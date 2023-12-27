«Головокружение от успехов» на современный лад. Почему Киев разгоняет тему призыва украинских мужчин, выехавших за границу Украины

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«Головокружение от успехов» на современный лад. Почему Киев разгоняет тему призыва украинских мужчин, выехавших за границу Украины

Почитал комментарии к предыдущему материалу и вспомнил одного старого охотника, с кем привелось встретиться в сибирской тайге. Дело давнее, а вот отчего-то всплыло в голове. Старик-охотник, бывший промысловик, бродил по тайге не для промысла, а просто так, для души. Не принимала душа жизни в комфорте. Вот и уходил при первой же возможности.

Разговорились мы с ним вечером у костра за жизнь. Про зверушек разных, я, честно сказать, охотник аховый. Больше патроны перевожу. А у таежников каждый патрон ценность. Да и стрелять просто так, ради того, чтобы добыть, глупо. Не голодал и не голодаю. Зачем животину просто так переводить.



А запомнился старик одной поговоркой, которую я больше нигде не слышал. Кто любит кислое да соленое, а кто – красное да зеленое.

Именно эта поговорка и вспомнилась. Каких только «мудрых» мыслей я не прочитал под статьей. От «ура, мы победили!» до традиционного «зачем вообще начали, в стране и так проблем хватает». От «не знали и не знаем целей войны» до «политики руководят военными» и т. д. Поразительно, как все-таки сильно давят на мозг вроде бы адекватных людей телевизор, Интернет и прочие информационные ресурсы.

Откуда эта уверенность, например, в том, что Киев не сможет провести очередную мобилизацию? Откуда уверенность в том, что хотя бы на одном-двух участках ВСУ не смогут организовать наступление? Я понимаю, что поток бравурной информации сегодня зашкаливает. Но почитайте те же ТГ-каналы российских военных. Редко где увидите информацию о слабом противнике.

Там мысль совершенно другая. Не противник слаб, а мы сильны. И наступаем мы не потому, что украинцы бегут, а потому, что научились наступать. Научились воевать по-новому. И кроссы для «немцев» организуем именно поэтому. А вот танки и прочая бронетехника у нас точно так же вязнет в грязи. Артиллерия точно так же подвергается повышенной опасности из-за невозможности быстро сменить позиции. Авиация действует на пределе возможностей из-за погодных условий…

Как вернуть боеспособность разбитым бригадам?


Почему-то среди читателей бытует мнение, что бригады ВСУ, которые выведены после разгрома в тыл, просто исчезают куда-то. Я подсчитал примерное количество таких бригад. Пятнадцать! Пятнадцать обескровленных, но боевых бригад, в составе которых подготовленные и обстрелянные воины.

А теперь просто подумайте, если три-четыре месяца эти бригады, с новым наполовину личным составом будут проводить боевое слаживание где-то в глубоком тылу, если их пополнят вооружением и бронетехникой, включая танки, смогут ли они на каком-то конкретном участке провести контрнаступление и таким образом обеспечить военно-политическому руководству Украины дополнительные аргументы для очередных просьб и требований западной помощи.

Для этого совсем не надо брать Симферополь или Донецк. Достаточно вернуть пару сел или небольших городков. Дальше сработают «информационные войска». Думаю, о возможностях информационной атаки писать не надо. Запад услышит то, что хочет услышать. А руководители западных стран ретранслируют это своим народам. И под этим соусом добьются очередных поставок «победителям России».

Хочу задать один вопрос.

Зачем Залужный просит 500 тысяч солдат?

Вы действительно верите в тот бред, который сейчас так глупо разгоняют в Интернете украинцы? Вы верите в то, что генералы ВСУ собрались воевать только пехотой? Что-то вроде, мы учимся воевать, а украинцы нет. Увы, учеба, кровавая учеба, проходит с обеих сторон ЛБС.

А то, что мы видим на передовой сегодня – это всего лишь способ задержать русское наступление любыми средствами. Способ дать время инженерным войскам создать хоть какую-то линию обороны. Пусть не такую мощную, как смогла создать Российская армия, но все же. Иногда читаю «юморески» про «зубы дракона» от наших блогеров. Интересно, а когда мы ставили эти «зубы», они были реальными противотанковыми укреплениями?..

Второй вопрос касается танков и бронетехники.

Опять же, благодаря ЦИПСО мы прекрасно знаем, что у ВСУ такой техники нет и, пока американцы не проведут выборы, не будет. Придется напомнить одну цифру из выступления нашего президента. Уничтожено 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин. Цифры сегодня звучат постоянно. Но почему-то мало кто обратил внимание на маленькую «добавку» после количества танков. Про «Леопарды». Менее 40 единиц!

А где остальные? Ведь только ФРГ поставила 60 единиц! А были и другие страны. Где американские «Абрамсы»? Где «Челенджеры»? Поставки были, а танков на ЛБС не было. А ещё ведь есть возможность отремонтировать подбитые машины и вернуть их в строй. Никто не скрывает, что такой ремонт производится, например, в Польше.

Мне, например, было очень интересно видеть, как поляки во время пикетирования КПП своими дальнобойщиками, организовали перевозку украинских фур на железнодорожных платформах. Доброта польских властей не знает границ? Тогда почему другие фуры остались на месте?

Что бы там не писали и говорили наши бывшие партнеры, поставки на Украину продолжаются. Не все анонсированные поставки выполнены.

Возможности мобилизации на Украине


И тут нас пытаются ввести в заблуждение. Незаметно многих читателей приучили к мысли о том, что главная задача киевского режима в вопросе мобилизации – это возвращение мужчин из Европы и других стран. Действительно, порядка миллиона потенциальных мобилизованных – кусок лакомый. Но не надо думать, что в Киеве не понимают, что этот вопрос очень сложный и почти неразрешимый.

Теоретически все мужчины после 3-х месяцев пребывания в другой стране должны стоять на учете в посольстве. А как быть с теми, кто покинул страну нелегально? Да и вставать на учет в посольстве украинцы не спешат. Зачем, если есть возможность кочевать из страны в страну? Ну и?.. Отсюда появилась идея рассылать повестки по электронке. Но тогда вопрос о законности этих действий всплывает.

Опять же, теоретически есть возможность превратить эмигрантов в преступников, завести на них уголовные дела за уклонение от мобилизации и потребовать выдачи. А это уже нарушение закона страны пребывания. Именно эта страна дала гарантии неприкосновенности украинским мужчинам. Поэтому и прозвучал открытый отказ от такой мобилизации со стороны немцев и других государств.

Запад прекрасно понимает, что молодые и работящие украинцы необходимы экономике. Эксперимент с арабами и африканцами провалился. Благами пользуются, но работать не хотят. Украинцы же заняли ту самую нишу, которую планировали для азиатов и африканцев. Так кто же будет возвращать рабочую силу, готовую на все ради пребывания в стране?

Конечно, можно взять украинцев за фаберже, используя самую легко ранимую часть души. Можно блокировать или даже конфисковать банковские вклады. Можно арестовать имущество. Можно даже ввести процедуру лишения гражданства. Не думаю, что для большинства тех, кто уехал, жизнь окажется дешевле потерянного имущества. Да и западные суды в этом случае будут на стороне бежавших.

Таким образом, в Киеве прекрасно понимают, что необходимо «работать с местным контингентом». Причем больше всего в восточных и центральных регионах. Многие подзабыли, что в приграничных регионах живут... не украинцы. Они просто выбросят свой украинский паспорт и достанут другой. И станут гражданами Венгрии, Румынии или какой-либо другой страны.

Я пообщался со специалистами по вопросу возможностей внутренней мобилизации на Украине. Большинство склоняется к цифре 200–250 тысяч человек до весны. Да, это не 500 тысяч, как просит Залужный, но вполне достаточно, чтобы битые бригады вновь стали боевыми. Тех, кто молод и здоров – в бригады, остальных в заслоны – для русского наступления.

Есть ещё один вариант, о котором уже многие говорят открыто. Тот самый, который когда-то реализовал СССР. Призыв с 18 лет! Не с 27 или 25, а прямо со школьной скамьи или из университетской аудитории. Кстати, вариант вполне достойный. При этом варианте цифра 500 тысяч уже не кажется огромной. Студенты доучатся потом, если вернутся, конечно.

Итак, мобилизация на Украине продолжится. Брать будут всех, кто не успел спрятаться. Так что мой совет украинцам: прячьтесь или бегите из страны, пока не поздно.

Что в итоге?


ВСУ сейчас как раненый волк. Обессиленный, истекающий кровью, но все ещё опасный. Причем опасный в большей степени для своих. Российские войска, как я писал выше, научились ликвидировать эту опасность вместе с ее носителем. Цель зимней кампании украинской армии тоже понятна.

Любой ценой остановить Русскую армию, создать в тылу инженерно оборудованные опорные пункты и линии обороны и вернуть боеготовность разбитым во время контрнаступления бригадам. Это задача для военного руководства. Военно-политическое руководство должно до наступления весны решить вопросы с поставками техники и вооружения. Особенно важно, с поставками самолетов.

То, что касается других задач, социальных, бытовых, экономических и прочих, то решение их откладывается на неопределенный период. Зеленский сознательно идет на разрушение страны. Не разрушение государства, а именно страны. Что же, в уме, отравленном наркотой, это вполне здравая мысль.

«Зачем Путину полностью разрушенная страна с голодным населением и полным отсутствием экономики? Вряд ли Россия сможет дополнительно накормить ещё пару-тройку десятков миллионов жителей. А кормить придется. И восстанавливать инфраструктуру придется. Пойдет ли Россия на такие траты? Не вспыхнет ли в Москве очередной бунт?»

Согласитесь, логика в этом есть. Изуверская, но логика. Из серии «а не доставайся ты никому». Пожертвовать страной, пожертвовать людьми... Ради чего? Ради химеры «вот скоро»? Что же, мы будем продолжать свое дело, а разбираться с «лучшим президентом Украины всех времен» предоставим самим украинцам...
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15 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. andrewkor Ранг пользователя
    andrewkor
    +1
    Сегодня, 03:48
    Кто виноват и что делать?Извечный русский вопрос!Столько ошибок руководство России на делало,впору с него спросить по делу.Героизм на фронте- результат промахов командования.Пацанов жалко,что гибнут и калечатся и мирных жителей за одно.
    1. Uncle Lee Ранг пользователя
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 04:23
      ВСУ сейчас как раненый волк
      Раны тоже бывают разные-смертельные, и так, царапина. А раненый зверь, да загнанный в угол, бывает весьма опасен !
  2. пешик
    пешик
    +9
    Сегодня, 04:35
    И тут нас пытаются ввести в заблуждение

    Так и кто нас пытается ввести в заблуждение - здесь же на сайте ежедневно выкладывают статьи про то, что у ВСУ всё плохо: и снарядов мало нет, и солдатов мало нет - одни подростки, женщины и т.п., инвалиды.
    А на деле, по правде, выходит что не так - нас обманывают.
    За 2 года, считай, мы освободили только 4 км от Донецка - то, что было Марьинкой.
    1. domokl Ранг пользователя
      domokl
      -3
      Сегодня, 05:13
      Расскажу -ка я вам об одном разговоре с операторами дронов. Один "летчик-наводчик", а второй "бомбардировщик". Речь шла о том, какие дроны необходимы на ЛБС больше всего. Ответ первого:- Чем выше птичка летает, тем больше видит! Ответ второго: -Большой орел сможет унести бОльшую добычу. То, что видит боец или командир непосредственно на ЛБС и то, что видит командир более высокого ранга это две совершенно разные картинки. И обе они правильные...
      1. Аркадич Ранг пользователя
        Аркадич
        +8
        Сегодня, 05:44
        Вам человек правильный вопрос задал. Не надо из себя воспитателя из детского сада корчить, дескать ничего не понимаете, кидаетесь в крайности.
        Это же на вашем сайте ,как минимум каждая вторая статья, шапкозакидательская, дескать еще чуть чуть и Победа.
        Вот и проводите свои беседы с коллегами журналистами на тему объективной подачи информации, дабы поднять уровень авторитета этого сайта, а то на уровне "жёлтой" прессы работаете.
        1. AdAstra Ранг пользователя
          AdAstra
          0
          Сегодня, 09:20
          Брава! Брависсимо!!! good """""
      2. parusnik Ранг пользователя
        parusnik
        +1
        Сегодня, 06:34
        Расскажу -ка я вам об одном разговоре
         А чётко,конкретно,по военному ответить,автору комментария не можете? И последнее,Вы всё прекрасно понимаете,одно не понятно,зачем макарошки раздавать,они за уши не цепляются.
  3. parusnik Ранг пользователя
    parusnik
    +3
    Сегодня, 04:47
    Любой ценой остановить Русскую армию, создать в тылу инженерно оборудованные опорные пункты и линии обороны[
    /b] А что все эти 8 лет на занятой территории ДНР они не создавали инженерно оборудованные опорные пункты и линии обороны?[b]
    а разбираться с «лучшим президентом Украины всех времен» предоставим самим украинцам...
     А есть к этому предпосылки? Они там жгут у себя военкоматы ,устраивают протесты и пр.Если да ,почему не сообщается?
  4. Наган Ранг пользователя
    Наган
    +2
    Сегодня, 04:55
    то, что мы видим на передовой сегодня – это всего лишь способ задержать русское наступление любыми средствами. Способ дать время инженерным войскам создать хоть какую-то линию обороны.
    Если верить прессе, ВСУ от нехватки мяса кидают в мясорубку всех независимо от специальности. Танкист без танка? Артиллерист без пушки? Калаш в руки и в окоп. Дроновод? Игрушку в сторону, Калаш в руки и в окоп. А уж строитель... Лопату в сторону, Калаш в руки и в окоп... хотя погодь, лопату бери с собой, даже на нуле будет что копать. Один и тот же солдат при всем желании не сможет сразу и в окопе сидеть, и в тылу укрепрайон ладить.
  5. пешик
    пешик
    +3
    Сегодня, 04:55
    Цитата: parusnik
    Они там жгут у себя военкоматы ,устраивают протесты и пр.Если да ,почему не сообщается?


    Писали года полтора назад про материнские бунты. Видно надоело или забыли про это тут писать. Обычно же пишут, что у ВСУ всё плохо - нет/мало снарядов, солдат, мясные штурмы ихние и т.п.
    1. parusnik Ранг пользователя
      parusnik
      0
      Сегодня, 06:27
      Видно надоело или забыли про это тут писать.
      [quote][/quote]       Да,да видимо забывают.. hi
  6. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 06:31
    Откуда уверенность в том, что хотя бы на одном-двух участках ВСУ не смогут организовать наступление?
    Возможно бытует уверенность в том, что не смогут организовать масштабное наступление с глубоким прорывом. Наступление на одном-двух участках возможно, что практически они пытаются делать и сегодня осуществляя десятки атак малыми группами при поддержке б/т. То, что западная военная помощь будет продолжаться по мере возможностей тоже ни кто не спорит. Российская победа будет, но не сегодня и даже не завтра, но будет обязательно.
  7. kor1vet1974 Ранг пользователя
    kor1vet1974
    +1
    Сегодня, 08:08
    А кормить придется. И восстанавливать инфраструктуру придется.
     А всё таки и кормить придется и восстанавливать инфраструктуру и рабочие места создавать и льготы предоставлять и т.д. Только вопрос,только на присоединенных территориях или везде ?
    разбираться с «лучшим президентом Украины всех времен» предоставим самим украинцам...
     Денацифицировать украинцы будут сами себя?
  8. Дедок Ранг пользователя
    Дедок
    0
    Сегодня, 08:47
    сегодня что то случилось?
    уже вторая статья с критическими высказываниями/замечаниями по происходящим событиям
    это эхо Феодосии?
    или уже "наболело" смотреть на комедиантов?
  9. Дедок Ранг пользователя
    Дедок
    0
    Сегодня, 08:55
    Цитата: Наган
    ВСУ от нехватки мяса кидают в мясорубку всех независимо от специальности. Танкист без танка? Артиллерист без пушки? Калаш в руки и в окоп. Дроновод? Игрушку в сторону, Калаш в руки и в окоп.


    а у нас по другому?
    год назад писал про нач. производства на крупной транспортной компании - призвали, по ВУСу который получил в 18 лет... и отправили в окоп, хотя больше пользы бы он принес служа, командуя в рембате
    так что идет гражданская война и проблемы у нас одинаковые

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