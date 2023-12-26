США обстреляли объекты движения «Катаиб Хезболлах» в Ираке в ответ на атаки на свои военные базы

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США обстреляли объекты движения «Катаиб Хезболлах» в Ираке в ответ на атаки на свои военные базы

Вооруженные силы США обстреляли объекты шиитского движения «Катаиб Хезболлах» и других связанных с ним группировок в Ираке в ответ на атаки на свои военные базы, расположенные на иракской и сирийской территории. Всего было поражено три объекта этих формирований.

Такое заявление министра обороны Соединенных Штатов Ллойда Остина разместила вчера на своих ресурсах пресс-служба американского оборонного ведомства.

Глава Пентагона сообщил, что обстрелы производились по приказу президента США Джо Байдена. Он отдал такое распоряжение после вчерашнего удара связанного с «Катаиб Хезболлах» вооруженного формирования по американской авиабазе Эрбиль в Ираке. При обстреле были ранены трое военнослужащих Вооруженных сил США, причем один военный находится в критическом состоянии.

Мои молитвы с храбрыми американцами, которые были ранены сегодня

- отметил глава Пентагона.

Остин назвал удары американской армии по базам шиитских группировок «необходимыми, соразмерными и высокоточными». Бойцы этих группировок обозначены в тексте релиза как «связанные с Ираном ополченцы». По словам министра, удары наносились для подрыва и ослабления возможностей данных формирований.

Атаки на военные объекты США на Ближнем Востоке существенно участились. Их количество резко возросло с началом активных действий израильской армии в секторе Газа. В частности, 15 декабря неизвестный дрон атаковал базу американских ВВС Айн-аль-Асад, расположенную в Ираке.
  • Минобороны США
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9 комментариев
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  1. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    +2
    Сегодня, 10:54
    Не понимаю как американцы хотят выкрутится из общего хаоса ,что сами организуют в Ближнем Востоке ? Ведь сейчас куча стран будет поддерживать разного рода боевые подразделения ,пусть с разной идеологией ,но главное что против США
    1. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      0
      Сегодня, 11:07
      Фигово поддерживают, результаты жиденькие,на грани погрешности статистики. Зе пострадавших, это они по сартиру попали случайно в надежде чтоб никого не зацепило?
    2. Элизиум Ранг пользователя
      Элизиум
      +1
      Сегодня, 11:08
      Цитата: APASUS
      как американцы хотят выкрутится из общего хаоса

      Они и не думают выкручиваться. Принцип "после нас хоть трава..."
      1. APASUS Ранг пользователя
        APASUS
        +1
        Сегодня, 11:28
        Цитата: Элизиум
        Они и не думают выкручиваться. Принцип "после нас хоть трава..."

        Нет не так. Американцы затеяли передел мира, что бы выйти из экономической задницы ,в которой они находятся
  2. parabyd Ранг пользователя
    parabyd
    0
    Сегодня, 11:08
    О, горяченькая пошла. Теперь повстанцы должны ответить, их ход.
  3. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 11:43
    После обстрела американцам следует ждать ответки, которая в данной ситуации точно последует. И возможно не отделаются тремя ранеными.
    Мои молитвы с храбрыми американцами, которые были ранены сегодня
    Он и молитвы оказывается знает или сказал для красного словца?
  4. Деревенский я...... Ранг пользователя
    Деревенский я......
    0
    Сегодня, 11:44
    "США обстреляли объекты движения «Катаиб Хезболлах» в Ираке в ответ на атаки на свои военные базы" -
    А что имеют право, находясь на чужой территории? То есть, показывают, что любое организованное военное образование, имеет право ударить по базе США, где бы она не располагалась. Опасный прецедент.
  5. Ныробский Ранг пользователя
    Ныробский
    0
    Сегодня, 13:36
    Ну что же, остаётся только пожелать успехов шиитским группировкам в деле уничтожения матрасных оккупантов везде, где бы они не находились. yes
  6. Аркадий007 Ранг пользователя
    Аркадий007
    0
    Сегодня, 13:47
    А что в Ираке есть базы США?

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