Центр противодействия дезинформации при украинском СНБО в своем официальном заявлении обвинил журналистов американского издания The New York Times, написавших статью, в которой утверждалось о якобы готовности России к переговорам о "заморозке" вооруженного конфликта на Украине по текущей линии боевого соприкосновения, в "работе на Кремль".В размещенном на официальном интернет-портале украинского ведомства заявлении утверждается, что для написания этого текста российские власти якобы задействовала американских журналистов, завербованных во время их работы в России.При этом стоит отметить, что все трое авторов опубликованной в The New York Times статьи являются американскими гражданами. Только один из них - глава московского бюро NYT Антон Трояновский, родился в Москве, однако, когда ему было пять лет, его семья эмигрировала в Германию, а затем - в США. Трояновский был частью команды издания The Post, в 2020 году награжденной Пулитцеровской премией за серию репортажей об изменении климата.В опубликованной в американской газете статье высказывается предположение, что Россия готова не добиваться заявленных целей СВО, однако у нее останется возможность заявить о "победе", путем переговоров добившись "заморозки" конфликта по текущей линии фронта, отказавшись от освобождения Донбасса и других оккупированных Киевом регионов, денацификации и демилитаризации Украины.Кроме того, по мнению американских обозревателей, российское руководство также может отказаться от требований, предполагающих внеблоковый статус Украины, поскольку практических результатов такие требования иметь не будут – Украина все равно не станет членом НАТО.

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