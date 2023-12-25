Ходаковский: Командование ВСУ обогатило военный словарь экзотической терминологией

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Ходаковский: Командование ВСУ обогатило военный словарь экзотической терминологией

Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский считает преждевременными любые оценки результатов спецоперации на Украине. Несмотря на то, что, по мере развития событий, план проведения спецоперации претерпел изменения, однако при этом его нынешняя редакция, хоть структурно и имеет некоторые отличия от первоначальной, никоим образом не уводит в сторону от поставленной задачи.

Ходаковский также отметил, что происходящее в настоящее время мало напоминает четкое следование какому-нибудь плану. По мнению бывшего комбрига "Востока", скорее, мы имеем дело с запущенным процессом, который, получив старт, неизбежно должен завершиться финишем. В этом, собственно, фактически и заключается наш план, содержащий всего два пункта: начать и закончить.



Ходаковский напомнил, что украинское и западное командование пыталось применить против ВС РФ разнообразные тактики: тактику "тысячи порезов", тактику ползучего наступления и другие, тем самым лишь обогатив военный словарь экзотической терминологией.

Замглавы Росгвардии в ДНР резюмировал, что наша нелинейность в путях достижения поставленных целей в очередной раз побеждает западную хитрость, о чем в свое время предупреждал Запад прусский канцлер Отто фон Бисмарк.

Ходаковский ранее сравнивал спецоперацию на Украине с оперативным вмешательством по удалению раковой опухоли, в результате которого существует лишь два возможных исхода: либо операция пройдет успешно, либо пациент, вероятнее всего, погибнет.
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20 комментариев
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  1. Чёрный Ранг пользователя
    Чёрный
    +11
    Вчера, 18:44
    Поавда в том, что об итогах СВО можно будет судить через много лет.Нужно время. Но есть одна аксиома - " историю пишут победители". Поэтому мы обязаны победить
    1. Zoldat_A Ранг пользователя
      Zoldat_A
      +6
      Вчера, 19:06
      Цитата: Чёрный
      " историю пишут победители". Поэтому мы обязаны победить

      А у нас выхода другого нет, как побеждать.
      Ни для кого ж не секрет, что воюем мы не с Украиной и не за территорию Украины.
      Для Запада эта война - попытка уничтожения политической субъектности России, попытка взять через это контроль над нашими ресурсами и территориями.
      Для нас это война на выживание как страны.
      Поэтому Запад проиграет - ну, прижмёт хвост ещё лет на пятьдесят. Мы проиграем - нас не будет, а потому придётся побеждать. Они нам не оставили вариантов.
      1. Тарелка Ранг пользователя
        Тарелка
        -2
        Вчера, 20:40
        Цитата: Zoldat_A
        Мы проиграем - нас не будет, а потому придётся побеждать.

        Так же прижмём хвост на несколько десятилетий, а потом займёмся реваншизмом, как уже не раз бывало в истории. Хотя, конечно, не с современной демографией... Ну, так ровно те же демографические проблемы и у Запада есть!
    2. knn54 Ранг пользователя
      knn54
      +1
      Вчера, 19:23
      В Китае была казнь (лингчи )от тысячи надрезов.В данном случае, тактика"тысячи порезов"(термин,придуманный МИ-6) применялась и раньше,
      А ползучее наступление — это.похоже,по минным полям.
      Бисмарк сказал,что:"На каждую вашу военную хитрость они ответят непредсказуемой глупостью".
      1. nik-mazur Ранг пользователя
        nik-mazur
        +1
        Вчера, 20:02
        Цитата: knn54
        Бисмарк сказал

        Угу, разве может западная культурная нация признать, что проиграла диким восточным варварам по причине того, что у них лучше оружие, тактика, стратегия. Вот и придумывают всякую хрень: то русские мясом заваливают, то генерал Мороз помог, то глупость непредсказуемая...
      2. 75Сергей Ранг пользователя
        75Сергей
        +1
        Вчера, 20:03
        «Русских невозможно победить, мы убедились в этом за сотни лет. Но русским можно привить лживые ценности, и тогда они победят себя сами»
        1. kulinar Ранг пользователя
          kulinar
          0
          Сегодня, 00:26
          Цитата: 75Сергей
          «Русских невозможно победить, мы убедились в этом за сотни лет. Но русским можно привить лживые ценности, и тогда они победят себя сами»

          На плакате, размещенном у станции метро "Полянка", Бисмарку приписаны слова: "Русских невозможно победить, мы убедились в этом за сотни лет. Но русским можно привить лживые ценности, и тогда они победят сами себя!" Вряд ли эту цитату приписали Бисмарку сами авторы плаката. Судя по данным поиска Google, этот или схожий текст используется в интернете не менее 25 тысяч раз. Впервые эта фраза, сопоставленная с авторством Бисмарка, появилась где-то в 2006–2007 году. Ее активно использовали посетители форумов "Русские веды" и "Движения против нелегальной иммиграции" (организация признана в России экстремистской и запрещена).
    3. Старк Ранг пользователя
      Старк
      -1
      Вчера, 21:35
      Цитата: Чёрный
      Поавда в том, что об итогах СВО можно будет судить через много лет.Нужно время. Но есть одна аксиома - " историю пишут победители". Поэтому мы обязаны победить

      Все так ..А сейчас экпертов и аналитиков тысячи ..Работаем мужики ,а будущие поколения нас оценят ..надеюсь наши жертвы .ради будущего России и поколений
  2. Замира Ранг пользователя
    Замира
    +1
    Вчера, 18:44
    существует лишь два возможных исхода: либо операция пройдет успешно, либо пациент, вероятнее всего, погибнет.

    Ну, да... Наверняка так и будет... Нет других вариантов.
    И "Карфаген" тоже должен быть разрушен!!!!
  3. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    0
    Вчера, 18:44
    Тут дело не в терминологии,а в необходимости применять нестондартные решения и подходы. В том числе и с нашей стороны!
    1. Скобаристан Ранг пользователя
      Скобаристан
      -3
      Вчера, 18:52
      Цитата: Бережливый
      Тут дело не в терминологии,а в необходимости применять нестондартные решения и подходы. В том числе и с нашей стороны!

      Вам не поможет.)
  4. squid
    squid
    0
    Вчера, 19:03
    "наша линейность" - это политкорректная замена "непредсказуемой глупости", о которой якобы говорил бисмарк?
    1. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      0
      Вчера, 20:09
      Про Бисмарка Толстой

      «Все держатся известных привычек, известных приличий; вдруг среди них является нахал, ничего не признаёт, и при успехе его немедленно провозглашают великим».
  5. ohka Ранг пользователя
    ohka
    +1
    Вчера, 19:23
    "Так мы выигрывали все войны. Пока противник рисует карты наступления, мы меняем ландшафты, причём вручную. Когда приходит время атаки, противник теряется на незнакомой местности и приходит в полную небоеготовность. В этом смысл, в этом наша стратегия."
    1. nik-mazur Ранг пользователя
      nik-mazur
      +1
      Вчера, 20:05
      Цитата: ohka
      Так мы выигрывали все войны

      Понятно, что шутка юмора, но шутка глупая, если подумать. На самом деле, все войны выигрываются одинаково: преимуществом в вооружении, тактике, стратегии, доблести.
      1. 75Сергей Ранг пользователя
        75Сергей
        +1
        Вчера, 20:11
        И дипломатии, но это не про нас, надеюсь изменится
        Фёдор Тютчев в письме княгине Елизавете Трубецкой: «Как бы ни старалось правительство, какие бы самые добродетельные, самые великодушные и самые бескорыстные чувства оно ни испытывало, но если оно перестает быть представителем и воплощением национальных интересов страны, оно никогда не заслужит за рубежами ни благодарности, ни даже уважения. Им будут пользоваться в своих выгодах, и над ним по праву будут смеяться. Самые ожесточенные враги политики г-на Бисмарка не откажут ему в уважении, ибо видят в нем энергичного, самого убежденного представителя национальной идеи, тогда как наше преувеличенное миролюбие доставит нам в конце концов только свистки и шиканье».
      2. Тарелка Ранг пользователя
        Тарелка
        0
        Вчера, 20:43
        Цитата: nik-mazur
        На самом деле, все войны выигрываются одинаково: преимуществом в вооружении, тактике, стратегии, доблести.

        В общем, всё сводится к научно-техническому (современность вооружения и отвечающих ему тактик и стратегий) и экономическому превосходству (способность производить эти вооружения в нужных количествах).
        Но постойте. Если у нас однажды будут такие технологии, ландшафт и правда (наверняка) можно поменять. Скажем, если в ходу будут мегамощные бомбы без последствий в виде радиации, идея испарить, например, реку вместо её форсирования кажется привлекательной.
  6. Виктор Сергеев Ранг пользователя
    Виктор Сергеев
    0
    Вчера, 20:02
    Могилизация, вот чем они обогатили.
  7. Fangaro Ранг пользователя
    Fangaro
    0
    Вчера, 20:09
    Цитата: Скобаристан
    Цитата: Бережливый
    Тут дело не в терминологии,а в необходимости применять нестондартные решения и подходы. В том числе и с нашей стороны!

    Вам не поможет.)


    Вы чего так на комментатора с ником Бережливый? Он вроде в проукраинстве не отмечался.
  8. oppozite28 Ранг пользователя
    oppozite28
    0
    Вчера, 21:53
    Ходаковский напомнил, что украинское и западное командование пыталось применить против ВС РФ разнообразные тактики: тактику "тысячи порезов", тактику ползучего наступления и другие, тем самым лишь обогатив военный словарь экзотической терминологией.
    Скорее обогатился бы толковый словарь Владимира Ивановича Даля
    Ходаковский ранее сравнивал спецоперацию на Украине с оперативным вмешательством по удалению раковой опухоли, в результате которого существует лишь два возможных исхода: либо операция пройдет успешно, либо пациент, вероятнее всего, погибнет.
    А в России с профилактикой здоровых ?!

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