Концерн «Калашников» назвал сроки поставки в войска первой партии модернизированных автоматов АК-12 образца 2023 года

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Концерн «Калашников» назвал сроки поставки в войска первой партии модернизированных автоматов АК-12 образца 2023 года

Модернизированная версия основного автомата российской армии АК-12, созданная с учетом требований военных, пошла в серийное производство и готовится к поставкам в войска. Об этом заявил глава концерна Калашников Алан Лушников.

Серийные поставки автомата Калашникова АК-12 образца 2023 года начнутся уже в новом году, а не в этом, как предполагалось ранее. В концерне подтвердили, что оружие завершило испытания и запущено в производство. Первая партия ожидается в январе 2024 года. Параметры поставки не раскрываются.



Мы отработали с заказчиками по требованиям, которые возникли в ходе специальной военной операции. Провели испытания и запустили в серию, он в потоке, и в январе начнем отгрузку новых АК-12. (...) Были серьезные доработки, в первую очередь связанные с эксплуатацией, то есть оружие должно быть удобным и надежным

- заявил Лушников в эфире Россия-24.

Решение о модернизации автомата было принято по итогам эксплуатации в войсках, военных не устраивали некоторые параметры. Новый образец АК-12 был представлен в мае этого года. По просьбе военных, участвующих в СВО, конструкцию доработали, внеся в нее семь изменений. В частности, был убран режим отсечки по два выстрела, применена упрощенная схема сборки-разборки автомата, установлены более эргономичный приклад и цевье, двухсторонний предохранитель, доработан диоптрический прицел, дульное устройство стало несъемным.

АК-12 был принят на вооружение ВС России в 2018 году и на сегодняшний день является основным стрелковым оружием российской армии. Калибр - 5,45х39 мм, длина оружия в боевом положении - 880-940 мм, со сложенным прикладом - 690 мм вес без патронов - 3,5 кг, темп стрельбы - 700 выстрелов в минуту.
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    30 комментариев
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    1. КВУ-НСвД Ранг пользователя
      КВУ-НСвД
      +6
      Вчера, 18:04
      Интересно сколько обычных 74х и 47х на хранении?
      1. Mavrikiy Ранг пользователя
        Mavrikiy
        -3
        Вчера, 18:07
        Цитата: КВУ-НСвД
        Интересно сколько обычных 74х и 47х на хранении?

        А вам зачем? feel Волнуетесь хватит ли, кому?
      2. Андрей Николаевич Ранг пользователя
        Андрей Николаевич
        +4
        Вчера, 18:09
        Кто же Вам это скажет.) Много.
      3. Коте пане Коханка Ранг пользователя
        Коте пане Коханка
        +4
        Вчера, 18:14
        Цитата: КВУ-НСвД
        Интересно сколько обычных 74х и 47х на хранении?

        Думаю достаточно!
        Вопрос в другом. Насколько теперь АК-12 отличается от АК-74м или сотой серии?
        1. hhurik Ранг пользователя
          hhurik
          +4
          Вчера, 18:28
          Как минимум возможностью установить любую оптико-электронную приблуду на планку пикатинни, собственно, это был основной недостаток старых моделей АК. Остальные новшества - спорны, особенно диоптр, уникальная анАлоговнетная банка, ну и по мелочи.
          1. pettabyte Ранг пользователя
            pettabyte
            0
            Вчера, 18:56
            Цитата: hhurik
            планку пикатинни

            А почему нельзя на родной "ласточкин хвост" нацепить?
            С забугорной ясно, но свою то приблуду...
            1. Адрей Ранг пользователя
              Адрей
              +2
              Вчера, 19:28
              Цитата: pettabyte
              А почему нельзя на родной "ласточкин хвост" нацепить?
              С забугорной ясно, но свою то приблуду...

              Со своими "приблудами" серьезная проблема, скорее даже комплекс проблем. Но сейчас масса "кронов" под пикатини на "ласточкин хвост". Повторяемость норм. Сам больше десятка лет юзаю на разных стволах и нареканий нет. Единственный минус этой схемы - лишний вес. Надежный крон грамм 200.
          2. rait Ранг пользователя
            rait
            +1
            Вчера, 22:59
            Спорно. Планка на крышке ствольной коробки, читал отзывы что ноль она совсем не держит и пристрелять установленный на неё прицел невозможно.
          3. Иван Северский Ранг пользователя
            Иван Северский
            0
            Сегодня, 00:03
            Надежных и удобных решений по креплению прицелов на платформу АК, к сожалению, не существует. Даже - эталон крышка с планкой Пикаттини Fab Defence при эксплуатации в жестких условиях может начать люфтить. Решение - радикальная переработка автомата, с сохранением лучших черт калашникова, но с разборкой с нижней части и недодвижных верхом, а не "обмазывание" планками и не установка ни с чем не совместимых ДТК
      4. lwxx Ранг пользователя
        lwxx
        +5
        Вчера, 18:15
        Цитата: КВУ-НСвД
        Интересно сколько обычных 74х и 47х на хранении?

        Вопрос не сколько, а куда будут реализовывать. Если помните, наши на Украине захватывали склады с оружием ВОВ.На складах, например, находится 292 тысячи ящиков с ППШ, в каждом ящике по 10 штук, представляете, какие объёмы, это помимо другого вооруженияРазмеры объекта: пять километров в длину, 28 галерей, в которых складированы вооружения, собственная автономная ремонтная база. Все это находится на глубине 150 метров.Соледар.https://topwar.ru/216033-bojcy-chvk-vagner-pokazali-zahvachennye-podzemnye-sklady-s-oruzhiem-v-soljanyh-shahtah-pod-soledarom.html
    2. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +5
      Вчера, 18:20
      Надеюсь что мы не станем раздавать оружие или лицензии на его выпуск "друзьям "!!Для нужно сделать себе,прежде чем думать о других странах.
    3. Incvizitor Ранг пользователя
      Incvizitor
      -2
      Вчера, 18:26
      В частности, был убран режим отсечки по два выстрела
      придумали шляпу "потому что модно" "чтобы как у них" только у них для показухи всё а у нас всегда для войны было на деле никому этот цирк шапито не нужен.
      1. hhurik Ранг пользователя
        hhurik
        +1
        Вчера, 18:34
        У кого "у них"? wink У автомата Никонова отсечка по два выстрела в быстром темпе - основной режим стрельбы, ради него все и задумывалось. И здесь пытались, потому что слаб 5,45 по современным броникам.
        1. Incvizitor Ранг пользователя
          Incvizitor
          +2
          Вчера, 18:48
          У ак никогда такого не было всех устраивало либо одиночные либо короткая очередь думаю изначально эту историю с запада содрали там уже давно эти м 16 всякие.
        2. pettabyte Ранг пользователя
          pettabyte
          +2
          Вчера, 18:59
          Цитата: hhurik
          И здесь пытались, потому что слаб 5,45 по современным броникам

          Так тогда логичнее делать 7.62.
          Или упороться в 12.7 автоматы(угу, и маленькую бензопилу в место штыкножа).
    4. pettabyte Ранг пользователя
      pettabyte
      +2
      Вчера, 18:55
      образца 2023 года

      У них там что, "АК по подписке"?
      Каждый год новый образец.

      Хорошо что делается чтото, но не выйдет ли зоопарка версий?
    5. Above_name Ранг пользователя
      Above_name
      0
      Вчера, 19:17
      Калибр - 5,45х39 мм,

      А як жыж калибр 6.02х 30 ?
    6. Альф Ранг пользователя
      Альф
      +1
      Вчера, 20:30
      был убран режим отсечки по два выстрела,

      Почему ? Ведь все же эксперты указывали, что при двухпатронной очереди увеличивается кучность.
      1. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        +1
        Вчера, 22:08
        При сбалансированной автоматике, если посмотреть тот жэ калашмедиа - не сказать, что сильно no . А с отсечкой тем более.
        1. Альф Ранг пользователя
          Альф
          +1
          Вчера, 22:11
          Цитата: Enceladus
          При сбалансированной автоматике, если посмотреть тот жэ калашмедиа - не сказать, что сильно no . А с отсечкой тем более.

          Да все это ясно-понятно, просто интересно наблюдать, как некоторые "эксперты" тельняшки рвут, доказывая необходимость 2-х патронов в очереди.
          1. Enceladus Ранг пользователя
            Enceladus
            +4
            Вчера, 22:30
            Стрельба всегда ведется одиночными... никто очередью не палит... очередь нужна только:
            1 - подавление, т.е. как таковой цели убить/ранить и нету, только не дать высунуться противнику (подобрать раненого, пересечь простреливаемый участок и т.п.
            2 - городской бой (на коротке), в траншеях и т.п..
            В первом случае отсечка наоборот отрицательно влияет из-за уменьшеня темпа стрельны в 1,5 раза +-, во-втором - не имеет смысла в виду дистанции и опять таки в горячке боя можно с непривычки и забыть отжать спусковой крючек и нажать повторно.... т.е. опять-таки уменьшение темпа стрельбы, а на коротке это смертельно критично.

            Если говорить о стрельбе на 100 и более метров (до 400) - тут ты если не попал - вторая пуля врятли поможет... проще вернуть автомат обратно на прицельную линию и произвести выстрел.

            Судя по отзывам и моих парней и что я в телегах спрашивал - отсечку никто не использует... поигрались и забили. А недостатков море - усложнение конструкции, в т.ч. сборки разборки в полевых! условиях, больше деталей и как следственно уменьшение надежности.

            Так что какой умный в кавычках человек это решение протащил - я не понимаю. Оторвать руки и засунуть туда, откуда они росли.
            1. Альф Ранг пользователя
              Альф
              +1
              Вчера, 22:33
              Цитата: Enceladus
              Оторвать руки и засунуть туда, откуда они росли.

              Ну зачем так жестоко ? Достаточно дать в руки этот автомат и отправить на передок. Интересна будет скорость переобувания...
              1. Enceladus Ранг пользователя
                Enceladus
                +2
                Вчера, 22:37
                Цитата: Альф
                Интересна будет скорость переобувания...

                Это ты точно заметил wassat
                Да вот были времена, когда фильм полность сборник мемов и цитат good laughing
                1. Альф Ранг пользователя
                  Альф
                  +1
                  Вчера, 22:40
                  Цитата: Enceladus
                  Да вот были времена, когда фильм полность сборник мемов и цитат

                  Думаю, из гайдаевских шедевров ни одно слово, про фразы я даже не упоминаю, не пропало, все вошли в золотой фонд народа. good
                  1. Enceladus Ранг пользователя
                    Enceladus
                    +1
                    Вчера, 22:42
                    И не только.... даже в тему. laughing good
            2. Алексей Лантух Ранг пользователя
              Алексей Лантух
              0
              Вчера, 23:41
              Так, все таки что лучше пробивает бронежилет, скажем на 200м, АКМ или АК12 на 5,45. Были ли сравнительные испытания.
              1. Enceladus Ранг пользователя
                Enceladus
                0
                Вчера, 23:54
                ЩАс навскидку не скажу.... видосов много... но больниство 10-25 метров отстреливают. Бронежилет или плитник значение не имеет, все зависит от плиты(керамика/сталь) и класса защиты.

                Из всего что так помню.... шейку рельсы, вот не помню какая Р50 или Р65 - 7Н10 (повышенной пробиваемости 5.45 - фиолетовый герметизирующий лак, не на кончике пометка, но возможно и 7Н24, не помню) вроде бы пробил, 7.62х39 бронебойка вроде нет. Найдите на ютубе с крупнокалиберного переполоха - у него есть видос на эту тему. ДАвно смотрел просто. recourse
    7. VladimirNET Ранг пользователя
      VladimirNET
      0
      Вчера, 22:23
      Цитата: из статьи
      убран режим отсечки по два выстрела

      А зачем (или почему) - этот режим убрали?
      1. Альф Ранг пользователя
        Альф
        0
        Вчера, 22:33
        Цитата: VladimirNET
        Цитата: из статьи
        убран режим отсечки по два выстрела

        А зачем (или почему) - этот режим убрали?

        Чуть выше.
        1. agond Ранг пользователя
          agond
          0
          Вчера, 23:12
          Если дульное устройство не съемное то на него можно установить мушку, тем самым удлинить линию прицеливания на 25см , тогда и прицел диоптрический не потребуется и "планка Пинокио" возможно не нужна будет, хотя она по любому вещь сомнительного свойства ( интересно чем из ней выковыривают грязь) а вообще из прикладной геометрии известно, что для прецизионной и повторяемой установки предмета (того же прицела) ,достаточно 6 контактных точек упоров в двух плоскостях и одного фиксирующего винта

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