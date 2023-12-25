В западной блогосфере информация об освобождении ВС РФ Марьинки вызвала раздражение и уныние
Официальная информация об освобождении российскими войсками Марьинки распространяется в том числе в зарубежной прессе и блогосфере. Несмотря на то, что по факту под контролем ВСУ в Марьинке оставалось несколько блиндажей и домов, западные СМИ не хотели признавать очевидного – утраты киевским режимом контроля над этим городом Донбасса. Сегодня ситуация стала меняться.
В европейских пабликах начали публиковать не только кадры со встречи президента России с министром обороны Сергеем Шойгу, но и украинские карты, на которых указано, что российские войска движутся по направлению к улице Центральная села Георгиевка. Это село, которое фактически примыкает к Марьинке, находясь в нескольких сотнях метров от Марьинской дамбы.
Украинская армия выстраивает рубежи обороны в Георгиевке, пытаясь задержать продвижение ВС РФ. Жёлтым обозначены примерные рубежи обороны ВСУ в этом селе.
При этом для противника наши войска вполне могут создать дополнительную проблему: например, двинуться на запад южнее, вдоль дороги Н-18, которая в обход Георгиевки и Максимильяновки ведёт к городу Курахово - следующему крупному логистическому и военному узлу ВСУ на Донбассе. На фрагменте карты такой вариант дальнейшего наступления российской армии обозначен красными вопросительными знаками.
Западные эксперты считают, что такой вариант вполне возможен, так как южнее этой дороги - обширные незаселённые территории (сельскохозяйственные угодья), держать оборону на которых крайне проблематично.
Западные пользователи, комментируя ситуацию с освобождением Марьинки российскими войсками, пишут, что «это удар по ВСУ» и «лишнее доказательство того, что без западной финансовой и военной помощи украинские войска не способны на длительное сопротивление». В целом в западной блогосфере по поводу взятия под контроль Марьинки российскими войсками царит раздражение и уныние.
Несколько комментариев из немецких и британских пабликов военной тематики:
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