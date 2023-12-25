Французский президент удивил соотечественников: Запад не может позволить России победить

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Французский президент удивил соотечественников: Запад не может позволить России победить

Президент Франции Эммануэль Макрон утверждает, что Запад не может позволить России победить. К сожалению, такое высказывание свидетельствует о некомпетентности политика.

Об этом рассуждает в комментариях аудитория агентства AFP (Франция).



Слова Макрона вызвали среди французов оживленную дискуссию.

Путин просто смеется над такими заявлениями

- написал один из читателей.

Французский президент неприятно удивил своих соотечественников, вызвав у них недоумение. Французы считают, что Макрон выставил их на посмешище всему миру, сделав подобное заявление. По мнению комментаторов, французский лидер своими словами дискредитирует собственную страну.

Они говорят, что глава государства заставляет их снова раскошелиться, чтобы сделать приятное своим киевским друзьям. Им приходится опять «доставать свою чековую книжку» даже на фоне того, что администрация Соединенных Штатов уже начинает забывать о «хотелках» киевского режима.

В комментариях также встречается мнение, что армия Украины уже является проигравшей стороной, поэтому продолжать ее финансировать не имеет смысла.

Свою контрнаступательную операцию украинские военные начали 4 июня. Они пытались достичь успеха одновременно, как минимум, на трех участках фронта: Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском. В итоге все эти попытки оказались безуспешными. Помочь добиться успеха ВСУ не смогли ни западные инструкторы, ни тяжелая техника зарубежного производства.
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49 комментариев
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  1. Vladlous Ранг пользователя
    Vladlous
    +14
    Вчера, 16:53
    Макрон даже внешне походит на петуха. Такой большой ПЕТУШАРА! И этот пернатый нам грозит! Видать совсем в своей петушарне с катушек слетел. ЛИВЕРНАЯ КОЛБАСА, ПЕТУШАРА, КАРИЕД и СТАРЫЙ МАРАЗМАТИК - это лидеры современного Запада. Ну и вонь!
    1. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +3
      Вчера, 17:03
      Цитата: Vladlous
      Макрон даже внешне походит на петуха.

      Скорее на кукушку, а не на петуха.
    2. Msi Ранг пользователя
      Msi
      -7
      Вчера, 17:13
      петуха

      большой ПЕТУШАРА

      пернатый

      в своей петушарне

      ПЕТУШАРА

      Вас так сильно рост цен на курятину расстроил...??? laughing Или раненная дама, в новости, до этой??? Как будто в подворотне какой - то, а не на во... negative
      1. Старомер Ранг пользователя
        Старомер
        0
        Вчера, 19:01
        laughing А можно я ещё раз также процитирую, как вы ? Я даже жирным шрифтом выделять научился ? Так процитировать хочется, еле сдерживаюсь ! ))
    3. Тарелка Ранг пользователя
      Тарелка
      -12
      Вчера, 17:44
      Ну-ну, тут уже над Украиной смеялись. А в итоге?
      У Франции, в отличие от Украины, есть свои производства танков и современных самолётов, у неё есть своё ядерное оружие и авианосец с ЯЭУ (не скажу, что это прям грозная сила, но всё равно показатель достаточно высокого технического уровня страны).
      Не надо прыгать на те же грабли ослепляющей самоуверенности.
      1. pyagomail.ru Ранг пользователя
        pyagomail.ru
        +6
        Вчера, 18:01
        Читайте внимательнее комментарии - смеются над Макроном, а не над Францией. И еще: "паляница" - правильно говорите? Похоже, вы оттуда.
        1. Scuderia Ранг пользователя
          Scuderia
          -4
          Вчера, 18:51
          Ну вы хотя бы знаете как оно пишется..))
          А по факту - Тарелка все верно написал.. Над Бидоном вон тоже смеются, а у него почти половина голосов по рейтингу в своей стране..
          Так же и с Макроном..
      2. svp67 Ранг пользователя
        svp67
        +3
        Вчера, 18:14
        Цитата: Тарелка
        У Франции, в отличие от Украины, есть свои производства танков

        А вот не угадали, тут эти страны тождественны. Оно как бы есть, но его нет
      3. Неплохой Ранг пользователя
        Неплохой
        +4
        Вчера, 18:29
        Дружище, враги лягушек, подписывали Акт капитуляции Германии,на правах победителей, Кейтель был очень удивлён wink Это так, для вашего развития и для невосхваления всякой нечести. yes
        1. Тарелка Ранг пользователя
          Тарелка
          -1
          Вчера, 21:08
          Цитата: Неплохой
          Дружище, враги лягушек, подписывали Акт капитуляции Германии,на правах победителей, Кейтель был очень удивлён

          А за 25 лет до того французы стойко выдержали 4 года тяжелейшей войны, которая проходила на их территории. Но увы, их настрой изменился за 2-3 десятилетия. Откуда такая уверенность, что он не мог откатиться в сторону воинственности снова за куда больший срок? Напоминаю, французы довольно долго были чуть ли не главными вояками Европы. Горячие парни.

          P.S.
          Цитата: Неплохой
          Это так, для вашего развития и для невосхваления всякой нечести.

          Так Вы называете просто признание и уважение силы и достижений прочих наций, помимо нашей? Восхваление нечисти? А ведь я просто указал на то, что имеют французы... Что ж Вы скажете на моё открытое восхищение американцами?
    4. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      +2
      Вчера, 18:16
      Цитата: Vladlous
      Макрон даже внешне походит на петуха.

      И что? Гальский петушок - эмблема Франции
    5. Неплохой Ранг пользователя
      Неплохой
      +3
      Вчера, 18:18
      "Макрон даже внешне походит на петуха. Такой большой ПЕТУШАРА! И этот пернатый нам грозит! Видать совсем в своей петушарне с катушек слетел."

      Ему очень нравится старая клушка, которая никак яичко ему не снесёт. yes
    6. pettabyte Ранг пользователя
      pettabyte
      +2
      Вчера, 19:19
      Цитата: Vladlous
      Макрон даже внешне походит на петуха.

      А вы в курсе что петух - национальный символ франции.

      Даже в карикатурах которым сотни лет - Россия это медведь, но Франция - петух. wassat
    7. pettabyte Ранг пользователя
      pettabyte
      +1
      Вчера, 19:19
      Цитата: Vladlous
      Макрон даже внешне походит на петуха.

      А вы в курсе что петух - национальный символ франции?

      Даже в карикатурах которым сотни лет - Россия это медведь, но Франция - петух. wassat
  2. evgen1221 Ранг пользователя
    evgen1221
    +9
    Вчера, 16:55
    У ЕС вообще выбор между плохо и очень плохо. За энергоресурсы штатам плати,за оружие плати,за Украину плати а доходы урезались с потерей нашего рынка.Еще немного и штаты будут скупать европромку оптом, тогда ещё и работать будут а доходы штаты забирать, и выхода нет т.к рынок сбыта теже штаты а будут недовольны заводы закроют и куда девать кучу уже своих безработных, поэтому будут продолжать терпеть пока их вообще на хлеб и воду не посадят. Про сытую жизнь могут забыть,по новому решению обкома сытыми должны быть американцы а Европе ещё тов Нуланд в 2014 место указала-к черту Европу!
    1. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +1
      Вчера, 17:33
      Цитата: Бережливый
      А что он не так сказал?Там все кругом именно эти слова и говорят что победа России это поражение нато,это крах натовских планов и стратегии. Он просто повторил чужиесто ма,многократно сказанные слова!

      Да, Макрон, просото Макарон.
    2. Scuderia Ранг пользователя
      Scuderia
      -2
      Вчера, 18:53
      Да ЕС-овцы уже в очередь стоят в РФ за ВНЖ..
      Или у нас пока ещё хуже, чем у них??)
    3. pettabyte Ранг пользователя
      pettabyte
      0
      Вчера, 19:22
      Цитата: evgen1221
      Про сытую жизнь могут забыть

      Ну, Германия могла бы объявить себя ГДР, заплатить за энергоресурсы хохляндией и кусочком прибалтики(коридор в Калининград).
      И вообще в ус не дуть.

      Но это им нужен кто-то хитрожопый типа Деголя.
  3. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    +1
    Вчера, 16:56
    А что он не так сказал?Там все кругом именно эти слова и говорят что победа России это поражение нато,это крах натовских планов и стратегии. Он просто повторил чужие,многократно сказанные слова!
    1. Ghost1 Ранг пользователя
      Ghost1
      0
      Вчера, 17:29
      Да, так и есть по большей части, но у нас тут выдают такие новости будто там у них на запада не всё так однозначно и Макрон сказал что-то неожиданное, да и публика там по большей части зависима от пропаганды которая настроена против РФ.
  4. faterdom Ранг пользователя
    faterdom
    +12
    Вчера, 16:57
    Французы, что вы паритесь - это ваш презик, вы его избрали и переизбрали. Кушайте - не обляпайтесь.
    Есть у вас настоящий мужик, Мари Ле Пен. Но раз вам макрона - нате вам!
    1. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +1
      Вчера, 17:50
      Ты видешь у нее шарики? Нет, не вижу... я тоже, но они есть! И с этим не грех не согласится good
    2. Scuderia Ранг пользователя
      Scuderia
      -6
      Вчера, 18:56
      Думается, французы как раз и не парятся..
      Если уж украинцы до сих пор своего преза поддерживают, неужели вы считаете, что французы все поголовно за Путина??
      Пропаганда есть в каждой стране..
      Вы же не топите за Байдена или Шольца.. а радостно кушаете свое, и не ляпаетесь..))
  5. alystan Ранг пользователя
    alystan
    +6
    Вчера, 16:58
    У них одна задача и одна песня. Вчера ее пел Боррель. Чуть раньше гинеколог голосила.
    1. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +3
      Вчера, 17:01
      Чуть раньше гинеколог голосила.

      Да она и сейчас, рот не закрывает.
  6. Пленник Ранг пользователя
    Пленник
    +6
    Вчера, 16:59
    А Россия у Запада разрешение просит на победу? Счас! Шел бы ты макроша к бабушке- дедушке и с ним или с ней ещё куда подальше. Мало тебе Африки, хочешь что бы и из Европы турнули?
  7. carpenter Ранг пользователя
    carpenter
    +2
    Вчера, 16:59
    Президент Франции Эммануэль Макрон утверждает, что Запад не может позволить России победить.
    .

    Бывает и Наполеону хвост надрали, да и Гитлер за три недели Францию ухайдохал.
  8. alexoff Ранг пользователя
    alexoff
    +3
    Вчера, 17:03
    Стало быть в случае победы мы победим не просто клована и небратьев, а сразу весь запад. Разве это не прекрасно?
  9. К-50 Ранг пользователя
    К-50
    +2
    Вчера, 17:03
    Французский президент удивил соотечественников: Запад не может позволить России победить

    Да куды ты на фиг денешься? Под "поезд" бросишься? Сам и всех хранцузов за собой потянешь?
    Вы что, все там "анныкаренины"? belay laughing
    Нечто так жизнь наскучило, что на общий суицид тянет? lol
  10. Vita VKO Ранг пользователя
    Vita VKO
    +2
    Вчера, 17:16
    Пора вспомнить как Франция и Париж встречал фашистов и Гитлера. И почему страна, которая не оказала ни какого сопротивления фашистской Германии оказалась постоянным члены СБ ООН.
    1. двейра63 Ранг пользователя
      двейра63
      0
      Вчера, 20:25
      Давайте будем честны и справедливы: не вся Франция с радостью встречала Гитлера, часть правительства во главе с Петеном договорились с немцами об оккупации,часть французов ушли в Сопротивление, часть военных во главе с Де Голлем продолжили воевать с фашистами из Африки, Британии.Прекрасный автобиографический роман про военных французских летчиков "Обещание на рассвете ".
      1. Vita VKO Ранг пользователя
        Vita VKO
        +1
        Вчера, 21:01
        Цитата: двейра63
        часть правительства во главе с Петеном

        Части бывают разные. В данном случае речь идёт об официальных представителях государства во главе с Патеном. А так очень многие народы воевали к фашистами, так же как и многие воевали на их стороне. На этом основании судить о постоянном членстве в СБ ООН глупо. В любом случае очевидно, что Франция наименее пострадавшая от войны сторона.
        1. двейра63 Ранг пользователя
          двейра63
          0
          Вчера, 22:25
          Спорить не буду, Вам очевидно одно, мне -другое. Просто я бы не стала отождествлять народ и его правительства.
  11. Patrubock Ранг пользователя
    Patrubock
    +4
    Вчера, 17:27
    Непонятно, почему Микрон считает, что Россия станет спрашивать у Запада позволения побеждать ли ей
  12. Баюн Ранг пользователя
    Баюн
    +2
    Вчера, 17:30
    Лидеры ЕС, суть - глобалисты. Им плевать на немцев, французов, чехов и других. Их цель - взрастить гомоевропеикуса(во всех смыслах). Точно также демократам США плевать на американский народ. Их смысл - мировой глобализм. Происходящие войны - инструменты по лепке "единой глобальной Европы" и "единого глобального мира".

    Американцу, англичанину, немцу и другим в тех мирах не будет места. Жаль, но бедолаги это осознают только тогда, когда "места" уже не будет.
  13. HAM Ранг пользователя
    HAM
    +2
    Вчера, 17:36
    Вероятно,надоело с кремлёвским автоответчиком говорить.....обиделся...он во всех сложных случаях хватается за телефон ," консультируется...подкаблучник,одним словом.....
  14. Виктор Сергеев Ранг пользователя
    Виктор Сергеев
    +3
    Вчера, 17:40
    Сказал бы так: Запад не может оставить в живых ни одного украинца.
  15. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +3
    Вчера, 17:47
    Уважающий себя президент России больше никогда не должен общаться с этим политиком. Это - слизь, перхоть из-под ногтей...
  16. Uprun Ранг пользователя
    Uprun
    +1
    Вчера, 17:53
    Где-то я уже про это читал? Если память не изменяет - в Истории России, всегда одно и тоже.... - запад не может..
  17. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    +1
    Вчера, 17:56
    То что у французов-президент такая никчемность-само по себе-посмешище на весь мир
  18. Макс1995 Ранг пользователя
    Макс1995
    0
    Вчера, 18:11
    Из пальца перемога.
    Можно подумать, он мог сказать чтото другое.
    Типа "Запад позволит завтра России победить".
    Естественно, на словах все побеждают всё и вся.
    Везде
  19. Неплохой Ранг пользователя
    Неплохой
    +2
    Вчера, 18:13
    Пусть учит свою супругу щи варить. yes
  20. Становой Ранг пользователя
    Становой
    0
    Вчера, 18:14
    Пусть кукарекает ,наше дело правое
  21. Scuderia Ранг пользователя
    Scuderia
    0
    Вчера, 18:48
    Французский президент неприятно удивил своих соотечественников, вызвав у них недоумение. Французы считают, что Макрон выставил их на посмешище всему миру, сделав подобное заявление.


    А я думаю, таковых французов там меньшенство..
    Ибо телевизоры есть и во Франции..
  22. Москаль 55 Ранг пользователя
    Москаль 55
    +1
    Вчера, 18:59
    Для правительства "золотого миллиарда" победа РФ действительно будет тяжелым поражением, возможно, катастрофой. А если мы проиграем, то ресурсы, в т.ч. и трудовые, потекут к ним по "очень привлекательным" ценам, как в 90-е. Т.е. хоть он и дегенерат (женатых на пожилой бабке именно так и называют), но выражает позицию очень мощной, консолидированной группы. В этой группе большинство этих президентов выполняют функции "демонстрации демократии". Когда эти граждане начинают иметь свое мнение, противоречащее "линии партии", то как с Трампом (а м.б. и как с Кенеди).
  23. Million Ранг пользователя
    Million
    +2
    Вчера, 19:56
    Надо было пригласить Макрона на голую вечеринку Ивлиеевой.Ему там самое место.
  24. oppozite28 Ранг пользователя
    oppozite28
    +2
    Вчера, 20:23
    Президент Франции Эммануэль Макрон утверждает, что Запад не может позволить России победить. К сожалению, такое высказывание свидетельствует о некомпетентности политика.
    Запад переживает за то что не сможет, а Россия за то что уже на захочет. Риторический вопрос кто первый ? request
  25. Cronus Ранг пользователя
    Cronus
    +2
    Вчера, 21:21
    Скажите а сейчас калибры перестали летать?Почему не кошмарим энергетику и ЖКХ,ведь только изменением сознания мирняка и недовольствами возможно сподвигнуть к мирным переговорам...
  26. Сергей Prutkov55 Ранг пользователя
    Сергей Prutkov55
    0
    Вчера, 23:11
    Кто у него спрашивать будет ? Цирк уехал , а клоуны остались. Попугать бы их. Клуб непуганных идиотов.

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