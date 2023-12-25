Появились кадры, на которых раненая украинская военнослужащая попросила у ВС РФ помощь в эвакуации с поля боя
В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен один из участившихся в последнее время случаев сдачи в плен украинских женщин-военнослужащих. Кадры сняты при помощи разведывательного беспилотника после одного из ожесточенных стрелковых боев в районе населенного пункта Крынки, где боевики киевского режима на протяжении нескольких месяцев пытаются закрепиться и создать плацдарм для предполагаемого наступления на левом берегу Днепра.
В результате боестолкновения российские морские пехотинцы и десантники полностью разгромили переправившихся через реку боевиков киевского режима, после чего поле боя осталось усеяно телами убитых и раненых украинских военнослужащих.
Раненая женщина-военнослужащая ВСУ, заметив летающий над полем боя беспилотник ВС РФ, начала махать рукой, таким образом подавая просьбу о помощи. Так как украинские боевики при отступлении не озаботились эвакуацией своих раненых, российские военные ее эвакуировали и оказали необходимую медицинскую помощь.
Все чаще украинское командование использует для выполнения боевых задач женщин-военнослужащих. Это в первую очередь свидетельствует о значительных потерях украинских формирований и трудностях с восполнением численности ВСУ путем мобилизации оставшегося в этой стране населения, не сумевшего какими-либо путями выехать за границу. Формально женщин мобилизируют в ВСУ исключительно добровольно, однако нередки случаи принудительного призыва в ВСУ военнообязанных женщин-медиков и фармацевтов.
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