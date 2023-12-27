«Врут, чтобы удержаться в своих креслах»: дебют Ту-214 откладывается

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«Врут, чтобы удержаться в своих креслах»: дебют Ту-214 откладывается
Ту-214.


До светлого будущего осталось шесть лет


С импортозамещением в российской авиапромышленности все непросто. Успехи если и наблюдаются, то локального уровня. Например, на Уфимском агрегатном производственном объединении освоили выпуск свечей зажигания для двигателей Superjet 100.



Напомним, что на самолетах установлены франко-российские SaM146, у которых газогенератор (самая ответственная часть) иностранного производства. Новость, с одной стороны, хорошая – оперативно удалось заменить дефицитную американскую свечу, с другой стороны, вынужденная. ПД-8, призванный заменить в мотогондолах SaM146, пока даже не летает на «импортозамещенных» Superjet 100. Обещали сертификационную машину поднять в воздух уже в 2023 году, а к декабрю поставить пару полностью готовых самолетов, но все процедуры перенесли на следующий.

План на 2024 года копится – теперь глава ОАК Юрий Слюсарь обещает 22 товарных самолета вместо 20 прежних. Инженерам приходится заменять на российские аналоги до 80 процентов узлов и деталей самолета. Очевидно, перенос сроков не последний.

Похожая ситуация с полностью отечественным МС-21-310RUS, который в лучшем случае поднимется в небо в 2024 году. В прошлом году планировали осуществить такое чудо в 2023 году. Управленцы называют главной сложностью замену зарубежной комплексной системы управления. Это помимо еще 35 систем из-за рубежа. Тонкости не раскрываются, но это, вероятно, одни из ключевых компонентов авиалайнера.

Но самое интересное начнется сразу после первого полета и сертификации МС-21-310RUS в следующем году. За неполные шесть ПАО «Яковлев» обещает построить сразу 270 самолетов – завод словно прорвет после многих лет простоя.

В такой непростой ситуации вся надежда остается на Ту-214. Его и разрабатывали еще в советские времена, и опыт производства в Казани имеется. В прошлом году линейку Ту-204/214 рассматривали как промежуточное решение, позволяющее дождаться выхода на сцену полностью российских Superjet 100 и МС-21-310RUS.

Так почему бы сейчас не нарастить производство «Туполевых», чтобы компенсировать отставание от планов?

Но и с казанскими авиалайнерами все складывается не очень хорошо.




Пока из серии Ту-204/214 в небо готовы вернуться только восстановленные борты. На фото Ту-204-100В с регистрационным номером RA-64043 готовят к работе. Выпущен самолет был в 2008 году.

Трудности возникают по причине новых санкцией в отношении российских производителей авиационной техники. В двенадцатом пакете ограничений Евросоюза 86 компаний, среди которых Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова вместе с АО «123-й авиационный ремонтный завод», Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова, Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н. И. Сазыкина, АО «Смоленский авиационный завод», Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» и Кумертауское авиационное производственное предприятие.

В Казани выпускают Ту-214, а остальные предприятия, помимо выпуска боевой техники, заняты гражданским авиастроением. Неизвестно, насколько сейчас Европа действительно может еще больше сковать деятельность российских предприятий, но ясно одно – на гражданской отрасли это однозначно скажется.

Дело в том, что полностью российскими можно назвать только боевые самолеты и вертолеты. Правда, и здесь с оговорками – часть номенклатуры производится в Белоруссии, которая, как ни крути, суверенная страна. Должны помочь белорусы и с гражданским сектором. По словам посла республики в России Дмитрия Крутого, в 2023 году подписаны контракты на 1 300 компонентов и узлов для МС-21 и более 800 деталей для серии Ту-204/214.

Если вернуться к 12-му пакету импортных санкций, то они явно сыграют на руку российским чиновникам от авиаотрасли – при очередном переносе «сильно вправо» можно будет ссылаться на коварных европейцев.

13 процентов импортного содержимого


Спустя месяц после начала спецоперации Юрий Борисов (тогда еще заместитель председателя правительства России по ВПК) заявил, что в Ту-214 используется минимальное количество импортных компонентов. Узлов не из России настолько мало, что уже в 2022 году спокойно разработаем собственные аналоги и запустим самолет в серию.

Не сложилось ни в 2022 году, ни в 2023. Оказалось, что импортных компонентов в Ту-214 сразу 13 процентов. Причем достоверно неизвестно, что это за комплектующие, из-за которых на год переносится серийное производство.

Управляющий директор ПАО «Туполев» Вадим Королев заявил, что проблема «13 процентов» не единственная. Для запуска серии требуется еще и оцифровать полностью весь самолет. В этом направлении работают специалисты из Московского и Казанского авиационных институтов, но дело небыстрое и требует до 10 миллиардов рублей. К слову, работы ведутся на импортном программном обеспечении со всеми вытекающими последствиями и рисками.






Комиссия ПАО «Яковлев» на Казанском авиационном заводе. Решают вопросы по графику поставок Ту-214. Фото – ПАО «ОАК»

А теперь новости из параллельной Вселенной.

Заместитель премьер-министра – министр промышленности и торговли республики Татарстан Олег Коробченко 15 декабря в прямом эфире заявил, что Казанский авиазавод готов выпускать до сотни самолетов в год. Для сравнения: такими темпами производства узкофюзеляжных лайнеров могут похвастаться только отдельные заводы Airbus и Boeing.

Неизвестно, кто тянул за язык чиновника, но даже в лучшие годы в Казани ежегодно выходило из ворот предприятия один-два самолета. Существующее сейчас стапельное производство физически не может обеспечить выпуск больше десяти самолетов в месяц. О том, почему авиазавод не смог выполнить план на 2023 год всего из трех Ту-214, Коробченко умолчал.

Нельзя сказать, что ничего не делается. В ноябре в Казани приступили к постройке центра механической обработки для производства длинномерных деталей и нового корпуса агрегатной и окончательной сборки самолетов Ту-214. Для этого правительство выделило почти 42 миллиарда рублей. Но как это поможет запустить в производство самолет, который не готов к серийному выпуску?

Интересно, что в октябре 2022 года тот же Коробченко планировал выпускать на Казанском авиазаводе им. С. Горбунова не более 20 самолетов. Всего за год планы увеличились в пять раз! При этом ни одного Ту-214 так и не было построено. Сейчас в цехе окончательной сборки стоит один борт, производство которого стартовало еще четыре года назад. Остальные машины только на бумаге и в виде разрозненных агрегатов и узлов.

Очень хорошо сложившуюся ситуацию охарактеризовал заслуженный пилот России Юрий Сытник для издания «Бизнес Online»:

«Врут, чтобы удержаться в своих креслах, ведь очевидно, что заводы для сборки есть, а с комплектацией беда: авионики, гидравлики, двигателей и много чего другого в достаточных объемах нет. Из чего они будут самолеты делать?!»

Лучше, прямо скажем, и не опишешь ситуацию.

Несколько умозаключений вместо выводов.

Во-первых, в ближайшие годы от импортных самолетов россиянам никуда не уйти. Авиационная отрасль не терпит поспешности и компромиссов, как, например, автомобилестроение. Это УАЗ с АвтоВАЗом могли выпускать на рынок машины без подушек безопасности и каталитических нейтрализаторов – с самолетами такой фокус не пройдет. Слишком много жизней стоит на кону.

Поэтому совершенно политические заявления чиновников о нашем скором и счастливом авиационном будущем не стоит воспринимать всерьез. Смело добавляем к обещанным в последний раз срокам поставок два-три года, не меньше.

Во-вторых, авиапромышленности стоит подготовить реальные предложения по выпуску аналогов запасных частей для действующих в стране Airbus, Boeing и Superjet-100. Удалось же наладить производство свечей зажигания SaM146, почему бы не вложиться в остальные агрегаты и узлы?

На память приходит знаменитый Ту-4, разработанный методом обратного инжиниринга сразу после Второй мировой войны. Кто-то возразит, что в те времена задачи ставили стратегические, и сравнение некорректное. Но дефицит гражданских самолетов в ближайшее время может стать стратегической проблемой России.

Импортные самолеты не уйдут с неба нашей страны еще 10–15 лет, и каждый год машины будут требовать все более трудоемкого обслуживания. В том числе и посредством параллельного импорта с неизбежным подорожанием перелетов для конечного пользователя. Поэтому «обратный инжиниринг» в гражданском авиастроении вполне оправдан.

В-третьих, не исключено, что в самое ближайшее время придется выбирать – кому из трех проектов МС-21, SuperJet 100 или Ту-214, отдавать предпочтение. Похоже, в отрасли сложилась ситуация, когда не хватает не только профессиональных менеджеров, но и конструкторов, способных убедить своих боссов в утопичности отдельных проектов.
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53 комментария
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  1. FoBoss_VM Ранг пользователя
    FoBoss_VM
    +7
    Сегодня, 03:42
    Имхо нужны жёсткие административные и кадровые решения . Вплоть до уголовной ответственности , при чем не взирая на чины и должности . Начиная с министра и ниже . Только так. А пока для них вся эта движуха лишь способ хорошенько обогатиться на взятках и откатах
    1. Адрей Ранг пользователя
      Адрей
      +15
      Сегодня, 04:01
      Цитата: FoBoss_VM
      Вплоть до уголовной ответственности , при чем не взирая на чины и должности

      С таким подходом Вы точно без уборщиц и кладовщиков останетесь request
      1. AllX_VahhaB Ранг пользователя
        AllX_VahhaB
        +4
        Сегодня, 05:08
        Цитата: Адрей
        С таким подходом Вы точно без уборщиц и кладовщиков останетесь

        А вот кладовщиков , я бы в первую очередь всех пересажал! am
        Вы не представляете какие у нас проблемы с логистикой! Везде!!! Во всём виноват отдел снабжения laughing
        1. Наган Ранг пользователя
          Наган
          +2
          Сегодня, 07:31
          Цитата: AllX_VahhaB
          А вот кладовщиков , я бы в первую очередь всех пересажал!

          А. В. Суворов, еще не дослужившись до генералиссимуса, как-то сказал, что отслужившего интендантом (вот тут не помню навскидку, сколько лет, но меньше 10) можно смело вешать без суда. Кто может украсть, тот раньше или позже будет красть, такова уж натура человеческая.
        2. Гражданский Ранг пользователя
          Гражданский
          +3
          Сегодня, 07:33
          1. Всех все устраивает.
          2. Виновные сами себя наказывать не будут.
          3.
          На память приходит знаменитый Ту-4, разработанный методом обратного инжиниринга сразу после Второй мировой войны.

          Люди были другие. Страна была другая. А не вот эти вот...
    2. faiver Ранг пользователя
      faiver
      +12
      Сегодня, 05:13
      пчелы против меда? как они будут проводить против себя жесткие административные и кадровые решения?
    3. Alien From Ранг пользователя
      Alien From
      +10
      Сегодня, 05:33
      Действительно, ложь во спасение во всей красе. Только рыба гниёт с головы, это так к слову, думаю все поймут, кроме упоротых.
      1. Kepka Ранг пользователя
        Kepka
        0
        Сегодня, 09:22
        Так наверное и стоит эту голову назвать в преддверии электоральных событий)))
    4. Наган Ранг пользователя
      Наган
      +1
      Сегодня, 07:24
      Цитата: FoBoss_VM
      Имхо нужны жёсткие административные и кадровые решения . Вплоть до уголовной ответственности , при чем не взирая на чины и должности .
      Из тех, кто так умел и не стеснялся действовать, И. В. Сталин лежит под кремлевской стеной. А Л. П. Берия лежит вообще неизвестно где, а может и прах по ветру развеян.
    5. AdAstra Ранг пользователя
      AdAstra
      0
      Сегодня, 09:00
      И кто же это будет делать? Или вы думаете, что те люди которые довели и с ведома которых доводилось до того, что есть сами себя выпорят, как та унтерова жена?
  2. Krilion Ранг пользователя
    Krilion
    +15
    Сегодня, 03:49
    все лица, причастные к развалу российского авиапрома известны.. пофамильно... но никто не собирается привлекать виновных к ответственности... а люди, глядя на такое, теряют к власти последние крохи доверия... если они еще у кого то остались...
    1. AllX_VahhaB Ранг пользователя
      AllX_VahhaB
      +15
      Сегодня, 04:21
      Цитата: Krilion
      все лица, причастные к развалу российского авиапрома известны.. пофамильно... но никто не собирается привлекать виновных к ответственности... а люди, глядя на такое, теряют к власти последние крохи доверия... если они еще у кого то остались...

      А о каком развале российского авиапрома вы говорите? Может вы имеете ввиду СОВЕТСКИЙ авиапром? Так развал советской авиационной промышленности это частный случай развала ВСЕЙ советской социалистической системы хозяйствования! Авиационная промышленность Советского Союза это не пара заводов в Казани и Воронеже. Это ДЕСЯТКИ предприятий от Иркутска до Киева и от Ташкента до Тбилиси! Сотни производителей комплектующих, несколько НИИ и сотни тысяч рабочих мест во всех республиках СССР! И всё это работало как единая система!
      Страну развалили, чтобы приватизировать и стать хозяевами средств производства. Капиталистами! Вы кого к ответственности хотите привлекать? Рядовых попок-чиновников, которые это разваливали или тех в чьих интересах они это делали? Козлов отпущения назначить или реальных выгодаполучателей наказать? Так они сейчас ВЛАДЕЮТ этой Страной! Вы как их к ответственности привлекать собираетесь? Капитализм отменить? А главное кто это будет делать? Правительство? Которое всегда и везде лишь инструмент в руках правящего класса! А правящий класс у нас кто?
      "Зри в корень!" как говорил Козьма Прутков...
    2. АА17 Ранг пользователя
      АА17
      +1
      Сегодня, 07:53
      все лица, причастные к развалу российского авиапрома известны.. по фамильно... но никто не собирается привлекать виновных к ответственности...


      Согласен с Вами. Это госизмена. За это надо судить.


      Ил-96. История государственной измены.

      Результатом «работы» Лившица стало распоряжение председателя правительства РФ Черномырдина В.С. N1489Р от 7 октября 1996 года.
      «Принять решение о полном освобождении сроком на пять лет от обложения таможенными пошлинами, сборами и налогами самолетов «Боинг-750», самолетов «Дуглас-ДС10», ввезенных на территорию Российской Федерации и эксплуатируемых на внутренних и международных авиалиниях».
      В результате фактически были уничтожены не только заводы-производители самолетов типа «ВАСО», но и производители ставших никому не нужными авиадвигателей: «Пермские моторы» и «Рыбинские моторы».
      Лившиц — предатель и изменник ....

      10 августа 2009 года глава Минпромторга, предатель и изменник Виктор Христенко принял решение о снятии «бесперспективного» Ил-96-300 с производства.

      Снова пояснения от Анатолия Кнышова:
      «Ил-86 и Ил-96 изначально создавались как двухдвигательные. Но тогда по нормам ICAO, чтобы летать через океан на другой континент, требовалось четыре силовые установки. Когда мы сделали такие машины, США переписали нормы ICAO под свои двухдвигательные «Боинги».
      «Партнеры», одно слово…
      Если называть вещи своими именами, то это государственная измена. И с этим, действительно, надо что-то делать.

      Роман Скоморохов
      https://topwar.ru/103664-il-96-istoriya-gosudarstvennoy-izmeny-prodolzhenie.html

      1. AllX_VahhaB Ранг пользователя
        AllX_VahhaB
        +2
        Сегодня, 08:39
        Цитата: АА17
        Это госизмена. За это надо судить.

        Государственная измена это когда работают против ГОСУДАРСТВА. А когда работают против одних Акционерных Обществ (Пермские моторы, Рыбинские моторы) в пользу других Акционерных обществ (Боинг, Аэрбас) это называется капиталистическая конкуренция и лоббизм! За что боролись, как говорится!
        Вам вот, лично, сколько лет? Вы в конце 80-х не выступали за джинсы и 40 сортов колбасы в магазинах?
  3. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    +8
    Сегодня, 03:51
    Долго нам ещё будет аукается "интеграция с европой,которая продаст нам все "!Убивали своё производство в угоду "партнёрам "а результате многие отрасли как старуха из сказки сидят возле разбитого корыта!
    1. Аэродромный Ранг пользователя
      Аэродромный
      +10
      Сегодня, 06:21
      а ежедневное враньё с тв каналов,никого не бесит что ли.
      1. 2112vda Ранг пользователя
        2112vda
        -2
        Сегодня, 07:41
        Уже не бесит, потому что понимаешь что это обычный "белый шум", так "музыкальное сопровождение" процессов происходящих в России. Вешать "всех собак" на Путина то же не умно, он просто выполняет функцию "удерживающего" в стране, своего рода "свадебный генерал". Реальная власть у олигархата возникшего из срастания верхушки партийной и комсомольской номенклатур с подпольными цеховиками. Как говорится: "Слава КПСС". Страну и промышленность развалили не какие-то засланные диверсанты и диссиденты, а выродившаяся партийно-хозяйственная номенклатура. Реальная жизнь показала, все эти Марксистско-Ленинские теории обычная утопия и не более того. "Сучность человеческая" от строя к стою не меняется. Ещё раз подтвердились слова что революцию делают идеалисты, результатами пользуются подонки пришедшие во власть. Просто до народа должно дойти что сословное деление в государстве появилось не спроста и есть многовековой опыт предшествующих поколений, которые идиотизмом не страдали. Сейчас у власти верхушка мещанского сословия которая по уровню интеллекта и по морально-этическим свойствам ну ни как не способна к руководству государством. Потому так и живём. Когда до народа дойдёт что что-то не так в "Датском королевстве" вот тогда начнутся изменения. Ну а сейчас обычный "бег по кругу".
        1. AllX_VahhaB Ранг пользователя
          AllX_VahhaB
          0
          Сегодня, 08:56
          Цитата: 2112vda
          Реальная власть у олигархата возникшего из срастания верхушки партийной и комсомольской номенклатур с подпольными цеховиками.

          А можете хоть одного бывшего "цеховика" назвать, который сейчас бы олигархом был?
          Цитата: 2112vda
          Реальная жизнь показала, все эти Марксистско-Ленинские теории обычная утопия и не более того. "Сучность человеческая" от строя к стою не меняется.

          Сущность человеческая очень даже меняется! Только не так быстро, как хотелось бы. Но ещё каких-то 10 тысяч лет назад мы друг друга жрали в прямом смысле - каннибализм был нормой! А сейчас нет...
          Цитата: 2112vda
          Просто до народа должно дойти что сословное деление в государстве появилось не спроста и есть многовековой опыт предшествующих поколений, которые идиотизмом не страдали.

          Да вы что?! Что то многовековой опыт сословного деления привёл Российскую Империю сначала к тотальному отставанию от лидеров, а потом и вовсе к краху и уничтожению! История не терпит сослагательного наклонения и вынесла приговор сословному делению.
          И СССР, кстати, который в 30-40 ые годы показывал экономический рост беспрецедентный в истории цивилизации и заложил базис на котором мы до сих пор паразитируем, не на сословном принципе был построен, а совсем наоборот! Но они, видимо, все идиотизмом страдали, при которых ВВП рос в среднем на 13,5% в год на протяжении более 20 лет!
          Цитата: 2112vda
          Сейчас у власти верхушка мещанского сословия которая по уровню интеллекта и по морально-этическим свойствам ну ни как не способна к руководству государством.

          Так в этом и есть суть сословного деления! Через 2-3 поколения их потомки станут теми кто смогут! Или откуда вы предлагаете сегодня сословие Хозяев взять? Позвать забугорных? По типу: " страна наша обширна и богата, а порядка нету! Придите же и правьте нами!" ?
          Цитата: 2112vda
          Когда до народа дойдёт что что-то не так в "Датском королевстве" вот тогда начнутся изменения.

          Каким образом??? Вот до народа дошло... И? Опишите механизм изменения!
  4. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    -2
    Сегодня, 04:28
    Все это результат "работы" Алкаша и его "молодых реформаторов"
    1. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +11
      Сегодня, 05:03
      Цитата: Голландец Михель
      Все это результат "работы" Алкаша и его "молодых реформаторов"

      «Алкаш» уже устал в 1996 году...Почти четверть века не слышно его бреда...16 лет прошло с тех пор, как его стали грызть черви...
      У нас был один замысел:
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      Мы же всё купим и устроим пир во время чумы.
      Не надо думать, не надо трудиться, не надо учиться...Снял трусы на публике и всё!
      А сейчас пришло время собирать свои гнилые плоды.
      * * *
      Средства должны поддерживать поистине талантливую молодёжь, учёных с мировым именем, инженеров и конструкторов, чьи здравые мысли бьются о стены сараев и домашних мастерских. А у нас нужно завалить деньгами тех дефективных торгашей, что продают ресурсы страны за бесценок.
    2. faiver Ранг пользователя
      faiver
      +7
      Сегодня, 05:09
      так то уже 23 года прошло, а ситуация на мой взгляд только ухудшилась...
    3. AllX_VahhaB Ранг пользователя
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 08:58
      Цитата: Голландец Михель
      Все это результат "работы" Алкаша и его "молодых реформаторов"

      Как удобно то! good
      И сколько лет ещё такая отмазка прокатывать будет? 10? 20? 50?
  5. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +11
    Сегодня, 04:52
    Так почему бы сейчас не нарастить производство «Туполевых», чтобы компенсировать отставание от планов?

    Потому что курица так устроена - гребёт под себя!
    Тридцать лет учили качать и сложнее метлы и лопаты в руках ничего не держать, а тут надо наращивать какое-то производство каких-то гражданских летательных аппаратов...
    Это в СССР ставили задачи конкретным лицам и устанавливали сроки, после которых просто снимали с должностей. А тут набрали целую плеяду бездарей, провели их по коридорам ВШЭ и выпустили вшэвых специалистов широкого профиля...
  6. turembo Ранг пользователя
    turembo
    +4
    Сегодня, 04:54
    Вранье это практически национальная идеология, не официальная конечно, ведь по конституции ее нет
  7. faiver Ранг пользователя
    faiver
    +3
    Сегодня, 05:14
    все согласно канона - все хорошо прекрасная маркиза, все хорошо как никогда....
  8. фа2998 Ранг пользователя
    фа2998
    +10
    Сегодня, 05:25
    Цитата: Голландец Михель
    Все это результат "работы" Алкаша и его "молодых реформаторов"

    Может хватит! Эта "команда" уже четверть века у власти-весь бардак-ее вина.
    Вспомните,после страшной войны мы через 12 лет спутник вывели,и самолеты строились десятками.Ну Ту-4 скопировали,но Р-7,М-4,Ту-95,Ту-16 точно наши. И не было сотней млрд.$ прибыли с нефти и газа.Восстановили страну и делали.И не плакались на разруху. hi
  9. letinant Ранг пользователя
    letinant
    +6
    Сегодня, 05:26
    Статья "ОГОНЬ", нифига не понятно, но очень интересно. Очередной писатель не понимающий в промышленности, особенно в авиастроении. Никогда изделие не выходит в срок. В своё время от преподавателя услышал такие слова: "если испытания изделия идут ровно, жди подвоха при эксплуатации". И сколько раз я вспоминал эту простую фразу. Во время испытаний ОКР, НИОКР и т.д., всегда появляются причины доиспытывать, поправить, заменить и даже создать новое. Ибо во время проверки выяснилось что испытатели забраковали всё нафиг. За время испытания изделие может поменять свой вид от изменения положения крепления, до полного не узнавания. Можно конечно сроки и сократить, но это в том случае если новизны в конструкции будет не более 10-15%.
    Во-вторых, авиапромышленности стоит подготовить реальные предложения по выпуску аналогов запасных частей для действующих в стране Airbus, Boeing и Superjet-100. Удалось же наладить производство свечей зажигания SaM146, почему бы не вложиться в остальные агрегаты и узлы?

    Хороший вопрос от автора статьи, который требует объяснения. То что создали подобную свечу это подвиг. Скопировать чужую технологию, это мастерство и талант! Иногда проще создать новое чем сделать абсолютную копию. Но самое сложное в двигателях это лопатки а этой технологией не делится никто и никогда! Повторюсь, никто и никогда!!! Пример вам, попытка копировать наши АЛ-41Ф китайцами и индусами. Индусы оказались сообразительней и стали просто покупать. Хотя во все договоры пытаются всунуть пункт о полной передачи технологии по производству двигателей с нулевого цикла. Наши держат оборону. Китайцы просто стали копировать, результат. Если делают по нашим размерам, ресурс двигателя не превышает 300 лёт./ч, если увеличивают, то получают ресурс около 2000 лёт/ч, но жрёт он топливо на 15% больше.
    В-третьих, не исключено, что в самое ближайшее время придется выбирать – кому из трех проектов МС-21, SuperJet 100 или Ту-214, отдавать предпочтение. Похоже, в отрасли сложилась ситуация, когда не хватает не только профессиональных менеджеров, но и конструкторов, способных убедить своих боссов в утопичности отдельных проектов.

    Кстати забыли в статье упомянуть ИЛ-96-400. Из этих проектов не будут выбирать. Это разные по типу самолёты, они все нужны и поэтому они все полетят. Superjet 100 - ближнемагистальный; МС 21-200 и МС 21-300 - среднемагистральные самолёты; Ту-214 - дальнемагистральный самолёт с узким фюзеляжем; Ил-96-400 - дальнемагистральный самолёт с широким фюзеляжем.
    P.S. Поэтому вывод господа, товарищи, кому что близко. Конструкторское дело это сложный и не ровный путь. Сколько оставишь нервов (для ликбеза, самоё большое количество сердечных заболеваний, это конструктора и испытатели). Я лично наблюдал за таким процессом со стороны, вроде и дело фигня а испытатель был весь в поту и кисти рук белые и температура в помещении была примерно 15 градусов, от жары не вспотеешь. Это я к тому что не наводите тень на плетень. Специалисты авиационной промышленности работают на наше благо. Что бы мы летали на безопасных самолётах а тут спешка не нужна.
  10. Р_С_Ф_С_Р_ Ранг пользователя
    Р_С_Ф_С_Р_
    +9
    Сегодня, 05:37
    Цитата: FoBoss_VM
    Вплоть до уголовной ответственности , при чем не взирая на чины и должности

    а начать надо знаешь с кого? Я даже намекать не буду, а скажу прямо - с Обнуля Бессменного.
    Но дело это дохлое, поэтому это упадническое положение дел гарантированно ещё на 6 лет.
    Но по опыту прожитого, скорей всего должно стать ещё хуже, по другому ещё ни разу не было.

    Я могу вспомнить кучу обещаний, программ, финансирований и агиток за последние 24 года его царствования, только по теме авиации. И сколько бы не усирались пупкинские клакёры всё сваливая на 90е, но даже при Алкаше дело шло гораздо веселей. А времена "горбатого, который всех слил", для Ботокса вааще не достижимы, даже в мечтах.

    Советам в 1917г досталось пару мастерских, немного иномарок аля фарман-ньюпор и чахлый отвёрточный Муромец, но не смотря на войну, разорение интервентами, непризнание и санкции, спустя 24 года у них уже были свои развитые КБ, НИИ, персонал и про-во. Спустя 32 года реактивная авиация. А спустя 40 лет полетел спутник. Именно 2030 год отметит сороколетие этого режима, которому не надо было создавать с нуля ниуя, а всё было получено развитым, вполне передовым, кучей заделов на будущее, кв. персоналом, смежниками и работающим про-вом.
    1. leks Ранг пользователя
      leks
      +2
      Сегодня, 06:47
      Мне жаль, что не могу Вам поставить 100500 плюсов. Всё разложил по полочкам.
      Не нужно ничего выдумывать, достаточно почитать историю России, СССР за двадцатый и двадцатьпервый век и понять, что нынешняя власть и режим себя дискредитировала. Это раковая опухоль которая рано или поздно убъëт народ и страну. Но народ всё пытается оправдать нынешнюю власть провалами пятнистого и алкаша.
      1. Ильнур Ранг пользователя
        Ильнур
        +2
        Сегодня, 07:37
        народ всё пытается оправдать нынешнюю власть провалами пятнистого и алкаша

        Народ не пытается оправдать, а пытается свалить на них наш бессменный, говоря, что при СССР "выпускали только галоши" и оправдываю своих дефективные менеджеров ...
    2. dmitryaves Ранг пользователя
      dmitryaves
      +1
      Сегодня, 07:11
      Одни либеральные лозунги. Мозга ноль.
  11. Дилетант Ранг пользователя
    Дилетант
    +5
    Сегодня, 05:44
    кому из трех проектов МС-21, SuperJet 100 или Ту-214,

    Это разные самолеты для разных целей. Как по дальности, так и по пассажировместимости.
    1. Maxim G Ранг пользователя
      Maxim G
      0
      Сегодня, 07:06
      Ту-214 и МС-21 однотипные.
      Кроме того, был Ту-204-300 короткий, с числом пассажиров и дальностью, примерно как Суперджет.
  12. Qas Ранг пользователя
    Qas
    +12
    Сегодня, 05:52
    Врут, потому что знают: им ничего не будет. Никто их на лесоповал, рытье кана лов не отправит. Максимум из одного кресла в другое пересядет. Увы, реальность такова.
  13. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +3
    Сегодня, 06:10
    Чиновники держались за свои "хлебные места", любыми способами, всегда и везде...
    Они в системе, а никакая устоявшаяся система не терпит суеты!
    Понятно, что иногда и в системе/рядом/над ней, появляются возмутители спокойствия, пытающиеся/желающие её перетряхнуть!!! Такое тоже бывает, а вот чем заканчивается, это, даже, не вопрос...
  14. Oleg133 Ранг пользователя
    Oleg133
    +8
    Сегодня, 06:19
    Цитата: FoBoss_VM
    Начиная с министра и ниже

    А почему не выше?
    Путин 24 года у власти
  15. Oleg133 Ранг пользователя
    Oleg133
    +1
    Сегодня, 06:23
    Цитата: turembo
    Вранье это практически национальная идеология

    Вы хотите сказать, что это русский народ неправильный попался, врёт?
  16. Юрась_Беларусь Ранг пользователя
    Юрась_Беларусь
    +1
    Сегодня, 06:25
    Знаете почему я ни удивлён, ни поражён? Да потому что то же самое происходит во всех более-менее технически развитых странах капитализма. Они сейчас доедают плоды соревнования между капитализмом и социализмом в плане технологий и науки, а также пожинают плоды капиталистической идеологии массового поражения, когда быть профессиональным рабочим, инжинером и учёным объявляется уделом "лузеров" и "быдла".
  17. air wolf Ранг пользователя
    air wolf
    +1
    Сегодня, 06:39
    Печально, даже нет слов, как Гайдар с Чубайсом под руководством Ельцина убили нашу промышленность за несколько лет.
    Пора работать или нам хана..
  18. AVP Ранг пользователя
    AVP
    0
    Сегодня, 06:53
    Ту-204/214 в серию не пойдёт, ибо уступает мс-21 практически во всём, и тянуть два одинаковых проекта нет смысла - будут распыляться ресурсы. Всё вопли про ту-214 идут исключительно от правительства Татарстана и руководства КАЗ. Но их понять можно - хочется не только отдельные запчасти но и полноценную сборку.
  19. Комментарий был удален.
  20. Алексей 1970 Ранг пользователя
    Алексей 1970
    +5
    Сегодня, 07:00
    А чего не врать то? Если вранье идет с самого верха, сколько высокотехнологичных рабочих мест с не поднятым пенсионным возрастом во всяких майских и прочих указов выполнено? Вооот! И тем не менее куча народа реально всему верит и голосует "за", чем объяснить такое, не понятно. И ведь реально одна говорильня с обещаниями, а дел совсем чуть. Все что строилось в основном нефтехимия и газ, причем своего сварочного оборудования (автомат, робот, полуавтомат) сопоставимого по качеству с импортным так и не создано, а что есть, сильно хуже так как от отечественного название и паспорт, все что внутри Китай. А тут самолет! Перефразируя "Самолет построить, это не ешака купить", как то так.
  21. Тихонов_Александр Ранг пользователя
    Тихонов_Александр
    +1
    Сегодня, 07:18
    Большинства советских заводов, выпускающих серийно и в необходимом количестве комплектующие для сборки самолётов, давно уже нет. Оборудование растащено, испортилось, устарело... Кадры разбежались, вымерли... Система подготовки кадров разрушена. За время правления ЕБНа и ВВП угробили практически всю наукоёмкую промышленность. Хорошо ещё, что уцелела часть предприятий, выпускающих военную технику. И стране долго ещё выбираться из ямы. Но надежды, что будут значимые изменения в обществе с нынешним руководством, практически нет...
  22. Солдатов В. Ранг пользователя
    Солдатов В.
    -1
    Сегодня, 07:26
    Всё можно сделать. В стране где то около 50 авиазаводов разного профиля, плюс заводы космического профиля, где много хороших конструкторов и технологов. Если разослать по заводам то что нужно сделать для самолётов и выделить деньги то каждый выберет себе деталь или узел для производства. Правильно в статье написано 13% импортных деталей в ТУ-214, а что молчат, может это выеденного яйца не стоит для кого то что бы сделать у себя. Явно коррупция что бы закупать детали за границей.
    Это касается и Суперджета и МС-21. Система и логистика капитализма не оправдывает себя для роста производства. soldier
    1. Авиатор_ Ранг пользователя
      Авиатор_
      0
      Сегодня, 08:19
      Если разослать по заводам то что нужно сделать для самолётов и выделить деньги то каждый выберет себе деталь или узел для производства.
      Людей надо готовить 15 лет - 10 лет в школе (не нынешней, а советской) и 5 лет в институте, только тогда получится.
  23. FRoman1984 Ранг пользователя
    FRoman1984
    +3
    Сегодня, 07:32
    Читаешь такого рода статьи и обалдеваешь от вселенского звездеца в стране. За 2 года на Казанском заводе не выпустили ни одного Ту-214 и возможно закончат один борт в 2024 году, который начали строить 4 года назад :)
    "Юра, мы приехали" - надпись на "Буране".
    Хочется снова включить "Россию 24" и "Первый канал" с победными речами и лозунгами Путина о загнивающем Западе и его тлетворном влиянии, крахе однополярности, скором коллапсе доллара.
    Ну нафиг, врёте вы всё, всё у нас на подъёме
  24. Дедок Ранг пользователя
    Дедок
    +4
    Сегодня, 07:38
    «Врут, чтобы удержаться в своих креслах»
    половина статей должна выходить под таким заголовоком
  25. vvn_vl Ранг пользователя
    vvn_vl
    +4
    Сегодня, 07:39
    Красиво работают гуманитарные менеджеры!! Почему нет министерства авиационной промышленности? Или на него не поставишь строителя или социолога?
  26. Авиатор_ Ранг пользователя
    Авиатор_
    +2
    Сегодня, 08:17
    Заметка верная.
    Олег Коробченко 15 декабря в прямом эфире заявил, что Казанский авиазавод готов выпускать до сотни самолетов в год.

    Существующее сейчас стапельное производство физически не может обеспечить выпуск больше десяти самолетов в месяц.

    Ну, если так, то больше 10 в месяц и не надо, 120 в год и получится. Другое дело, что производить не из чего, а из чего производить - Коробченко не знает и знать не хочет.
    1. Алексей 1970 Ранг пользователя
      Алексей 1970
      +1
      Сегодня, 08:56
      Олег Коробченко 15 декабря в прямом эфире заявил, что Казанский авиазавод готов выпускать до сотни самолетов в год Может бумажные? Так то чЁ, могем и больше! Эх печаль печальная. no
  27. михаил3 Ранг пользователя
    михаил3
    +2
    Сегодня, 08:36
    Олег Коробченко 15 декабря в прямом эфире заявил, что Казанский авиазавод готов выпускать до сотни самолетов в год. Для сравнения: такими темпами производства узкофюзеляжных лайнеров могут похвастаться только отдельные заводы Airbus и Boeing.
    Как сказано в статье, наши авиазаводы - сборочные площадки. Всего навсего. У нас в городе тоже есть "авиазавод", то есть БЫВШЕЕ производство некоторых комплектующих.
    Они там молодцы, на самом деле. Удержались от окончательного развала. Работают сейчас в три смены... Вот только от завода осталась едва десятая часть. И от площадей, и от кадров. Причем кадры на заводе состоят из стариков, причем далеко не лучших заводчан того периода (лучшие поувольнялись давным давно, таким спецам голодать неприлично) и молодых ребят, которых надо бы учить... только непонятно чему.
    Старых станков все меньше, и они не очень то годятся для работы по новым программам. Новых станков нужного класса в России не выпускается. До недавнего времени все было устроено так, чтобы такие заводы как наш либо вообще закрывались (и большинство так и сделали), либо существовали на грани голода, так что не наши станки не на что было купить. Да и зачем? Заказао то не было!
    Чтобы заново открыть ПОЛНОЦЕННОЕ производство на таких заводах (а их нужны многие сотни) заводами должны полностью управлять инженеры высочайшего класса, с полным доступом к любым ресурсам и любым деньгам. А у нас такие есть? И кто у нас всем владеет и управляет? Мдя...
  28. avia12005 Ранг пользователя
    avia12005
    +1
    Сегодня, 09:01
    Надо просто вместо своих самолётов начать выпускать свои телеги на конной тяге. И назвать эту серию в честь главы Минпрома Дениса Мантурова. Точка.
  29. Zaurbek Ранг пользователя
    Zaurbek
    +1
    Сегодня, 09:09
    Серийное производство ровно такая же трудность, как и создание техники...с Ту214 фактически перезапуск серийного производства.....это люди, смежники, специалисты, материалы. Деньги можно напечатать - материальные вещи - нет, людей еще и учить нужно...а ТРД- отдельное производство - сложнее, чем самолет. А 30 лет учили Юристов и Экономистов и менеджеров. Управлять, судиться можем и считать, а делать нужно учиться!
  30. ВЗЭМ100 Ранг пользователя
    ВЗЭМ100
    0
    Сегодня, 09:18
    Вы возьмите ту свечу....

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