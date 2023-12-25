Французский президент удивил соотечественников: Запад не может позволить России победить
Президент Франции Эммануэль Макрон утверждает, что Запад не может позволить России победить. К сожалению, такое высказывание свидетельствует о некомпетентности политика.
Об этом рассуждает в комментариях аудитория агентства AFP (Франция).
Слова Макрона вызвали среди французов оживленную дискуссию.
- написал один из читателей.
Французский президент неприятно удивил своих соотечественников, вызвав у них недоумение. Французы считают, что Макрон выставил их на посмешище всему миру, сделав подобное заявление. По мнению комментаторов, французский лидер своими словами дискредитирует собственную страну.
Они говорят, что глава государства заставляет их снова раскошелиться, чтобы сделать приятное своим киевским друзьям. Им приходится опять «доставать свою чековую книжку» даже на фоне того, что администрация Соединенных Штатов уже начинает забывать о «хотелках» киевского режима.
В комментариях также встречается мнение, что армия Украины уже является проигравшей стороной, поэтому продолжать ее финансировать не имеет смысла.
Свою контрнаступательную операцию украинские военные начали 4 июня. Они пытались достичь успеха одновременно, как минимум, на трех участках фронта: Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском. В итоге все эти попытки оказались безуспешными. Помочь добиться успеха ВСУ не смогли ни западные инструкторы, ни тяжелая техника зарубежного производства.
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