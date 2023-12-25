Появились кадры, на которых раненая украинская военнослужащая попросила у ВС РФ помощь в эвакуации с поля боя

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Появились кадры, на которых раненая украинская военнослужащая попросила у ВС РФ помощь в эвакуации с поля боя

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен один из участившихся в последнее время случаев сдачи в плен украинских женщин-военнослужащих. Кадры сняты при помощи разведывательного беспилотника после одного из ожесточенных стрелковых боев в районе населенного пункта Крынки, где боевики киевского режима на протяжении нескольких месяцев пытаются закрепиться и создать плацдарм для предполагаемого наступления на левом берегу Днепра.

В результате боестолкновения российские морские пехотинцы и десантники полностью разгромили переправившихся через реку боевиков киевского режима, после чего поле боя осталось усеяно телами убитых и раненых украинских военнослужащих.





Раненая женщина-военнослужащая ВСУ, заметив летающий над полем боя беспилотник ВС РФ, начала махать рукой, таким образом подавая просьбу о помощи. Так как украинские боевики при отступлении не озаботились эвакуацией своих раненых, российские военные ее эвакуировали и оказали необходимую медицинскую помощь.

Все чаще украинское командование использует для выполнения боевых задач женщин-военнослужащих. Это в первую очередь свидетельствует о значительных потерях украинских формирований и трудностях с восполнением численности ВСУ путем мобилизации оставшегося в этой стране населения, не сумевшего какими-либо путями выехать за границу. Формально женщин мобилизируют в ВСУ исключительно добровольно, однако нередки случаи принудительного призыва в ВСУ военнообязанных женщин-медиков и фармацевтов.

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    89 комментариев
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    1. Zaurbek Ранг пользователя
      Zaurbek
      +8
      Вчера, 16:48
      Они в наступление женщин отправляют уже? Ладно в оборону....
      1. Тарелка Ранг пользователя
        Тарелка
        -40
        Вчера, 16:51
        Цитата: Zaurbek
        Они в наступление женщин отправляют уже?

        А у нас мужчин отправляют. Обалдеть, да? belay
        1. frruc Ранг пользователя
          frruc
          +27
          Вчера, 17:09
          Раненая женщина-военнослужащая ВСУ, заметив летающий над полем боя беспилотник ВС РФ, начала махать....

          Возможно она подумала, что это украинский коптер.
          Все чаще украинское командование использует для выполнения боевых задач женщин-военнослужащих.

          Могу предположить, что она могла быть медиком или "радисткой Кэт" при группе морской пехоты всук, а то и снайпером. Следствие разберется.
          1. svp67 Ранг пользователя
            svp67
            +13
            Вчера, 18:10
            Цитата: frruc
            Возможно она подумала, что это украинский коптер.

            Думается мне, что в ее состоянии ей было уже все равно, кто её спасет
            1. Serg Koma Ранг пользователя
              Serg Koma
              -8
              Вчера, 19:16
              Думается что разглядела на коптере огромный российский герб, триколор раскраски и возможно флаг, поэтому и призывала к себе помощь именно ВС РФ, если бы ВСУки, махала бы рукой от себя (отгоняла) - однозначно (замечательное зрение ) снайпер wassat
            2. Serg Koma Ранг пользователя
              Serg Koma
              -6
              Вчера, 19:17
              Думается что разглядела на коптере огромный российский герб, триколор раскраски и возможно флаг, поэтому и призывала к себе помощь именно ВС РФ, если бы ВСУки, махала бы рукой от себя (отгоняла) - однозначно (замечательное зрение ) снайпер wassat
              1. Forcecom Ранг пользователя
                Forcecom
                -1
                Вчера, 21:42
                а еще дрон был в валенках, шапке ушанке и ватнике - без этих атрибутов дрон не может быть сертифицировано Российским.
            3. частное лицо Ранг пользователя
              частное лицо
              +1
              Вчера, 20:29
              Так как украинские боевики при отступлении не озаботились эвакуацией своих раненых

              А зачем ? Русские найдут вытащат , вылечат и отправят домой. Как-лы ещё те продуманы мы думаем что они бросают своих раненых а они просто когда проблемы с эвакуацией оставляют их нам на излечение.
              1. frruc Ранг пользователя
                frruc
                0
                Вчера, 20:38
                частное лицо
                Русские найдут вытащат , вылечат и отправят домой.

                Да еще на дорожку сухпай выдадут, чтобы в дороге харчуватися.
              2. Sergeantpro Ранг пользователя
                Sergeantpro
                +1
                Вчера, 21:13
                Предлагаете пленных не брать, а нашим, которых обменивают на украинцев, сказать что... Что?
                1. частное лицо Ранг пользователя
                  частное лицо
                  0
                  Вчера, 21:28
                  Предлагаете пленных не брать, а нашим, которых обменивают на украинцев,

                  Брать надо . Просто я описал то что у нас называют всуки бросают своих раненых на самом деле ни что иное как подкидывают нам на излечение . Мы же не звери мы их вылечим.
                  1. Sergeantpro Ранг пользователя
                    Sergeantpro
                    +1
                    Вчера, 21:34
                    Цитата: частное лицо
                    подкидывают нам на излечение

                    предлагаете не лечить? Кто сдох, тот не выжил. Так что ли?
                    Я вам по секрету скажу: у нас и пленных моджахедов в Афганистане лечили, и духов в 1-2 кампании в Чечне, и любого взятого в плен (арестованного) террориста лечат. Ту то же самое.
                    А потом попробуйте посчитать, сколько взятых в плен раненых были вылечены и дожили до суда и были осуждены.
              3. rotfuks Ранг пользователя
                rotfuks
                0
                Вчера, 23:49
                Они своих раненных не только в Россию отправляют. По сообщениям европейских СМИ более 1000 раненых украинцев отправили на излечение в Германию. За лечение и реабилитацию обещали заплатить но дальше обещаний дело не пошло. А медицинские процедуры в Германии платные и лечебные учреждения в долг не работают. Так что кризис в здравоохранении Германии явно обострился.
        2. Volunteer Ранг пользователя
          Volunteer
          0
          Сегодня, 03:01
          "Тарелку" надо засунуть в посудомойку на полный цикл для промывки мозгов
      2. Havoc Ранг пользователя
        Havoc
        +14
        Вчера, 16:57
        Цитата: Zaurbek
        Они в наступление женщин отправляют уже? Ладно в оборону....

        Всего скорее это снайпер, но будет говорить что медик.
        1. Tma197725 Ранг пользователя
          Tma197725
          +13
          Вчера, 17:05
          Ну снайпера худо бедно отличить от повара можно! Думаю была б снайпером и она б исчезла и запись с коптера.Снайперов в плен не берут.
          1. Havoc Ранг пользователя
            Havoc
            -4
            Вчера, 17:47
            Цитата: Tma197725
            Ну снайпера худо бедно отличить от повара можно! Думаю была б снайпером и она б исчезла и запись с коптера.Снайперов в плен не берут.

            Ну и как вы отличите, у снайпера что тавро на лбу стоит, про мозоль на пальце и синяк на плече вы наверное говорить не будете, чушь это всё.А так винтовочку скинула где нибудь рядышком и снаряжение, попробуй разберись.
            1. svp67 Ранг пользователя
              svp67
              -2
              Вчера, 18:11
              Цитата: Havoc
              А так винтовочку скинула где нибудь рядышком и снаряжение, попробуй разберись.

              И синяки на плечике быстро замазала... Ну, ну...
              1. частное лицо Ранг пользователя
                частное лицо
                -1
                Вчера, 21:34
                И синяки на плечике быстро замазала..

                Это у СВД не хилая отдача а эти твари стреляют из западных винтовок и зря вы думаете что после стрельбы обязательно должен остаться синяк.
                1. kulinar Ранг пользователя
                  kulinar
                  0
                  Вчера, 23:41
                  Цитата: частное лицо
                  И синяки на плечике быстро замазала..

                  Это у СВД не хилая отдача а эти твари стреляют из западных винтовок и зря вы думаете что после стрельбы обязательно должен остаться синяк.

                  Пострелял из западных образцов винтовок и автоматов. Без подготовки. Синяка на плече небыло. Появился только после сессии с Ак 47 7,62.
                  Снайперками только любовался, пострелять не дали.
            2. Sergeantpro Ранг пользователя
              Sergeantpro
              +1
              Вчера, 21:15
              Цитата: Tma197725
              Снайперов в плен не берут.

              Вам кто такую ересь наплел?
              1. stankow Ранг пользователя
                stankow
                0
                Сегодня, 02:44
                ВО наплело, кто еще !? laughing В комментах
                .......................
          2. azkolt Ранг пользователя
            azkolt
            +1
            Вчера, 18:09
            Цитата: Tma197725
            Ну снайпера худо бедно отличить от повара можно! Думаю была б снайпером и она б исчезла и запись с коптера.Снайперов в плен не берут.

            Типа вы ее стрелять поведете, да?) Я почему о считаю, что возьмут и ее в плен, будь она снайпером. Опять же видео на телеге, как наши взяли опорник и там несколько женских тел и сами солдаты говорят, что как то не по себе становится, когда видишь разбросанных убитых женщин. А вы тут сидя на диване , через губу сочиняете, что там снайперов не берут. Да, если он там зверствовал и урон большой принес, то да, могут в горячке и убить, а так , разгромили группу при переправе, среди них женщина похожая на снайпера, поднимется у вас рука ее расстрелять?
            1. Дмитрий Иванов_1991 Ранг пользователя
              Дмитрий Иванов_1991
              +2
              Вчера, 18:40
              раньше я бы ответил - что нет, не поднимется.
              но , если побуду на передке, за Серёгу, за Димона, за Славика , уже (не дай Бог!) погибших при мне - думаю, поднялась бы.
              Война меняет менталитет людей.
              1. azkolt Ранг пользователя
                azkolt
                +1
                Вчера, 18:43
                Цитата: Дмитрий Иванов_1991
                раньше я бы ответил - что нет, не поднимется.
                но , если побуду на передке, за Серёгу, за Димона, за Славика , уже (не дай Бог!) погибших при мне - думаю, поднялась бы.
                Война меняет менталитет людей.

                Думаю все равно это нелегко
              2. ИванИванов Ранг пользователя
                ИванИванов
                +3
                Вчера, 19:14
                Если они взяли в руки оружие, даже в тяжелой ситуации войны на став разбираться, предпочтя стрелять москалей под нацистские сказки, какое к ним м.б. сочувствие, что к мужскому полу что к женскому?
            2. Tma197725 Ранг пользователя
              Tma197725
              0
              Вчера, 20:11
              Диван и ваша тяжкая доля!Упрекать нахрен! Двадцать пять лет назад когда надо было я не на диване сидел.А снайперов в плен берут редко.
            3. Тарелка Ранг пользователя
              Тарелка
              +1
              Вчера, 20:27
              Цитата: azkolt
              солдаты говорят, что как то не по себе становится, когда видишь разбросанных убитых женщин.

              Странно как-то, вроде там все (ну большинство, по крайней мере) наши уже опытные должны быть - привыкшие к убитым - а не гражданские.
              Цитата: azkolt
              разгромили группу при переправе, среди них женщина похожая на снайпера, поднимется у вас рука ее расстрелять?

              Что за дурацкая идея - расстреливать снайпера? Да у него же наверняка куча важных сведений! И рассказать о своих ходах наверняка может немало, о том, какое задание тут выполнял...
            4. Sergeantpro Ранг пользователя
              Sergeantpro
              0
              Вчера, 21:37
              Тут половина, сидя на диване, готовы расстрелять всех и разбомбить в крошку города-милионники. Что вы хотите от такого контингента услышать?
              1. Аскольд65 Ранг пользователя
                Аскольд65
                0
                Вчера, 22:08
                Цитата: Sergeantpro
                Тут половина, сидя на диване, готовы расстрелять всех и разбомбить в крошку города-милионники. Что вы хотите от такого контингента услышать?

                Нет не всех. А особо "отличившихся" и города-миллионники приходится бомбить в крошку не ради мести, а по военным уставам, во избежании потерь среди личного состава.
                1. Sergeantpro Ранг пользователя
                  Sergeantpro
                  0
                  Вчера, 23:34
                  Цитата: Аскольд65
                  а по военным уставам

                  Вы уставов в глаза не видели, а пытаетесь рассуждать о том, чего в них никогда не было.
            5. Аскольд65 Ранг пользователя
              Аскольд65
              0
              Вчера, 22:01
              Цитата: azkolt
              Да, если он там зверствовал и урон большой принес, то да, могут в горячке и убить, а так , разгромили группу при переправе, среди них женщина похожая на снайпера, поднимется у вас рука ее расстрелять?

              Так... краем уха слышал, что в Чечне наши ребята со снайпершами ( " синими колготками" или как их там...) не церемонились.
              1. stankow Ранг пользователя
                stankow
                0
                Сегодня, 02:48
                Сльiшать то все мьi слушали, но вьi еще и поверили !
          3. Incvizitor Ранг пользователя
            Incvizitor
            0
            Вчера, 18:58
            У нас и наемников "не берут" только почему то поленья недавно попали.
          4. yaglon Ранг пользователя
            yaglon
            0
            Вчера, 21:03
            А как вы сейчас отличите "пехотного снайпера" (марксмэна), который просто боец отделения, от снайпера классического? То, что вы написали, это просто бред какой-то, в ваше время наверное снайпер был штучный товар и его в плен не брали по причине того, что того, что оптика была не у всех. Поглядите на отделение US Army, штат 2020, почти все бойцы с оптикой (https://www.battleorder.org/usa-rifleco-ibct-2020). И это штатно, по факту все не с М16, а с чем-то более серьёзным. Ну и чисто логически - главная задача солдата уметь стрелять, и чем лучше и точнее, тем лучше. Любой солдат передней линии в современной войне либо марксмэн, либо труп.
        2. azkolt Ранг пользователя
          azkolt
          +1
          Вчера, 18:04
          Цитата: Havoc
          Цитата: Zaurbek
          Они в наступление женщин отправляют уже? Ладно в оборону....

          Всего скорее это снайпер, но будет говорить что медик.

          Вот почему сразу снайпер? Здесь в телеге было видео боя , причем с украинской стороны и там женщина была чуть ли не командиром, хотя при этом и оказывала медицинскую помощь. Они там уже просто солдаты, я имею ввиду баб.
        3. ГГВ Ранг пользователя
          ГГВ
          +6
          Вчера, 18:20
          И ещё замечу, женщина: -это значит ДОБРОВОЛЕЦ.Насильно xохлы женщин НЕ ПРИЗЫВАЮТ
      3. бегущий человек Ранг пользователя
        бегущий человек
        +13
        Вчера, 17:12
        Цитата: Zaurbek
        Они в наступление женщин отправляют уже? Ладно в оборону....

        Пока нет. Это добровольчиха, биомусор типа Савченко. Такие как правило очень жестокие садистки.
        1. azkolt Ранг пользователя
          azkolt
          -6
          Вчера, 18:33
          Цитата: бегущий человек
          Цитата: Zaurbek
          Они в наступление женщин отправляют уже? Ладно в оборону....

          Пока нет. Это добровольчиха, биомусор типа Савченко. Такие как правило очень жестокие садистки.

          Это вы на видео увидели?
      4. Msi Ранг пользователя
        Msi
        +1
        Вчера, 17:20
        Появились кадры, на которых раненая украинская военнослужащая попросила у ВС РФ помощь в эвакуации с поля боя

        Мужиков не осталось на т. н. украине, баб отправляют воевать. Какие мужики остались, те дрисливые... Не знаю, какое - то плохо объяснимое чувство омерзения от всего этого...
      5. Грац Ранг пользователя
        Грац
        +2
        Вчера, 18:53
        её надо проверить, может это какая ярая упертая нацистка
        1. Тарелка Ранг пользователя
          Тарелка
          0
          Вчера, 20:30
          Мне кажется, применительно к украинцам логичнее применять презумпцию виновности сейчас, учитывая то, что они всё ещё не отказались от этой своей идеи, несмотря на возникающие из-за неё трудности. Нулевое предположение - перед нами нацист. А дальше надо доказать, что это не так (результат доказательств заранее неизвестен).
      6. ISKANDER_61 Ранг пользователя
        ISKANDER_61
        0
        Вчера, 19:54
        Там мотивированные женщины. А не домохозяйки.
    2. Комментарий был удален.
      1. Аскольд65 Ранг пользователя
        Аскольд65
        +15
        Вчера, 17:06
        Цитата: Vladlous
        ......а как помощь просить, так к русским!

        Не факт. Она увидела беспилотник, а чей он -- в её положении было уже не так и важно. Лишь бы вытащил хоть кто - нибудь....
        1. yaglon Ранг пользователя
          yaglon
          0
          Вчера, 21:11
          Согласен. На беспилотниках, особенно маленьких, не написано Слава Украине и не выкрашены они в жовтно-блакитный цвет. 100% думала, что свой.
    3. Тарелка Ранг пользователя
      Тарелка
      -16
      Вчера, 16:50
      Это в первую очередь свидетельствует о значительных потерях украинских формирований

      Ни о чём таком это не свидетельствует. По Шойгу, потери меньше 400 тысяч украинцев, а мобилизационный потенциал на Украине - несколько миллионов (думаю, 3-4 уж как-нибудь откопают, 2 уж точно).
      1. Пленник Ранг пользователя
        Пленник
        +14
        Вчера, 16:54
        sad Как откопают, так и закопают. Женщин видать от "сытой" жизни на передок гонят и по улицам "свежее мясо" отлавливают?
        1. Тарелка Ранг пользователя
          Тарелка
          +3
          Вчера, 17:11
          Цитата: Пленник
          Как откопают, так и закопают.

          Вы такой смайлик поставили, будто Вам жаль украинцев.
          Цитата: Пленник
          Женщин видать от "сытой" жизни на передок гонят и по улицам "свежее мясо" отлавливают?

          Женщин взяли потому, что взяли женщин. Само по себе это ни о чём не свидетельствует, как по мне. Вот что на улицах отлавливают это да - признак проблем. Но проблем с тем, что желающих пополнять ВСУ осталось не так много, как хотелось бы Киеву. Но тех, кто может, но не желает, всё ещё вполне достаточно. Тут, как говорится, "не хочешь - заставим".
      2. Havoc Ранг пользователя
        Havoc
        +5
        Вчера, 17:13
        Цитата: Тарелка
        Это в первую очередь свидетельствует о значительных потерях украинских формирований

        Ни о чём таком это не свидетельствует. По Шойгу, потери меньше 400 тысяч украинцев, а мобилизационный потенциал на Украине - несколько миллионов (думаю, 3-4 уж как-нибудь откопают, 2 уж точно).

        Мобилизационный потенциал государства это 10% от общего населения государства, но это при всеобщей мобилизации, т.е. тотальной. Когда экономика государства поставлена на военные рельсы. На Украине этого нет Да и выехало у них за границу 5-6 млн. человек это только за 22-23 гг, сколько выехало даже с 14 года вам никто не скажет. В лучшем случае соберут 300- 400 тыс , но тогда полный коллапс в экономике. Да и не надо забывать сколько волн мобилизации у них уже было.
        1. Тарелка Ранг пользователя
          Тарелка
          -7
          Вчера, 17:17
          Даже при крайне пессимистичной оценке населения Украины в 20 миллионов человек (вот даже не могу объяснить, как так могло бы выйти) это 2 миллиона человек мобпотенциала. Вряд ли прям всё у них от этого рухнет: если Западу надо будет, он поддержит.
          Цитата: Havoc
          В лучшем случае соберут 300- 400 тыс

          Их 300-400 тысяч уже уничтожено, но они что-то не кончились...
          1. Havoc Ранг пользователя
            Havoc
            -4
            Вчера, 17:55
            Цитата: Тарелка
            Даже при крайне пессимистичной оценке населения Украины в 20 миллионов человек (вот даже не могу объяснить, как так могло бы выйти) это 2 миллиона человек мобпотенциала. Вряд ли прям всё у них от этого рухнет: если Западу надо будет, он поддержит.
            Цитата: Havoc
            В лучшем случае соберут 300- 400 тыс

            Их 300-400 тысяч уже уничтожено, но они что-то не кончились...

            Уважаемый а кто работать будет, я уже не говорю о производстве , а просто содержать те же города , мусор вывозить, канализацию чистить да мало чего.
            1. ГГВ Ранг пользователя
              ГГВ
              -1
              Вчера, 18:40
              Полностью с вами согласен.свой жизненный пример:работаю по вахте в Москве,после мобилизации (хотя работают в основном за 40 мужики и они не попали) призвали 1-2% от работяг +той осенью помогали в возведении "линии Суровикина", и ребята на некоторых участках жаловались,что работаты стало намного больше.и выросли зарплаты по Москве у водил.притом,что всё это при единичных процентах,а что при тотальной мобилизации у небратьев даже не представляю.
            2. Scuderia Ранг пользователя
              Scuderia
              0
              Вчера, 18:45
              6 млн. уехало за границу - и канализация не забилась от этого..

              ЗЫ содержат там сейчас в основном на деньги запада..
              Так что даже если 3млн населения останется - можно хоть 100% мобилизовывать.. и даже западу легче станет тратиться на чистку канализации..
            3. Тарелка Ранг пользователя
              Тарелка
              -2
              Вчера, 20:24
              Цитата: Havoc
              Уважаемый а кто работать будет, я уже не говорю о производстве , а просто содержать те же города , мусор вывозить, канализацию чистить да мало чего.

              Да никто не будет, если что. Как тут уже отметили, Украина содержится Западом. Если ему сильно надо будет продолжать войну - он оплатит всё, чтоб Украина хоть 10, хоть 20, хоть 30% населения могла призвать. Деньги там водятся. Булки рано расслаблять. Так, поразмять разве что, чтоб не затекали.
          2. Incvizitor Ранг пользователя
            Incvizitor
            0
            Вчера, 19:07
            Их 300-400 тысяч уже уничтожено
            это без учета "пропавших без вести" и инвалидов? Очень возможно, только там сильно модно 200х в потеряхи записывать. И в итоге общие потери за лям выйдут.
            1. Тарелка Ранг пользователя
              Тарелка
              -3
              Вчера, 20:21
              Цитата: Incvizitor
              это без учета "пропавших без вести" и инвалидов?

              Это по учёту Шойгу. Вряд ли он бы стал занижать украинские потери - скорее, наоборот (нисколько не осуждаю).
              1. Виноградский Ранг пользователя
                Виноградский
                0
                Сегодня, 01:48
                Шойгу как раз занизил. На Западе укропотери оценили как больше полляма. Я думаю западникам достаточно хорошо известно об укропотерях.
        2. Пузотер Ранг пользователя
          Пузотер
          +3
          Вчера, 17:38
          Если бы они тянули войну в одну калитку, то да, моб ресурс не может превышать 12% (если не ошибаюсь) от населения, потому, что кроме непосредственно боевых действий надо еще тянуть и экономику, в т.ч. производство оружия и боеприпасов. С учетом того, что экономика у них дотационная и оружие производить им нет необходимости, то этот самый ресурс в абсолютном выражении может быть не меньше российского, а может и больше. Поэтому расслабляться нам нельзя.
        3. Scuderia Ранг пользователя
          Scuderia
          0
          Вчера, 18:42
          А почему за границу могут уехать 6 млн, что примерно четверть населения (и это лишь за 22-23г.), а мобилизационный потенциал всего лишь 10% может быть??
          В вашей математике уже изъяны..
    4. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
      Иезекиль 25-17
      0
      Вчера, 16:51
      Какой позор для Украины...
    5. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +5
      Вчера, 17:02
      Может быть она дрону махала думая что это ихний,всушный дрон?И кто она по военной специальности-пулеметчица или снайперша?Это нужно выяснить,и выводы о необходимости спасения таких куриц делать строгие!Не всякий раненый достоин внимания и спасения,а то вон спасли поляхского добровольца из всук!
      1. Тарелка Ранг пользователя
        Тарелка
        -8
        Вчера, 17:12
        Поляхского спасать обязательно надо. Наверняка много интересного рассказать может, в том числе про польскую армию.
        1. Бережливый Ранг пользователя
          Бережливый
          +4
          Вчера, 17:18
          Тарелка-что он скажит такого,чего мы не знаем?Нужно таких просто не брать в плен!Они сами хвалились как над нашими пленными издевались !Допросить поляха и расстрелять,ему не место среди живых!
          1. Тарелка Ранг пользователя
            Тарелка
            -3
            Вчера, 17:21
            Цитата: Бережливый
            Тарелка-что он скажит такого,чего мы не знаем?

            Цитата: Бережливый
            Допросить

            Как-то не сходится. То "что он скажет", то всё-таки допросить.
            1. yaglon Ранг пользователя
              yaglon
              0
              Вчера, 22:04
              Тарелка правильно говорит. Снайпер он всю зону кроет, много чего знает, не боец из траншеи, который кроме лопаты ничего не видит. Знает и свои огневые точки, и чужие. Ценный пленный. Главное - разговорить.
      2. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
        oleg-nekrasov-19
        +2
        Вчера, 17:14
        Скорее всего снайпер или дроновод , потому как медики работают в составе эвакокоманд . Думаю если ее русские бойцы вытащат , будет рассказывать , что беременная.
        1. Jager Ранг пользователя
          Jager
          0
          Вчера, 17:26
          Думаю, если выяснится, что снайпер, беременной сделают...
          1. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
            oleg-nekrasov-19
            0
            Вчера, 17:31
            Только если посмертно wink ...................................
        2. Найк Ранг пользователя
          Найк
          -1
          Вчера, 17:59
          Нету в ВСУ эвакокоманд,если медик то сам и вытаскивай.Медиков гребут без спроса на согласие.
      3. stankow Ранг пользователя
        stankow
        0
        Сегодня, 02:54
        Каждьiй раненьiй достоин и внимания, и спасения. Ведь на него обменяют и спасут своего !
    6. Mikelanjelo Ранг пользователя
      Mikelanjelo
      +23
      Вчера, 17:04
      Уверен, что у женщин которые идут по своей воле воевать, ненависти и злобы к русским и России на порядок больше, чем у мужиков. Так что верить этим бабам себе дороже. Если к ним в плен попасть, оторвутся на тебе будь здоров
      1. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        +8
        Вчера, 17:09
        В первой и что второй чечне за ваххов (вовчиков) много снайперш было с 404, польши и прибалтики.
        1. yaglon Ранг пользователя
          yaglon
          0
          Вчера, 22:08
          Кто-то пересмотрел Чистилища невзоровское много раз. Ни одного факта нет. Это называется солдатская байка.
          1. Enceladus Ранг пользователя
            Enceladus
            +1
            Вчера, 22:17
            Это неврозова и эту чушь? Я с 99 по 2001, поттом командировки, списали по ранению - 2 года инструктором. Полностью дембельнулся в 2006. Вначале спецсвязь, потом ротным снайпером и далее контрснайперская. (владею в целом все основным зоопарком (СВД/СВУ, ВСС/ВАЛ, КСВК).
            З.Ы. Поверите - не поверите. Мне без разницы. Тут бывших "чеченов" очень мало и большинство на такие темы общаются редко. Больше в закрытых телегах/сигналах и более серьезных мессенжерах.
    7. rusich Ранг пользователя
      rusich
      +3
      Вчера, 17:07
      Добить надо было ее, а не спасать. Однозначно снайпер.
    8. Freelander Ранг пользователя
      Freelander
      +12
      Вчера, 17:09
      Эта скорее всего из упоротых нациков. Потому как я ни одного видео не видел, чтобы женщин тащили за руки, за ноги в мобилизацию. Значит пошла на передовую осознанно...Надо было нашим еще в округе посмотреть..там наверное и винтовочка валялась.
      1. Дмитрий Иванов_1991 Ранг пользователя
        Дмитрий Иванов_1991
        -1
        Вчера, 18:38
        друг. она повариха или водитель.
        или насильно мобилизованная воспитательница православного храма для детей сироток.
        через пару дней это всё услышишь на её интервью-допросе.
    9. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      -4
      Вчера, 17:12
      Стесняюсь спросить...
      А что нам хотели сказать этим сюжетом?
      Что равноправия у женщин как не было, так и нет?..
    10. Яро Полк Ранг пользователя
      Яро Полк
      -2
      Вчера, 17:12
      перчаточки снайперские
    11. golen
      golen
      0
      Вчера, 17:16
      Кокаинисимус Зеля, чтобы растянуть время ниминуемой расплаты за могилизацию своего народа, готов на любое преступление. У этого оборотня- сиониста не никаких моральных ограничений в отношении славян.
    12. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +6
      Вчера, 17:44
      Я все понимаю.. Но у благородства должен быть, предел.
    13. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +3
      Вчера, 18:02
      И стоило жизнями наших солдат рисковать-которых послали-чтобы ее вытащить?-она же пришла их убивать
    14. Дмитрий Иванов_1991 Ранг пользователя
      Дмитрий Иванов_1991
      0
      Вчера, 18:36
      цэ курва пердоле ! = как сказали бы заграницей, куда она не смогла попасть по тем или иным причинам.
    15. BAI Ранг пользователя
      BAI
      -1
      Вчера, 18:47
      1. Качество изображения отличное. Раньше такого не было.
      2. А кто сказал, что она Российский дрон за Украинский не приняла? Может она считала, ч то украинскому машет
    16. танк66 Ранг пользователя
      танк66
      +1
      Вчера, 18:47
      -тов. инквизитор,но ведьма красивая....
      -хорошо, но потом- сжечь
    17. Incvizitor Ранг пользователя
      Incvizitor
      +2
      Вчера, 18:56
      Все чаще украинское командование использует для выполнения боевых задач женщин-военнослужащих.
      если за запад воюют фашисты а фашисты для меня не имеют пола вообще наплевать кто там.
    18. Колямба Ранг пользователя
      Колямба
      -4
      Вчера, 20:29
      На перевоспитание пойдёт))
    19. rotfuks Ранг пользователя
      rotfuks
      +1
      Сегодня, 00:13
      Дамы участвующие в боевых действиях это особый человеческий материал. Я хотя бы по последним событиям в Газе. До 7 октября тик-ток был забит роликами где шикарные девицы израильтянки в униформе и полуголые демонстрировали боевую готовность с оружием наперевес. Но при встрече с вооруженным противником они все саморазооружились и сдались в плен без выстрелов. Такая особенность нынешних амазонок вовремя сдаться в плен и добиться снисхождения ублажая противника. Так что ничего нового. Пусть будет больше дам в униформе и в окопах. Все это на радость победителям.
    20. stankow Ранг пользователя
      stankow
      0
      Сегодня, 02:38
      Зто ужасно и трогательно ! Женщина, наша, славянка ! С советским оружием в руках ранена советским оружием ! Большая трагедия ! За все зто запад виноват ! Зто запад столкнул два братских народа ! И они поплатятся ! Я не забуду, я не прощу ! Придет время, для их и их пособников милости не будет ! Мое слово офицера !

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