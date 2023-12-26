У всех большие проблемы, потому что мы все, как союзники по НАТО, отправляем огромное количество боеприпасов на Украину прямо сейчас

У Канады могут возникнуть большие проблемы с обороной и безопасностью, поскольку арсеналы армии страны истощены из-за военной помощи Украине. Это признал сам премьер-министр Канады Джастин Трюдо, комментируя военную поддержку киевского режима.Как утверждает глава канадского правительства, страны НАТО, к коим относится и Канада, отправляют огромное количество боеприпасов Украине. Промышленность западных государств не успевает производить такое количество артиллерийских снарядов, которое может потребоваться украинской армии, учитывая интенсивность боевых действий.- подчеркнул премьер-министр Канады.По словам главы канадского правительства, Украина сейчас якобы находится на передовой линии защиты некоего «международного порядка, основанного на правилах». Поэтому Запад вынужден поддерживать Украину даже в ущерб собственной обороноспособности.Впрочем, все мы видим последствия реализации принципов данного «международного порядка, основанного на правилах». Единственное правило этого порядка – США и их сателлиты являются абсолютно правыми во всем, а к другим государствам можно применять двойные стандарты. Лучше всего это продемонстрировали последние события на Ближнем Востоке, поскольку Запад закрывает глаза на израильскую агрессию в секторе Газа, на бомбардировки, уносящие жизни тысяч мирных жителей.