Западная пресса: шведские ПЗРК RBS 70 успешно борются с российскими дронами

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Западная пресса: шведские ПЗРК RBS 70 успешно борются с российскими дронами

В числе многочисленных изделий западного происхождения украинской армии были поставлены шведские ПЗРК RBS 70.

RBS 70 оказывает активное противодействие российским беспилотникам на поле боя

- поясняют украинские солдаты.



Как указывается в издании Army Recognition, из данного ПЗРК, находившегося на вооружении 47-й бригады ВСУ, был успешно поражен российский разведывательный БПЛА Supercam. В западной прессе заявляется о том, что данный комплекс доказал способность бороться и с другими целями: якобы из него были поражены ударный вертолет Ка-52 и крылатые ракеты. Однако никаких доказательств не приводится.

Эффективная дальность огня из системы составляет примерно 8 км, при этом она способна уничтожать цели на высотах до 5 км. Расчет обычно состоит из двух человек: один осуществляет наведение и запуск ЗУР, второй ведет отвечает за наблюдение и обнаружение цели.



RBS 70 с лазерной системой наведения был принят на вооружение шведской армии в 1977 году. 17 ноября 2022 года Швеция одобрила поставку ВСУ ПЗРК RBS 70 вместе с ракетами и организовала обучение украинских расчетов на своей территории. В феврале 2023 году Стокгольм решил передать ВСУ ЗРК средней дальности RBS 97 (I-HAWK).

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24 комментария
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  1. neworange88 Ранг пользователя
    neworange88
    +4
    Вчера, 21:13
    Ни фига себе у них размеры ПЗРК на фото к статье. belay А кто то говорил что это у нас микросхемы большие.Шведы по ходу гигантоманией страдают.

    Очередной украинский экипаж решил проверить характеристики проходимости поставленного из Швеции основного боевого танка Stridsvagn 122. Ожидаемо этот опыт завершился провалом.

    62-тонная модификация германского Leopard 2A5 намертво засела в грязи. Произошло это в районе населенного пункта Терны на Купянском направлении.Вражеская бронемашина находилась под наблюдением российских беспилотных разведчиков, которые навели на нее дроны-камикадзе 20-й общевойсковой армии Западного военного округа.Один из БПЛА точно попал в находящийся в корме башни отсек со снарядами, которые взорвались, после чего начался пожар.


    https://vestnik-rm.ru/articles/blog-tankoveda-1945-stranicy-voennoj-istorii/62-tonnuyu-tushu-tanka-stridsvagn-122-vsu-razdelali-dronami-kamikadze
    1. михаилл Ранг пользователя
      михаилл
      +2
      Вчера, 21:24
      Цитата: neworange88
      Ни фига себе у них размеры ПЗРК на фото к статье. belay

      Видео тоже вполне дает представление о "переносном" характере. Там же расчет надо дрючить нечеловечески! А их пять человек.
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        0
        Вчера, 21:31
        Походу без 4 африканцев не обойтись.На то и был расчёт.Зато в Абрамсе можно обойтись одним. Заряжающим.Ох уж эти западные эксплуататоры и их колониальные замашки.

        Вот и украинцы туда же.Украинские военные комиссары должны перестать хватать людей на улицах, и развернуть рекрутинговую кампанию в самых бедных странах Африки.Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Руслан Бортник.

        Такого уровня зарплаты, как в украинской армии, могли бы быть привлекательны для жителей Африки, Азии. Там много солдат, имеющих опыт разных боевых действий.Рекрутинг надо проводить, но не во Львове и Киеве. Рекрутинг надо проводить в Сомали, Конго, Йемене», – сказал Бортник.


        https://www.politnavigator.net/ne-nado-khvatat-ukraincev-v-kieve-predlozhili-nabirat-dlya-vojjny-deshjovykh-negrov.html
      2. Nikolaevich I Ранг пользователя
        Nikolaevich I
        +5
        Вчера, 21:58
        Цитата: михаилл
        Видео тоже вполне дает представление о "переносном" характере

        Многие подписчики ВО толком не знают ,что входит в понятие "переносной зенитно-ракетный комплекс "(ПЗРК)...! Как мне ,когда-то,объяснил некий дядя эксперт ещё в конце прошлого века, переносные комплексы подразделяются на носимые(!) ПЗРК ,которые переносятся одним человеком и ракета запускается с плеча...и разборно-переносные(!) , которые разбираются на блоки(вьюки) и переносятся всем расчетом ,в котором может насчитываться от 2 и более человек ! Например по памяти ,шведский разборно-переносной ЗРК (скорее всего,"предшественник" RBS 70) разбирался на 3 вьюка общим весом 80 кг ...!
        1. михаилл Ранг пользователя
          михаилл
          +2
          Вчера, 22:22
          Цитата: Nikolaevich I
          разбирался на 3 вьюка общим весом 80 кг ...!

          Понятно, что в крайне специфических условиях(партизанская война, горная местность или городская застройка) разборная переносимость офигенный плюс. А в перманентности армейского бардака то одно потеряется, то другой ногу подвернет и расчет нужно дрючить нечеловечески!
          Крайне неоднозначная концепция.
          1. Nikolaevich I Ранг пользователя
            Nikolaevich I
            +2
            Вчера, 22:38
            Цитата: михаилл
            Крайне неоднозначная концепция

            Возможно и так... ! Но думаю,что переноска ЗРК "неграми" из расчёта -это крайний случай ! По "большому счёту",это перевозка на "хаммерах" , мотобайках ,мулах,наконец...(да хоть в пассажирском рейсовом автобусе !).Это на "приличные" расстояния...но не возбраняется расчёту "ПЗРК" донести вьюки до крыши МКД или на вершину высоты-опорника...
            1. михаилл Ранг пользователя
              михаилл
              0
              Вчера, 23:10
              Цитата: Nikolaevich I
              но не возбраняется расчёту "ПЗРК" донести вьюки до крыши МКД или на вершину высоты-опорника...

              Вот-вот. На учениях или разовые акции с суперподготовленными расчетами.
              А в вульгарной армейской реальности даже от почти монолитных агрегатов, где все если не приварено, то болтами прикручено, все равно что-то потеряется или разобьется.
  2. Уарабей Ранг пользователя
    Уарабей
    +1
    Вчера, 21:19
    Надо летающие "болванки" без начинки поднимать на 4500 метров, пусть на них расходуют эти ПЗРК.
  3. Попандос Ранг пользователя
    Попандос
    +3
    Вчера, 21:20
    ПЗРК RBS 70 успешно борются с российскими дронами

    А это случаем не как из пушки лупить по воробьям?
    Хотя за неимением другого варианта, и так сойдёт, но дороговато ИМХО.
    Хотя хоxлам пофиг, ещё привезут.
    1. Stas157 Ранг пользователя
      Stas157
      0
      Сегодня, 02:33
      Цитата: Попандос
      А это случаем не как из пушки лупить по воробьям?

      ПЗРК это не из пушки. Это самый дешевый зенитно-ракетный комплекс. Переносной к тому же. Вы можете пушку перенести?
      У нас по БПЛА работают Панцири, что посерьёзнее любого ПЗРК.
  4. Старк Ранг пользователя
    Старк
    0
    Вчера, 21:22
    Ну началось Только чехи отчитались ,теперь шведы как они русские дроны сбивать будут ))))))
    А где амерсы ? Они борятся или как
  5. lukash66 Ранг пользователя
    lukash66
    +5
    Вчера, 21:22
    Один дрон сбили - и сразу успешно борятся. Т. е. шведский обыватель сразу прикинет о сотнях и тысячах.))
  6. Max1984 Ранг пользователя
    Max1984
    -2
    Вчера, 21:28
    хороший ПЗРК нам такой же не помешал бы, по принципу действия такой же, то-есть без головки самонаведения как у Стрелы или Иглы, а с наведением по команде оператора, такую ракету не обманешь, по сути это как ПТРК Корнет, только ракета меньше, быстрее и маневреннее и стоит дистанционный взрыватель, против беспилотников самое оно, для обычных ПЗРК они слишком малы и неконтрастны чтобы головка самонаведения могла их захватить...
    1. Дост Ранг пользователя
      Дост
      -3
      Вчера, 21:36
      Корнет этим и так может заниматься, что и делал на испытаниях до СВО. Ракета у шведов даже больше, а не меньше. А вот головку точно надо сделать с лазерным взрывателем. Чтоб на пролёте.
      1. Max1984 Ранг пользователя
        Max1984
        +1
        Вчера, 22:02
        калибр RBS 105 мм у корнета 152, скорости ракет несопоставимы у корнета 250 м/с у RBS 680 по маневренности корнет тоже уступает 100 процентов так как ПТРК и ПЗРК это принципиально разные системы, то что Корнет может сбить воздушную цель, ну так и RBS может поразить наземную цель, если это не танк, у Корнета станок-лафет не предназначен для стрельбы по воздушным целям, угол наклона слишком мал, можно поразить только цель далеко от себя задрать установку на 80 градусов не выйдет, установка нужна такая как у RBS крутящаяся на 360 градусов с возможностью стрельбы с максимальными углами по вертикали.....
    2. Wildcat Ранг пользователя
      Wildcat
      -2
      Вчера, 23:41
      Штуковина специфическая, основной плюс - дешевизна, раза в два или четыре дешевле, чем Стингер (разных серий).

      Плюс - "ночной" прицел "в стоке" и устойчивость к ловушкам. Дальность/высота больше чем у Вербы, в некоторых источниках вообще пишут дальность 9500 м. - это приближает к Осе.
      Минусы - подготовка оператора и большие размеры. Да и использование в ВСУ, ИМХО, не самое разумное (видео сюда не потащу).

      В целом, по свидетельству ВСУшника из отделения ПЗРК (видео сюда не потащу), из-за необходимости таскать ПЗРК для прикрытия от авиации войск ВСУ "за нУль, в серую зону" 90% (девяносто процентов) расчетов ПЗРК ВСУ было убито/ранено (возможно преувеличение потерь). Прикрытие войск в глубине от дронов при помощи ПЗРК считается безопасным (относительно) делом.
  7. Enceladus Ранг пользователя
    Enceladus
    0
    Вчера, 21:43
    А что музыка какая-то левая... нада было сразу из батлфилда, было бы еще эпичнее, особенно для диванов good wassat
  8. Lynnot Ранг пользователя
    Lynnot
    -3
    Вчера, 21:53
    Голимая реклама, вот как это называется.
  9. 2sila Ранг пользователя
    2sila
    0
    Вчера, 22:04
    Два велосипеда прикрутить и будет самоходный. А если к Стреле прикурить лазерную указку то будут почти аналогами. По размеру как минимум) Ракета то сама небольшая, а вот дальномер и батарейка... Интересно сколько он стоит.
  10. BARKAS Ранг пользователя
    BARKAS
    +1
    Вчера, 22:09
    Вполне возможно хороший ПЗРК только нужно сравнить сколько ракет в наличии их стоимость с количеством и ценой наших целей.
  11. Fangaro Ранг пользователя
    Fangaro
    0
    Вчера, 23:10
    Как указывается в издании Army Recognition, из данного ПЗРК, находившегося на вооружении 47-й бригады ВСУ, был успешно поражен российский разведывательный БПЛА Supercam. В западной прессе заявляется о том, что данный комплекс доказал способность бороться и с другими целями: якобы из него были поражены ударный вертолет Ка-52 и крылатые ракеты. Однако никаких доказательств не приводится.

    Подпись под новостью: фотографии Saab.

    И кто здесь автор?
    Если "утверждают украинские солдаты".

    ВО постепенно скатывается к уровню Быстрой Информации.
    1. Lynnot Ранг пользователя
      Lynnot
      0
      Сегодня, 00:44
      Подпись под новостью: фотографии Saab.
      И кто здесь автор?

      В профиле канала YT логотип и надпись "Welcome to the official Saab YouTube Channel." Очень трудно понять, откуда это видео и что оно из себя представляет.))) laughing Про Saab JAS 39 Gripen, надеюсь, слышали. Да и про сам ПЗРК пишут, что: "Разработан в Швеции компанией Bofors Defence (в настоящее время Saab Bofors Dynamics)."
  12. blackcat Ранг пользователя
    blackcat
    0
    Вчера, 23:39
    А на западе существует закон обязывающий предупреждать читателя , хотя бы и мелким текстом , что статья рекламная am
  13. rait Ранг пользователя
    rait
    0
    Сегодня, 02:08
    Как указывается в издании Army Recognition, из данного ПЗРК, находившегося на вооружении 47-й бригады ВСУ, был успешно поражен российский разведывательный БПЛА Supercam


    Только вот Supercam это абсолютно гражданский БПЛА что сразу резко меняет ситуацию. И это при условии что и правда сбили.

    Сам ПЗРК можно отнести к первому поколению так как ракета управляется оператором вручную, прям как на наших ПТРК. Как итог ракета стоит сильно дешевле, но вероятность поражения высокоманевренных целей сильно ниже. Но при этом возможно наведение на слабоизлучающие цели которые распространенные ПЗРК с ИК головкой наведения просто не видят.

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