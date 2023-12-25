Российский президент принял участие в церемонии поднятия Андреевского флага на трёх новых кораблях
Сразу три военных корабля пополнили состав российского флота, речь идет о фрегате "Адмирал Головко" проекта 22350, малом ракетном корабле "Наро-Фоминск" проекта 21631 "Буян-М" и корабле противоминной обороны "Лев Чернавин" проекта 12700 "Александрит".
Владимир Путин прибыл на "Северную верфь" в Санкт-Петербурге, где принял участие в церемонии поднятия Андреевского флага на фрегате "Адмирал Головко". Корабль предназначен для Краснознамённого Северного флота и после необходимых мероприятий уйдет в Североморск, где войдет в состав 43-й дивизии ракетных кораблей и присоединится к однотипным "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов".
Также российский президент по конференц-связи принял участие в церемонии поднятия Андреевских флагов на МРК "Наро-Фоминск" и тральщике "Лев Чернавин". Оба корабля вошли в состав Дважды Краснознаменного Балтийского флота.
МРК "Наро-Фоминск" является одиннадцатым малым ракетным кораблем проекта 21631 "Буян-М", построенным на Зеленодольском ССЗ. Корабль войдет в состав 36-й бригады МРК, в которую входят 1-й гвардейский дивизион ракетных катеров и 106-й дивизион малых ракетных кораблей. В Балтийске для него уже приготовлена вся необходимая инфраструктура.
Тральщик "Лев Чернавин" является восьмым кораблем в линейке проекта 12700 "Александрит", заложенным на Средне-Невском ССЗ и последним, строящемся в рамках первой серии. Корабль войдет в состав соединения кораблей охраны водного района Балтийской военно-морской базы.
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