть украинцев планировалось вывезти в Германию для принудительных работ, а оставшихся депортировать на Восток в Россию.Те же, кто вступил в ряды Красной армии, по мнению Гиммлера, были бы и так уничтожены в ходе дальнейшего наступления вермахта.В свою очередь, чтобы естественным образом увеличить немецкое население на захваченных территориях, на Украину планировалось вначале переселять только молодых граждан Германии.