В Киеве начали появляться блокпосты с военными, предположительно раздающими повестки
Украинские ресурсы сообщают о появлении блокпостов с военными на дорогах одного из районов Киева. При этом предполагается, что появление усиленных блокпостов может свидетельствовать о внедрении анонсированного ранее режима "мобилизации в ручном режиме".
Несмотря на заверения украинских властей, что на блокпостах не раздают повестки, а их появление связано с проведением "специальных мероприятий", в ходе которых проверяются подозрительные автомобили на наличие запрещенных предметов, внезапное появление на улицах военнослужащих, наделенных полномочиями останавливать транспортные средства, после соответствующих заявлений о возможном внедрении мер усиленной мобилизации вряд ли является совпадением.
Ранее бывший советник мэра города Ивано-Франковск, в настоящее время являющийся действующим военнослужащим одной из бригад ВСУ, Назарий Кишак заявлял о планах киевского режима значительно усилить мобилизационные мероприятия. По словам Кишака, в каждом подконтрольном Киеву населенном пункте предполагается установить контрольные блокпосты, на которых водителям и пассажирам проезжающего транспорта будут выдаваться повестки.
Помимо этого, соответствующими органами будет проводиться проверка всех выданных ранее не сумевшим покинуть Украину гражданам свидетельства об инвалидности, опеке и другие документы, дающие право получить отсрочку от мобилизации.
Ранее на Украине заявляли, что так называемые мобилизационные блокпосты начнут появляться с 27 декабря. Таким образом, украинские граждане лишаются ещё одного права - права на свободное перемещение по стране. Что остаётся? - «ховаться»...
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