Замминистра иностранных дел Ирана: В Вашингтоне уже признают, что не могут навязать всему миру свой порядок

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Замминистра иностранных дел Ирана: В Вашингтоне уже признают, что не могут навязать всему миру свой порядок

События, развернувшиеся в последние годы в разных регионах мира, все очевиднее показывают, что время американской гегемонии уходит в прошлое, и многие страны уже не хотят безоговорочно играть по правилам Вашингтона.

Подобную точку зрения высказал и заместитель главы иранского МИД Али Багери Кани, по словам которого, американцы уже и сами прекрасно понимают, что былой мировой порядок уходит в прошлое и складывается многополярный мир. Если в прошлые годы Вашингтон навязывал свою волю при помощи силы, то теперь условия изменились, отметил иранский дипломат.

При наличии нескольких крупных игроков на международной арене они (США) не в состоянии навязать всем свои собственные интересы

- сказал замминистра иностранных дел Ирана.

По словам Багери Кани, то, что происходит сегодня вокруг сектора Газа, стало ясным проявлением неспособности Штатов навязать международному сообществу свою волю. Дипломат отметил, что народы всего мира и Палестины ясно показали, что они не готовы отказываться от своих интересов из-за Вашингтона и «будут противостоять США даже ценой собственных жизней».



Только многополярная система может обеспечить интересы стран и обеспечить мир и стабильность в каждом регионе, подчеркнул иранский дипломат.
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11 комментариев
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  1. Vladlous Ранг пользователя
    Vladlous
    +1
    Вчера, 15:58
    Штаты делают вид, что это признают. Всё дело в том, что маньяк не может признать себя больным, но он делает вид, что признаёт себя больным, чтобы навязать другим свою волю. Хороший маньяк - только мёртвый маньяк.
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +5
      Вчера, 16:08
      Да ни хрена они это не признают и никогда не признают... Для них легче спустить весь мир в тар-тара-ры, чем признать это... До последнего будут за свою гегемонию двумя, пока не сдохнут!!!
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +2
        Вчера, 16:12
        Как хорошо, друзья, быть гегемоном,
        А перестать им быть так тяжело -
        Перед тобой склонялись миллионы,
        Ты сам решал добро где, а где зло...
        А если что-то было не по нраву,
        Ты мог всегда виновных наказать -
        Авианосцев целую ораву
        Всем недовольным от себя послать...
        И обложить их санкциями сверху,
        И снизу точно так же обложить -
        За то, что кто-то стал излишне дерзким
        И помешал тебе красиво жить...
        Себя, назначив мировым жандармом,
        Ты «Главнюком» себя провозгласил
        Хотел ты стать глобальным командармом,
        А оказалось, нет на это сил...
        Откуда-то Великая Россия,
        Китай Великий выплыли на свет,
        А ты, увы, страдаешь от бессилья-
        Хотел бы наказать, да силы нет...
        Так что возьми и просто успокойся,
        И приведи в порядок все дела,
        Меняется опять мироустройство -
        Многополярность в этот мир пришла…
      2. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        +1
        Вчера, 16:15
        Цитата: Lev_Russia
        Для них легче спустить весь мир в тар-тара-ры, чем признать это... До последнего это не признают, пока не сдохнут!!!
        А вот это - "Минуттточку!..." (с)
        Они ничего не будут признавать, а если и признают, то в поведении ничего не изменят до тех пор, пока РЕАЛЬНЫЙ ШАНС сдохнуть не появится. Карибский кризис нам это показал.
        И сегодня без нового "Карибского кризиса" ничего не решится. Только, сдаётся мне, он будет куда жёстче, чем в тот раз - сегодня для Америки на кону стоит куда как больше.
        А там - останется только смотреть, у кого яйца дороже из стали...
        1. alystan Ранг пользователя
          alystan
          +2
          Вчера, 17:38
          Может признают, а может и не признают.

          Только проблема в том, что Белый дом толком не может в последнее время разрешить в свою пользу и по своему хотению ни одну ситуацию в мире. Теперь и в Красном море для них возникла неразрешимая проблема.

          На это уже жалуется и Пентагон, о чем писала еще чуть меньше недели назад американское издание The Cradle.co (https://new.thecradle.co/articles/pentagon-alarmed-over-price-tag-of-countering-cheap-yemeni-drones).

          Команда Байдена пытается договориться через голову хуситов с Ираном, но пока безрезультатно. Остаётся лишь отчаянно искать виновных - на фоне полной дисфункции Белого дома.

          Хаос в Красном море показал всему миру кто здесь победители и кто проигравшие.

          США с привычной помпой анонсировали план по защите свободы судоходства под названием “Защитник процветания”. Который сразу же столкнулся с серьезной проблемой - все желают получать военную защиту, но никто не готов ее предоставлять. Например, Канада заявила, что у неё нет кораблей для отправки в Красное море. А Австралия даже признала, что имеющиеся у неё 7 фрегатов и 3 эсминца просто-напросто не смогут противостоять дронам хуситов.

          Такая же плачевная ситуация и в Евросоюзе - объявленная США операция "Страж процветания" по защите судов в Красном море и у них сталкивается с проблемами. По сообщениям европейской прессы, уже несколько стран отказались передавать свои военные корабли под командование американцев. Речь идет о Франции, Италии, Германии и Испании. Причем Франция и Германия якобы планируют действовать в рамках собственной операции в Красном море.

          В то же время вездесущий глава дипломатии ЕС Боррель клянется, что весь Евросоюз готов присоединиться к американской операции, но правда под собственным названием "Atalanta".

          А Китай тем временем возводит свою военную базу в Омане...
    2. knn54 Ранг пользователя
      knn54
      -1
      Вчера, 16:40
      Янкесы озабочены тем,что растет количество отличных от доллара валют, используемых при взаиморасчетах в торговых операциях,
  2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Вчера, 16:00
    «В Вашингтоне уже признают, что не могут навязать всему миру свой порядок» —

    ***
    — Признавать - признают,но пытаться навязывать будут продолжать ...
    ***
  3. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    +1
    Вчера, 16:01
    Так они играют чужими руками и на чужих амбициях и жадности!Вот и получается контролировать фактически всю планету!
    1. sagitovich Ранг пользователя
      sagitovich
      0
      Вчера, 16:49
      Подписывась под каждым словом!
      Возвели обогашение в культ!
      Жадность стала считаться нормой!
      И теперь преспокойно играют на струнах "привитой" жадности am
  4. zloybond Ранг пользователя
    zloybond
    0
    Вчера, 16:14
    Пора внедрять регулярные атаки морских беспилотников на авианосцы США, пусть привыкают.
  5. oppozite28 Ранг пользователя
    oppozite28
    -1
    Вчера, 20:26
    При наличии нескольких крупных игроков на международной арене они (США) не в состоянии навязать всем свои собственные интересы

    - сказал замминистра иностранных дел Ирана.
    Давайте навяжем иранские. Лишь бы только книга Коран была огнеупорной fellow

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