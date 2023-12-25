Русские взяли Марьинку. Неожиданно? Для тех, кто не следит за ситуацией - да. В целом - нет. Но это разочаровывает.

Украинские войска потеряли контроль над Марьинкой. И это был один из наиболее укреплённых городов. Что дальше?

Нужно миллионы боеприпасов, нужно пополнение украинской армии мотивированными и подготовленными бойцами, иначе Марьинка станет лишь первым звонком. Но где взять миллионы снарядов и мотивированных бойцов после провала контрнаступления?

Сказать, что это раздражает - ничего не сказать. 100 миллиардов евро Киеву - и вот мы узнаём от Шойгу, что русские взяли Марьинку.

Официальная информация об освобождении российскими войсками Марьинки распространяется в том числе в зарубежной прессе и блогосфере. Несмотря на то, что по факту под контролем ВСУ в Марьинке оставалось несколько блиндажей и домов, западные СМИ не хотели признавать очевидного – утраты киевским режимом контроля над этим городом Донбасса. Сегодня ситуация стала меняться.В европейских пабликах начали публиковать не только кадры со встречи президента России с министром обороны Сергеем Шойгу, но и украинские карты, на которых указано, что российские войска движутся по направлению к улице Центральная села Георгиевка. Это село, которое фактически примыкает к Марьинке, находясь в нескольких сотнях метров от Марьинской дамбы.Украинская армия выстраивает рубежи обороны в Георгиевке, пытаясь задержать продвижение ВС РФ. Жёлтым обозначены примерные рубежи обороны ВСУ в этом селе.При этом для противника наши войска вполне могут создать дополнительную проблему: например, двинуться на запад южнее, вдоль дороги Н-18, которая в обход Георгиевки и Максимильяновки ведёт к городу Курахово - следующему крупному логистическому и военному узлу ВСУ на Донбассе. На фрагменте карты такой вариант дальнейшего наступления российской армии обозначен красными вопросительными знаками.Западные эксперты считают, что такой вариант вполне возможен, так как южнее этой дороги - обширные незаселённые территории (сельскохозяйственные угодья), держать оборону на которых крайне проблематично.Западные пользователи, комментируя ситуацию с освобождением Марьинки российскими войсками, пишут, что «это удар по ВСУ» и «лишнее доказательство того, что без западной финансовой и военной помощи украинские войска не способны на длительное сопротивление». В целом в западной блогосфере по поводу взятия под контроль Марьинки российскими войсками царит раздражение и уныние.Несколько комментариев из немецких и британских пабликов военной тематики: