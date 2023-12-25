В западной блогосфере информация об освобождении ВС РФ Марьинки вызвала раздражение и уныние

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В западной блогосфере информация об освобождении ВС РФ Марьинки вызвала раздражение и уныние

Официальная информация об освобождении российскими войсками Марьинки распространяется в том числе в зарубежной прессе и блогосфере. Несмотря на то, что по факту под контролем ВСУ в Марьинке оставалось несколько блиндажей и домов, западные СМИ не хотели признавать очевидного – утраты киевским режимом контроля над этим городом Донбасса. Сегодня ситуация стала меняться.

В европейских пабликах начали публиковать не только кадры со встречи президента России с министром обороны Сергеем Шойгу, но и украинские карты, на которых указано, что российские войска движутся по направлению к улице Центральная села Георгиевка. Это село, которое фактически примыкает к Марьинке, находясь в нескольких сотнях метров от Марьинской дамбы.





Украинская армия выстраивает рубежи обороны в Георгиевке, пытаясь задержать продвижение ВС РФ. Жёлтым обозначены примерные рубежи обороны ВСУ в этом селе.

При этом для противника наши войска вполне могут создать дополнительную проблему: например, двинуться на запад южнее, вдоль дороги Н-18, которая в обход Георгиевки и Максимильяновки ведёт к городу Курахово - следующему крупному логистическому и военному узлу ВСУ на Донбассе. На фрагменте карты такой вариант дальнейшего наступления российской армии обозначен красными вопросительными знаками.



Западные эксперты считают, что такой вариант вполне возможен, так как южнее этой дороги - обширные незаселённые территории (сельскохозяйственные угодья), держать оборону на которых крайне проблематично.

Западные пользователи, комментируя ситуацию с освобождением Марьинки российскими войсками, пишут, что «это удар по ВСУ» и «лишнее доказательство того, что без западной финансовой и военной помощи украинские войска не способны на длительное сопротивление». В целом в западной блогосфере по поводу взятия под контроль Марьинки российскими войсками царит раздражение и уныние.

Несколько комментариев из немецких и британских пабликов военной тематики:

Русские взяли Марьинку. Неожиданно? Для тех, кто не следит за ситуацией - да. В целом - нет. Но это разочаровывает.

Украинские войска потеряли контроль над Марьинкой. И это был один из наиболее укреплённых городов. Что дальше?

Нужно миллионы боеприпасов, нужно пополнение украинской армии мотивированными и подготовленными бойцами, иначе Марьинка станет лишь первым звонком. Но где взять миллионы снарядов и мотивированных бойцов после провала контрнаступления?

Сказать, что это раздражает - ничего не сказать. 100 миллиардов евро Киеву - и вот мы узнаём от Шойгу, что русские взяли Марьинку.
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    34 комментария
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    1. Vladlous Ранг пользователя
      Vladlous
      +34
      Вчера, 20:16
      Да большинство этих блогеров из западного сегмента Интернета не знают где эта Марьинка находится. Они даже толком не понимают где Киев или даже Украина. Им же главное, чтобы русских убивали. А где - неважно. Это всё, что надо о них знать.
      1. Тарелка Ранг пользователя
        Тарелка
        +8
        Вчера, 20:37
        Я думаю, им наплевать, убивают русских или нет. Они оптимизируют свои действия по другому параметру. Их задача - максимизировать своё благосостояние.
        1. Sergeantpro Ранг пользователя
          Sergeantpro
          +4
          Вчера, 20:44
          Цитата: Тарелка
          Их задача - максимизировать своё благосостояние.

          Только получается ровно наоборот.
          1. Тарелка Ранг пользователя
            Тарелка
            -9
            Вчера, 20:47
            Вроде пока всё как надо у них получается. По крайней мере, серьёзного ущерба на Западе от всего этого никто не несёт.
            1. Sergeantpro Ранг пользователя
              Sergeantpro
              +13
              Вчера, 20:51
              Вы действительно так думаете?
              Война в 404 выступает прекрасным катализатором кризиса в Европе. Попробуйте (не в нашей) в западной прессе посмотреть, какие убытки терпят экономики стран, изымая миллиарды из бюджетов в условиях экономического, энергетического и политического кризисов.
              Еще раз: не в нашей прессе, а в западной. Даже у них, при беспрецедентном уровне цензуры, достаточно материалов, что бы сделать правильные выводы.
              1. Тарелка Ранг пользователя
                Тарелка
                -1
                Вчера, 20:57
                Цитата: Sergeantpro
                Вы действительно так думаете?

                Я думаю, что рулят всем этим из США.
                Цитата: Sergeantpro
                Война в 404 выступает прекрасным катализатором кризиса в Европе.

                И США от войны в 404 одни лишь плюсы.
                Когда я в последний раз был в западной прессе (правда, её русскоязычном сегменте), я послушал апокалиптический прогноз Дойче Велле на тему того, что будет в случае победы России, и этим удовлетворился. Не думаю, что у них там от этого может быть серьёзное падение уровня жизни даже рядового населения, а если кто напишет, что есть, то я не поверю, поскольку я даже тут в России хуже жить за 2 года СВО не стал (конечно, явно сказалось небольшое повышение вкупе с в целом небольшими запросами по жизни, но всё-таки).
                1. Sergeantpro Ранг пользователя
                  Sergeantpro
                  +12
                  Вчера, 21:06
                  Т.е. вы выбрали DW как единственный источник информации и прониклись? Я вас поздравляю.
                  По поводу стало ли хуже в европе обывателям - да. Сложенные в стопку вышеуказанные кризисы, усугубляются изъятием денег из бюджетов и социальных программ, программ поддержки производств и падением уровня инвестиций.
                  Попробуйте найти среди своих друзей тех, кто проживает сейчас в Европе и очень удивитесь, когда поговорите с ними по душам. У меня достаточно контактов с проживающими (бывшими однокашниками и коллегами) и казалось бы самых благополучных странах европы и США. Даже в америке ситуация меняется не в лучшую сторону, про европу даже говорить неудобно. В европе-то и 10 лет назад было не очень комфортно жить простому обывателю, когда у меня на глазах люди тянули от зарплаты до зарплаты, залезая в кредиты по уши.
                  Вы, как многие в России, воспринимаете Европу как страну радужных пони. Пора бы уже взрослым становиться.
                  1. Тарелка Ранг пользователя
                    Тарелка
                    -8
                    Вчера, 21:19
                    Цитата: Sergeantpro
                    Т.е. вы выбрали DW как единственный источник информации и прониклись? Я вас поздравляю.

                    Скорее, наоборот. Не проникся. А то бы полез изучать дальше.
                    Цитата: Sergeantpro
                    Попробуйте найти среди своих друзей тех, кто проживает сейчас в Европе

                    Сложновато будет. Все, с кем я знакомился за свою жизнь и о ком хоть что-то знаю (а если не знаю, то вряд ли с ними пообщаться получится), живут в России. Ну, полагаю, у моих сверстников просто не было пока ещё времени уехать отсюда. Мне меньше 30.
                    Цитата: Sergeantpro
                    В европе-то и 10 лет назад было не очень комфортно жить простому обывателю, когда у меня на глазах люди тянули от зарплаты до зарплаты, залезая в кредиты по уши.

                    Это в Европе-то? Ну, ладно, уточню, западной Европе: Германия, Франция всякие, Скандинавия.
                    Цитата: Sergeantpro
                    Вы, как многие в России, воспринимаете Европу как страну радужных пони.

                    Ясное дело, что везде свои проблемы. Проблем нет только в КНДР. Но чтоб в развитых странах благосостояние было хуже, чем в развивающейся России? Ха-ха, ну нет.

                    Знаете, я пытался изучать этот вопрос по данным статистики. По ней выходило, что в России живут, например, лучше, чем во Вьетнаме. А потом один знакомый съездил туда, приехал со словами "Вьетнам - социализм - во! У нас так же надо" (а я вообще думал, что там капитализм). И я понял, что чтоб абсолютно точно сравнивать уровень жизни, надо самому пожить в тех местах, которые сравниваешь. А если тема всё-таки поднимается, то остаётся опираться лишь на стереотипы.
                    1. Sergeantpro Ранг пользователя
                      Sergeantpro
                      +5
                      Вчера, 21:26
                      Цитата: Тарелка
                      Ну, ладно, уточню, западной Европе: Германия, Франция всякие, Скандинавия.

                      Именно в западной европе: в Германии, Голландии, Франции, Италии...
                      Цитата: Тарелка
                      А потом один знакомый съездил туда, приехал со словами "Вьетнам - социализм - во! У нас так же надо"

                      Спасибо, посмеялся.
                      Не путайте туризм с эмиграцией (С)
                  2. Комментарий был удален.
                  3. Fachmann Ранг пользователя
                    Fachmann
                    0
                    Сегодня, 01:54
                    Пишу, как "обыватель из Европы". Конкретно, Германия.
                    ВСЁ очень подорожало. Стоимость закупки продуктов на неделю возросла почти в два раза. Живём с супругой вдвоём в квартире 92 м². В этом месяце пришла доплата за коммунальные услуги 2022-го года около 900 евро. Это с учётом того, что отоплением практически не пользуемся. Стоимость литра солярки (у меня дизель) последнее время 162-170 центов за литр, и это относительно дёшево. Ранее доходило и до 220. С нового года вводится доп. налог на топливо, вне зависимости от цены литра, плюс 8 центов. Вот так у нас "побеждают Россию". fool
            2. isv000 Ранг пользователя
              isv000
              +7
              Вчера, 22:19
              Цитата: Тарелка
              Вроде пока всё как надо у них получается. По крайней мере, серьёзного ущерба на Западе от всего этого никто не несёт.

              Недавно в Неметчине накрылся медным тазом ещё один трубопрокатный завод. С фекальным (факельным) шествием прошлись новые 25 000 безработных дойчей.
              Раньше мы покупали трубы у Германии а, теперь, голодранцы усих германий - геть в Выксу!!!
          2. Андрей Гуренков Ранг пользователя
            Андрей Гуренков
            -1
            Вчера, 22:36
            читал какую-то статью по-моему даже с этого сайта, что западные страны как минимум не потеряли ничего в этой войне: нидерланды, канада, великобритания, а польша с сша даже выиграли. Единственное кто хорошенько проиграла это германия .
            1. Виноградский Ранг пользователя
              Виноградский
              +1
              Вчера, 23:09
              Канада и Австралия однозначно выиграли, а вот бритты, нидеры и поляки - нет. И чего поляки выиграли, раз они митингуют против демпинга укротоваров? Не очень на победу похоже.
            2. volgast1970 Ранг пользователя
              volgast1970
              +1
              Сегодня, 00:31
              США не нужны конкуренты, особенно Германия!
        2. Dizel200 Ранг пользователя
          Dizel200
          +4
          Вчера, 21:09
          Да нет,одно другому не мешает. Все складывается прекрасно потеряют бабки за то славяне друг друга порежут,не порежут бабки на заказах отожмут. Дожить бы когда немцы саксов резать будут или наоборот,а мы будем так же цинично рассуждать взяли или не взяли Баден Баден
          1. Тарелка Ранг пользователя
            Тарелка
            -2
            Вчера, 21:23
            Цитата: Dizel200
            Да нет,одно другому не мешает.

            Нет, не мешает.
            Цитата: Dizel200
            потеряют бабки за то славяне друг друга порежут

            И какая выгода? Не думаю, что кто-то может хотеть кого-то порезать просто для того, чтоб порезать. Ну, если он не псих.
            Цитата: Dizel200
            Дожить бы когда немцы саксов резать будут или наоборот,а мы будем так же цинично рассуждать взяли или не взяли Баден Баден

            Хотелось бы. Заработали бы на продажах оружия на обе стороны, можно было бы попытаться вывезти специалистов и технологии... Но, к сожалению, правительство России в этом отношении во все времена демонстрировало омерзительнейшую честность, из-за которой организовать это не получится.
          2. isv000 Ранг пользователя
            isv000
            0
            Вчера, 22:21
            Цитата: Dizel200
            Да нет,одно другому не мешает. Все складывается прекрасно потеряют бабки за то славяне друг друга порежут,не порежут бабки на заказах отожмут. Дожить бы когда немцы саксов резать будут или наоборот,а мы будем так же цинично рассуждать взяли или не взяли Баден Баден

            Федя! Это не наш метод!
      2. Жгучая_Крапива Ранг пользователя
        Жгучая_Крапива
        +1
        Вчера, 22:47
        Им же главное, чтобы русских убивали.

        Ну так это другие страны, с своими интересами. Странно ожидать от чужих стран, чтобы они жалели и берегли наших солдат. Вы чего от них хотите, чтобы они за русских переживали, как за себя? Они чужие, они не должны нас любить.
        Это наше руководство должно думать о том, чтобы русских выжило больше, чтобы меньше гибло наших бойцов. Это наше руководство должно думать, как разрушить логистику, как обеспечить наших бойцов связью и беспилотниками, поддержкой авиации и артиллерии.
    2. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      +4
      Вчера, 20:18
      история ни кого и ни чему не учит
    3. Комментарий был удален.
    4. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +6
      Вчера, 20:23
      Нам не пофиг что они там пишут?Люди воюют не для западного обывателя,а для будущего своих земель. От информации в сми европ толку давно нет,сплошь ложь и клевета на нашу армию!
      1. Sergeantpro Ранг пользователя
        Sergeantpro
        +2
        Вчера, 20:56
        Ну, в общих чертах знать что пишут в западной прессе тоже необходимо, что бы иметь хотья бы отдаленное представление о протекающих там процессах. Отрезать полностью себя от информации оттуда не очень разумный ход.
      2. Жгучая_Крапива Ранг пользователя
        Жгучая_Крапива
        0
        Вчера, 22:52
        для будущего своих земель

        Какого будущего? Как выглядит это будущее?
    5. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
      Вольноопределяющийся Марек
      +8
      Вчера, 20:30
      Унынием и раздражением "западной блогосферы" - удовлетворен .
      1. Монтесума Ранг пользователя
        Монтесума
        +1
        Вчера, 20:44
        Будем надеяться, что это состояние "западной блогосферы" (и не только блогосферы, но и руководства стран-соучастников), стараниями ВС РФ, станет стабильно привычным. Чем скорей укрорейх превратится для них в чемодан без ручки, тем лучше.
    6. kakvastam Ранг пользователя
      kakvastam
      -2
      Вчера, 20:33
      Несколько комментариев из немецких и британских пабликов

      Основной лейтмотив всех этих комментариев - без помощи Запада западная марионетка рухнет.
      Значит, помощь будет.
    7. km-21 Ранг пользователя
      km-21
      -2
      Вчера, 20:38
      Масштабы перемещения фронта настолько незначительны, что их можно считать топтанием на месте. Уныние Запада по поводу отсутствия успехов ВСУ скорее всего является имитацией с целью подготовки очередной провокации. Похоже, Россию склоняют к переговорам о заморозке боевых действий.
    8. Sergeantpro Ранг пользователя
      Sergeantpro
      0
      Вчера, 20:47
      Цитата: kakvastam
      без помощи Запада западная марионетка рухнет.

      Она рухнет и с западной помощью. Просто эти вопли позволяют хоть как-то поддерживать редеющий поток денег [в помощь 404] в карманы отдельных политиков на западе.
    9. Scuderia Ранг пользователя
      Scuderia
      -1
      Вчера, 20:47
      Хорошо, конечно, что взяли..

      Но вот это вот
      Западные пользователи, комментируя ситуацию с освобождением Марьинки российскими войсками, пишут, что «это удар по ВСУ» и «лишнее доказательство того, что без западной финансовой и военной помощи украинские войска не способны на длительное сопротивление».


      Что значит длительное?? Разве наши туда без долгих боев зашли и без потерь?? Или это уже на западной Украине где-то??
      Опять желаемое выдаём за действительное..
    10. Incvizitor Ранг пользователя
      Incvizitor
      -2
      Вчера, 21:09
      По Новомихайловке сегодня свинопеки лупят.
    11. polinet Ранг пользователя
      polinet
      0
      Вчера, 21:16
      Цитата: Тарелка
      Вроде пока всё как надо у них получается. По крайней мере, серьёзного ущерба на Западе от всего этого никто не несёт.

      нуда, ну да, нет ущерба

      За три дня до Рождества германский концерн BASF сообщил о продаже своей дочерней фирмы Wintershall Dea – крупнейшей энергетической компании ФРГ. Покупателем стал британский концерн Harbour Energy.
      Общая стоимость передаваемым англичанам активов компании составит 11,2 млрд долларов. Эта сумма также включает облигации на 4,9 млрд долларов, которые будут переведены на покупателя при закрытии сделки.
      Новые хозяева заявили об отказе сохранять представительства фирмы в Касселе и Гамбурге, что означает закрытие офисов в этих городах и потерю работы 850 сотрудниками энергетической компании. Впрочем, некоторые служащие продолжат свою работу уже в Harbour Energy. В целом же отделения Wintershall Dea будут реструктуризированы и закрыты. Окончательно сделку реализуют до конца 2024 года.
      Таким образом, в результате антироссийской политике Берлина, направленной на отказ от покупки газа из РФ, Германия потеряла ведущую профильную компанию, существовавшую с позапрошлого века.
      1. Sergeantpro Ранг пользователя
        Sergeantpro
        +1
        Вчера, 21:27
        Не мешайте человеку прибывать в неведении))
    12. Старк Ранг пользователя
      Старк
      -2
      Вчера, 21:29
      а у атамана Зе нэма и хлопцы разбегаться начнут
      На это Россия давит Марьинку берем ,Авдеевку берем и т.д. ...Потом начнет рушится фронт хохлосакский Золото у пана Зе нэма ,все для сэба

      И начнет все рушится тупо ,естественно под грохот арты нашей на белом поле
    13. tkoh
      tkoh
      0
      Вчера, 23:26
      Читая новости складывается впечатление что, как минимум, Харьков освободили.
    14. Наган Ранг пользователя
      Наган
      -1
      Сегодня, 00:02
      Не знаю, в какой блогосфере откопали разочарование. На Foхnews.com за последние пару дней не было ничего, от слова "совсем", про 404, а тем паче про Марьинку. В основном новости про рождество, предстоящий Новый Год, спорт, ну и криминальная хроника - куда ж без ней в любое время года. Из международных новостей на главной странице только Израиль, да и то внизу и некрупно. На Reddit наиболее популярный вопрос "What are you doing here this Christmas?"

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