Путин поручил присвоить внеочередное звание трижды горевшему в танке при освобождении Марьинки командиру танкового батальона

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Путин поручил присвоить внеочередное звание трижды горевшему в танке при освобождении Марьинки командиру танкового батальона

Владимир Путин намерен наградить военнослужащих, отличившихся при освобождении Марьинки, соответствующее поручение получил министр обороны Сергей Шойгу. Также президент принял решение изменить действующий порядок присвоения воинских званий и присвоить командиру танкового батальона Александру Трошину новое звание.

Командир батальона старший лейтенант Александр Трошин, добровольно пришедший в армию, неоднократно отличавшийся в боях и трижды горевший в танке, получит внеочередное звание, но не капитана, а сразу майора. Такое решение принял Путин в разговоре с Шойгу, предложив наградить особо отличившихся при освобождении Марьинки.



По словам Путина, одного из особо отличившихся он знает - это Трошин Александр Константинович, командир батальона, но старший лейтенант. Шойгу отметил, что старший лейтенант занимает должность подполковника, поэтому ему будет присвоено звание капитана. На что президент поручил министру внести предложение о присвоении Трошину звание майора.

Я знаю, что по положению о прохождении воинской службы не положено перескакивать через ступеньку, но это положение утверждено указом президента, поэтому президент имеет право поправить это положение, этот указ

- заявил Путин добавив, что все наши военнослужащие воевали в высшей степени достойно и, безусловно, достойны высоких государственных наград.
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    51 комментарий
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    1. Колямба Ранг пользователя
      Колямба
      +25
      Вчера, 19:45
      Правильно, полностью поддерживаю президента, это стоящие люди( а не те кто ногами пинают осуждённого, и ему с небес посыпались награды, звания и не пойми ещё чего)
      1. Дмитрий Иванов_1991 Ранг пользователя
        Дмитрий Иванов_1991
        +9
        Вчера, 19:48
        ты сейчас про сына Героя России говоришь, про внука Героя России? И обоим это звание некий путин присвоил же.. Уж, не враг ли ты?
        ПС: но с твоими мыслями - согласен.
        1. Nikolaevich I Ранг пользователя
          Nikolaevich I
          +4
          Вчера, 22:09
          Вы ,случайно, не про кадыровского "адамчика-чемоданчика" гутарите ? Дык,Кадыров и его родня уже "прочно" стали всеобщим посмешищем в интернете ,"благодаря" своим "закидонам" ! Ублажение Кадырова и Чечни со стороны руководства России -это позорная страница в истории России !
      2. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        +7
        Вчера, 20:25
        "Гвозди бы делать из этих людей:
        Крепче бы не было в мире гвоздей".
        -по положению о прохождении воинской службы не положено перескакивать через ступеньку,
        9 апреля 1943 года по ЛИЧНОМУ распоряжению Сталина звание генерал-майор было присвоено капитану-пограничнику Михаилу Наумову,руководителю партизанского соединения.
        1. seregatara1969 Ранг пользователя
          seregatara1969
          +5
          Вчера, 20:37
          Вот всё верно, всё правильно! Только капитан это очередное звание,которое можно присвоить досрочно. Автор ваще нискем не консультируется? Президент поступил правильно!
        2. astepanov Ранг пользователя
          astepanov
          +10
          Вчера, 21:21
          Мой сосед и товарищ моего отца, дядя Миша Ритунский, тоже трижды горел в танке, второй раз - на Курской дуге. Могучий был мужик -- один, без помощников поставил дом за два лета. У него все лицо было сплошным шрамом от ожогов. Мне, в ту пору пацану, не пришло в голову расспросить о том, как это было. К нам дядя Миша приходил иногда, и обязательно - в День Танкиста. С отцом (он тоже был танкистом, но не воевал) выпивали по маленькой, пели. Я тогда впервые услышал "Мотор, простреленный на вылет". Думаю, что Александр Трошин получил награду не за то, что трижды горел, а за самоотверженность и умение. Случайно старлея на подполковничью должность не поставят. Это война и он - боевой командир, а не Манечка из генштаба, получающая генеральские погоны за выполнение команды "Манечка, принесите-ка нам чаю".
        3. Жгучая_Крапива Ранг пользователя
          Жгучая_Крапива
          -8
          Вчера, 21:38
          но это положение утверждено указом президента, поэтому президент имеет право поправить это положение, этот указ

          Зацените логику. Захотел - слово дал, захотел - назад взял.
          В данном случае это безобидно, и даже хорошо, внеочередное звание, но сам ход мысли каков: президент утвердил - значит, президент может и противоположное утвердить!
      3. Жгучая_Крапива Ранг пользователя
        Жгучая_Крапива
        +2
        Вчера, 21:42
        К сожалению, ничего не сделано, чтобы исправить безобразную ситуацию с этими наградами за избиение. Присвоение внеочередного звания участнику СВО никак не исправляет все происходящее и не отменяет тот факт, что, безусловно, все мы при встрече с юным защитником ислама будем ему мило улыбаться, иначе тоже получим ногой.
    2. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +11
      Вчера, 19:45
      Молодец парень!!!! Рад за него!!! Поздравления родным и близким. Представляю, как родителям приятно.
    3. borisvt Ранг пользователя
      borisvt
      +4
      Вчера, 19:51
      Действительно, безошибочное решение! Основные военные действия еще впереди, танки и танкисты еще свое слово скажут ))
    4. Луенков Ранг пользователя
      Луенков
      +5
      Вчера, 20:00
      Гагарин тоже не слабо понервничал в свои 100 с лишним минут ++ полёта. И тоже в майоры и тоже молодец. Поздравить надо, пожелать удачи и точка!
      1. shikin Ранг пользователя
        shikin
        +1
        Вчера, 22:56
        Да, думаю, Гагарин адреналина вполне хватил. До его полета неудачные пуски шли чуть ли не через раз. Перегрузки при выведении на орбиту и особенно при спуске - еще те. Кроме того, при приземлении после вхождения спускаемого аппарата - очень горячего - он (по плану полета) вручную открыл люк, покинул капсулу и приземлился на своем парашюте. На все - от силы несколько минут.
        1. Fachmann Ранг пользователя
          Fachmann
          0
          Сегодня, 02:25
          Позволю себе поправить Вас, уважаемый Юрий.
          Ваш тёзка, первый человек в космосе, не мог вручную открыть люк. Он катапультировался.
          На месте приземления установлен подобный Востоку-1, спускаемый аппарат. Обратите внимание на размер люка.
          А по поводу присвоения внеочередного звания Герою, полностью поддерживаю!!! good
    5. Ростислав Прокопенко Ранг пользователя
      Ростислав Прокопенко
      +3
      Вчера, 20:04
      Прошлый раз такая история с Гагариным была.
      Заслужил.
      Но вот вопрос - как старлея поставили на должность командира батальона?!?!?
      Совсем личного состава нет?
      1. Анатоль Клим Ранг пользователя
        Анатоль Клим
        +11
        Вчера, 20:09
        Цитата: Ростислав Прокопенко
        Прошлый раз такая история

        Посмотрел сейчас новости по ТВ, где министр Шойгу докладывает Верховному Путину об освобождении Марьинки. Путин поручает министру наградить достойных и говорит о командире танкового батальона старшем лейтенанте Трошине, который воюет героически, при этом генерал армии Шойгу отмечает, что должность у танкиста подполковничья и он уже присвоил танкисту аж капитана досрочно. Путин говорит Шойгу, который из лейтенанта запаса вдруг за какие-то героические деяния получил сразу генерал-майора, что присвоит ему звание майора, ого!. При этом Путин говорит, что вот перескакивать звание не положено, но он пойдёт на это как президент, Шойгу снисходительно улыбается, герой танкист будет майором.
        Спасибо танкисту, воевал и воюет за Родину, с победой вернуться ему домой.
        1. Alien From Ранг пользователя
          Alien From
          +3
          Вчера, 20:19
          Всё что вы описали, это - реальность!
        2. Дмитрий Иванов_1991 Ранг пользователя
          Дмитрий Иванов_1991
          +4
          Вчера, 22:21
          Я поискал про него в яндексе - он уже Герой ДНР с 2022 за то что в какой-то посёлок первый ворвался и в окружении на танке воевал. Так что - человек не штабная крыса. А боевой орёл!
      2. isv000 Ранг пользователя
        isv000
        +3
        Вчера, 21:03
        Цитата: Ростислав Прокопенко
        Но вот вопрос - как старлея поставили на должность командира батальона?!?!? Совсем личного состава нет?

        А это нам всем "прювет" из 90-х и 2000-х, когда офицеров пачками увольняли из армии, сокращая численность л/с в безумных количествах...
        Теперь, когда развернулась война с США, возникла необходимость в комсоставе различного уровня, особенно на уровне взвод - рота - батальон...
        Опыт ВОВ, да и СССР показал, что сержанту вполне по силам возглавить взвод, а то и роту...
      3. Митрич73 Ранг пользователя
        Митрич73
        +2
        Вчера, 22:36
        Сухопутные войска увеличились в 3 раза, где взять опытных командиров на всё?
    6. Vladlous Ранг пользователя
      Vladlous
      +4
      Вчера, 20:05
      И это правильно! Героев надо отмечать.

      Слава России!
    7. Aken Ранг пользователя
      Aken
      +2
      Вчера, 20:06
      А было бы ещё лучше давать достойным звёздочки тех, кто оказался их недостоин.
    8. КВУ-НСвД Ранг пользователя
      КВУ-НСвД
      +3
      Вчера, 20:09
      Где курсы ускоренные курсы младших офицеров для отличившихся и показавших командирские способности солдат и сержантов? Где ускоренные курсы для отщичившихся младших офицеров по типу ''Выстрел'!

      А парень молодец , заслужил . Думаю и зввание подполковника не застевит себя ждать . Да и в Академию Генштаба , если сам захочет, дорога открыта
      1. Alien From Ранг пользователя
        Alien From
        -1
        Вчера, 20:24
        ""Где курсы ускоренные курсы младших офицеров для отличившихся и показавших командирские способности солдат и сержантов? Где ускоренные курсы для отщичившихся младших офицеров по типу ''Выстрел'!""
        Я даже не понимаю, как компьютер/телефон мог столько ошибок пропустить, и это только орфографических....

        А парень молодец , заслужил . Думаю и зввание подполковника не застевит себя ждать . Да и в Академию Генштаба , если сам захочет, дорога открыта
        Ответить
        Цитата
      2. Жгучая_Крапива Ранг пользователя
        Жгучая_Крапива
        -1
        Вчера, 21:49
        Где курсы ускоренные курсы младших офицеров для отличившихся и показавших командирские способности солдат и сержантов? Где ускоренные курсы для отщичившихся младших офицеров по типу ''Выстрел'!

        Там же, где разрушение железных дорог и мостов, чтобы к противнику не поступали свободно боеприпасы и военная техника.
        Можете еще поискать детей руководства на передовой.
    9. Викторио Ранг пользователя
      Викторио
      +1
      Вчера, 20:09
      в царской россии такое практиковалось. может были такие случаи и в годы ссср (?)
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +4
        Вчера, 20:20
        в царской россии такое практиковалось. может были такие случаи и в годы ссср (?
        в годы ВОВ точно были и не раз...самый уникальный случай - Герой СССР Михаил Наумов, будучи капитаном по приказу Сталина , был сразу произведён в генерал- майоры
        1. Викторио Ранг пользователя
          Викторио
          +1
          Вчера, 20:23
          о, спасибо, предполагал такое.
      2. Александр Ваничев Ранг пользователя
        Александр Ваничев
        +4
        Вчера, 20:29
        Во время ВОВ Сталин присвоил генерал-майора командиру партизанского соединения. Тот имел звание капитана. Кстати читал его мемуары, где без прикрас рассказывалось про партизан- одни отсиживались в лесу и не участвовали в боях с немцами, другие проводили рейды по тылам противника.
        1. Nikolaevich I Ранг пользователя
          Nikolaevich I
          +2
          Вчера, 22:14
          Цитата: Александр Ваничев
          читал его мемуары, где без прикрас рассказывалось про партизан- одни отсиживались в лесу и не участвовали в боях с немцами, другие проводили рейды...

          Дык,известная истина ! Чем дальше в лес,тем толще партизаны ! wink
    10. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +3
      Вчера, 20:19
      Эта война даёт стране новых героев,и хотелось бы чтобы в их честь и улицы назвали,и фильмы снимали!Они этого заслуживают!
    11. Семен Семенов_2 Ранг пользователя
      Семен Семенов_2
      +4
      Вчера, 20:20
      На таких мужиках страна держится. На старлеях конечно.
    12. vovochkarzhevsky Ранг пользователя
      vovochkarzhevsky
      -1
      Вчера, 20:34
      У нас такая проблема с кадрами что старлеев на батальон ставят?
      1. isv000 Ранг пользователя
        isv000
        +5
        Вчера, 21:07
        Цитата: vovochkarzhevsky
        У нас такая проблема с кадрами что старлеев на батальон ставят?

        У нас тут война, видите ли, офицеры имеют обыкновение быть впереди подчинённых, дабы оценить обстановку первыми и, тем самым, сберечь солдат, порой ценою собственной жизни...
        1. vovochkarzhevsky Ранг пользователя
          vovochkarzhevsky
          +1
          Вчера, 21:50
          У нас тут война, видите ли, офицеры имеют обыкновение быть впереди подчинённых, дабы оценить обстановку первыми и, тем самым, сберечь солдат, порой ценою собственной жизни...


          Офицер обязан сохранять жизни солдат умелым руководством. При этом выполняя боевую задачу.
          Ежели он вместо этого везде суёт своё голову, то такому командиру грош цена.
          Так что давайте без ура-патриотических лозунгов.
    13. A.A.G. Ранг пользователя
      A.A.G.
      +2
      Вчера, 20:35
      Конечно, - Парням Слава!
      Без обсуждений...
      А вот по поводу... Никто уже не помнит(?), как ржали над "украинцами", - мол у них уже всё " выбиты", - командиры рот лейтенанты! Сейчас "наши" СМИ попритухли на данной теме... Даже наоборот, те же куликовы- соловьевы горлопанят, - смотрите(!) - у нас батальонами старлеи командуют!
      Никаких претензий к Парням! Вопросы к "быстропеоеобувающимся"... (((
      Имхо: это тоже, - не нормально( несоответствие в/званий должностям, опыту, знаниям и умениям...)- значит, - что-то не так...
      Ах, да, - с генерала Армии спросить стоило-бы...
      1. A.A.G. Ранг пользователя
        A.A.G.
        -1
        Вчера, 20:48
        Цитата: A.A.G.
        Конечно, - Парням Слава!
        Без обсуждений...
        А вот по поводу... Никто уже не помнит(?), как ржали над "украинцами", - мол у них уже всё " выбиты", - командиры рот лейтенанты! Сейчас "наши" СМИ попритухли на данной теме... Даже наоборот, те же куликовы- соловьевы горлопанят, - смотрите(!) - у нас батальонами старлеи командуют!
        Никаких претензий к Парням! Вопросы к "быстропеоеобувающимся"... (((
        Имхо: это тоже, - не нормально( несоответствие в/званий должностям, опыту, знаниям и умениям...)- значит, - что-то не так...
        Ах, да, - с генерала Армии спросить стоило-бы...
        1. A.A.G. Ранг пользователя
          A.A.G.
          +1
          Вчера, 21:06
          Цитата: A.A.G.
          Цитата: A.A.G.
          Конечно, - Парням Слава!
          Без обсуждений...
          А вот по поводу... Никто уже не помнит(?), как ржали над "украинцами", - мол у них уже всё " выбиты", - командиры рот лейтенанты! Сейчас "наши" СМИ попритухли на данной теме... Даже наоборот, те же куликовы- соловьевы горлопанят, - смотрите(!) - у нас батальонами старлеи командуют!
          Никаких претензий к Парням! Вопросы к "быстропеоеобувающимся"... (((
          Имхо: это тоже, - не нормально( несоответствие в/званий должностям, опыту, знаниям и умениям...)- значит, - что-то не так...
          Ах, да, - с генерала Армии спросить стоило-бы...

          Господа минусующие! Вы хотя-бы осознаете глубину проблемы?!
          С подписью Верховного Главнокомандующего выходит, - вся система подготовки офицерского состава летит к чертям! Можем долго "бодаться" на тему: что, Кто лучше, - выпускник ВВУЗа, или бывалый "мобик"?... Не высказываю оценочных суждений! Просто задаю вопрос!...
          Опыт, - Да! Психофизическая закалка( извините, - так обтекаемо выражаюсь, - сегодня товарищ продемонстрировал видео от нашего земляка... С " фаршем"... СМИ такого точно не покажут. И, даже видео отказался переслать, - дабы не подставлять бывшего коллегу... Конечно, - можете не верить...).
          Тогда вопрос: на... кой черт ВВУЗы? На полях командиров взрастим(!?).
          ... Как ком. полка Гайдар... в 16 лет... Базовые знания, - в топку?
          Ничего не утверждаю. Только замечаю несоответствия)))... hi
          1. Дмитрий Иванов_1991 Ранг пользователя
            Дмитрий Иванов_1991
            +3
            Вчера, 22:25
            здесь на топваре минусуют за то что ты подозреваешь, что мы потери несём.
            про то что за 2 года многие офицеры выбыли из-за ранений-смертей, а многие ещё восстанавливаются в госпиталях, почему-то мало кто думает.
            и то что нагнанные свежие контрактники не могут заменить кадры - то что мало кто думает.
            но минус влепят.
            ПС: где-нибудь годиков через 10 на вики почитаем про наши потери. Ужаснёмся.
            и 1к10, как некий шойгу бодро отвечает, не будет и близко.
            для меня - даже 1к10 - уже плохо. Теряём реально пассионарных людей, которые отозвались на Долг Родине. А всякие зяти шойгу в Сочи в это время марафоны исполнения желаний за донаты проводят и кушают на 60к в ресторане за вечер.
            вот что плохо.
            1. A.A.G. Ранг пользователя
              A.A.G.
              +1
              Вчера, 22:46
              Цитата: Дмитрий Иванов_1991
              здесь на топваре минусуют за то что ты подозреваешь, что мы потери несём.
              про то что за 2 года многие офицеры выбыли из-за ранений-смертей, а многие ещё восстанавливаются в госпиталях, почему-то мало кто думает.
              и то что нагнанные свежие контрактники не могут заменить кадры - то что мало кто думает.
              но минус влепят.
              ПС: где-нибудь годиков через 10 на вики почитаем про наши потери. Ужаснёмся.
              и 1к10, как некий шойгу бодро отвечает, не будет и близко.
              для меня - даже 1к10 - уже плохо. Теряём реально пассионарных людей, которые отозвались на Долг Родине. А всякие зяти шойгу в Сочи в это время марафоны исполнения желаний за донаты проводят и кушают на 60к в ресторане за вечер.
              вот что плохо.

              hi
          2. My_Log_In Ранг пользователя
            My_Log_In
            +4
            Вчера, 23:18
            А.П. Гайдар был направлен на курсы младших командиров (взвод/рота) и, закончив их, командовал ЗАПАСНЫМ полком в ЗАПАСНОЙ же дивизии и то недолго, т.к. постарался избавиться от этой ноши поскорее, не по силам мальцу она оказалась. В боевых же действиях принял на себя командование батальоном по той причине, что предыдущего комбата, его друга, убило на его глазах. Ни чуть не пытаюсь умалить ни его достоинства, как писателя, ни личного мужества, как бойца Красной Армии.
            Смотрел интервью с этим комбатом. Отважный боец и герой, но третьего и четвёртого курса профильного (танкового или общевойскового) ВВУЗа очень надо. Героизм и личная отвага не есть замена базовой подготовки офицера. Это как после школы сразу взяться за диссертацию кандидатскую: введение напишет правильное и перспективное, а вот дальше...
            Хотя на пенсии и с дивана рассуждать легко (это уже о себе).
            1. A.A.G. Ранг пользователя
              A.A.G.
              +1
              Вчера, 23:40
              Цитата: My_Log_In
              А.П. Гайдар был направлен на курсы младших командиров (взвод/рота) и, закончив их, командовал ЗАПАСНЫМ полком в ЗАПАСНОЙ же дивизии и то недолго, т.к. постарался избавиться от этой ноши поскорее, не по силам мальцу она оказалась. В боевых же действиях принял на себя командование батальоном по той причине, что предыдущего комбата, его друга, убило на его глазах. Ни чуть не пытаюсь умалить ни его достоинства, как писателя, ни личного мужества, как бойца Красной Армии.
              Смотрел интервью с этим комбатом. Отважный боец и герой, но третьего и четвёртого курса профильного (танкового или общевойскового) ВВУЗа очень надо. Героизм и личная отвага не есть замена базовой подготовки офицера. Это как после школы сразу взяться за диссертацию кандидатскую: введение напишет правильное и перспективное, а вот дальше...
              Хотя на пенсии и с дивана рассуждать легко (это уже о себе).

              Спасибо. Похоже мы с Вами на одной волне. hi
      2. begemot20091 Ранг пользователя
        begemot20091
        -1
        Вчера, 21:15
        дядя, младшего состава просто нет- не выбили. училища позакрывали. и этот пробел надо срочно восполнять. судя по вашим погонам, можно и батальон за собой повести.
        1. Комментарий был удален.
        2. A.A.G. Ранг пользователя
          A.A.G.
          +4
          Вчера, 21:41
          Цитата: begemot20091
          дядя, младшего состава просто нет- не выбили. училища позакрывали. и этот пробел надо срочно восполнять. судя по вашим погонам, можно и батальон за собой повести.

          Вьюноша, ком. роты, батальона, - никак не младший командный состав! ( если Вы что-то хоть в этом понимаете... Без обид, - и наше поколение виновато в том, что с вами сделали...).
          Касаемо "погон", и прочих оценок на сайтах, - расцениваю лишь как оценку состояния респондентов, общества( уныло...).
          Конкретно про погоны: службу закончил майором, применительно к СВ( сухопутным войскам) , - как раз комбатом ( командиром группы подготовки и пуска, РВСН, "Тополь"...). И, весь мой батальон состоял из пары бойцов( а дОлжно было быть в Десять раз больше, - по штату мирного времени), и дюжины офицеров, прапорщиков...
          И, поверьте, - даже боевой опыт, в данном конкретном случае, не смог бы скомпенсировать отсутствие базовых, специальных знаний! Специфики разные... Глупо это отрицать... hi
    14. Doccor18 Ранг пользователя
      Doccor18
      +2
      Вчера, 20:47
      Шойгу отметил, что старший лейтенант занимает должность подполковника, поэтому ему будет присвоено звание капитана. На что президент поручил министру внести предложение о присвоении Трошину звание майора.

      А что не подполковника? Должность есть, заслуг выше крыши, почему звания нет.....
    15. Алекс354 Ранг пользователя
      Алекс354
      0
      Вчера, 20:54
      Не понимаю зачем огород городить? Сегодня Шойгу своим приказом капитана, завтра майора досрочно,хотя майора и командующий армией может присвоить. Путин очки зарабатывает? А парень безусловно молодец!
    16. Старк Ранг пользователя
      Старк
      +1
      Вчера, 21:00
      Заслужил ..,хотя тут конечно подвывать начнут и опошлять все .
      Мужики воюют не за награды и почести деньги ..Тут война с нато -англосаксами Смертельный конфликт "чужими руками" ,что еще больнее и злит очень .. soldier
      Будет утро ,будут цели ! Работаем
    17. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      +1
      Вчера, 21:26
      Абсолютно согласен с президентом, и даже мало того, надо бы и в должности его приподнять. На ком. полка он уже явно наслужил. Из статьи не очень понятно, но как я понял, начинал он от взвода и дошёл до комбата. Боевого опыта хватает, пора уже и на полк.
    18. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      0
      Вчера, 21:40
      Командир батальона старший лейтенант Александр Трошин, добровольно пришедший в армию, неоднократно отличавшийся в боях и трижды горевший в танке, получит внеочередное звание, но не капитана, а сразу майора.
      Я по началу подумал что огнетушитель подарят в нагрузку к погонам request
    19. My_Log_In Ранг пользователя
      My_Log_In
      +2
      Вчера, 22:07
      Согласно ДУ СВ РФ должность командира батальона соответствует званиям майор тире подполковник, такштаа министр обороны приукрасил слегка. В мирное время на комбата претендовали/назначали начиная с капитана, по крайней мере в тех соединениях СВ СССР, где я проходил службу. Подполковника давали (оч.редко) комбату за год до выхода на пенсию, а так в полках на подполковниках всё заканчивалось. Просто так, для сведения. За героя искренне рад, пусть вернётся домой живой и невредимый. С победой.
      1. Дмитрий Иванов_1991 Ранг пользователя
        Дмитрий Иванов_1991
        +1
        Вчера, 22:44
        он подписал контракт на 10лет.
        Думаю, после украины ещё и Сирию поглядит и другие страны.
        Его опыт явно будет востребован.
    20. Carlos Sala Ранг пользователя
      Carlos Sala
      +3
      Вчера, 22:23
      Мы приветствуем героическое освобождение Маринки, мужество вышеупомянутого солдата и многих других. Сегодня сделан новый шаг к победе.
    21. faterdom Ранг пользователя
      faterdom
      +1
      Вчера, 23:26
      Правильный поступок. Герои должны быть оценены по достоинству.

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