Премьер-министр Канады признал проблемы с обороноспособностью у своей страны из-за поддержки Украины

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Премьер-министр Канады признал проблемы с обороноспособностью у своей страны из-за поддержки Украины

У Канады могут возникнуть большие проблемы с обороной и безопасностью, поскольку арсеналы армии страны истощены из-за военной помощи Украине. Это признал сам премьер-министр Канады Джастин Трюдо, комментируя военную поддержку киевского режима.

Как утверждает глава канадского правительства, страны НАТО, к коим относится и Канада, отправляют огромное количество боеприпасов Украине. Промышленность западных государств не успевает производить такое количество артиллерийских снарядов, которое может потребоваться украинской армии, учитывая интенсивность боевых действий.



У всех большие проблемы, потому что мы все, как союзники по НАТО, отправляем огромное количество боеприпасов на Украину прямо сейчас

- подчеркнул премьер-министр Канады.

По словам главы канадского правительства, Украина сейчас якобы находится на передовой линии защиты некоего «международного порядка, основанного на правилах». Поэтому Запад вынужден поддерживать Украину даже в ущерб собственной обороноспособности.

Впрочем, все мы видим последствия реализации принципов данного «международного порядка, основанного на правилах». Единственное правило этого порядка – США и их сателлиты являются абсолютно правыми во всем, а к другим государствам можно применять двойные стандарты. Лучше всего это продемонстрировали последние события на Ближнем Востоке, поскольку Запад закрывает глаза на израильскую агрессию в секторе Газа, на бомбардировки, уносящие жизни тысяч мирных жителей.
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    9 комментариев
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    1. Grossvater Ранг пользователя
      Grossvater
      +2
      Сегодня, 10:49
      Да нет у них никаких проблем, потому, что никто на них нападать не собирается. Кому они нахрен нужны, Джо Неуловимые!
      Все их стоны только на тему - "Несите ваши денежки, иначе быть беде".
      1. parabyd Ранг пользователя
        parabyd
        +2
        Сегодня, 11:06
        Ну как вам сказать, вот на днях Штаты, вроде, отпилили немного их территорий в ходе уточнения своих границ. Правда, снаряды тут не помогут, но насчет проблем Трюдо не соврал
      2. Irokez Ранг пользователя
        Irokez
        0
        Сегодня, 11:39
        Цитата: Grossvater
        Кому они нахрен нужны

        Как кому? Никто не знает на сколько частей может развалиться после выборов США. Представляете кучу беженцев да ещё и с оружием из США во время гражданской войны, что может плавно перенестить на территорию Канады.
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 10:49
      Ну, зачем проблемы надо тебе с русскими Канада...??? Жила мирно и бескровно, так сиди на попе ровно... stop
    3. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 10:55
      Возьмете в долг у США и все очень просто закончится.Это как раз и добивались американцы
    4. Freelander Ранг пользователя
      Freelander
      0
      Сегодня, 11:04
      Наконец то стало доходить?)))
    5. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 11:13
      У всех большие проблемы, потому что мы все, как союзники по НАТО, отправляем огромное количество боеприпасов на Украину прямо сейчас
      Очень хотелось, чтобы так и было, но жалуясь на якобы истощение своих арсеналов помогать киеву продолжают и про себя не забывают стараясь пополнить расход.
      на передовой линии защиты некоего «международного порядка, основанного на правилах»
      Вот за этот "порядок" основанный на установленных ими правилах они и будут даже выворачиваясь мехом во внутрь продолжать помогать тем кто готов жертвовать собой ради них.
    6. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 11:57
      Премьер-министр Канады признал проблемы с обороноспособностью у своей страны из-за поддержки Украины
      . Оно и правда считает, что это именно те проблемы, на которые стоит... чего то они стоят?
      Впрочем, загрузят предприятия ВПК новыми заказами, делов то.
    7. solar Ранг пользователя
      solar
      0
      Сегодня, 12:21
      Премьер-министр Канады признал проблемы с обороноспособностью

      А на них кто-то собирается нападать?

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