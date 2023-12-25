Минобороны: ВС РФ нанесли поражение из тяжёлых огнемётных систем трём бригадам ВСУ на Запорожском направлении
Вооруженные силы Российской Федерации в течение суток продолжали атаковать противника, наносить удары по местам скопления личного состава и военной техники ВСУ. Это следует из традиционной сводки Министерства обороны Российской Федерации.
В результате боев на Купянском направлении ВС РФ отбили три атаки штурмовых групп 60-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Противник потерял здесь до 30 боевиков и 2 автомобиля.
На Красно-Лиманском направлении наши подразделения нанесли поражение личному составу и военной технике 21-й механизированной бригады и 23-го стрелкового батальона ВСУ в районах Ямполовки и Торского, а под Григоровкой была отбита атака 5-й бригады национальной гвардии Украины. Потери ВСУ на данном направлении оцениваются в 180 боевиков, 1 танк, 1 боевую машину пехоты Bradley и 2 автомобиля. Кроме того, наша артиллерия уничтожила самоходную артиллерийскую установку «Акация», 2 гаубицы Д-30 и САУ «Гвоздика».
Основные бои на Донецком направлении разворачивались на Артёмовском и Авдеевском участках фронта. На Артемовском участке в районе Клещеевка было нанесено огневое поражение противнику. Потери ВСУ на этом направлении составили до 200 боевиков, 2 боевые машины пехоты, 6 автомобилей, гаубицы «Мста-Б» и Д-20, два орудия Д-30, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».
В районе Новомихайловки на Южно-Донецком направлении артиллерия и авиация ВС РФ нанесли удары по позициям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Противник потерял до 55 боевиков, 3 пикапа и 1 САУ «Акация».
Бои на Запорожском направлении продолжаются в районе села Работино. ВС РФ при поддержке тяжёлых огнемётных систем нанесли поражение трём бригадам ВСУ у Работино, Гуляйполя и Каменского. Потери противника насчитывают до 90 человек, 4 автомобиля, 1 гаубицу Д-20 и 2 орудия Д-30.
Наконец, на Херсонском направлении российские войска уничтожили 3 автомобиля и 1 гаубицу, а потери в личном составе у противника оцениваются в 60 человек.
В течение суток ВС РФ уничтожили 40 беспилотных летательных аппаратов ВСУ на различных направлениях. Средствами ПВО ВС РФ были перехвачены 5 реактивных снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства.
- Министерство обороны Российской Федерации
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