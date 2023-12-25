Воздушные силы Украины опровергли информацию о передаче стране истребителей F-16 до конца текущего года

7
Воздушные силы Украины опровергли информацию о передаче стране истребителей F-16 до конца текущего года

Истребители американского производства F-16 не будут переданы Украине в этом году. Об этом заявил официальный представитель воздушных сил Украины полковник Юрий Игнат.

По утверждению украинских военных, самолеты стране передадут лишь тогда, когда под них будет построена вся необходимая инфраструктура, а летчики и технический персонал пройдут обучение эксплуатации и обслуживанию истребителей. Без инфраструктуры и подготовленного персонала передавать истребители Украине не имеет никакого смысла.



Ранее в социальных сетях появлялась информация, что несколько самолетов F-16 уже прибыли на аэродром в Одессе. Но Игнат эту информацию категорически опровергает. По его словам, людям хочется верить, что самолеты передали, однако распространение таких слухов способствует лишь активизации российских ударов по инфраструктуре страны.

До этого премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выразил готовность приступить к передаче Украине первой партии из 18 истребителей. Королевство собралось отдать ВСУ все 42 самолета, находящиеся на вооружении военно-воздушных сил страны. Эти истребители должны были в большинстве своем поступить непосредственно в состав ВСУ, но несколько самолетов планировалось использовать для подготовки украинского летного состава.

Впрочем, и западные, и украинские военные аналитики считают, что даже передача нескольких десятков самолетов данного типа Украине не окажет кардинального влияния на ситуацию на фронте. Более того, есть риски, что часть самолетов будет вскоре сбита российскими системами противовоздушной обороны.
  • Wikipedia / Staff Sergeant Jason Gamble
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

Новости Дзен Телеграм
7 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    +1
    Вчера, 16:17
    Да эти разве признаются... Молчат или врут до последнего... Вот когда взлетят, а мы собьём, вот тогда и узнаем...
    1. rosomaha Ранг пользователя
      rosomaha
      +2
      Вчера, 16:25
      или они нанесут удар, который достигнет цели..и цэ буде перемога во славу западного оружия...хитрожопить укропицы с детства могут, а поражённые бандеровирусом - особливо
    2. frruc Ранг пользователя
      frruc
      0
      Вчера, 17:33
      Укpoзадым верить- себя не уважать. И не стоит слушать ля-ля-ля от их официальных лиц. Хочется надеяться, что разведка отработает как положено.
      1. Peter1First Ранг пользователя
        Peter1First
        +1
        Вчера, 18:24
        Из обзоров военкоров следует, что 15 самолетов Ф-16 уже там, скоро привезут ещё 12... Верить ВСУкам нельзя, как и Западу целиком! Основная задача Ф-16 на Украине -всё та же, что и МИГ-29 и СУ-24 -запускать различного типа ракеты.
  2. 75Сергей Ранг пользователя
    75Сергей
    0
    Вчера, 16:22
    Сюрприз нам на Новый Год готовят гады!
  3. Vita VKO Ранг пользователя
    Vita VKO
    -2
    Вчера, 16:26
    Сами фэйки распространяют, сами опровергают. Главная задача укроСМИ создать побольше шума. Для них чем больше шума, вранья и опровержений тем больше денег им дадут. Но почему ВО и российские СМИ это поддерживают непонятно.
  4. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    0
    Вчера, 16:29
    Естественно что всуки будут опровергать такую информацию. Им важно самолёты как можно целее сохранять. А ,факт сбития ф16 будет ударом по-новому фитишу всук смертельным ударом !

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»