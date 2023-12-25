Президент РФ подписал закон, разрешающий призывникам проходить службу в Пограничных войсках ФСБ

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который разрешает проходить службу в Пограничных войсках ФСБ РФ призывникам срочной службы.Согласно новому нормативу, теперь охранять границы нашего государства смогут не только военнослужащие на контракте, но и срочники. Между тем попасть на столь престижную службу получит право не каждый.Так, служить в Погранвойсках ФСБ запрещено иностранцам, в том числе гражданам, получившим вид на жительство в другом государстве, иноагентам, гражданам РФ, имеющим судимость (даже, если она была снята или погашена), а также лицам, употребляющим психотропные и наркотические вещества без назначения врача.Вышеупомянутые поправки были приняты Госдумой РФ в текущем месяце во втором чтении. Авторами законопроекта выступили депутаты ГД Василий Пискарев и Александр Хинштейн.Как ранее заявляли авторы законопроекта, данная инициатива направлена на то, чтобы и у призывников также появилась возможность охранять государственную границу. В свое время, когда срочники могли попасть в погранвойска, подобная служба считалась очень престижной. Теперь у россиян призывного возраста снова появилась такая возможность.Напомним, что с 2024 года верхняя граница призывного возраста в России составит не 27, а 30 лет. Таким образом, уже в ходе весеннего призыва повестки получат молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет.

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