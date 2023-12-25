Президент РФ подписал закон о выплате маткапитала только тем семьям, в которых ребёнок - гражданин РФ по рождению

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Президент РФ подписал закон о выплате маткапитала только тем семьям, в которых ребёнок - гражданин РФ по рождению

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вносит точность в порядок поучения материнского капитала в России.

Так, согласно новому дополнению, на выплаты могут рассчитывать только родители, которые имели российское гражданство на момент рождения или усыновления ребенка. Стоит отметить, что ранее в законе о маткапитале предусматривались выплаты на ребенка гражданам России без уточнения, когда было приобретено гражданство.

Кроме того, и сам ребенок теперь должен иметь гражданство РФ по рождению. Ранее данный нюанс в законе также не учитывался.



В итоге, право на выплаты от государства могли получить семьи, проживающие на территории другой страны, у которых уже имелись дети, но затем один из родителей получил российское гражданство. Теперь, благодаря подписанному президентом закону, подобная ситуация невозможна.

При этом, согласно данному закону, на материнский капитал все же смогут претендовать родители, не проживающие на территории России, но вместе с ребенком подпадающие под все вышеупомянутые условия.

Напомним, что российское законодательство предусматривает получение ребенком гражданства РФ по рождению даже, если один из его родителей не является россиянином. Однако в данном случае ребенок не должен иметь иностранного гражданства по рождению.

Новые правила при получении маткапитала вступят в силу уже с первого января 2024 года. При этом они не коснутся граждан новых регионов, которые присоединились к России осенью 2022 года. Другими словами, жители ЛДНР, а также Запорожской и Херсонской областей, получившие российские паспорта, имеют право на выплату маткапитала, даже, если они не были российскими гражданами, когда родился их ребенок.
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    38 комментариев
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    1. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      +9
      Вчера, 17:28
      Справедливо.
      Чей бы бычок не ходил, а телёнок наш будет! (ст. нар. поговорка)
      1. Msi Ранг пользователя
        Msi
        0
        Вчера, 17:32
        Чей бы бычок не ходил, а телёнок наш будет

        Не знаю, кто куда ходил. Я по другому слышал с детства: "Чьи бы бычки не прыгали, а телята наши..."
        1. Василенко Владимир Ранг пользователя
          Василенко Владимир
          -1
          Вчера, 17:55
          Цитата: Msi
          Чьи бы бычки не прыгали, а телята наши..."

          к сожалению нет, как теленка воспитаешь, а то и волком станет
        2. azkolt Ранг пользователя
          azkolt
          0
          Вчера, 18:13
          Цитата: Msi
          Чей бы бычок не ходил, а телёнок наш будет

          Не знаю, кто куда ходил. Я по другому слышал с детства: "Чьи бы бычки не прыгали, а телята наши..."

          Так с какого вы металлургического комбината? )) Спрашиваю это потому, что в России и даже в Словаре Даля эта пословица звучит , как "Где бы коровка не гуляла, теленочек наш"
          1. Msi Ранг пользователя
            Msi
            +1
            Вчера, 18:14
            Так с какого вы металлургического комбината?

            С большого. Около 10 тысяч работников...где сами работаете? так и не ответили.
            1. azkolt Ранг пользователя
              azkolt
              +2
              Вчера, 18:26
              Цитата: Msi
              Так с какого вы металлургического комбината?

              С большого. Около 10 тысяч работников...где сами работаете? так и не ответили.

              А вы типа ответили, как вам там работая удалось настрочить за два года 1800 комментов, причем с работы !))) Мне если честно плевать с какого вы там комбината, ясно это бряхня! Интересно друге, ваша интерпретация пословицы , которую даже в кино иногда проскакивает именно в том варианте, какой я привел. Вам русский точно родной?))) И имя ваше мси, хотя практически у всех обыкновенные имена. Это кличка для работы здесь, как охраноты?
              1. Msi Ранг пользователя
                Msi
                -6
                Вчера, 18:33
                А вы типа ответили, как вам там работая удалось настрочить за два года 1800 комментов, причем с работы !)
                я и сейчас пишу с работы. Да охранота. За Россию переживаю. Всё. Неинтересны мне, абсурд всякий пишите, "переливаете из пустого в порожнее..."
                1. azkolt Ранг пользователя
                  azkolt
                  +2
                  Вчера, 18:35
                  Цитата: Msi
                  А вы типа ответили, как вам там работая удалось настрочить за два года 1800 комментов, причем с работы !)
                  я и сейчас пишу с работы. Да охранота. За Россию переживаю. Всё. Неинтересны мне, абсурд всякий пишите, "переливаете из пустого в порожнее..."

                  А вы типа не ерунду, призывая приравнять в правах коренные народы РФ и народы Кавказа. Напомню, наверное учебник географии скурили, готовясь в металлурги, что в РФ входят народы СЕВЕРНОГО КАВКАЗА, а не просто Кавказа.
                  И не за Россию переживаете, а за Путина, а это совершенно противоположные полюса!
        3. Чёрный Ранг пользователя
          Чёрный
          +1
          Вчера, 18:21
          Не знаю, кто куда ходил. Я по другому слышал с детства: "Чьи бы бычки не прыгали, а телята наши..."

          laughing laughing laughing good
      2. azkolt Ранг пользователя
        azkolt
        +8
        Вчера, 17:58
        Цитата: Смею_заметить_
        Справедливо.
        Чей бы бычок не ходил, а телёнок наш будет! (ст. нар. поговорка)

        Эта пословица сюда не лепится совсем! Что же касается закона, то казалось бы это хорошо, потому что эти гастеры почти без проблем получающие гражданство, обычно с кучей детей и Россия для них дойная корова. С другой стороны,а если это русские по крови или другие коренные национальности, то что получается тоже не надо им платить? Я вот смотрю. что не закон. все время через задницу получается! Почему нельзя сразу обговрить, что закон о мат.капитале работает только в отношении детей коренных национальностей России и не работает в отношении детей понаехавших с Кавказа и Средней Азии? Хоть так . хоть эдак но все равно они ущемят народ! Еще летом был инцидент, как блогер и писатель с Украины . известный многим по каналу на Ютубе и в телеге Михаил Онуфриенко получал гражданство и его заставили сдавать экзамен по русскому языку, а на слова, что он книги пишет на русском языке ответили Ну и что? А вокруг его ходили счастливые обладатели российского паспорта с Туркмении,которые двух слов на русском сказать не могли!
        1. Aken Ранг пользователя
          Aken
          -2
          Вчера, 18:02
          Любой закон должен предусматривать лазейки. Это реальность.
          1. azkolt Ранг пользователя
            azkolt
            +6
            Вчера, 18:16
            Цитата: Aken
            Любой закон должен предусматривать лазейки. Это реальность.

            Вам не кажется, что эти лазейки все время в одну сторону, сделать хуже для народа? Я вот вчера уже приводил пост Андрея Медведева как русским даже прошедшим СВО и имеющим боевые награды не дают гражданство, а палестинцам их за МЕСЯЦ дали! Причем не русским женщинам там имевшим гражданство или потерявшим паспорт в этом аду, а просто палестинцам приехавшим сюда как беженцам.
            1. Aken Ранг пользователя
              Aken
              +1
              Вчера, 18:24
              Мне это не кажется. Я об этом прямо говорю.
              1. Bad_gr Ранг пользователя
                Bad_gr
                0
                Вчера, 21:44
                Цитата: azkolt
                Почему нельзя сразу обговорить, что закон о мат.капитале работает только в отношении детей коренных национальностей России и не работает в отношении детей понаехавших с Кавказа и Средней Азии?
                Полностью поддерживаю. Одно дело, когда человек и члены его семьи работали в стране, платили налоги и получили за это льготы. Другое дело, приехал в чужою страну сразу за получением льгот, не собираясь соблюдать законы страны, и тем более, в случае чего, её защищать. И дай Бог, что бы в трудный для страны момент не ударил в спину.
        2. Msi Ранг пользователя
          Msi
          -5
          Вчера, 18:19
          закон о мат.капитале работает только в отношении детей коренных национальностей России и не работает в отношении детей понаехавших с Кавказа

          Так кавказские народы, коренные и есть... Все народы России должны быть равны в правах.
          1. Aken Ранг пользователя
            Aken
            +4
            Вчера, 18:25
            Все народы России должны быть равны в правах.

            Это шутка такая? Кто же русским даст равные права?
            1. Msi Ранг пользователя
              Msi
              -12
              Вчера, 18:35
              Это шутка такая? Кто же русским даст равные права

              В чём проблема. Как сказал Захар Прилепин рожайте сами много детей...
              1. Bad_gr Ранг пользователя
                Bad_gr
                0
                Вчера, 22:01
                Цитата: Msi
                Так кавказские народы, коренные и есть... Все народы России должны быть равны в правах.
                Несколько лет назад, один мой знакомый хотел получить статистику из загса, что бы получить представление, чья национальность в перспективе станет преобладающей нацией в Сочи (единственный курорт в данной природной зоне, пограничный город, если что).
                И не смог, данные засекречены.
                PS
                Так мне обрисовали ситуацию. За что купил, за то продал.
          2. azkolt Ранг пользователя
            azkolt
            +2
            Вчера, 18:30
            Цитата: Msi
            закон о мат.капитале работает только в отношении детей коренных национальностей России и не работает в отношении детей понаехавших с Кавказа

            Так кавказские народы, коренные и есть... Все народы России должны быть равны в правах.

            К кавказским народам, металлургам понятно этого знать не обязательно, относятся и армяне и и азербайджанецы, и грузины и народы малых национальностей имеющих родину проживания в соответствующих республиках. Вы их тоже хотите приравнять в правах к коренным жителям России? Напомню, что им есть куда поехать, а коренным больше некуда. только РФ!
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +13
      Вчера, 17:33
      В общем то, всё правильно... К нам зачастили приезжать рожать граждане ближнего и даже дальнего зарубежья... Качественно и бесплатно для них... Но не бесплатно для нас (Бюджет - наши налоги)... Почему граждане России должны оплачивать еще и маткапитал для новых граждан Таджикистана, Узбекистана, Украины и так далее...??? am
      1. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        +1
        Вчера, 17:55
        Естественно. Нельзя превращать Россию в дойную корову. А насчёт материнского капитала давно пора подумать об увеличении его до 4 000 000 поднятием НДФЛ на миллионеров и пора наконец разобраться, для чего нужны оффшоры и чего от них больше: вреда или пользы.
      2. Aken Ранг пользователя
        Aken
        +2
        Вчера, 18:04
        Почему граждане России должны оплачивать еще и маткапитал для новых граждан Таджикистана, Узбекистана, Украины и так далее...???

        Потому что программа замещения белой расы не должна простаивать.То, что Россия воюет с НАТО глобальные планы не отменяет. Нарушать их никому не позволено.
    3. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +7
      Вчера, 17:41
      Ещё бы внести поправку что эти деньги могут получать только проживающие на территории России а те кто сбежал к примеру от мобилизации и живя за границей и имея гражданство России такого права лишены!
    4. leks Ранг пользователя
      leks
      +1
      Вчера, 17:47
      С гражданами с южных республик всё ясно!
      Что делать сотням тысяч так называемых бывших граждани Украины, которые считают себя Русскими? Опять мыкаться по инстанциям годами, доказывая, что Русский.
    5. paul3390 Ранг пользователя
      paul3390
      +5
      Вчера, 17:49
      Я вообще не очень понимаю - с какого переляку социальные выплаты получают свежеиспечённые типа граждане, ни копейки за свою жизнь не отстегнувшие в соответствующие фонды, и даже не служившие в нашей армии?? За чей счёт такой шикарный банкет? Вопрос риторический - конечно за наш. А нас-то вообще - спросили? Хотим мы оплачивать из своего кармана праздник жизни тожероссиян?
      1. A.A.G. Ранг пользователя
        A.A.G.
        0
        Вчера, 20:44
        Цитата: paul3390
        Я вообще не очень понимаю - с какого переляку социальные выплаты получают свежеиспечённые типа граждане, ни копейки за свою жизнь не отстегнувшие в соответствующие фонды, и даже не служившие в нашей армии?? За чей счёт такой шикарный банкет? Вопрос риторический - конечно за наш. А нас-то вообще - спросили? Хотим мы оплачивать из своего кармана праздник жизни тожероссиян?

        Вам ли не знать, - перед выборами кандидаты "добреют", "умнеют"...
        Кстати! Кто нибудь видел весь список кандидатов на пост Президента РФ? Из 16-ти заявленных я только четырёх смог " нарыть"... Нууу, может быть, - у меня И-нет особенный(?) ...
        Или не всём положено знать?
        Избирком для всех один, или, по выбору?...
    6. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      +3
      Вчера, 17:54
      а раньше иначе было?!!!!!
      это ж сюр какой-то!!!!
    7. Тестов Ранг пользователя
      Тестов
      +1
      Вчера, 18:09
      Бережливый, уважаемый, тогда надо делать следующий шаг - родителей имеющих доступ к гос.тайне лишать этого допуска. Весь Северодвинск, город-то благодаря демократии стал маленьким, в голос ржёт (простите меня за мой французский) над патриотами: на "Звёздочке" гособоронзаказом папа рулит, мама-учитель в школе детям "О важном рассказывает" - дитятко с семьёю в Эмиратах ховается, на Севмаше папа подводный щит куёт РФ, мама в школе завуч по воспитательной работе учителям мозги выносит про патриотизм и СВО, дитятко с семьёю из Туретчины явился, больше полутора лет был там в "отпуске". Благо Президент сказал, что добровольцев у нас хватает, мобилизация не нужна...
      Вот не давно город узнал, что пустоголовый, замучивший кота Кузю мамы своей ненаглядный и снимавший всё на видео, и получивший по совокупности преступлений реальный срок в феврале 2022 года, вроде теперь и не жёлтый земляной червяк, вроде и не зелёная лягушка. Вышел из зоны и летом погиб на СВО. Недавно опознали и земле предали...
      Город один. Люди все разные...
    8. alystan Ранг пользователя
      alystan
      -1
      Вчера, 18:14
      Кроме того, и сам ребенок теперь должен иметь гражданство РФ по рождению. Ранее данный нюанс в законе также не учитывался.

      Возникает сразу вопрос. Как ребенок будет решать какое у него будет гражданство, ведь до определенного возраста за него все решения будут принимать его родители. В случае, если оба родителя имеют при его рождении российское гражданство, то и вопрос этот отпадает сам собой. А если же нет? Тут и органы ЗАГС начнут по своему пониманию и усмотрению трактовать новый закон. Со всеми вытекающими. И не только они.
    9. Серж9901 Ранг пользователя
      Серж9901
      -1
      Вчера, 18:17
      Почему , трах-тарарах, все так "внезапно прозревают" перед выборами ? Ленин заложил миграционную бомбу со своей "ассимиляцией" под СССР и она так рванула, что мир трясется до сих пор . Не наука? Повторить надо , теперь Россию разорвать хотят правители наши ?
    10. mad-max78 Ранг пользователя
      mad-max78
      0
      Вчера, 18:26
      Я правильно понимаю что теперь люди проживающие в ДНР и ЛНР имеющие детей рожденых в Украине не имееют право на маткапитал?
      1. Яро Полк Ранг пользователя
        Яро Полк
        -2
        Вчера, 19:24
        Цитата: mad-max78
        Я правильно понимаю что теперь люди проживающие в ДНР и ЛНР имеющие детей рожденых в Украине не имееют право на маткапитал?

        тем детям уже по 10 лет ..которые родились в ЛДНР..когда эти республики входили в состав Украины.. laughing
    11. Hellcos Ранг пользователя
      Hellcos
      0
      Вчера, 18:28
      Мда. В шоке от того, что, оказывается, было иначе
    12. RockerMan Ранг пользователя
      RockerMan
      0
      Вчера, 20:24
      Это очень хорошо. Но сколько мигрантов уже успели получить/купить российское гражданство! Их сотни тысяч, и едут со всем своим аулом. Закон этот надо было давно принимать. И пора уже вводить визовый режим с средней азией.
    13. A.A.G. Ранг пользователя
      A.A.G.
      -1
      Вчера, 20:37
      Припекает, похоже...
      Наростает волна народного гнева...
    14. VLAD-96 Ранг пользователя
      VLAD-96
      0
      Вчера, 21:52
      А не судьба сделать как в ОАЭ- прекратить наши паспорта раздавать "понаехавшим!"?
      У нас на Урале в глубинке уже почти на четверть в нашем девятиэтажном доме заселились и припеваючи живут целые семьи в паранжах и рясах и рожают детей пачками! (как клопы плодятся!) Им и садики и школы и другие льготы! Какой то маразм творится! В общем такими темпами лет через цать нашего брата останется совсем немного!
    15. VladimirNET Ранг пользователя
      VladimirNET
      0
      Вчера, 21:59
      Цитата: Смею_заметить_
      Чей бы бычок не ходил, а телёнок наш будет!

      Это конечно хорошо, но всё равно ПОЧЕМУ - даем мат.капитал
      людям, умотавшим (например), в америку / израиль?
      Замечу, что В ТОМ ЧИСЛЕ и тем, кто при СВО - бросил свою страну?

      Ведь ясно, что и "полученную так недвижимость" они продадут, чтобы вывести денежные средства в другую страну. Зачем ТАКОЕ оставили??? Тот же их ребенок - тоже будет жить за границей, получив там гражданство. А ведь за ЭТО ВСЁ - мы платим налоги...

      PS. Ну приедут они в Россию - с целью рождения ребенка и получения мат.капитала - в чем смыл, если далее они не будут проживать в России?
    16. VladimirNET Ранг пользователя
      VladimirNET
      0
      Вчера, 22:16
      Цитата: A.A.G.
      За чей счёт такой шикарный банкет? Вопрос риторический - конечно за наш.

      Цитата: paul3390
      Вам ли не знать, - перед выборами кандидаты "добреют"...

      Вы, A.A.G., не поняли: новый закон ЗАПРЕТИЛ выплату мат.капитала - в случаях, если ребенок (после рождения) получил гражданство другой страны. Но что если он (вместе с родителями) - и не собирается жить в России? Половинчатый какой-то закон...

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

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