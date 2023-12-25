Защитит от дронов и заглушит спутниковую связь: чешская армия вооружается новыми комплексами радиоэлектронной борьбы STARKOM

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Защитит от дронов и заглушит спутниковую связь: чешская армия вооружается новыми комплексами радиоэлектронной борьбы STARKOM

Чешская армия закупила 8 новых комплексов радиоэлектронной борьбы STARKOM на шасси Tatra Force 8×8. Данные системы, созданные местной обороной, пойдут на вооружение 532-го батальона РЭБ.

В настоящее время указанное подразделение использует устаревшую технику, такую как системы пассивной разведки RUP-FM-M и Vera S/M, средства РЭБ RZ-12.



STARKOM – это уникальная и очень мощная система, которая предназначена для обнаружения тактических сигналов и создания помех радиосвязи в диапазоне УКВ, УВЧ и СВЧ. Комплекс способен эффективно работать против вражеских радиостанций, обеспечивает антидроновую защиту, может отключить глобальные спутниковые системы позиционирования или воздушные линии связи.



Как указывается в издании CZDefence, мощность глушителя составляет 2490 Вт. STARKOM имеет собственный источник питания и является энергетически самодостаточным. На комплекс установлена противоминная и баллистическая защита, РХБЗ. Целям самообороны служит пулемет FN Minimi, который расположен на крыше бронированной кабины машины. Весь автомобиль также защищает мультиспектральный камуфляж, маскирующий в видимом, инфракрасном и микроволновом диапазонах.

Полный перевод комплекса в рабочее состояние занимает несколько минут. Время непрерывной работы составляет около 10 часов.

  • CZDefence
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13 комментариев
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  1. alexoff Ранг пользователя
    alexoff
    +2
    Вчера, 20:41
    Нужны дроны, наводящиеся на источники помех. Была модификация вихря, 9М227М2, с неё бы ГСН прикрутить на всякое разное вооружение типа ЛМУР или ланцета и прощай западная РЭБ
    1. C-Real Ранг пользователя
      C-Real
      +1
      Вчера, 21:11
      У Гераней есть такая функция.
    2. knn54 Ранг пользователя
      knn54
      +2
      Вчера, 21:17
      -Полный перевод комплекса в рабочее состояние занимает несколько минут.
      Все на автомобиле-нет необходимости в развертывании дополнительных антенн в поле
  2. КВУ-НСвД Ранг пользователя
    КВУ-НСвД
    +1
    Вчера, 21:01
    Весь автомобиль также защищает мультиспектральный камуфляж, маскирующий в видимом, инфракрасном и микроволновом диапазонах.

    А микроволновый диапазон - это что конкретно? На радарах не виден или на рентгене ? А то чтг при работе он светится как солнышко в полдень, это ничего?
    1. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Вчера, 21:40
      Цитата: КВУ-НСвД
      А микроволновый диапазон - это что конкретно? На радарах не виден или на рентгене ? А то чтг при работе он светится как солнышко в полдень, это ничего?

      Ответ верный, так оно и есть.
  3. PVV66 Ранг пользователя
    PVV66
    +1
    Вчера, 21:08
    Хорошая техника. Нам бы таких да побольше.
    1. частное лицо Ранг пользователя
      частное лицо
      +2
      Вчера, 21:44
      Хорошая техника. Нам бы таких да побольше.

      Что то подсказывает что скоро данный комплекс появится на украине. Так сказать для обкатки в боевых условиях.
  4. kulinar Ранг пользователя
    kulinar
    +1
    Вчера, 21:11
    Что что, а оружие чехи всегда умели делать. Теперь и в сфере радио электроники.
    1. Старк Ранг пользователя
      Старк
      0
      Вчера, 21:16
      Цитата: kulinar
      Что что, а оружие чехи всегда умели делать. Теперь и в сфере радио электроники.

      Они Гитлеру ,даже после 9 мая производили вооружение в три смены ..
      А эта папелац ,еще проверить нужно в зоне СВО..
    2. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Вчера, 21:48
      Цитата: kulinar
      Что что, а оружие чехи всегда умели делать. Теперь и в сфере радио электроники.

      НЕ поспоришь. Умели и умеют.
  5. Старк Ранг пользователя
    Старк
    0
    Вчера, 21:18
    Крупная цель ! Поработать над ней бы немешало
  6. Fangaro Ранг пользователя
    Fangaro
    0
    Вчера, 21:20
    А с отражением сигнала от Луны сможет работать?
    Так чехи и с Канадой и с Австралией смогут провести радиосвязь.
    2,5 КВт мощности. Подводимой? А почему гребенка вертикальная? А "метла" таких размеров зачем?
    Выглядит то красиво. Для мирного времени и радио для любителей.
    А для немирного... Время покажет.
    Но чем заметнее антенны, тем дальше от них лучше находиться.
  7. 2sila Ранг пользователя
    2sila
    0
    Вчера, 22:47
    532 бат РЭБ 53 бригады ещё тот москальский агент. Они всю дорогу свои пепелацы возили самолётами Волга -Днепр с рентгеном) Эту фигню тоже надо там прокатать.

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