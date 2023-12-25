Минобороны: ВС РФ нанесли поражение из тяжёлых огнемётных систем трём бригадам ВСУ на Запорожском направлении

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Минобороны: ВС РФ нанесли поражение из тяжёлых огнемётных систем трём бригадам ВСУ на Запорожском направлении

Вооруженные силы Российской Федерации в течение суток продолжали атаковать противника, наносить удары по местам скопления личного состава и военной техники ВСУ. Это следует из традиционной сводки Министерства обороны Российской Федерации.

В результате боев на Купянском направлении ВС РФ отбили три атаки штурмовых групп 60-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Противник потерял здесь до 30 боевиков и 2 автомобиля.



На Красно-Лиманском направлении наши подразделения нанесли поражение личному составу и военной технике 21-й механизированной бригады и 23-го стрелкового батальона ВСУ в районах Ямполовки и Торского, а под Григоровкой была отбита атака 5-й бригады национальной гвардии Украины. Потери ВСУ на данном направлении оцениваются в 180 боевиков, 1 танк, 1 боевую машину пехоты Bradley и 2 автомобиля. Кроме того, наша артиллерия уничтожила самоходную артиллерийскую установку «Акация», 2 гаубицы Д-30 и САУ «Гвоздика».

Основные бои на Донецком направлении разворачивались на Артёмовском и Авдеевском участках фронта. На Артемовском участке в районе Клещеевка было нанесено огневое поражение противнику. Потери ВСУ на этом направлении составили до 200 боевиков, 2 боевые машины пехоты, 6 автомобилей, гаубицы «Мста-Б» и Д-20, два орудия Д-30, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

В районе Новомихайловки на Южно-Донецком направлении артиллерия и авиация ВС РФ нанесли удары по позициям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Противник потерял до 55 боевиков, 3 пикапа и 1 САУ «Акация».

Бои на Запорожском направлении продолжаются в районе села Работино. ВС РФ при поддержке тяжёлых огнемётных систем нанесли поражение трём бригадам ВСУ у Работино, Гуляйполя и Каменского. Потери противника насчитывают до 90 человек, 4 автомобиля, 1 гаубицу Д-20 и 2 орудия Д-30.

Наконец, на Херсонском направлении российские войска уничтожили 3 автомобиля и 1 гаубицу, а потери в личном составе у противника оцениваются в 60 человек.

В течение суток ВС РФ уничтожили 40 беспилотных летательных аппаратов ВСУ на различных направлениях. Средствами ПВО ВС РФ были перехвачены 5 реактивных снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства.
  • Министерство обороны Российской Федерации
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8 комментариев
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  1. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    -4
    Вчера, 16:36
    Когда будет создано подразделение целью которого является ликвидация РСЗО и дальнобойной артиллерии врага?
    1. Incvizitor Ранг пользователя
      Incvizitor
      +1
      Вчера, 19:13
      Этим уже бпла занимаются давно.
  2. К_4 Ранг пользователя
    К_4
    -6
    Вчера, 16:41
    Поражение...поражение...на бумаге уже столько напоражали, аж страшно, но почему-то враг и не думает особо бежать. Наши деды если поражали, то фрицы драпали оставляя целые города. Странная война...СВО одним словом.
    1. Dimm588
      Dimm588
      -1
      Вчера, 16:50
      И сколько там бумаге? Там 60 человек, там 90, там ещё сколько то, во времена ВОВ - в день по 6000 бывали потери и более. Ну в пример ВОВ ставить точно не следует.
      1. Incvizitor Ранг пользователя
        Incvizitor
        +1
        Вчера, 19:14
        Ага и у Союза потери более бывали.
  3. Смею_заметить_ Ранг пользователя
    Смею_заметить_
    -5
    Вчера, 17:02
    Стесняюсь спросить...
    А позиции пораженных бригад заняты?
    На сколько продвинулась ЛБС после такого полезного воздействия?..
  4. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    -4
    Вчера, 18:05
    Отбили 3 атаки-уничтожив 30 украинцев?-украинцы в атаки по сколько человек ходют-по трое?
  5. Становой Ранг пользователя
    Становой
    0
    Вчера, 18:18
    После таких залпов обычно уже ничего живого не остается ...А сейчас вроде поставки пошли модернизированные и дальность и мощь увеличили в разы .

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