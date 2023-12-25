Концерн «Калашников» назвал сроки поставки в войска первой партии модернизированных автоматов АК-12 образца 2023 года
Модернизированная версия основного автомата российской армии АК-12, созданная с учетом требований военных, пошла в серийное производство и готовится к поставкам в войска. Об этом заявил глава концерна Калашников Алан Лушников.
Серийные поставки автомата Калашникова АК-12 образца 2023 года начнутся уже в новом году, а не в этом, как предполагалось ранее. В концерне подтвердили, что оружие завершило испытания и запущено в производство. Первая партия ожидается в январе 2024 года. Параметры поставки не раскрываются.
- заявил Лушников в эфире Россия-24.
Решение о модернизации автомата было принято по итогам эксплуатации в войсках, военных не устраивали некоторые параметры. Новый образец АК-12 был представлен в мае этого года. По просьбе военных, участвующих в СВО, конструкцию доработали, внеся в нее семь изменений. В частности, был убран режим отсечки по два выстрела, применена упрощенная схема сборки-разборки автомата, установлены более эргономичный приклад и цевье, двухсторонний предохранитель, доработан диоптрический прицел, дульное устройство стало несъемным.
АК-12 был принят на вооружение ВС России в 2018 году и на сегодняшний день является основным стрелковым оружием российской армии. Калибр - 5,45х39 мм, длина оружия в боевом положении - 880-940 мм, со сложенным прикладом - 690 мм вес без патронов - 3,5 кг, темп стрельбы - 700 выстрелов в минуту.
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