Я желаю, чтобы турецкие граждане, которые поддерживают секуляризм и кемализм избрали нового лидера, который сможет победить на следующих выборах

Лидер, победившей на недавних выборах в нижнюю палату парламента Нидерландов, праворадикальной «Партии свободы» Герт Вилдерс на своей странице в соцсети сделал весьма провокационное обращение к гражданам Турции.Политик написал, что, выиграв выборы в Голландии, он желает турецкому народу поддержать нового лидера, который также смог бы победить на следующих выборах. Со слов Вилдерса, Турции нужен тот, кто, наконец, решит проблему с миграцией и окажет поддержку рабочему классу.- подчеркнул главный кандидат в премьеры Нидерландов.Стоит отметить, что Вилдерс и ранее критиковал турецкого президента Реджепа Эрдогана. Кроме того, он призывал к ограничению иммиграции мусульман в Нидерланды, закрытию в стране исламских школ и мечетей, а также запрету Корана.Сообщается, что сейчас Вилдерс ведет переговоры с тремя другими партиями о формировании правящей коалиции. Кроме того, именно он является главным претендентом на пост главы правительства, который летом текущего года оставил Марк Рютте, в связи с чем и были назначены внеочередные выборы в Палату представителей Нидерландов.Что характерно, лидер «Партии свободы» выступает за отмену санкций против России и прекращение поддержки киевского режима со стороны Голландии.