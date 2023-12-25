Президент РФ подписал закон, разрешающий призывникам проходить службу в Пограничных войсках ФСБ

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Президент РФ подписал закон, разрешающий призывникам проходить службу в Пограничных войсках ФСБ

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который разрешает проходить службу в Пограничных войсках ФСБ РФ призывникам срочной службы.

Согласно новому нормативу, теперь охранять границы нашего государства смогут не только военнослужащие на контракте, но и срочники. Между тем попасть на столь престижную службу получит право не каждый.



Так, служить в Погранвойсках ФСБ запрещено иностранцам, в том числе гражданам, получившим вид на жительство в другом государстве, иноагентам, гражданам РФ, имеющим судимость (даже, если она была снята или погашена), а также лицам, употребляющим психотропные и наркотические вещества без назначения врача.

Вышеупомянутые поправки были приняты Госдумой РФ в текущем месяце во втором чтении. Авторами законопроекта выступили депутаты ГД Василий Пискарев и Александр Хинштейн.

Как ранее заявляли авторы законопроекта, данная инициатива направлена на то, чтобы и у призывников также появилась возможность охранять государственную границу. В свое время, когда срочники могли попасть в погранвойска, подобная служба считалась очень престижной. Теперь у россиян призывного возраста снова появилась такая возможность.

Напомним, что с 2024 года верхняя граница призывного возраста в России составит не 27, а 30 лет. Таким образом, уже в ходе весеннего призыва повестки получат молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет.
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    22 комментария
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    1. faterdom Ранг пользователя
      faterdom
      +1
      Вчера, 17:33
      То есть, до сего дня иноагентам можно было служить в ФСБ?
      Но вот теперь все!
      А где они теперь служить будут? В минкульте? Так там все занято давно...
      1. Anarchist Ранг пользователя
        Anarchist
        +1
        Вчера, 17:40
        Цитата: faterdom
        То есть, до сего дня иноагентам можно было служить в ФСБ?

        Нет конечно. До этого срочников давно в погранвойска не брали.
        Читайте внимательно:
        теперь охранять границы нашего государства смогут не только военнослужащие на контракте, но и срочники.Между тем попасть на столь престижную службу получит право не каждый.
        И пошли ограничения...в том числе и на наркош с иноагентами ...
        1. alystan Ранг пользователя
          alystan
          +2
          Вчера, 17:58
          Да и самих погранвойск не было.

          И когда же успели возродить в России Погранвойска?

          Помнится была Погранслужба при ФСБ, потом уже при ней появились Пограничные органы, которые к Вооруженным силам никакого отношения не имели, хотя и писали, что они находятся с ними в полном взаимодействии, выполняют совместные задачи по обороне Российской Федерации. Но мы то видели и видим их взаимодействие и их способности.

          Как в 2005 году в РФ упразднили Пограничные войска, так с того времени все формирования ПС ФСБ России носят наименование Пограничные органы.
          1. Комментарий был удален.
          2. A.A.G. Ранг пользователя
            A.A.G.
            +1
            Вчера, 18:58
            Цитата: alystan
            Да и самих погранвойск не было.

            И когда же успели возродить в России Погранвойска?

            Помнится была Погранслужба при ФСБ, потом уже при ней появились Пограничные органы, которые к Вооруженным силам никакого отношения не имели, хотя и писали, что они находятся с ними в полном взаимодействии, выполняют совместные задачи по обороне Российской Федерации. Но мы то видели и видим их взаимодействие и их способности.

            Как в 2005 году в РФ упразднили Пограничные войска, так с того времени все формирования ПС ФСБ России носят наименование Пограничные органы.

            Не поверю что Вы и раньше не замечали оговорки, ляпы, и откровенные жонглирования словесами в отечественных СМИ!
            Как пример, сегодня, "Вести-ФМ", - диктор трижды(1,5 часа) именовал ВВП( взлетно- посадочную полосу) Воздушно - посадочной! ... Привет ЕГЭ!!!...
      2. Абзац Ранг пользователя
        Абзац
        0
        Вчера, 19:06
        А территорию в/ч подметать кто будет?
    2. Vladlous Ранг пользователя
      Vladlous
      +1
      Вчера, 17:39
      Да изумило, что иностранным агентам служить в ФСБ нельзя, а в ракетных войсках стратегического назначения, получается можно. И то же самое про наркоманов, называя вещис воими именами. То есть Генеральном Штабе наркоманам можно служить, а в пограничных войсках ФСБ нельзя. Как вообще понимать такие формулировки?
      1. Starover_Z Ранг пользователя
        Starover_Z
        0
        Вчера, 19:22
        Цитата: Vladlous
        Да изумило, что иностранным агентам служить в ФСБ нельзя, а в ракетных войсках стратегического назначения, получается можно. И то же самое про наркоманов, называя вещис воими именами. То есть Генеральном Штабе наркоманам можно служить, а в пограничных войсках ФСБ нельзя. Как вообще понимать такие формулировки?

        А может это всё таки журналюги с отличным дипломом от ЕГЭ ?! Всё-таки законо-творцы в возрасте и их там много, чтобы такие ляпы пропускать ?
    3. Vita VKO Ранг пользователя
      Vita VKO
      -1
      Вчера, 17:44
      Т.е. срочники полгода будут проходить учебку, потом полгода служить. Сочувствую офицерам погранцам, теперь ЧП на границе возрастут в разы.
      1. Абзац Ранг пользователя
        Абзац
        0
        Вчера, 19:08
        А потом на контракт. Это нормально.
    4. Комментарий был удален.
    5. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      -1
      Вчера, 17:45
      А что там с вопросом службы в ФСБ,и участия в боевых действиях
      в рядах ФСБ добровольцев,и граждан новых регионов?
    6. paul3390 Ранг пользователя
      paul3390
      -1
      Вчера, 17:45
      А напомните мне - кто пограничные войска-то изничтожил в своё время? what
    7. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +1
      Вчера, 17:52
      А раньше погранцов-срочников что-не было?
    8. spirit Ранг пользователя
      spirit
      -2
      Вчера, 17:53
      чтобы и у призывников также появилась возможность охранять государственную границу.

      Возможность)у призывника)Какие заботливые ребята .У кого-то видимо сил не хватает на границе, а как красиво завернули.песня
    9. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +1
      Вчера, 18:07
      Вот посмотрел. С 2008 года перестали призывать срочников. А последний демобилизовался в 2009 году... Статья не полная. Плохо...
    10. Становой Ранг пользователя
      Становой
      0
      Вчера, 18:10
      Пусть служат У нас погранзаствава довольно такии современная Никаких казарм и т.д. Иномарок много возле заставы
    11. Taskhyl
      Taskhyl
      -2
      Вчера, 18:40
      Вот теперь пацанят-срочников можно будет смело гнать к границам РФ. А где эти границы, если теперь и Херсонская и Запорожская области стали территорией России, не говоря уж про пресловутую Белгородскую обл.? Мясо, нужно мясо. Больше мяса
      1. faiver Ранг пользователя
        faiver
        0
        Вчера, 18:44
        Срочников будут отправлять на условно безопасные границы типа северов и дальнего востока, а вот контрактников оттуда уже на западные границы перебросят
      2. Андрей1966 Ранг пользователя
        Андрей1966
        +1
        Вчера, 21:08
        Твоё тухлое мясо не требуется, можешь успокоиться
    12. alystan Ранг пользователя
      alystan
      -1
      Вчера, 18:52
      Похоже все больше среди нас людей, которые не помнят, что 25 декабря 1991 года некто Горбачев в телевизионном обращении объявил о своей отставке с поста Президента СССР.

      После своего заявления Горбачев подписал Указ о передаче управления стратегическим ядерным оружием Президенту России Борису Ельцину, после чего первый и последний Президент СССР покинул Кремль.

      В Кремле был спущен красный государственный флаг СССР и поднят флаг РСФСР.

      И в этот же день, но двенадцатью годами ранее, 25 декабря 1979 года, началась война в Афганистане.
    13. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Вчера, 18:59
      Так, служить в Погранвойсках ФСБ запрещено иностранцам, в том числе гражданам, получившим вид на жительство в другом государстве,


      Вот те раз, я прибалдел.Ну а ка же кореша ?
    14. Землекоп Ранг пользователя
      Землекоп
      0
      Вчера, 19:01
      Я со своей старой колокольни до сих пор недоумеваю. Я вырос на Пограничных войсках и когда призывник выбирал куда он хочет попасть в Армию или в Погранвойска - это была обыденность и норма. Сегодня так извратили всю систему своими оптимизациями и менеджерами что в итоге потеряли и Погрансвойска и многое чего другое ...а когда жаренный петух клюнул вспомнили .....про старое забытое...и красивое...которое работало эффективно ...проверенное десятилетиями.
    15. Старый_геолог Ранг пользователя
      Старый_геолог
      0
      Вчера, 21:01
      Цитата: Vladlous
      наркоманам можно служить, а в пограничных войсках ФСБ нельзя.

      А мне вот другое интересно. Формулировка "принимающие наркотические и психотропные вещества без назначения врача". То есть, если человек например шизофреник, или буйный психопат, и принимает препараты по назначению врача- тогда можно?!

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