Из рассекреченных свидетельств группенфюрера СС: планы верхушки Третьего рейха на Украину

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Из рассекреченных свидетельств группенфюрера СС: планы верхушки Третьего рейха на Украину

Пауль Шеер – группенфюрер СС, возглавлявший полицию города Киев с 1941 по 1943 год, в своих показаниях на Киевском процессе 1946 года рассказал о планах верхушки Третьего рейха относительно Украины.

С его слов, летом 1942 года он был приглашен на совещание к Генриху Гиммлеру в ставку главы СС, так называемый, «Хегевальд». Это был городок, построенный на территории Украины, в рамках фашистского плана заселения территории данной страны немцами.



Помимо Шеера на вышеупомянутое совещание были приглашены все руководители СС и СД, работавшие на территории Украины.

Доклад Гиммлера являлся засекреченным, поэтому не был записан и разослан участникам. В итоге, о содержании выступления главы СС удалось узнать лишь благодаря показаниям Шеера, которые, в свою очередь, были рассекречены недавно.

Итак, со слов группенфюрера СС, сначала Гиммлер привел ряд фактов, якобы доказывающих проживание германских племен на территории Украины еще в V веке нашей эры. Таким образом, по мнению главы СС, присоединение данных земель к Германии является вполне законным.

Кроме того, руководитель фашистских «отрядов охраны» заявил, что лучшей территории для расселения немцев, чем Украина с ее плодородным черноземом – нет, пообещав особо отличившимся во время войны членам организации крупные земельные участки.

В то же время сильнее всего Гиммлера волновал демографический вопрос, так как славян на Украине было много, а немцев, которые туда должны были переселяться – мало. В конечном счете, он выработал стратегию, которая должна была решить вышеупомянутую проблему.

Согласно показаниям Шеера, глава СС планировал провести «обезлюживание» территории Украины путем уничтожения мирного населения под предлогом борьбы с антигерманским движением. Кроме того, часть украинцев планировалось вывезти в Германию для принудительных работ, а оставшихся депортировать на Восток в Россию.

Те же, кто вступил в ряды Красной армии, по мнению Гиммлера, были бы и так уничтожены в ходе дальнейшего наступления вермахта.

В свою очередь, чтобы естественным образом увеличить немецкое население на захваченных территориях, на Украину планировалось вначале переселять только молодых граждан Германии.

  • архивное фото
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8 комментариев
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  1. Msi Ранг пользователя
    Msi
    -2
    Вчера, 17:55
    на Украину планировалось вначале переселять только молодых граждан Германии.

    Сколько детей родилось, на Украине за период оккупации??? Очень пикантная тема.
    1. knn54 Ранг пользователя
      knn54
      0
      Вчера, 19:35
      Все,что написано в статье ,мы проходили(во времена СССР) по истории.
      В одном из своих выступлений Гиммлер назвал Украину "\Самым большим рынком Европы".
  2. Mavrikiy Ранг пользователя
    Mavrikiy
    -1
    Вчера, 17:55
    Согласно показаниям Шеера, глава СС планировал провести «обезлюживание» территории Украины путем уничтожения мирного населения под предлогом борьбы с антигерманским движением. Кроме того, часть украинцев планировалось вывезти в Германию для принудительных работ, а оставшихся депортировать на Восток в Россию.
    recourse Зеленский занят реализацией планов Гиммлера через 80 лет? feel
  3. Vladlous Ранг пользователя
    Vladlous
    +6
    Вчера, 18:04
    Вот любопытно, что Запад вновь объявил земли Украины не славянскими, а своими - западными. Теперь там должны жить американцы, сионисты, немцы, в общем - разный сброд. Снова русское наследие объявляется собственностью англосаксов. Немецкие нацисты ведь и были - саксами.... И планы у них диаметрально не изменились, они верят, что эти территории являются их владениями. При этом пишут и говорят всё, что угодно, декларируют, что на этих землях жили дренвие германцы, бандеровцы выдумали укров, поляки рассуждают о древних ляхах... И только если русский заговорит о своей истории, о подлинном значении Крыма, Днепра, Причерноморья, если осмелится вспомнить предков, его сразу же клеймят нацистом. Причём кто клеймит? Нацисты-либералы и клеймят. Для них это нормально, приписывать своё отражение в зеркале другим.

    Но может нам хватит заниматься такой глупостью как "политкорректность". Может быть уже пора называть вещи своими именами? Как это делает Александр Дугин. Может быть нам пора обращаться к честному и прямому русскому слову, а не либеральному хрюканью? Мы - народ России, великий народ, народ русский и иные коренные народы России - едины и многолики. Нам есть чем гордиться и есть куда стремиться. Отмороженные потомки эсэсовцев, корча из себя учителей, пытаются приучить нас слушать их западное слово, полное лжи и тлетворства. Но их надо называть своими именами - они нацисты, все, поголовно. Всё к западу от Карелии, реки Нарвы, Чудского озера, Пыталовских болот, Двины, Немана, Карпат - является рассадником нацизма в прямом смысле. Либерализм сегодня - это новая форма нацизма. Либерал - это и есть нацист. Только новой формации. Их характеризуют слова "это другое", "сталинские преступления" и тому подобное. Они корчат из себя интеллигентов, но по сути обыкновенные хамы, извергающие ненависть и желчь. Они лишили многих русских своей Родины в начале 90-ых годов, не дадим же сделать им это снова.

    Долой либералов и нацистов!

    Слава России!
    1. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      0
      Вчера, 19:23
      Что-то сильно сомневаюсь что американцы или сионисты собираются жить на Украине. Приезжать в местные бордели, выкачивать все ресурсы, уничтожать конкурентов, вывозить батраков - это завсегда пожалуйста, а жить - нет. Жить они хотят в теплом климате возле моря-океана
  4. carpenter Ранг пользователя
    carpenter
    -2
    Вчера, 19:11
    Помимо Шеера на вышеупомянутое совещание были приглашены все руководители СС и СД, работавшие на территории Украины.
    Шольц и Зеленский, а может я не прав???
  5. carpenter Ранг пользователя
    carpenter
    -1
    Вчера, 19:37
    Да , загадка номер один ?????
  6. ВПП-1 Ранг пользователя
    ВПП-1
    0
    Вчера, 20:59
    Цитата: Msi
    на Украину планировалось вначале переселять только молодых граждан Германии.

    Сколько детей родилось, на Украине за период оккупации??? Очень пикантная тема.
    А сколько родилось на временно оккупированных территориях БССР и РСФСР не интересует?!
    А вообще, очень жаль, что нельзя прямо и честно характеризовать подобные комментарии...

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