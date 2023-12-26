Финская армия модернизирует свой арсенал реактивных систем залпового огня - все 41 штуку

В рамках шагов по укреплению своего военного потенциала министерство обороны Финляндии объявило, что в армии проведут комплексную модернизацию своих реактивных систем залпового огня M270A1. В соответствии с этим решением все РСЗО M270D1, известная как 298 RsRakH 06, а это 41 единица, будут переоборудованы в соответствии с более совершенным стандартом M270A2.M270D1, который представляет собой вариант американского M270A1 финской армии, включает в себя универсальную систему управления огнем (UFCS) M142. Предстоящая модернизация позволит существенно усовершенствовать шасси ракетной установки, часть вооружения и системы управления огнем. Более того, капитальный ремонт настолько масштабен, что после модернизации ракетные установки будут похожи на новые агрегаты, как утверждают в Хельсинки.РСЗО M270A2 представляет собой значительную модернизацию более ранних вариантов M270 и включает в себя передовые технологии, повышающие ее огневую мощь, точность и эксплуатационную гибкость. Платформа М270, широко используемая различными вооруженными силами по всему миру, представляет собой самоходную реактивно-артиллерийскую систему, способную использовать различные боеприпасы, включая реактивные снаряды и ракеты. Вариант А2 выделяется интеграцией модернизированных систем и компонентов, что позволяет ему оставаться важным преимуществом в современной войне.Ключевые обновления M270A2 включают внедрение новой общей системы управления огнем, которая значительно повышает точность и позволяет интегрировать современные боеприпасы, включая высокоточные ракеты. Модернизация также включает более мощный двигатель мощностью 600 л.с. и улучшенную систему трансмиссии, повышающую мобильность и маневренность машины на поле боя.Кроме того, M270A2 отличается улучшенной баллистической защитой кабины, обеспечивающей большую безопасность экипажа.Финское Минобороны:

Эти усовершенствования гарантируют, что M270A2 останется важнейшим элементом артиллерийского потенциала дальнего действия, предлагая как стратегические, так и тактические преимущества.

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