Минобороны Великобритании: Первые шесть пилотов ВС ВСУ завершили базовое обучение на истребители F-16

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Минобороны Великобритании: Первые шесть пилотов ВС ВСУ завершили базовое обучение на истребители F-16

Великобритания завершила обучение первой группы украинских пилотов. Как сообщили в пресс-службе Минобороны Соединенного королевства, украинцы уже покинули британскую территорию и убыли в Данию.

Шесть представителей Воздушных сил ВСУ завершили базовую программу обучения на территории Великобритании и отправились в Данию, где продолжат подготовку, а также приступят к практическим полетам на истребителях F-16. При этом в Британии осталась еще одна группа украинских пилотов из десяти человек, которая продолжит обучение.



Как пояснили в Минобороны Великобритании, обучение завершили шесть самых опытных пилотов, они тренировались с августа, обучение касалось пилотирования и изучения авиационной терминологии на английском языке. Сейчас этот же курс проходят десять стажеров, они осваивают авиационную медицину и тренируются на центрифуге. По этой группе сведений пока нет.

В будущем Украина будет иметь современные военно-воздушные силы, сформированные на базе высокоэффективных истребителей четвертого поколения F-16. В сочетании с обучением в ведущих мировых ВВС это значительный шаг вперед по сравнению с нынешними возможностями Украины советской эпохи

- заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

Ранtе сообщалось, что в следующем году Франция присоединится к "самолетной коалиции" и начнет базовую подготовку украинских пилотов на своей территории.
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    34 комментария
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    1. Nesvoy
      Nesvoy
      -2
      Сегодня, 10:38
      Да же представлять не хочу каких они дел наделают. Вон су-24 что творят...
      1. Лт. запаса ВВС Ранг пользователя
        Лт. запаса ВВС
        +3
        Сегодня, 10:50
        Цитата: Nesvoy
        Да же представлять не хочу каких они дел наделают. Вон су-24 что творят..

        Они скорее смогут сбивать наши крылатые ракеты и возможно начнут охоту на фронтовую авиацию Су-25 и вертолёты, не особо важно с какого борта запускать ракеты воздух-земля.
        1. Totvolk80
          Totvolk80
          0
          Сегодня, 11:51
          Базовое обучение - это взлёт и посадка , полёт в простых метеоусловиях, без применения вооружения...
          Можно обнаруживать все их самолёты уже при взлёте, только наши генералы не чешутся. Умно разместить и передать локаторы в Дружественную страну и видеть 2/3 Украины ...
      2. APASUS Ранг пользователя
        APASUS
        +1
        Сегодня, 10:57
        Цитата: Nesvoy
        Да же представлять не хочу каких они дел наделают. Вон су-24 что творят..

        Будут обстреливать города и тылы,устраивать засады ,но в открытый бой они не пойдут .
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      -5
      Сегодня, 10:44
      Метод FIFO: первым пришел (в небо) — первым ушел (на небо)... ЗРК С 400 - то спешит поздравить вас с окончанием базовой подготовки!!! love
      1. WhiteFallen Ранг пользователя
        WhiteFallen
        +3
        Сегодня, 10:49
        Врага не стоит недооценивать - при поддержке ждунов и разведки НАТО эти крысы могут много дел наворотить
      2. voyaka uh Ранг пользователя
        voyaka uh
        0
        Сегодня, 12:13
        "ЗРК С 400"///
        ---
        Эти ЗРК не размещают вблизи границы с Украиной. Чтобы по ним не прилетело. Берегут.
        Они защищают Россию в глубине.
        Были они в Крыму.
    3. Nesvoy
      Nesvoy
      0
      Сегодня, 10:53
      Цитата: Лт. запаса ВВС
      Цитата: Nesvoy
      Да же представлять не хочу каких они дел наделают. Вон су-24 что творят..

      Они скорее смогут сбивать наши крылатые ракеты и возможно начнут охоту на фронтовую авиацию Су-25 и вертолёты, не особо важно с какого борта запускать ракеты воздух-земля.

      Так это и имелось ввиду. Так как F-16 интересен именно как платформа запуска AIM 120.
      1. Fitter65 Ранг пользователя
        Fitter65
        0
        Сегодня, 12:21
        Цитата: Nesvoy
        Так как F-16 интересен именно как платформа запуска AIM 120.
        Был "непревзойдённый" Байрактар, "всёпоражающий" Джавелин, "уничтожители российских танков" Бредли, "непробиваемые" Леопарды и Членеджеры, "всёсбивающие" РATRIOTы . Обещания и угрозы что с этим вселенским чудо-оружием, к сентябрю возьмём Ростов-на-Дону а в Октябре будем кататься на Абрамсах по Красной площади и Арбату...
        1. Nesvoy
          Nesvoy
          +2
          Сегодня, 12:54
          Цитата: Fitter65
          Цитата: Nesvoy
          Так как F-16 интересен именно как платформа запуска AIM 120.
          Был "непревзойдённый" Байрактар, "всёпоражающий" Джавелин, "уничтожители российских танков" Бредли, "непробиваемые" Леопарды и Членеджеры, "всёсбивающие" РATRIOTы . Обещания и угрозы что с этим вселенским чудо-оружием, к сентябрю возьмём Ростов-на-Дону а в Октябре будем кататься на Абрамсах по Красной площади и Арбату...

          Ну а судя по статьям на ВО, у нас все оружие "не имеет аналагов". Ток вот почему-то СВО идет уже почти 2 года. Поэтому продолжайте дальше урюклякать!
          1. Fitter65 Ранг пользователя
            Fitter65
            -1
            Сегодня, 13:08
            Цитата: Nesvoy
            Ну а судя по статьям на ВО, у нас все оружие "не имеет аналагов".
            судя по кладбищам Леопардов и Бредли, а также отсутствию в небе Байрактаров и того что американцы не разрешают выпускать свои Абрамсы на поле боя, а предложили их вернуть в обмен на Леопарды. то это вот и есть подтверждение тому что наше оружие не имеет аналогов .
            Цитата: Nesvoy
            Ток вот почему-то СВО идет уже почти 2 года.

            А вы что предлагаете, чтобы наши воевали как ВСУ ? Которые за три недели вышли к Азовскому морю, взяли, Крым и Мариуполь, про Арбат и Ростов я выше писал. Приведите пример, где кто и когда из руководства РФ говорил что такого-то числа , или за такой период возьмём, освободим.... Ни разу не слышал. Кроме задач о денацификации и демилитаризации Украины. Причём опять же о сроках выполнения этих задач ни разу не говорилось. Так что потихоньку пытайтесь и дальше украквакать.
    4. avdkrd Ранг пользователя
      avdkrd
      0
      Сегодня, 11:06
      F16 вряд ли как то изменит ситуацию. Проблемы их использования для 404 , никуда не делись. Аэродромное обслуживание и капризность к ВПП, не делают из F16 вундерваффе. AIM120, очень неплохая ракета, но это не отменяет остальных проблем. Применение с натовских аэродромов, может стать точкой отсчёта, а вна 404 их век будет недолгим.
      1. voyaka uh Ранг пользователя
        voyaka uh
        0
        Сегодня, 12:17
        "капризность к ВПП, "///
        ----
        ВПП должна быть чистой, вот и вся капризность.
        В Израиле много песка, пыли, которые разносит ветер.
        Тем не менее, F-16 работают уже 40 лет. Из-за ВПП потерь не было.
        Были - редко - отказы движка в полете.
        1. Talon
          Talon
          0
          Сегодня, 13:00
          как показывает практика эксплуатации их в Египте, то и чистой она быть не должна, и даже ровной, сейчас не могу найти видео, но попадалось мне как египтяне со своих аэродромов летают
    5. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 11:06
      Шесть представителей Воздушных сил ВСУ завершили базовую программу обучения на территории Великобритании
      Постепенно "друзья украины" свои планы выполняют. Базовую подготовку 6 летчиков завершила Британия, эстафету подхватила Дания по отработке практических полетов. Как видим дело у них не застопорилось. А вот от высокопарных громких заявлений отказаться не могут
      В сочетании с обучением в ведущих мировых ВВС это значительный шаг вперед
      Британия и Дания считались ведущими ВВС мира? В этом случае не грех вспомнить, что обучение украинских танкистов и пехотинцев за рубежом по стандартам НАТО и западная техника не сильно укрепили ВСУ, что показал их "контрнаступ".
      1. Fitter65 Ранг пользователя
        Fitter65
        0
        Сегодня, 12:23
        Цитата: rotmistr60
        . Базовую подготовку 6 летчиков завершила Британия,

        Теоритическую подготовку. У Вритании нет самолётов F-16 как и инструкторов которые могут на них готовить.
        1. rotmistr60 Ранг пользователя
          rotmistr60
          0
          Сегодня, 12:33
          А я и написал
          эстафету подхватила Дания по отработке практических полетов
          1. Fitter65 Ранг пользователя
            Fitter65
            0
            Сегодня, 12:52
            Цитата: rotmistr60
            А я и написал
            эстафету подхватила Дания по отработке практических полетов

            Так чтобы начать отрабатывать практические полёты на определённом типе самолёта, надо хотя бы в теории изучить РЛЭ, как они могли изучить это в Британии если там нет ни самолётов ни руководства по лётной эксплуатации. Сколько я помню, про центры боевой подготовки в Британии, у них не было центра по подготовке пилотов F-16 .
    6. Freelander Ранг пользователя
      Freelander
      +1
      Сегодня, 11:09
      Пилот МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Савельев, прошедший программу двухлетнего обучения в США, погиб во время одного из первых вылетов после возвращения, о чем сообщила американская Politico. А тут три-шесть месяцев обучения...И не жалко им своих Ф-16?
      1. faridg7 Ранг пользователя
        faridg7
        +1
        Сегодня, 11:16
        Надеюсь они в комплекте с выпускниками на украину отправляют и пианины, а то где скаклы на похороны столько инструмента возьмут.
    7. fax66 Ранг пользователя
      fax66
      +2
      Сегодня, 11:16
      Я уже и не знаю... Если у ВСУ "уничтоженная" пару раз авиация такие удары проводит по Крыму, то что будет когда F-16 начнут работать?
      А у нас одно: "Всё это не критично и не может кардинально повлиять на ход СВО".
      1. faridg7 Ранг пользователя
        faridg7
        0
        Сегодня, 11:27
        Цитата: fax66
        А у нас одно: "Всё это не критично и не может кардинально повлиять на ход СВО".

        Есть аргументированные возражения этому?
        1. Задира Ранг пользователя
          Задира
          +1
          Сегодня, 12:47
          Есть аргументированные возражения этому?

          Есть. Смена места базирования ЧФ является причиной осознания далеко не мнимой угрозы, которую представляют натовские ракеты воздух-земля и земля-земля. Стационарные объекты в Крыму (пока только в Крыму) при помощи этих видов вооружения могут обстреливаться со стороны ВСУ практически безнаказанно
          1. faridg7 Ранг пользователя
            faridg7
            0
            Сегодня, 15:01
            Цитата: Задира
            Есть аргументированные возражения этому?

            Есть. Смена места базирования ЧФ является причиной осознания далеко не мнимой угрозы, которую представляют натовские ракеты воздух-земля и земля-земля. Стационарные объекты в Крыму (пока только в Крыму) при помощи этих видов вооружения могут обстреливаться со стороны ВСУ практически безнаказанно

            И как это может повлиять на ход СВО? То, что бандформирования зеленского могут кошмарить мирное население в тылу и флот, который в СВО участвовать может хоть из Средиземного моря( дальности для ракетных ударов вполне хватит) отрицательно на ход боевых действий не скажется, будет только больше мотивации бойцам на уничтожение бандитов. И насчёт безнаказанно обстреливать- расскажите это тем кто попал под удар дронов Герань, ракет Калибр и Кинжал. Марьинка- всё, Одесса-мама ждёт
      2. WhiteFallen Ранг пользователя
        WhiteFallen
        0
        Сегодня, 11:28
        У укров много авиации по миру собирали - в Польше, Чехии. Но вы можете и дальше думать одной извилиной что только наше МО врет
        1. Talon
          Talon
          -2
          Сегодня, 13:04
          ну и сколько их там могли насобирать?
          1. WhiteFallen Ранг пользователя
            WhiteFallen
            0
            Сегодня, 14:37
            Пару десятков только 29 МиГов у Польши, до полусотни су25. И пару десятков 24 сушек. Опять же. Многие сушки собирались из говна и палок, что б взлететь
    8. Юрась_Беларусь Ранг пользователя
      Юрась_Беларусь
      +2
      Сегодня, 11:30
      Шестеро!? На базовом уровне!? То есть по схеме "взлёт - круг - посадка"? Фейспалм...
      1. WhiteFallen Ранг пользователя
        WhiteFallen
        0
        Сегодня, 11:35
        Зато какая перемога . Укры работают на перемоге
      2. Freelander Ранг пользователя
        Freelander
        +1
        Сегодня, 12:35
        Только взлёт...Посадки не будет.))
    9. Солдатов В. Ранг пользователя
      Солдатов В.
      -1
      Сегодня, 11:37
      Нужно официально заявить что 6 высокоточных торпед готовы атаковать туннель под Ла-Маншем. bully
    10. Mishka78 Ранг пользователя
      Mishka78
      +1
      Сегодня, 12:12
      По-моему очевидно, что концепция ведения БД на Украине существенно изменилась.
      Теперь основная задача укропов - окончание унылого контрнаступа, стабилизация линии фронта и недопущение наших ударов по критической инфраструктуре. И всё к этому и идёт. И Ф-16 этому как раз изрядно поспособствуют. Сомнений в том, что укропам их в ближайшее время дадут, у меня нет.
      Массовые поставки танков и миллионы снарядов становятся не нужны. Европа и США переключаются на поставки "длинных" ракет, коими и будут долбить по нашим тылам и инфраструктуре, типа как в Феодосии сейчас.
    11. Fitter65 Ранг пользователя
      Fitter65
      +2
      Сегодня, 12:13
      Великобритания завершила обучение первой группы украинских пилотов. Как сообщили в пресс-службе Минобороны Соединенного королевства, украинцы уже покинули британскую территорию и убыли в Данию.
      У меня только один вопрос -как в Великобритании могли обучить пилотов, летать на самолёте, которого нет на вооружении этой страны?
      1. faridg7 Ранг пользователя
        faridg7
        0
        Сегодня, 15:08
        Ну как- в классах прошли теоретический курс аэродинамики, вызубрили РЛЭ машины( уж не знаю, переведённый зубрили или прямо так на ангицком, не заморачиваясь пониманием), а потом пешим по самолётному на плацу отработали полёт по кругу. Всё- новоиспечёные Хартманы требуют сала.

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