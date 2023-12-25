«Место России занимает Китай»: основным поставщиком оружия в Зимбабве становится КНР

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«Место России занимает Китай»: основным поставщиком оружия в Зимбабве становится КНР

Зимбабве получила крупную партию военной техники из Китая стоимостью $28 млн. В перечень подаренной техники входит по восемь колесных истребителей танков PTL-02 (вооружены 100-мм пушкой), БМП WZ-551, БТР WZ-551, БРЭМ WZ-551, санитарных машин WZ-551, моторизованных водоочистителей, патрульных катеров и микроавтобусов, а также различное стрелковое оружие.

Китай является крупнейшим торговым партнером Зимбабве и основным источником кредитов и помощи

- говорится в издании Military Africa.



КНР стала ключевым торговым и финансовым партнером Зимбабве после того, как США и другие страны Запада ввели против страны санкции и эмбарго за нарушения прав человека и захват земель, принадлежащих белым фермерам.

Эти подарки не бесплатны, потому что Китай получил большой доступ к природным ресурсам Зимбабве

- полагает американский эксперт.

Однако, как указывается в издании PAP, китайские военные поставки африканским странам до сих пор были скромными; основную роль играла Москва:

Гораздо более активно в этом регионе работала Россия, которая поставляла различным государствам оружие, предоставляла военных инструкторов и наемников. Ситуация изменилась, в частности, из-за того, что РФ сейчас занята войной на Украине. Похоже, что Китай занимает ее место.


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    16 комментариев
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    1. Magic Archer Ранг пользователя
      Magic Archer
      +2
      Вчера, 22:53
      Будем объективны. 28 млн долларов это смешно. Нормальные контакты это от ста, про авиацию где миллиарды вообще молчу. Китайская техника всегда присутствовала в Африке и на ближнем Востоке. Основным критерием же являлась цена. Помню в Ираке был огромный парк китайской бронетехники. И проявила она себя крайне слабо. Понятно что прошло много лет,и качество вероятно выросло, но не будем забывать то что она почти нигде не воюет.
      1. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        +4
        Вчера, 23:48
        - и захват земель, принадлежащих белым фермерам.
        Вот так процветающая Южная Родезия превратить в супернищую Зимбабве.
        Раскулачили,а вот до коллективизации и индустриализации не дошли.Мозгов не хватило.
      2. Андрей Дибров
        Андрей Дибров
        0
        Сегодня, 01:17
        Цитата: Magic Archer
        Будем объективны. 28 млн долларов это смешно. Нормальные контакты это от ста, про авиацию где миллиарды вообще молчу. Китайская техника всегда присутствовала в Африке и на ближнем Востоке. Основным критерием же являлась цена. Помню в Ираке был огромный парк китайской бронетехники. И проявила она себя крайне слабо. Понятно что прошло много лет,и качество вероятно выросло, но не будем забывать то что она почти нигде не воюет.

        Папуасам в джунглях нафиг не уперлись те пво с вертолетами, не говоря уж ...
        А остального дешмана по всему миру опой ешь на каждом углу
      3. Stas157 Ранг пользователя
        Stas157
        0
        Сегодня, 02:14
        Цитата: Magic Archer
        Будем объективны. 28 млн долларов это смешно.

        Это если это было один раз, а потом китайцы уйдут. Но вы верите в это? В статье говорилось, что китайцы наше место занимают и становятся новым поставщиком. В следующий раз африканцы могут заказать на пол миллиарда и рассчитаться более ценным, чем деньгами.

        . Китай получил большой доступ к природным ресурсам Зимбабве

        Я бы не стал смеяться с этого.
    2. 2sila Ранг пользователя
      2sila
      +1
      Вчера, 23:01
      Кто интересно у них там всю эту шляпу пишет?! Наверно этот Милитари Африка серьёзный ресурс. Сидит крендель и печатает на айфон 4.
      "Несмотря на экономические санкции Запада, которые действуют в отношении Зимбабве с 2000-х годов, Москва поддерживала взаимоотношения с правительством Роберта Мугабе, неоднократно обвиняемого в пытках и убийствах своих оппонентов. Хотя официально Россия не поставляла оружие в Зимбабве с 1999 года, экономическое партнерство в других сферах между странами укрепилось."
    3. Fangaro Ранг пользователя
      Fangaro
      -2
      Вчера, 23:04
      Вот тема для Новости на ВО.
      Некрупная страна получила от крупной страны технику и вооружение на 28 млн долларов. В подарок.
      Это значит, что Россия уступила пальму первенства КНР?
      Китай отжимает рынки и у нас, и у европейцев, и у американцев.
      Но приводить в пример ЭТОТ текст, по-моему, не уровень ВО.
    4. андрей мартов Ранг пользователя
      андрей мартов
      +1
      Вчера, 23:12
      Теперь зимбабвийцы вместо "Здравствуйте", наверно ,говорят "Нихао". . . winked
    5. ЧеловекИздалека Ранг пользователя
      ЧеловекИздалека
      0
      Вчера, 23:22
      Уровень статей на ВО упал катастрофически, но клики собирает. Рецепт таков: к любой чепухе надо приплести Россию и то, как ее унизили, предали этой чепухой и тд и тп. Возможно также добавить коварное использование СВО как удачный момент.
      1. midivan Ранг пользователя
        midivan
        0
        Сегодня, 01:56
        Цитата: ЧеловекИздалека
        Уровень статей на ВО упал катастрофически, но клики собирает. Рецепт таков: к любой чепухе надо приплести Россию и то, как ее унизили, предали этой чепухой и тд и тп. Возможно также добавить коварное использование СВО как удачный момент.

        А чем унизили Россию? У нас этой техники тьма стоит ржавеет и девать некуда? Так то СВО идёт и не понятно с кем ещё придётся воевать, техника сейчас самим нужна, а когда Китай сцепится с кем нибудь вот тогда и мы будем продавать... wink
    6. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      -1
      Вчера, 23:22
      Они пойдут по нашим граблям? Дешевле оружие за копейки, а потом эти арсеналы используют против них самих же или нас.
    7. Scuderia Ранг пользователя
      Scuderia
      +2
      Вчера, 23:25
      А некогда Родезия была очень развитым государством на континенте..
    8. Вадим С Ранг пользователя
      Вадим С
      +3
      Вчера, 23:29
      Китай делает большими партиями! большую линейку самой разной техники, на которую у нас смотрят снисходительно. Те же колесные недорогие и очень простые арт системы клепают для бедных стран, стволы на грузовиках и минометы почти в пикапах. Скоро они потеснят нас везде и почти во всем, тем более что мы то и работаем в основном с бедными странами. У нас упёрлись в эту мсту и ничего кроме. Война хоть заставила шевелиться, что то побыстрее уже принимать и выпускать. Все же Китай велик!
    9. михаилл Ранг пользователя
      михаилл
      +2
      Вчера, 23:36
      Зимбабве- это Южная Родезия. Северная Родезия- это Замбия.
      Родезии названы в честь Сесила Родса. А Сесил Родс- это "Де Бирс".
      Перефразируя- это не твой алмаз, и даже не мой алмаз, он ихний!
    10. osp Ранг пользователя
      osp
      +1
      Сегодня, 00:27
      Цитата: Вадим С
      Китай делает большими партиями! большую линейку самой разной техники, на которую у нас смотрят снисходительно. Те же колесные недорогие и очень простые арт системы клепают для бедных стран, стволы на грузовиках и минометы почти в пикапах. Скоро они потеснят нас везде и почти во всем, тем более что мы то и работаем в основном с бедными странами. У нас упёрлись в эту мсту и ничего кроме. Война хоть заставила шевелиться, что то побыстрее уже принимать и выпускать. Все же Китай велик!

      Китай делает клоны Су-30МКК например уже достаточно продвинутые.
      В том числе и в варианте постановщика помех/самолета прорыва ПВО.
      Естественно БРЛС с АФАР там тоже есть.

      В России же производство такой модификации Су-30 сняли в 2016 году , поскольку в том варианте с устаревшим радаром его никто не покупал.
      Вот китайцы эту нишу захватили.
      Палубные клоны Су-33 включая двухместный там тоже производятся.
      Последний не без помощи Украины в Китае родился.
    11. garik77 Ранг пользователя
      garik77
      -1
      Сегодня, 00:32
      восемь колесных истребителей танков PTL-02 (вооружены 100-мм пушкой)

      Какие танки они собрались истреблять 100 мм пушкой?
      1. blackGRAIL Ранг пользователя
        blackGRAIL
        +1
        Сегодня, 00:47
        Африканские. Это Африка. Там практически нет танков, а то что есть не тяжелее Т-55 (разве что у ЮАР Олифанты/Центурионы). Но в основном там не танки используют, а ББМ и 100мм пушка может поразить любую бронетехник на континенте).

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