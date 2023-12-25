Воздушные силы Украины опровергли информацию о передаче стране истребителей F-16 до конца текущего года

Истребители американского производства F-16 не будут переданы Украине в этом году. Об этом заявил официальный представитель воздушных сил Украины полковник Юрий Игнат.По утверждению украинских военных, самолеты стране передадут лишь тогда, когда под них будет построена вся необходимая инфраструктура, а летчики и технический персонал пройдут обучение эксплуатации и обслуживанию истребителей. Без инфраструктуры и подготовленного персонала передавать истребители Украине не имеет никакого смысла.Ранее в социальных сетях появлялась информация, что несколько самолетов F-16 уже прибыли на аэродром в Одессе. Но Игнат эту информацию категорически опровергает. По его словам, людям хочется верить, что самолеты передали, однако распространение таких слухов способствует лишь активизации российских ударов по инфраструктуре страны.До этого премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выразил готовность приступить к передаче Украине первой партии из 18 истребителей. Королевство собралось отдать ВСУ все 42 самолета, находящиеся на вооружении военно-воздушных сил страны. Эти истребители должны были в большинстве своем поступить непосредственно в состав ВСУ, но несколько самолетов планировалось использовать для подготовки украинского летного состава.Впрочем, и западные, и украинские военные аналитики считают, что даже передача нескольких десятков самолетов данного типа Украине не окажет кардинального влияния на ситуацию на фронте. Более того, есть риски, что часть самолетов будет вскоре сбита российскими системами противовоздушной обороны.

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