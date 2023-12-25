Замминистра иностранных дел Ирана: В Вашингтоне уже признают, что не могут навязать всему миру свой порядок
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События, развернувшиеся в последние годы в разных регионах мира, все очевиднее показывают, что время американской гегемонии уходит в прошлое, и многие страны уже не хотят безоговорочно играть по правилам Вашингтона.
Подобную точку зрения высказал и заместитель главы иранского МИД Али Багери Кани, по словам которого, американцы уже и сами прекрасно понимают, что былой мировой порядок уходит в прошлое и складывается многополярный мир. Если в прошлые годы Вашингтон навязывал свою волю при помощи силы, то теперь условия изменились, отметил иранский дипломат.
При наличии нескольких крупных игроков на международной арене они (США) не в состоянии навязать всем свои собственные интересы
- сказал замминистра иностранных дел Ирана.
По словам Багери Кани, то, что происходит сегодня вокруг сектора Газа, стало ясным проявлением неспособности Штатов навязать международному сообществу свою волю. Дипломат отметил, что народы всего мира и Палестины ясно показали, что они не готовы отказываться от своих интересов из-за Вашингтона и «будут противостоять США даже ценой собственных жизней».
Только многополярная система может обеспечить интересы стран и обеспечить мир и стабильность в каждом регионе, подчеркнул иранский дипломат.
donya-e-eqtesad.com
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