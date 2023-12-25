Путин поручил присвоить внеочередное звание трижды горевшему в танке при освобождении Марьинки командиру танкового батальона
Владимир Путин намерен наградить военнослужащих, отличившихся при освобождении Марьинки, соответствующее поручение получил министр обороны Сергей Шойгу. Также президент принял решение изменить действующий порядок присвоения воинских званий и присвоить командиру танкового батальона Александру Трошину новое звание.
Командир батальона старший лейтенант Александр Трошин, добровольно пришедший в армию, неоднократно отличавшийся в боях и трижды горевший в танке, получит внеочередное звание, но не капитана, а сразу майора. Такое решение принял Путин в разговоре с Шойгу, предложив наградить особо отличившихся при освобождении Марьинки.
По словам Путина, одного из особо отличившихся он знает - это Трошин Александр Константинович, командир батальона, но старший лейтенант. Шойгу отметил, что старший лейтенант занимает должность подполковника, поэтому ему будет присвоено звание капитана. На что президент поручил министру внести предложение о присвоении Трошину звание майора.
- заявил Путин добавив, что все наши военнослужащие воевали в высшей степени достойно и, безусловно, достойны высоких государственных наград.
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