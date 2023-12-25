Президент РФ подписал закон о выплате маткапитала только тем семьям, в которых ребёнок - гражданин РФ по рождению

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вносит точность в порядок поучения материнского капитала в России.Так, согласно новому дополнению, на выплаты могут рассчитывать только родители, которые имели российское гражданство на момент рождения или усыновления ребенка. Стоит отметить, что ранее в законе о маткапитале предусматривались выплаты на ребенка гражданам России без уточнения, когда было приобретено гражданство.Кроме того, и сам ребенок теперь должен иметь гражданство РФ по рождению. Ранее данный нюанс в законе также не учитывался.В итоге, право на выплаты от государства могли получить семьи, проживающие на территории другой страны, у которых уже имелись дети, но затем один из родителей получил российское гражданство. Теперь, благодаря подписанному президентом закону, подобная ситуация невозможна.При этом, согласно данному закону, на материнский капитал все же смогут претендовать родители, не проживающие на территории России, но вместе с ребенком подпадающие под все вышеупомянутые условия.Напомним, что российское законодательство предусматривает получение ребенком гражданства РФ по рождению даже, если один из его родителей не является россиянином. Однако в данном случае ребенок не должен иметь иностранного гражданства по рождению.Новые правила при получении маткапитала вступят в силу уже с первого января 2024 года. При этом они не коснутся граждан новых регионов, которые присоединились к России осенью 2022 года. Другими словами, жители ЛДНР, а также Запорожской и Херсонской областей, получившие российские паспорта, имеют право на выплату маткапитала, даже, если они не были российскими гражданами, когда родился их ребенок.