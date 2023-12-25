В Киеве начали появляться блокпосты с военными, предположительно раздающими повестки

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В Киеве начали появляться блокпосты с военными, предположительно раздающими повестки

Украинские ресурсы сообщают о появлении блокпостов с военными на дорогах одного из районов Киева. При этом предполагается, что появление усиленных блокпостов может свидетельствовать о внедрении анонсированного ранее режима "мобилизации в ручном режиме".

Несмотря на заверения украинских властей, что на блокпостах не раздают повестки, а их появление связано с проведением "специальных мероприятий", в ходе которых проверяются подозрительные автомобили на наличие запрещенных предметов, внезапное появление на улицах военнослужащих, наделенных полномочиями останавливать транспортные средства, после соответствующих заявлений о возможном внедрении мер усиленной мобилизации вряд ли является совпадением.



Ранее бывший советник мэра города Ивано-Франковск, в настоящее время являющийся действующим военнослужащим одной из бригад ВСУ, Назарий Кишак заявлял о планах киевского режима значительно усилить мобилизационные мероприятия. По словам Кишака, в каждом подконтрольном Киеву населенном пункте предполагается установить контрольные блокпосты, на которых водителям и пассажирам проезжающего транспорта будут выдаваться повестки.

Помимо этого, соответствующими органами будет проводиться проверка всех выданных ранее не сумевшим покинуть Украину гражданам свидетельства об инвалидности, опеке и другие документы, дающие право получить отсрочку от мобилизации.

Ранее на Украине заявляли, что так называемые мобилизационные блокпосты начнут появляться с 27 декабря. Таким образом, украинские граждане лишаются ещё одного права - права на свободное перемещение по стране. Что остаётся? - «ховаться»...
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    42 комментария
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    1. Кот Александрович Ранг пользователя
      Кот Александрович
      +14
      Вчера, 19:37
      Цэ ж новогодние олени с подарунками. Не надо их бояться.
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +9
        Вчера, 20:01
        Это агония укрорейха. Да, они ещё способны воевать, да ещё прольется кровушка солдатская , но это уже предвестник падения этой нацистской власти. Я знаю , что еще дохрена упоротых, обманутых и запуганных , но всё равно этой изуверской шайки конец.
      2. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        +2
        Вчера, 20:14
        А,если едешь на танке,повестку тоже вручат? wassat
        1. KAV Ранг пользователя
          KAV
          +1
          Вчера, 22:24
          Цитата: Бережливый
          А,если едешь на танке,повестку тоже вручат?
          Смотря на каком танке.
      3. snyp3r Ранг пользователя
        snyp3r
        -1
        Вчера, 21:03
        Скорее добрые эльфы, помощники Санта Клауса
    2. Normann Ранг пользователя
      Normann
      +1
      Вчера, 19:38
      А кто-то думал что будет как-то иначе?
      1. paul3390 Ранг пользователя
        paul3390
        +3
        Вчера, 20:01
        Меня зовут капитан Себастьян Перейра, торговец чёрным деревом! (с)

        Ну очень смахивает.. Скоро начнут отряжать охотничьи отряды, товара нахватать.. А там - глядишь, и в закордонную Эуропу экспедиции начнутся. Интересно - в колодки забивать будут?
        1. Василенко Владимир Ранг пользователя
          Василенко Владимир
          +3
          Вчера, 20:11
          Цитата: paul3390
          Меня зовут капитан Себастьян Перейра, торговец чёрным деревом! (с)

          а это к сожалению именно так
          Украина названа самой криминальной страной в Европе
          Украина - мировой лидер по детской проституции
          Украина - криминальный «лидер» в торговле человеческими органами.
          Украина в списке лидеров по торговле людьми и сексуальному рабству
          1. Тарелка Ранг пользователя
            Тарелка
            -3
            Вчера, 20:33
            Цитата: Василенко Владимир
            а это к сожалению именно так

            Что плохого в том, что противная тебе страна поражена преступностью? Радоваться со злорадством надо!
            1. Василенко Владимир Ранг пользователя
              Василенко Владимир
              0
              Вчера, 20:44
              Цитата: Тарелка
              Радоваться со злорадством надо!

              чему?
              что детей продают и разбирают на органы?!
              что русские города стали оплотом преступности?
              чему вы собрались радоваться?
              1. Тарелка Ранг пользователя
                Тарелка
                0
                Вчера, 20:52
                Цитата: Василенко Владимир
                чему вы собрались радоваться?

                Проблемам противника. Почему нет? Противник он потому и противник, что ты стремишься доставить ему максимально много проблем - так много, чтоб он уже не выдержал. И хорошо, если у него вдруг есть проблемы, к которым ты сам отношения не имеешь.
                Цитата: Василенко Владимир
                что детей продают и разбирают на органы?!

                Вряд ли украинцы переживают, скажем, о российских детях, верно? А ведь среди них тоже голодные есть. Самой по себе преступности против детей я не радуюсь. Я готов порадоваться, что это определённо является проблемой для Украины.
                Цитата: Василенко Владимир
                что русские города стали оплотом преступности?

                У меня в городе всё нормально, да и в целом в Поволжье довольно спокойно. В Москве недавно был - тоже хорошо. Ну, за другие регионы России не могу отвечать. Какие города Вы имеете в виду?
                1. Василенко Владимир Ранг пользователя
                  Василенко Владимир
                  +1
                  Вчера, 21:54
                  Цитата: Тарелка
                  Какие города Вы имеете в виду?

                  например Одессу
                  1. Тарелка Ранг пользователя
                    Тарелка
                    0
                    Вчера, 21:55
                    Так ведь она в составе Украины пока, Россия её своей, согласно Конституции, не считает.
                    1. Василенко Владимир Ранг пользователя
                      Василенко Владимир
                      +1
                      Вчера, 23:01
                      она от этого перестала быть русским городом и городом Героем?!
    3. Vladlous Ранг пользователя
      Vladlous
      +6
      Вчера, 19:38
      Вот увидите, ни один еврей под мобилизацию не попадёт!
      1. Victor19 Ранг пользователя
        Victor19
        -2
        Вчера, 20:42
        А ты несчастное снова о евреях? Болезный совсем на антисемитизму кукуха сьехала
    4. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      -1
      Вчера, 19:39
      Ещё в новый год будут дед морозы ходить с подарками .))
    5. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +6
      Вчера, 19:39
      Свои « права» украинцы проскакали, на майдане. Теперь, у них « цэуЭвропейский» выбор- на мясо или на органы. Никакого сострадания.
      1. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        +4
        Вчера, 19:47
        Цитата: Андрей Николаевич
        Свои «права» украинцы проскакали, на майдане.

        Значит, плохо скакали. Ещё б немного, сантиметров на 5-10 повыше - глядишь, до Эуропы допрыгнули бы.
        Ну, нет - так нет...
    6. parabyd Ранг пользователя
      parabyd
      +9
      Вчера, 19:46
      Хотят провернуть тот же фокус, что и в прошлом году - загнать на фронт сейчас массу мобилизованных, пока строят линии обороны и восстанавливают части, имеющие опыт.

      Людоедская техника, но один раз сработала. Второй - будет хуже, потому что и профессионалов всё меньше остаётся, и мобилизованных силком тащят, а они уже знают, что их ждёт. Да и на тыле будет сказываться истощение и недостаток людей.

      Но сейчас у них и задача другая - выжить за линиями обороны. А страны уже нет, и будущего нет. И третий шанс уже некому будет испытывать.

      Но нам кровь попить ещё смогут. Надо выносить ПВО, тогда их конец будет быстрым и меньше жертв с обеих сторон.

      Врубать надо на всю пропаганду:
      1.укажи, где ПВО, закончи эту войну живым (и с деньгами?)
      2. Перейди линию фронта и оставайся жив и амнистирован (уже работает)
      3. Перейди линию фронта с техникой и получи премию
      4. Набирай кредитов в украинских банках, трать и покажи ПВО. Возвращать не придется
      1. pettabyte Ранг пользователя
        pettabyte
        +4
        Вчера, 19:54
        Цитата: parabyd
        Врубать надо на всю пропаганду:

        И вырубать всю ихннюю.
        То есть радио, инет, ТВ.
        То есть отрубать им электричество.
        Посидят, подумают в темноте о своем поведении(и без обрабработки через СМИ\инет), авось поможет.
        1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
          Андрей Николаевич
          +2
          Вчера, 20:00
          В темноте, они плодиться начнут.
          1. pettabyte Ранг пользователя
            pettabyte
            +1
            Вчера, 20:07
            Цитата: Андрей Николаевич
            В темноте, они плодиться начнут.

            И их разразит эпидемия сифилиса. fellow
      2. Сергей Prutkov55 Ранг пользователя
        Сергей Prutkov55
        0
        Вчера, 23:54
        100 % поддержки ! Иное слово сильнее пистолета. Крайне нужна агитация. Так чтобы никто не хотел воевать за хунту ! Любые обещания и любые деньги окупятся ! Нужны листовки с перечнем конкретных действий, которые бы разработали специалисты военные психологи.
    7. taiga2018 Ранг пользователя
      taiga2018
      +4
      Вчера, 19:47
      Сидеть.Лежать.Стоять.Служить.Вот тот максимум команд которые достаточно усвоить гражданам Украины...
      1. Василенко Владимир Ранг пользователя
        Василенко Владимир
        +2
        Вчера, 19:52
        Цитата: taiga2018
        Сидеть.Лежать.Стоять.Служить.
        еще аппорт и аус
        1. taiga2018 Ранг пользователя
          taiga2018
          +2
          Вчера, 19:54
          Цитата: Василенко Владимир
          еще аппорт и аус

          Эти дополнительные команды смогут усвоить лишь немногие самые способные...
          1. Василенко Владимир Ранг пользователя
            Василенко Владимир
            0
            Вчера, 19:56
            аус это основная команда, вдруг хозяину нужно что бы кабыздох прекратил лизать
      2. evgen1221 Ранг пользователя
        evgen1221
        0
        Вчера, 19:56
        Поддерживаю! Когда закончится СВО начнут отпускники с европ возвращается, вот их именно так и дрессировать надо.
    8. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      +4
      Вчера, 19:47
      пусть хлопцы кружевные труселя наденут, может не призовут
      1. pettabyte Ранг пользователя
        pettabyte
        +1
        Вчера, 19:55
        Цитата: Василенко Владимир
        пусть хлопцы кружевные труселя наденут, может не призовут

        Батальон "кружевные колготки" создадут.
        (за одно покажут на Западе, цэж перемога евроинтеграции!)
        1. Василенко Владимир Ранг пользователя
          Василенко Владимир
          +2
          Вчера, 20:00
          Цитата: pettabyte
          Батальон "кружевные колготки"

          боевые гомосеки у них уже давно есть
          1. pettabyte Ранг пользователя
            pettabyte
            +1
            Вчера, 20:04
            Цитата: Василенко Владимир
            боевые гомосеки у них уже давно есть

            belay
            Шож деится....
            Ну вот туда и забреют.
            1. Василенко Владимир Ранг пользователя
              Василенко Владимир
              +1
              Вчера, 20:11
              Цитата: pettabyte
              Ну вот туда и забреют.
              туда не забривают feel
    9. монстрила Ранг пользователя
      монстрила
      +2
      Вчера, 19:49
      Уси на муйдан!Скакувати и панувате!спиливайте мушки и копайте схроны,выруси!
    10. Виктор Сергеев Ранг пользователя
      Виктор Сергеев
      0
      Вчера, 20:01
      Опыт Гестапо пригодился последователям.
    11. Fangaro Ранг пользователя
      Fangaro
      -2
      Вчера, 20:17
      На ВО не редкость, когда комментарии интереснее и содержательнее новости.
      Но не эта новость.
      Комментаторы накомментировали всякую фигню литературными, если по отдельности, словами.
      Но может это тролли схлестнулись в шутейной битве слов?
    12. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      +1
      Вчера, 20:33
      Монолит украинского общества в опасности. Надеюсь украинские патриотки как основная движущая сила идеи не осанется без внимания мобилизационных органов feel good drinks
    13. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      0
      Вчера, 22:14
      киевскому режиму нужны мясные рабы сатанисты из сша и европы сказали до последнего украинца за интересы сша и ес а киевский режим такой да сэр сделаю !
    14. Fangaro Ранг пользователя
      Fangaro
      +1
      Вчера, 22:52
      Цитата: opuonmed
      киевскому режиму нужны мясные рабы сатанисты из сша и европы сказали до последнего украинца за интересы сша и ес а киевский режим такой да сэр сделаю !


      А кто ж Вам то сказал, что знаки препинания отменили? Ведь сложно ж читать.
    15. Fangaro Ранг пользователя
      Fangaro
      0
      Вчера, 22:58
      Цитата: oppozite28
      Монолит украинского общества в опасности. Надеюсь украинские патриотки как основная движущая сила идеи не осанется без внимания мобилизационных органов feel good drinks


      Вы фильм то, и актёров, зачем в современную политику тянете? Не в тему же.
    16. Сергей Prutkov55 Ранг пользователя
      Сергей Prutkov55
      +1
      Вчера, 23:42
      То что они творят не было даже в третьем рейхе. Где же цивилизованная Эуропа ? Не видит или не хочет это видеть ? Было ли вообще где либо такое надругательство над "своими "гражданами ? Они потому и захватили власть что большинство их никогда не поддерживало и прийти к власти законным путем не получалось. В 21 веке в Европе с эуропэйськими цинностямы такое варварство. К стати а что на сей счет говогят так называемые пгавозащитники ?

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