Главный кандидат в премьеры Нидерландов пожелал гражданам Турции избрать нового лидера

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Главный кандидат в премьеры Нидерландов пожелал гражданам Турции избрать нового лидера

Лидер, победившей на недавних выборах в нижнюю палату парламента Нидерландов, праворадикальной «Партии свободы» Герт Вилдерс на своей странице в соцсети сделал весьма провокационное обращение к гражданам Турции.

Политик написал, что, выиграв выборы в Голландии, он желает турецкому народу поддержать нового лидера, который также смог бы победить на следующих выборах. Со слов Вилдерса, Турции нужен тот, кто, наконец, решит проблему с миграцией и окажет поддержку рабочему классу.



Я желаю, чтобы турецкие граждане, которые поддерживают секуляризм и кемализм избрали нового лидера, который сможет победить на следующих выборах

- подчеркнул главный кандидат в премьеры Нидерландов.

Стоит отметить, что Вилдерс и ранее критиковал турецкого президента Реджепа Эрдогана. Кроме того, он призывал к ограничению иммиграции мусульман в Нидерланды, закрытию в стране исламских школ и мечетей, а также запрету Корана.

Сообщается, что сейчас Вилдерс ведет переговоры с тремя другими партиями о формировании правящей коалиции. Кроме того, именно он является главным претендентом на пост главы правительства, который летом текущего года оставил Марк Рютте, в связи с чем и были назначены внеочередные выборы в Палату представителей Нидерландов.

Что характерно, лидер «Партии свободы» выступает за отмену санкций против России и прекращение поддержки киевского режима со стороны Голландии.
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    17 комментариев
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    1. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +1
      Вчера, 17:13
      Ну,посмотрим что он дальше запоет в плане отмены санкций и поставок оружия всукам!
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Вчера, 17:26
        А если Эрдоган призовёт нидерландцев к закрытию в стране христианских храмов, а также запрету Еванглие, это гражданам Нидерландов понравится... Про публичные дома на улицах Амстердама и запрете операций по смене пола и продажи марихуаны, про запрете гомосексуализма, лесбиянства и педофилии даже не заикаюсь - это для Нидерландов святое... stop
        1. paul3390 Ранг пользователя
          paul3390
          +6
          Вчера, 17:34
          призовёт нидерландцев к закрытию в стране христианских храмов, а также запрету Еванглие

          Вообще-то он призывает к таким действиям в свой стране, а не в чужой.. И лично мне - его постулаты по данному вопросу нравятся. Слишком много мусульмане требуют в чужом доме, ничего не давая в замен. Хотите мечети в Европе - а христиане могут в ответ например открыть свободно свои храмы в исламских странах? Хотите чтобы мы типа уважали ваши обычаи - а я могу пройтись в шортах, с крестом на пузе и с банкой пива по Эр-Рияду? Нет? Ну так - и вам нет. А то какой-то футбол с одними воротами получается..
          1. Shurik70 Ранг пользователя
            Shurik70
            0
            Вчера, 19:05
            Когда человек протестует "против всего", неизбежно часть его призывов вполне себе положительные.
            Как правило, те, кто способен только критиковать, причём всех - не способен сделать лично ничего.
            Ну а открыто перед телекамерами призывать жителей другой страны-союзника к смене правителя (замечу - сильного правителя) может только очень наглый и подлый идиoт
            Этот Герт - пустышка. Пустопорожняя.
            Если те же Нидерланды активно боролись с мусульмантской экспансией, он бы наоборот, боролся бы за права религий
        2. alystan Ранг пользователя
          alystan
          0
          Вчера, 17:56
          Много ли там в Нидерландах осталось еще действующих храмов?
          Большинство населения, что среди "христиан" (побольше), что среди мусульман (поменьше) сильно "повернуты мозгами" на новые евро-западные ценности.

          А вот в этом призыве Вилдерс однозначно прав:

          Я желаю, чтобы турецкие граждане, которые поддерживают секуляризм и кемализм избрали нового лидера, который сможет победить на следующих выборах

          Ведь главтурк целенаправленно уводит страну и ее граждан от принципов Ататюрка, и хочет ее вернть обратно к религиозному мракобесию. Сам Эрдоган, к тому же, является ярым сторонником запрещенного во многих странах мира движения "Братьев мусульман". Собственно, он это и не скрывает. Но ведь не все в Турции придерживаются его взглядов. Этим и пользуется Вилдерс.
      2. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        0
        Вчера, 17:47
        Цитата: Бережливый
        Ну,посмотрим что он дальше запоет в плане отмены санкций и поставок оружия всукам!

        "Я балдею, я хренею", но турок в Нидерландах ???? .
      3. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        0
        Вчера, 18:18
        ЕС (в первую очередь ФРГ с Голландией)и Турция"собачатся" лет восемь.Он "диктатор",они "нацисты".
    2. Яро Полк Ранг пользователя
      Яро Полк
      0
      Вчера, 17:14
      ну..т.е. призвал к цветной революции и очередной горячей точке
    3. Vladlous Ранг пользователя
      Vladlous
      +1
      Вчера, 17:15
      Настоящей европеец - он лучше турок знает, кто им нужен. Пусть за своей берлогой следит, а то быстро в кладбище превратится. Европейский дом престарелых пора закрывать - постояльцы на кладбище, земли - мусульманам. Европе до конца своих дней не расплатиться с миром за нанесённый ущерб.
      1. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        +1
        Вчера, 17:30
        Цитата: Vladlous
        Настоящей европеец - он лучше турок знает, кто им нужен.

        Я боюсь даже представить, что начнётся в Европе, если Эрдоган обратится туркам, осевшим в Европе. И в высоких кабинетах, и на улице.
        Кстати, он во время выборов в Германии уже намекал, что у него есть "право голоса" на тех выборах. Через "немецких турок". И что надо бы с ним повежливее в связи с этим.

        И да.
        Цитата: Vladlous
        Европе до конца своих дней не расплатиться с миром за нанесённый ущерб.
        Что бы с Европой ни случилось - за всё горе, принесённое Европой миру хотя бы за последние пару тысяч лет, она и наполовину не рассчитается.
        1. paul3390 Ранг пользователя
          paul3390
          +3
          Вчера, 17:42
          за всё горе, принесённое Европой миру

          Да ладно - те же османы редкостное зверьё были. До них Эуропе - как Зюганову до президентства. Просто размах поменьше - силёнок не хватило. Если бы не европейцы а мусульмане попали первыми в Америку - думаю, там бы даже остатков индейцев в резервациях не сохранилось бы. Всех поголовно бы вырезали - с их-то замашками..
          1. Zoldat_A Ранг пользователя
            Zoldat_A
            +2
            Вчера, 17:51
            Цитата: paul3390
            Да ладно - те же османы редкостное зверьё были. До них Эуропе - как Зюганову до президентства.

            Я ж не спорю про османов. Я просто про Европу высказался. request
            И, кстати, турки-эмигранты куда как организованнее и радикальнее, чем те же бюргеры. Да и французам их "жёлтые жилеты" младшей группой детского сада покажутся. И если в Европе всерьёз "начнётся", кто бы их на бунт не поднял, то Европе точно мало не покажется. Они и про Израиль, и про Украину забудут...
    4. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
      oleg-nekrasov-19
      0
      Вчера, 17:25
      Сюр какой то , главный кандидат в премьеры Нидерландов озаботился политиками Турции. recourse
    5. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Вчера, 17:36
      Нидерланды, это да !!!!
    6. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Вчера, 17:54
      Чего других то учишь-у себя разберись-если-тебя дурака-выберут
    7. Кот Александрович Ранг пользователя
      Кот Александрович
      0
      Вчера, 18:02
      А чего же он не пожелал россиянам президента, который окажет поддержку рабочему классу, а не олигагархам толстопузым?
    8. Грац Ранг пользователя
      Грац
      0
      Вчера, 19:20
      Эрдоган уже какой год во власти, не Вилдерсу который ещё по факту никто что то советовать туркам, посмотрим что он сам наработать сможет

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