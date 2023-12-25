СНБО Украины обвинил в работе на Кремль авторов статьи в американской газете о якобы готовности России к «заморозке» конфликта

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СНБО Украины обвинил в работе на Кремль авторов статьи в американской газете о якобы готовности России к «заморозке» конфликта

Центр противодействия дезинформации при украинском СНБО в своем официальном заявлении обвинил журналистов американского издания The New York Times, написавших статью, в которой утверждалось о якобы готовности России к переговорам о "заморозке" вооруженного конфликта на Украине по текущей линии боевого соприкосновения, в "работе на Кремль".

В размещенном на официальном интернет-портале украинского ведомства заявлении утверждается, что для написания этого текста российские власти якобы задействовала американских журналистов, завербованных во время их работы в России.



При этом стоит отметить, что все трое авторов опубликованной в The New York Times статьи являются американскими гражданами. Только один из них - глава московского бюро NYT Антон Трояновский, родился в Москве, однако, когда ему было пять лет, его семья эмигрировала в Германию, а затем - в США. Трояновский был частью команды издания The Post, в 2020 году награжденной Пулитцеровской премией за серию репортажей об изменении климата.

В опубликованной в американской газете статье высказывается предположение, что Россия готова не добиваться заявленных целей СВО, однако у нее останется возможность заявить о "победе", путем переговоров добившись "заморозки" конфликта по текущей линии фронта, отказавшись от освобождения Донбасса и других оккупированных Киевом регионов, денацификации и демилитаризации Украины.

Кроме того, по мнению американских обозревателей, российское руководство также может отказаться от требований, предполагающих внеблоковый статус Украины, поскольку практических результатов такие требования иметь не будут – Украина все равно не станет членом НАТО.
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    20 комментариев
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    1. Vladlous Ранг пользователя
      Vladlous
      +4
      Вчера, 16:27
      Украина сегодня - это край, где командуют евреи, западенцы (недополяки) ведут блоги, а русские гибнут. Так что может и прав был Стёпка Бандера, что истребялял жидов с поляками - врагов России. Что, конечно, его не оправдывает, нацист он и есть нацист. Но вся эта отморозь, похоже, кайфует, когда её режут, вот вам м секрет дружбы народов. А эти их СНБО Украины - настоящие недочеловеки во всех смыслах. Такие только на чучело сойдут. На Красной Площади чучела Данилова и Зеленского поставить, как идея?
    2. pyagomail.ru Ранг пользователя
      pyagomail.ru
      +1
      Вчера, 16:29
      о якобы готовности России к «заморозке» конфликта
      Неизвестно, откуда американские журналисты это взяли, похоже, готовят почву, чтобы США = НАТО убедило Украину согласиться на "заморозку". Украина как бы возмутилась, чтобы поднять ставки, мол мы готовы сражаться, только дайте денег. Потом, нехотя, согласится - а нехорошая Россия против! Скорее всего, так и будет.
      1. Тарелка Ранг пользователя
        Тарелка
        -1
        Вчера, 16:47
        Так надо в свою пользу переворачивать! Показывать, вот, смотрите, Россия согласна остановиться и даже отойти немного назад, лишь бы заключить мир! А злыдни из Вашингтона не хотят!
        1. pyagomail.ru Ранг пользователя
          pyagomail.ru
          +1
          Вчера, 17:17
          Цитата: Тарелка
          и даже отойти немного назад, лишь бы заключить мир

          А зачем нам это надо? Причин для этого нет. Денацификация-демилитаризация-нейтральный статус.
          1. Тарелка Ранг пользователя
            Тарелка
            0
            Вчера, 17:19
            Цитата: pyagomail.ru
            А зачем нам это надо?

            Ну как зачем, потому мы всегда за мир в любых обстоятельствах и в любых условиях. Неужели непонятно? А если Россия где-то и с кем-то воюет, то этой войны хотел кто угодно - британцы, американцы, ящеры, пришельцы с Нибиру - но точно не Россия!
            1. pyagomail.ru Ранг пользователя
              pyagomail.ru
              +2
              Вчера, 17:40
              Цитата: Тарелка
              мы всегда за мир в любых обстоятельствах и в любых условиях.

              Мы, Россия, за мир на наших условиях. Других вариантов ни от Путина, ни от Шойгу, ни от Лаврова я не слышал. А что там в вашей стране - не знаю.
              1. Тарелка Ранг пользователя
                Тарелка
                -1
                Вчера, 17:41
                Вы что же, не отличаете реальную позицию страны, от той, которую она должна бы презентовать населению других стран?
                1. Замира Ранг пользователя
                  Замира
                  +1
                  Вчера, 18:04
                  Цитата: Тарелка
                  Вы что же, не отличаете реальную позицию страны, от той, которую она должна бы презентовать населению других стран?

                  Ничего и никому Россия не должна... Даже дипломатических реверансов уже давно не должна. НИ-КО-МУ!!!!!
                  Я даже больше скажу - уже давно пора всех посылать открытым текстом по известному всем адресу - безо всяких экивоков!
                  "Всех" - это всех врагов, конечно же...)
                  1. Тарелка Ранг пользователя
                    Тарелка
                    0
                    Вчера, 20:20
                    А по каким принципам определить, враг нам кто-то или нет? И под "кто-то" мы подразумеваем целую страну вместе с её населением или в первую очередь руководство? Если первое, то можно и послать, а если второе, то надо работать с населением этой страны. Простые рецепты до добра никогда не доводили.
                    Россия никому ничего не должна, это верно, вот только и России никто ничего не должен: всё строится на взаимной выгоде.
                    1. Замира Ранг пользователя
                      Замира
                      0
                      Вчера, 22:30
                      Конечно же, я имела в виду руководство. Простите, прочла Ваш пост по диагонали и про "население" пропустила...)
                      Но тем не менее, я не считаю, что "работать с населением" - это значит врать этому самому населению... Ну, или даже лукавить... Если мы хотим заслужить уважение населения (причём неважно - своего или чужого), то вот как раз врать нельзя ни в коем случае... Говорить надо "правду, только правду, и ничего, кроме правды". Вот только в этом случае будет положительный результат. А враньё даст обратный ожидаемому эффект. Ибо нет веры "единожды солгавшему".

                      Вот как-то так...)
            2. pyagomail.ru Ранг пользователя
              pyagomail.ru
              +2
              Вчера, 17:40
              Цитата: Тарелка
              мы всегда за мир в любых обстоятельствах и в любых условиях.

              Мы, Россия, за мир на наших условиях. Других вариантов ни от Путина, ни от Шойгу, ни от Лаврова я не слышал. А что там в вашей стране - не знаю.
            3. guest Ранг пользователя
              guest
              +1
              Вчера, 19:24
              Цитата: Тарелка
              Ну как зачем, потому мы всегда за мир в любых обстоятельствах и в любых условиях.

              Вот только зачем нам мир без России.
        2. Сергей Prutkov55 Ранг пользователя
          Сергей Prutkov55
          0
          Сегодня, 01:43
          Это что за провокация ? Куда это отойти ? Украина это искусственно созданная территория большевистскими комиссарами. Русские ничего никому не давали. Читайте Бисмарка. Русские всегда приходят за своим. Наглеть не надо было. Одесса, Николаев, Херсон основывались русскими не для гуцулов. Да и с кем переговоры ? С 95 кварталом ? Не серьезно. Еврогуцулы ! Домой в Карпаты !
    3. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +3
      Вчера, 16:34
      Такого итога как заморозка войны да ещё и с отказом от новых регионов даже в страшном сне не привидится!У нас только один вариант-победа и ликвидация ук',роины окончательно и навсегда. Поэтому, никаких переговоров быть не должно.
    4. Яро Полк Ранг пользователя
      Яро Полк
      0
      Вчера, 16:44
      ну..за чужие бабки и поставки оружия чо таким смелым не быть..
    5. Zoldat_A Ранг пользователя
      Zoldat_A
      0
      Вчера, 16:44
      В размещенном на официальном интернет-портале украинского ведомства заявлении утверждается, что для написания этого текста российские власти якобы задействовала американских журналистов, завербованных во время их работы в России.
      У нас, конечно, страна богатая. И денег на войну с бандеро-фашистами хватит.
      А вот платить зарплату всем, кого в Киеве и на Западе записывают в "агенты Кремля" - не знаю... Украинскую паранойю-шпиономанию оплачивать - дело дорогое и бестолковое.
      1. guest Ранг пользователя
        guest
        +1
        Вчера, 19:26
        Это нам что тогда и Арестовичу зарплату платить? laughing
        1. Zoldat_A Ранг пользователя
          Zoldat_A
          0
          Вчера, 19:34
          Цитата: guest
          Это нам что тогда и Арестовичу зарплату платить? laughing

          Ну, не знаю...
          Если Киев считает его "агентом Кремля" на зарплате, то, наверное, должны платить... lol По крайней мере, Киев так считает.
          К несчастью для ждущих зарплату "агентов Кремля", как я сказал выше,
          Цитата: Zoldat_A
          Украинскую паранойю-шпиономанию оплачивать - дело дорогое и бестолковое.
          А потому Арестович, американские журналисты и даже Трамп лично - думаю, обойдутся...
          Мы студентами ходили, например, вагоны разгружать - чем для Арестовича не идея?
          lol
    6. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
      Иезекиль 25-17
      +1
      Вчера, 16:47
      Власть на Украине, изначально захваченная американцами, держалась там долларах. Пока давали все было прекрасно: но... Сейчас она выходит из под контроля США мир для Зе с его командой с Россией невозможен: распнут свои. Да и нет у него своих. Простые люди на Ненке ощущают себя преданными, это те кто не сгинул в страшной войне. Россия ему не может простить своих сынов, которые пали, вдумайтесь!!! В борьбе с нацистским режимом, возглавляемым евреем Зеленским. Я думаю, что нет ни одного православного украинца павшего во всех войнах, который бы лежа на погосте не пытался бы встать, чтобы вцепится нынешней власти в горло, ибо нет для них муки горше, чем преданная Ненка Украйна. Нет слов...
    7. Сергей Prutkov55 Ранг пользователя
      Сергей Prutkov55
      0
      Сегодня, 01:33
      И пусть объяснят зачем России заморозка. Кто то пытался сохранить нарыв вместо того чтобы его прочистить ?

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