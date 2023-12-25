Министерство обороны официально объявило о полном освобождении Марьинки

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Министерство обороны официально объявило о полном освобождении Марьинки

Российские войска окончательно освободили Марьинку, последний опорный пункт ВСУ был зачищен российскими войсками накануне, но официально об этом военные сообщили только сегодня. Как говорится в сообщении пресс-службы Минобороны, об освобождении данного населенного пункта Шойгу лично доложил Путину.

Бои за Марьинку завершились полной победой российской армии, наши бойцы в воскресенье вечером взяли последний опорник ВСУ в районе дач, тем самым установив полный контроль над населенным пунктом. Таким образом, мощнейший укрепрайон украинской армии, созданный прямо под боком Донецка, перестал существовать. Бои за Марьинку начались еще в 2014 году и происходили периодически все время, пока не началась спецоперация. Нашим войскам понадобилось полтора года, чтобы полностью взломать оборону и выбить противника из поселка.



Как отмечается, Марьинка - это ключ сразу от нескольких направлений. Наши войска могут атаковать в направлении Угледара, также это выход на Красногоровку, где находится важный укрепрайон ВСУ, не дающий нашим войскам развернуть левый фланг к Авдеевке.

Российский президент передал слова благодарности всем бойцам, освобождавшим Марьинку, независимо от того, в какое время это происходило. По его словам, взятие этого укрепрайона под контроль российских войск открывает перед нами большие перспективы.
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    59 комментариев
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    1. Донна_Роза_дАльвадорес Ранг пользователя
      Донна_Роза_дАльвадорес
      +21
      Вчера, 18:39
      Ура, товарищи!!! Воины, вы настоящие герои!!!
      1. Старомер Ранг пользователя
        Старомер
        +15
        Вчера, 18:56
        Министерство обороны официально объявило о полном освобождении Марьинки

        Сегодня праздник. Все празднуем, культурно, с достоинством... Ушедшим - память, Бессмертным героям - Слава, Живым - вернуться домой живыми.
        1. Azzzwer Ранг пользователя
          Azzzwer
          -9
          Вчера, 19:38
          Цитата: Старомер
          героям - Слава

          Героям - слава... Где то я уже это слышел.
          1. Старомер Ранг пользователя
            Старомер
            +6
            Вчера, 19:41
            Эти слова не раз звучали и в Красной Армии. Меньше пропаганды слушайте, больше читайте книг правильных, если сами чего не видели и не слышали и, поэтому - не знаете.
          2. isv000 Ранг пользователя
            isv000
            +1
            Вчера, 22:36
            Цитата: Azzzwer
            Цитата: Старомер
            героям - Слава

            Героям - слава... Где то я уже это слышел.

            Отвянь, г н и д а!
      2. ваш вср 66-67 Ранг пользователя
        ваш вср 66-67
        +11
        Вчера, 18:59
        [Как отмечается, Марьинка - это ключ сразу от нескольких направлений]
        Ну раз ключ в наших руках - замок откроем!
        Честь и слава бойцам ВС России!
        1. isv000 Ранг пользователя
          isv000
          -1
          Вчера, 22:37
          Цитата: ваш вср 66-67
          [Как отмечается, Марьинка - это ключ сразу от нескольких направлений]
          Ну раз ключ в наших руках - замок откроем!
          Честь и слава бойцам ВС России!

          Нам не впервой орешки грызть, со времён Великого Петра!
    2. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +11
      Вчера, 18:41
      Много крови нашей там пролито было!Надеюсь что Маринка будет восстановлена и станет обычным Российским городом навсегда.
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +3
        Вчера, 18:48
        Наступление после взятия Марьинки не останавливается.Куют железо пока горячо.Встречные бои в Новомихайловке.В очередной раз пресс-служба Залужного «обрадовала» щирых громадян, что удары ФАБАми по захисникам незалежности ну никак не сказались на «неубиваемой» укро-десантуре 79-й ОДШБр, чьи «двухсотые», согласно многочисленным видеозаписям, усеяли окраины села. Даже на спутниковых снимках видны воронки от огромных бомб.

        В Сети также появился зрадный ролик, причем с геолокацией, на котором видно, что танк ВСУ (47.84859, 37.48925) пытается обстреливать русские позиции в самой Новомихайловке. Указана и дата — 24.12.2023. Значит, русские солдаты однозначно вошли в поселок.Військові аналітики України (заблокированы в РФ) кратко информируют, что по состоянию на утро 25 декабря россияне заняли посадку юго-западнее Марьинки и атакуют в центре Новомихайловки.


        паблик DS (заблокирован в РФ), имеющий надежных инсайдеров в Генштабе ВСУ, в очередной раз огорчил майданутых: «У Новомихайловки [россияне] сместили основной удар вдоль оврага в центр деревни (аналогично с Первомайским), чтобы отрезать основные силы ВСУ, которые заперты в восточной части населенного пункта».По данным украинских мониторинговых каналов, прибыли мотострелки из состава 29-й ОВА на восток села и русская морская пехота на север.Линия от Марьинки до Угледара, по мнению Військові аналітики України, является «невыгодной» с точки зрения «цены удержания/ущерба врагу». Короче, первая очень высокая, а второй — минимален из-за низкого логистического плеча. Проходящая поблизости ж/д дорога (под контролем ВС РФ) однозначно усиливает возможности русской армии.В свою очередь захисникам незалежностi фактически приходится опираться на объездную дорогу из Курахово через Богоявленку. Уже сейчас линия обороны Победа-Константиновка-Угледар испытывает дефицит боеприпасов.


        https://svpressa.ru/war21/article/399521/

        На Южно-Донецком направлении продолжаются тяжёлые бои под Марьинкой за село Новомихайловка, которое стратегически важно для наступления на Угледар. Его взятие и продвижение вперёд угрожает взятием под огневой контроль путей снабжения врага в Угледаре и усилением давления на восточный фланг угледарской группировки ВСУ.


        Российские войска обрушивают на позиции ВСУ огонь артиллерии и «Солнцепеков», ровняя с землёй оборону противника.Генштаб ВСУ в сводке сообщил, что за вчера ВС РФ при поддержке авиации провели 3 атаки на позиции ВСУ в районе Марьинки и Новомихайловки. Минобороны РФ в прошлой сводке сообщило, что группировкой войск «Восток», артиллерией и авиацией накрыты скопления сил 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки. Уничтожен десятки боевиков и пикапы. В ходе контрбатарейной борьбы поражены СУ М109 «Paladin» (США), «Акация» и «Гвоздика».


        https://donbasstoday.ru/po-polyam-vokrug-novomihajlovki-vs-rf-proshli-bolee-5-km-karta-boevyh-dejstvij/
      2. isv000 Ранг пользователя
        isv000
        0
        Вчера, 22:39
        Цитата: Бережливый
        Много крови нашей там пролито было!Надеюсь что Маринка будет восстановлена и станет обычным Российским городом навсегда.

        Обычными города Малороссии уже не будут никогда - городами-героями - да!
    3. Evgenijus Ранг пользователя
      Evgenijus
      +5
      Вчера, 18:46
      Это как Сталинград в ВОВ. Теперь нацисты покатятся на свой гнилой Запад. К сожалению, война не закончена. История повторяется. Вечная память нашим погибшим воинам ...
      1. azkolt Ранг пользователя
        azkolt
        +2
        Вчера, 19:01
        Цитата: Evgenijus
        Это как Сталинград в ВОВ. Теперь нацисты покатятся на свой гнилой Запад. К сожалению, война не закончена. История повторяется. Вечная память нашим погибшим воинам ...

        Хотел другому написать, тому кто первым заговорил про Авдевку, но напишу вам, что избвить от шапкозакидательских настроений! Часто привожу посты из блога одного полковника с ЛБС, приведу и сейчас
        "Активная реклама набора в "Африканский корпус" не то что не новость ни для кого (связанных с армией) - это уже вообще что-то, из-за чего даже бурчать надоело.
        Сколько копий было сломано в свое время по поводу роли Суровикина: одни не могли простить ему Херсон, другие (я в их числе) считали "линию Суровикина" по сути подвигом. И говоря про "линию Суровикина" я имею в виде не только техническую сторону вопроса, а нечто большее: среди высруков было популярно мнение, что украинское наступление надо встретить встречным ударом. И наверху к идее, что наша армия уйдет в глухую оборону действительно относились враждебно: "Россия должна только наступать!". Именно Суровикин продавил идею необходимости ухода от шапкозакидательства в реализм. Он сделал то, что можно считать невозможным: поставил военную целесообразность выше политических хотелок. И если бы не это, то реалии сегодняшнего дня для нас могли быть сильно хуже.
        При чем здесь "Африканский корпус"? А при том, что у нас сейчас настроения - как у противника перед его наступлением. Тогда они в своих хотелках уже нас победили, сегодня мы, выстояв в обороне, чувствуем себя так, как будто Киев взят и мы стоим подо Львовом. На самом деле (не готовых к встрече с реальностью прошу закрыть сообщение и дальше не читать) Авдеевка - это всего лишь райцентр. Пусть это и мощнейший укреп, но это даже не Славянск или Краматорск.
        "Африканский корпус" - это уже попытка забега далеко за ленточку победы. Когда я говорил, что с пополнением живой силой у нас стало лучше, я ведь не говорил, что все стало просто замечательно или хотя бы хорошо. Просто раньше был , а сейчас вот стало лучше.
        Но в "Африканский корпус" отбирают хорошо, ретиво, как надо. Вы тут сами воюйте, а мы спецов себе в Африку заберем. Не всем повезло попасть в мясной штурм, кому-то надо деньги для себя и больших людей зарабатывать. Я не злюсь, нет. Просто завидую.
        Еще одна смежная история. Среди мобилизованных иногда попадались люди, которых тебе вот только прислали, а его уже надо по возрасту дембельнуть. Не все признавались, но у некоторых история такова: по обоюдке с военкомом мобилизовали человека за дни-недели-месяцы до предельного возраста: один закрывает план, второй надеется немного посидеть в учебке - и домой, с котлетой денег. В учебке такие тоже пытаются сэкономить время инструкторов: мол, ну куда мне учиться, завтра-послезавтра дембельнут по возрасту. Но "положено" и "дембельнули" - это слегка разные понятия, поэтому некоторых не в меру умных все равно запихивали на фронт. А у нас здесь просто: пусть тебе хоть 200 лет, но пока приказа по тебе нет - ты в строю. ВУС прописан - значит годен. Сильно бесполезен - пойдешь на крайний нп, где просто надо сидеть и наблюдать, как тебя пытаются накрыть, чем достануть. Все равно кто-то должен это делать, здесь даже вус не требуется.
        Так вот, по мобилизации таких пенсионеров к нам гребли и разгребали, а вот в "Африканский корпус" - отбор и фильтрация. Джамшуты им не нужны, хотя там чуток докоптил - и выдавай за местного в той же Африке. Нет. Неликвид - к нам в окопы, а в "Африканский корпус" - туда спецы нужны подходящие, это же бизнес. Воевать и дураки смогут, особенно за Родину. Мы ж тут все равно вот-вот Авдеевку дожмем и к Лондону выйдем, так что как-то сами дотянем....
        1. azkolt Ранг пользователя
          azkolt
          -2
          Вчера, 19:05
          ...Возможно, я и нагнетаю. Военным вообще положено думать на случай плохого развития событий (высруков это не касается - ну какие для них угрозы могут быть?). Оптимисты у нас закончились где-то месяца за два СВО, остальные перевоспитались и реалистично пессимизировались. Здесь даже трудно придумать что-то плохое, что еще не случалось. Любые боевые действия где-то так и происходят. И вот здается мне, шапки вверх мы стали закидывать немного рановато. И выдержать в одной из самых мощных систем обороны - это не равнозначно самим успешно прорвать такую же оборону противника. Херсон брали одной очередью по парку из одной машины, когда пара десятков бойцов противника, вооруженного коктейлями Молотова, сразу и обнулились. Теперь смотрим на Авдеевку, Марьинку или те же Крынки (в которых уже полтора триллиона противников с космолетами и марсианами победно перемололи, но куда наш лс категорически не рвется). Открываем карту, смотрим, сколько еще райцентров и сел у противника. Ну и всякие мелочи, типа "незаметно и быстро форсируем Днепр сразу в нескольких местах". Ну, это счастье выпадет тем, кому повезло не отправиться в "Африканский корпус".
          Всё, что начиналось про Родину в опасности и злое НАТО, плавно перетекает в вопрос бабла. Финляндия и Швеция в НАТО, американские базы планируются прямо под Питером, ну а мы - в Африку гулять. И все военписюны этот корпус рекламируют, потому что за это платят. Или я не прав? И когда очередной вербовщик мне заявляет, что "ну так тебе ж здесь зарплату платят ого-го, чем недоволен?", я рано или поздно могу не сдержаться.
          Не хочу продолжать, потому что не хочу писать банальщину. И лишнего наговорить не хочу. Но все эти ваши игры в "Африканские корпуса" попахивают не говном и дебилизмом, нет. Этот запах носу нашему привычен и обыден. Просто если вы решили побегать за долларом, то вы всегда проиграете тем, у кого долларов поболее. Вопрос в том, когда это случится. А факт в том, что вы этот бег уже начали. Крысы."
          1. Dimm588
            Dimm588
            -8
            Вчера, 19:29
            Мне кажется кто то просто начал отмечать новый год раньше времени. Поток мутного сознания и походу за хахлов.
            1. azkolt Ранг пользователя
              azkolt
              -3
              Вчера, 19:34
              Цитата: Dimm588
              Мне кажется кто то просто начал отмечать новый год раньше времени. Поток мутного сознания и походу за хахлов.

              Конечно, человеку воюющему там с первых дней хуже видно, чем вам с дивана! Может как раз наоборот, кто то слмишко рано начал отмечать Новый год и Победу, пока даже не взяв эту Авдеевку? А вообще фигею с людей,которые развалясь на диване уже всех победили и все у них легко и просто. Блин , не удержусь, ВАС ЯВНО ТАМ НЕ ХВАТАЕТ, НЕ ХОТИТЕ СОСТАВИТЬ КОМПАНИЮ ПОЛКОВНИКУ ШУВАЛОВУ?))) Или лучше с НП диванного наблюдать за победами других?))
              1. Dimm588
                Dimm588
                -1
                Вчера, 19:35
                Ничего бывает, протрезвеешь может.
                1. azkolt Ранг пользователя
                  azkolt
                  -6
                  Вчера, 19:39
                  Цитата: Dimm588
                  Ничего бывает, протрезвеешь может.

                  Ну тебе виднее про слово протрезвеешь.)) Однако вопрос не снимается , компанию не хочешь составить фронтовикам, там же легко и просто и денег подзаработаешь? Или лучше чтоб рядом теплый клозет был, на всякий случай?))
                  1. Виноградский Ранг пользователя
                    Виноградский
                    -1
                    Вчера, 23:21
                    А ты сам как, уже у Бердычей и Георгиевки? Пишешь в перерыве между атаками на пулемёты?
              2. Виноградский Ранг пользователя
                Виноградский
                -1
                Вчера, 23:20
                А ты откуда вещаешь? Неужели со стульчака в перерывах между комментариями?
          2. dmi.pris1 Ранг пользователя
            dmi.pris1
            +2
            Вчера, 19:39
            Все верно.Шапками врага не закидать.А Марьинка,всего лишь эпизод войны.Трагический,героический.И отнюдь не "нынешний Сталинград"
            1. azkolt Ранг пользователя
              azkolt
              -1
              Вчера, 19:41
              Спасибо, Дмитрий! Всегда читаю от вас трезвые, продуманные посты!
            2. Виноградский Ранг пользователя
              Виноградский
              0
              Вчера, 23:23
              Марьинка - это гнойник, который терроризировал Донецк почти 10 лет. Не донецким этого не понять. И сегодня этот гнойник был вскрыт. Для многих диванных - это мелочь, но не для донетчан.
        2. Бензорез Ранг пользователя
          Бензорез
          0
          Вчера, 22:10
          "Он сделал то, что можно считать невозможным: поставил военную целесообразность выше политических хотелок. И если бы не это, то реалии сегодняшнего дня для нас могли быть сильно хуже."
          От за что я люблю всю эту литературу...
          Сначала надо довести дела до цугундера, а затем- героически преодолевать создавшееся положение. С раздачей медалей и орденов.
          Вместо того, чтобы думать до того! hi
          1. Виноградский Ранг пользователя
            Виноградский
            0
            Вчера, 23:24
            Хорошо чтобы граждане, которые алкали джинсов и жвачки и выступали в 91 за Ельцина это тоже понимали. А то постфактум все вумные.
      2. moscowp Ранг пользователя
        moscowp
        +5
        Вчера, 19:02
        И чем же битва за этот поселок напоминает вам Сталинград в ВОВ?
        1. Виноградский Ранг пользователя
          Виноградский
          -1
          Вчера, 23:25
          Это город. Даже на вукраинском называется мисто. А мисто по-ихнему - город.
      3. isv000 Ранг пользователя
        isv000
        -1
        Вчера, 22:42
        Цитата: Evgenijus
        Это как Сталинград в ВОВ. Теперь нацисты покатятся на свой гнилой Запад. К сожалению, война не закончена. История повторяется. Вечная память нашим погибшим воинам ...

        Впереди Славянск... Вот тогда и Сталинград Донецкий будет... А впереди - Харьков, Одесса, Львов и Чоп...
    4. курвиметр Ранг пользователя
      курвиметр
      +2
      Вчера, 18:51
      Ну наконец-то. Вернулись, так сказать, " в родную гавань "... Только нет её больше, Марьинки...
      1. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        +5
        Вчера, 19:27
        Цитата: курвиметр
        Только нет её больше, Марьинки...

        Кто-то был не готов морально или материально к тому, что Украину придётся отстраивать заново?
        Причём мне, например, как строителю, технологически абсолютно всё равно, что строить - жилые дома в Мариуполе, сельпо в Марьинке или Одесский оперный театр заново возводить. Справимся с любым объектом.
      2. isv000 Ранг пользователя
        isv000
        -1
        Вчера, 22:43
        Цитата: курвиметр
        Ну наконец-то. Вернулись, так сказать, " в родную гавань "... Только нет её больше, Марьинки...

        Так и Украины более нет. А города отстроим, не впервой всем миром вставать!
    5. Монтесума Ранг пользователя
      Монтесума
      +4
      Вчера, 18:57
      Очень ожидаемое событие, с трудом добытая, но такая ценная победа Российской Армии! Теперь на очереди Авдеевка, не менее твёрдый орешек и давнишний удобный плацдарм для обстрела артой многострадального Донецка. Очень надеемся, что и это "бельмо на глазу" российские ВС удалят в ближайшей перспективе, итого будут налицо два весьма чувствительных пинка для укрорейха, правители которого пиарили эти укрепрайоны на уровне Артёмовска (Бахмута).
      1. Виноградский Ранг пользователя
        Виноградский
        0
        Вчера, 23:26
        Этот нат - самый тяжёлый. И сил для него потребуется куда больше.
    6. Бензорез Ранг пользователя
      Бензорез
      -7
      Вчера, 19:00
      Это- прекрасно!
      Есть ощущение, что от Марьинки осталась одна пыль.
      1. курвиметр Ранг пользователя
        курвиметр
        +1
        Вчера, 19:03
        Не совсем пыль, но близко... Есть видео в сети, " хиросима "...
        1. Бензорез Ранг пользователя
          Бензорез
          -6
          Вчера, 19:12
          Ну, Вы поняли. Восстановлению данный населённый пункт- не подлежит.
          1. Dimm588
            Dimm588
            -3
            Вчера, 19:33
            Ну лично я выступаю за то чтобы новые пункты строили, можно сэкономить на демонтаже и типовых постройках, но у многих вижу настроение, что прям обязательно надо восстановить - дескать негоже руины оставлять, хотя они так и так останутся, одни только мины на столетия останутся. И склоняюсь к тому, что будут пытаться что-то восстанавливать.
            1. Бензорез Ранг пользователя
              Бензорез
              +2
              Вчера, 20:19
              Я, так понимаю...Как экс-строитель- строителю скажу.
              Когда заходишь на обьект- тотчас же оцениваешь масштаб катастрофы.
              И на ход ноги понимаешь- есть смысл это восстанавливать, или проще- построить заново.
              Затем- озвучиваешь свои выводы- заказчику.
              Если заказчик упирается рогом- нет, будем делать...
              Ну, это уже его личные капризы.
              Тоды- открывайте кошельки, доставайте пятачки...
              И не говорите, что это сильно дорого.
            2. котик-русич Ранг пользователя
              котик-русич
              +1
              Вчера, 20:36
              Цитата: Dimm588
              у многих вижу настроение, что прям обязательно надо восстановить - дескать негоже руины оставлять,.
              Можно и наверное даже нужно...
              Несколько знаковых мест сражений не восстанавливать - там где вся застройка разрушена и количество жителей равна нулю, оставить развалины как Памятник сегодняшних событий - для напоминания потомкам о том какой ценой происходит освобождение от Запада и "химер демократии".
              Читал в "Молодой Гвардии" (журнал) выпуска примерно 1990г, мнение одного автора статьи, о том, что памятники прошедшим войнам (тогда речь шла о войне в Афганистане 1979-89г) нужно ставить из сгоревшей техники - для понимания потомков о том, что такое война и какова цена Победы.
              Я поддерживаю мнение о том, что памятники прошедшим войнам, делать из сгоревшей техники.
              hi
              1. Dimm588
                Dimm588
                0
                Вчера, 21:16
                Украинцы бетон стащили, а металл так вообще без шансов.
              2. Виноградский Ранг пользователя
                Виноградский
                -1
                Вчера, 23:28
                Бред какой. Если бы в СССР так рассуждали до сих в руинах полстраны лежало бы. Стелы, мемориалы - пожалуйста. Оставлять кучи щебня - бред.
                1. котик-русич Ранг пользователя
                  котик-русич
                  0
                  Сегодня, 01:25
                  Цитата: Виноградский
                  Бред какой. Если бы в СССР так рассуждали до сих в руинах полстраны лежало бы. Стелы, мемориалы - пожалуйста. Оставлять кучи щебня - бред.
                  У каждого своё мнение...
                  Только - стелы, мемориалы, памятники в честь Героев Освободителей Красной Армии - в Польше и на украине сносят (недавно и "братушки" из Болгарии присоединились).
                  А так пусть разгребают "руины-памятники" - может через труд до некоторых будет доходить размах боёв во времена ВОВ.
                  hi
                  1. Виноградский Ранг пользователя
                    Виноградский
                    0
                    Сегодня, 01:35
                    А Марьинка - это Польша? Просто памятники и мемориалы нужно в своей стране ставить. А за то, что поляки и прочие шакалы сделали - их история накажет.
          2. Анатоль Клим Ранг пользователя
            Анатоль Клим
            +2
            Вчера, 19:42
            Цитата: Бензорез
            Ну, Вы поняли

            Посмотрел сейчас новости по ТВ, где министр Шойгу докладывает Верховному Путину об освобождении Марьинки. Путин поручает министру наградить достойных и говорит о командире танкового батальона старшем лейтенанте Трошине, который воюет героически, при этом генерал армии Шойгу отмечает, что должность у танкиста подполковничья и он уже присвоил танкисту аж капитана досрочно. Путин говорит Шойгу, который из лейтенанта запаса вдруг за какие-то героические деяния получил сразу генерал-майора, что присвоит ему звание майора, ого!. При этом Путин говорит, что вот перескакивать звание не положено, но он пойдёт на это как президент, Шойгу снисходительно улыбается, герой танкист будет майором.
            Спасибо танкисту, воевал и воюет за Родину, с победой вернуться ему домой.
            1. Бензорез Ранг пользователя
              Бензорез
              0
              Вчера, 20:08
              Абсолютно не имею ничего против. Пусть совершают какие угодно перестановки в званиях. Это им виднее...
            2. Бензорез Ранг пользователя
              Бензорез
              -1
              Вчера, 20:08
              Абсолютно не имею ничего против. Пусть совершают какие угодно перестановки в званиях. Это им виднее...
    7. Incvizitor Ранг пользователя
      Incvizitor
      0
      Вчера, 19:24
      Вот как она сейчас выглядит.
    8. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      0
      Вчера, 19:32
      Ура ! надо РФ тылы выносить всу по полной программе !
    9. al3x Ранг пользователя
      al3x
      -3
      Вчера, 19:32
      За два года могли бы и без всяких штурмов стереть в пыль этот посёлок.
      1. Бензорез Ранг пользователя
        Бензорез
        +2
        Вчера, 20:48
        Честно говоря- да. Посещают аналогичные мысли.
    10. Бюрер Ранг пользователя
      Бюрер
      -7
      Вчера, 19:36
      А какие-такие мощнейшие укрепления были в Марьинке? На фото и видео даже годичной давности только разрушенные дома и пару окопчиков. Или я мало материалов просмотрел?
      1. Бензорез Ранг пользователя
        Бензорез
        0
        Вчера, 21:42
        "А какие-такие мощнейшие укрепления были в Марьинке? На фото и видео даже годичной давности только разрушенные дома и пару окопчиков. Или я мало материалов просмотрел?"
        Невыносимые. Сталинград-нервно курит в углу...
        Особенно беря во внимание превосходство в воздухе Российской авиации, систем РСЗО и наличие РПКСН с баллистическими ракэтами в океане.
        1. Виноградский Ранг пользователя
          Виноградский
          0
          Вчера, 23:29
          Жаль, что не ты в Марьинке воевал. Ты бы показал бы классах. Семерых махом побиваху.
    11. PVV66 Ранг пользователя
      PVV66
      +2
      Вчера, 19:45
      Слава российскому солдату, солдату победителю.
    12. Tagan Ранг пользователя
      Tagan
      +3
      Вчера, 19:50
      Цитата: Бюрер
      А какие-такие мощнейшие укрепления были в Марьинке? На фото и видео даже годичной давности только разрушенные дома и пару окопчиков. Или я мало материалов просмотрел?

      Видимо и сотой доли не видели.
      Вам ещё стоило бы послушать тех, кто там побывал. Так что ирония ваша мимо кассы.
      1. Incvizitor Ранг пользователя
        Incvizitor
        0
        Вчера, 21:15
        Домов высоких там тоже хватало.
      2. Комментарий был удален.
    13. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      -1
      Вчера, 20:00
      Почаще бы таких новостей!
      drinks
      Всем причастным - молодцы Парни! soldier ! и Девушки! love (они тоже есть)
    14. Azzzwer Ранг пользователя
      Azzzwer
      +1
      Вчера, 21:10
      Цитата: Старомер
      Эти слова не раз звучали и в Красной Армии. Меньше пропаганды слушайте, больше читайте книг правильных, если сами чего не видели и не слышали и, поэтому - не знаете.

      Вы еще и Красную Армию сюда каким то боком подтянули.
    15. курвиметр Ранг пользователя
      курвиметр
      -1
      Вчера, 21:36
      Цитата: Enceladus
      и Девушки!

      Кхе-кхе, а я думал только в ВСУ...
      1. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        0
        Вчера, 21:50
        А что санитарок, радисток отменили чтоли? what hi

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