Российский президент принял участие в церемонии поднятия Андреевского флага на трёх новых кораблях

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Российский президент принял участие в церемонии поднятия Андреевского флага на трёх новых кораблях

Сразу три военных корабля пополнили состав российского флота, речь идет о фрегате "Адмирал Головко" проекта 22350, малом ракетном корабле "Наро-Фоминск" проекта 21631 "Буян-М" и корабле противоминной обороны "Лев Чернавин" проекта 12700 "Александрит".

Владимир Путин прибыл на "Северную верфь" в Санкт-Петербурге, где принял участие в церемонии поднятия Андреевского флага на фрегате "Адмирал Головко". Корабль предназначен для Краснознамённого Северного флота и после необходимых мероприятий уйдет в Североморск, где войдет в состав 43-й дивизии ракетных кораблей и присоединится к однотипным "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов".



Также российский президент по конференц-связи принял участие в церемонии поднятия Андреевских флагов на МРК "Наро-Фоминск" и тральщике "Лев Чернавин". Оба корабля вошли в состав Дважды Краснознаменного Балтийского флота.

МРК "Наро-Фоминск" является одиннадцатым малым ракетным кораблем проекта 21631 "Буян-М", построенным на Зеленодольском ССЗ. Корабль войдет в состав 36-й бригады МРК, в которую входят 1-й гвардейский дивизион ракетных катеров и 106-й дивизион малых ракетных кораблей. В Балтийске для него уже приготовлена вся необходимая инфраструктура.

Тральщик "Лев Чернавин" является восьмым кораблем в линейке проекта 12700 "Александрит", заложенным на Средне-Невском ССЗ и последним, строящемся в рамках первой серии. Корабль войдет в состав соединения кораблей охраны водного района Балтийской военно-морской базы.
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    15 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +5
      Вчера, 16:45
      ***
      — "Семь футов под килем!" ...
      ***
      1. Borik Ранг пользователя
        Borik
        +3
        Вчера, 17:34
        Всегда приятно слышать что наш флот пополняется новыми кораблями, хотелось бы всем слышать чтоб такое событие происходило по чаще. "Семь футов под килем!" И долгой службы в составе ВМФ.
    2. james Ранг пользователя
      james
      -2
      Вчера, 16:49
      Не по теме, но все таки новость заслуживает внимания
      https://t.me/vitebsk_region_officially/22061
      1. james Ранг пользователя
        james
        -4
        Вчера, 18:07
        Минусующие причина минуса или вы кострюлеголовые?
        1. антивирус Ранг пользователя
          антивирус
          0
          Вчера, 19:21
          Радуйтесь. В листа, подхалимы и тп - - вредно.
          Своя колея,свое мнение. Стоит денег и спокойствия с погонами и баллами
    3. faterdom Ранг пользователя
      faterdom
      +3
      Вчера, 16:51
      Хотелось бы пожелать почаще, но наверное важнее, чтобы фрегат получил лучшую систему ПВО/ПРО, РЭБ, ПЛО, и против надводных дронов что-то. Буян, он и так отработан нормально, про противоминный - там свои нюансы, и они, надеюсь , учтены на достойном уровне.
      1. Sergey39 Ранг пользователя
        Sergey39
        +9
        Вчера, 17:09
        На фрегате стоит арт. установка А-192М «Армат», со скорострельностью 30 выстрелов в минуту и с каждого борта ЗКА «Палаш» по две 30мм пушки на один автомат со скорострельностью каждой пушки 5000 выстрелов в минуту.
        Главное, что в серию пошел Наш ГТД М55Р с редуктором РО 55Р. Зависимость от украинских ГТД, закончилась.
    4. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +1
      Вчера, 17:11
      Что там с планами закладки фрегатов проекта 22350М?Или отложили "до потом "?
      1. Sergey39 Ранг пользователя
        Sergey39
        +1
        Вчера, 20:12
        Все упирается в эллинг на два корабля, на «Северной верфи». Обещали, очередной раз сдать к 2024г. Этот эллинг готовят под фрегат 22350 М.
    5. КВУ-НСвД Ранг пользователя
      КВУ-НСвД
      +3
      Вчера, 17:31
      Самое главное, что на Головко российская энергоустановка . Интересно чем ему УКСК зарядили?
      1. Sergey39 Ранг пользователя
        Sergey39
        0
        Вчера, 20:07
        Он на пару месяцев выпадал из обозрения. Был в Северодвинске, возможно из него сделали носителя «Цирконов».
    6. фа2998 Ранг пользователя
      фа2998
      +2
      Вчера, 17:51
      Министр обороны удивляет. Как модель,разные модели верхней одежды демонстрирует.Неужели форма генерала армии с мехом? belay
    7. Становой Ранг пользователя
      Становой
      +2
      Вчера, 17:55
      Да уж прям чуть ли не каждый месяц что то вводят в строй ..Недавно новую АПЛ спустили на воду .
      Ну семь футов под килем Молодцы Вот что санкции с Россией творят ))))
    8. antiaircrafter Ранг пользователя
      antiaircrafter
      -1
      Вчера, 19:17
      Владимир Путин прибыл на "Северную верфь" в Санкт-Петербурге

      Так вот почему пробки в городе. Яснопонятно.
      1. oldzek Ранг пользователя
        oldzek
        0
        Вчера, 19:30
        а когда их не было?по моему во времена моей юности...примерно 40-50 лет назад.

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